Esteban Frigerio della House of Talent ospite a “Le Due Torri”

Secondo Esteban Frigerio “Tutti noi siamo arte”. Il giovane comasco, componente della House of Talent, la crew di influencer più famosa del web e concorrente del reality “Il Collegio 3”, sabato 16 novembre sarà ospite al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano per firmare le copie del suo ultimo libro.

Si intitola non a caso “Noi siamo arte” e racconta una storia d’amore che ha come protagonista Esteban, un ragazzo timido e introverso con una grande passione per il disegno. Un talento che però ha deciso di non condividere: le storie illustrate che inventa le tiene per sé. Fino a quando un giorno la nonna gli regala un taccuino magico, in grado di trasformare in realtà tutto ciò che il giovane artista disegna, nel bene e nel male. Esteban si ritrova quindi tra le mani un potentissimo mezzo che deve imparare ad utilizzare e che condividerà con una compagna di classe, della quale presto si innamorerà. Il taccuino finirà però nelle mani sbagliate e i due ragazzi si ritroveranno circondati da scarabocchi carichi di odio. Le uniche armi che avranno a disposizione per contrastarli saranno l’amore e l’arte.

“Noi siamo arte”, edito da Fabbri Editore e uscito lo scorso 8 ottobre, è il primo libro scritto interamente da Esteban Frigerio. L’influencer ha partecipato alla stesura del secondo libro di House of Talent “Il sogno continua”, che lo ha visto come protagonista e illustratore.

Creata tre anni fa da Matteo Altieri, la House of Talent è composta da influencer giovanissimi, tra gli 11 e i 18 anni, tutti molto amati dai teenager. I followers della crew sui social arrivano a toccare gli 11 milioni, solo la pagina Instagram conta più di 150mila followers.

Sabato 16 novembre, a partire dalle 17.30, Esteban Frigerio incontrerà i fans a “Le Due Torri”: firmerà le copie del suo libro e si farà fotografare con chiunque lo raggiungerà sul palco. Per poter usufruire del pass prioritario è necessario acquistare il volume alla libreria Ubik del centro commerciale, partner nell’organizzazione dell’evento.

Esteban ha 15 anni e frequenta il secondo anno del Liceo artistico. È un ragazzo curioso che ama rifugiarsi nei suoi pensieri e nel disegno. Cresciuto senza televisione, la sua famiglia ha deciso di acquistarne una lo scorso febbraio, quando Esteban è stato selezionato per partecipare a Il Collegio, il reality che catapulta un gruppo di giovani di oggi in una scuola del 1968. Grazie alla trasmissione Esteban ha dato prova del suo talento artistico e della sua sensibilità.