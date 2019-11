Ettore Bassi in scena a Lovere con “L’attimo fuggente”

Ettore Bassi arriva a Lovere. L’attore si esibirà nello spettacolo “L’attimo fuggente” di Tom Schulman e la regia di Marco Iacomelli, in scena sabato 9 novembre alle 20.45 e domenica 10 novembre alle 16 al teatro Crystal.

“L’attimo fuggente” è una storia d’amore. Amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. Tom Schulman ha scritto una straordinaria storia di legami, di relazioni e di incontri che cambiano gli uomini nel profondo. L’attimo fuggente rappresenta ancora oggi, a trent’anni dal debutto cinematografico, una pietra miliare nell’esperienza di migliaia di persone in tutto il mondo. Portare sulla scena la storia dei giovani studenti della Welton Academy e del loro incontro con il professor Keating significa dare nuova vita a questi legami rinnovando quell’esperienza in chi ha forte la memoria della pellicola cinematografica e facendola scoprire a quelle nuove generazioni che non la conoscono e che non sanno “che il potente spettacolo continua, e che tu puoi contribuire con un verso”.

L’esibizione rientra nel programma della stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Crystal.

Costo abbonamenti

sabato: € 150,00 platea – € 90,00 galleria

domenica: € 140,00 platea – € 85,00 galleria

domenica per giovani sotto i 25 anni: € 90,00 platea – € 45,00 galleria

Costo singolo Biglietto stagione:

sabato: platea € 30,00 – galleria € 18,00

domenica: platea € 28,00 – galleria € 17,00

domenica per giovani sotto 25 anni: platea € 18,00 – galleria € 10,00

Prevendita biglietti per qualunque spettacolo:

in Ufficio Parrocchiale

tutte le settimane a partire dal 19 ottobre – da martedì a venerdì – ore 9.00 / 12.00

al Teatro Crystal

nella sola settimana in cui è in calendario uno spettacolo – il giovedì ore 16.00 / 18.00 e il sabato ore 10.00 / 12.00

Per maggiori informazioni consultare la sezione “Informazioni”.

Immagine di copertina tratta dal sito www.teatrocrystal.it