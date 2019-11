“Estate di San Martino” a Clusone

Sabato 9 e domenica 10 novembre a Clusone la Bandabidù organizza la 19a edizione della Festa del Vino, l’Estate di San Martino.

In questi giorni d’autunno si aprono botti di buon vino e si festeggia in barba all’inverno ormai alle porte. Le cantine del territorio propongono ottimo vino accompagnato da primi e secondi piatti, taglieri di salumi e formaggio e dolci della tradizione culinaria locale. Due giorni fatti di festa, musica, buona cucina, attività per i più piccoli e visite guidate gratuite alle bellezze artistiche e culturali clusonesi.