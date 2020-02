Enrico Beruschi e Umberto Smaila a Treviglio per il giorno del Ricordo

Sabato 8 febbraio al Teatro Nuovo di Treviglio si terrà un ricco calendario di eventi per il Giorno del Ricordo. Titolo e tema filo conduttore sarà “Popoli in fuga – Un dramma del passato… ancora attuale”.

Ecco i dettagli.

Dalle 10 alle 13 sessione propedeutica per scuole e cittadinanza.

– Saluti di benvenuto dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni;

– Inquadramento storico territoriale delle terre del confine orientale – Augusto Rippa

– Gli eccidi del secolo scorso – Marco Cimmino

– “Popolo in fuga”, il campo di raccolta profughi giuliano dalmati a Termini Imerese – incontro ed accoglienza narrati e scritti da Fabio Lo Bono

– Testimonianze di esuli – Romano Cramer, esule istriano

– Fiume capitale della cultura europea 2020. Porto delle diversità – Augusto Rippa

Modera il giornalista Saverio Volpe

Alle 14.30 alla sala attigua all’ingresso del TNT inaugurazione della mostra Storia e vicende del confine orientale – Esodo giuliano dalmata ed eccidio delle foibe”

L’esposizione rimarrà aperta da sabato 8 a sabato 15 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18. Si possono prenotare visite guidate per i singoli gruppi o l classi di studenti di ogni rodine e grado telefonando al numero 3356347474.

Alle 15.30 sessione di approfondimento aperta a tutta la cittadinanza

Il programma prevede:

– saluto delle autorità civili e militari

– Inquadramento storico territoriale delle terre del confine orientale – Augusto Rippa

– Irredentismo, nazionalismo, socialismo, fascismo, comunismo – Marco Cimmino

– “Popolo in fuga”, il campo di raccolta profughi giuliano dalmati a Termini Imerese – Incontro ed accoglienza narrati da Fabio Lo Bono

– L’egemonia della italofonia nella vita quotidiana in Istria 1797/1947 – Massimiliano Fabbri

– Testimonianze di esuli – Annamaria Crasti, esule istriana

– Fiume capitale della cultura europea 2020. Porto della diversità – Augusto Rippa

A chiusura elevazione musicale dell’Unione corale “Don Domenico VecchI” di Caravaggio e “San Bernardo di Castel Rozzone diretta dai maestri Gianni Merisio e Luca Legnani, con la partecipazione del soprano Marina Daga Scali e del gruppo Ottoni del conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo diretto dal maestro Ermes Giussani.

Ospiti solidale d’eccezione: Enrico Beruschi ed Umberto Smaila, figlio di Esuli Fiumani.

Verranno eseguiti i seguenti brani musicali:

~ di Ignaz Reimann: “Messa pastorale in Do maggiore Opera 110″ (per coro, piano e ottoni)

~dall’opera Madama Butterfly di G. Puccini: ” Tu, tu piccolo Iddio” (per Soprano e piano)

~dall’opera La Forza del Destino di G. Verdi: “la Vergine degli angeli” (per Soprano, coro maschile e piano)