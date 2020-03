Eventi: comunicazione importante

Cari lettori di Bergamonews,

in questi giorni numerosi eventi organizzati a Bergamo e in provincia sono stati annullati e/o rinviati per l’emergenza Coronavirus. L’ordinanza emanata da Regione Lombardia d’intesa con il ministero della salute ha previsto diverse restrizioni allo svolgimento delle attività culturali e ricreative per ridurre i rischi di contagio.

Al momento ci è impossibile fornire tempestivi aggiornamenti per ognuna delle numerose iniziative organizzate sul nostro territorio. Vi invitiamo, pertanto, a contattare gli organizzatori per avere tutte le informazioni sulle modifiche apportate.

Al tempo stesso chiediamo agli organizzatori di comunicarci le variazioni effettuate e di inserire nel box eventi le iniziative con le nuove date.