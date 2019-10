“Emozioni in valle”, a Vedeseta fra prodotti tipici e tradizione

Prodotti tipici e tradizioni daranno vita a uno speciale week-end a Vedeseta. L’appuntamento è sabato 12 e domenica 13 ottobre con la seconda edizione di “Emozioni in valle: un territorio, una razza, i suoi prodotti”, evento che vuole riconoscere al piccolo territorio di Vedeseta e alle sue attività la visibilità e il respiro che meritano.

L’iniziativa, organizzata da VedesetAttiva con la collaborazione del Comune di Vedeseta, ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana di Valle Brembana, Comune di Val Brembilla e Consorzio per la Tutela dello Strachitunt Dop.

L’obiettivo è valorizzare l’allevamento delle bovine da latte di razza bruna, allevate esclusivamente nel territorio di produzione dello Strachitunt Dop, al latte che producono e al prodotto che con esso si ottiene, lo Strachitunt appunto. Ma anche gli altri prodotti di Vedeseta, tra i quali, in particolare, le mele, oggetto di una recente riscoperta, anche in varietà autoctone; gli altri formaggi (il Taleggio Dop a latte crudo di montagna, lo Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche, Presidio Slow Food, e altri); i prodotti di panificazione e le altre attività artigianali presenti sul territorio. Tutti elementi indispensabili che animano e contribuiscono a mantenere viva la Comunità e il territorio in senso lato.

Il programma della Festa è fitto e prevede i seguenti appuntamenti: Il primo momento è dedicato ai bambini, ai quali è riservato un laboratorio di pasticceria che vedrà l’impiego delle mele di Vedeseta nella produzione di dolci che potranno poi portare con se o degustare successivamente, lungo la serata (sabato 12 alle alle 16). Alle 18 di sabato 12, in Baita Magrera, sede del Consorzio Strachitunt, avrà luogo la prima degustazione guidata dei formaggi in abbinamento a vini bergamaschi (la seconda degustazione sarà domenica 13 alle ore 16,00). Alle 19,30 seguirà una cena, nella quale i prodotti saranno utilizzati nella preparazione dei taglieri mentre il dolce sarà a base delle mele locali.

A seguire, la presentazione degli allevatori e la premiazione di alcune persone che tanto hanno dato per l’agricoltura e la produzione dei formaggi in Val Taleggio e in Val Brembilla. Conclude la serata il concerto del gruppo The Convention, che dopo 3 anni di assenza dai palchi, riprende proprio da Vedeseta con alcune cover della migliore musica rock degli anni 70 e 80. Nella mattinata di domenica 13, prende il via la mostra mercato dei prodotti locali; Strachitunt DOP, Taleggio Dop, gli altri formaggi prodotti a Vedeseta, i salumi, le conserve e le marmellate, i biscotti e, naturalmente, le mele, recentemente oggetto di riscoperta e di reintroduzione di specie autoctone.

Il momento centrale della giornata, sarà costituito dalla mostra dei bovini di razza bruna degli allevatori che operano nella zona di produzione dello Strachitunt DOP. Si tratta di un importante riconoscimento per questi allevatori che hanno investito energie e risorse per mantenere e sviluppare questa razza, tanto cara e tanto utile nei secoli scorsi come anche oggi. Sarà presente una giuria specializzata e si procederà alla presentazione e alla premiazione dei capi migliori nelle diverse categorie. Sempre nella mattinata di domenica, si potrà assistere alla produzione dello Strachitunt utilizzando il calderone di un tempo: dal latte a temperatura di mungitura, alla cagliata, l’aggiunta della cagliata fredda e la messa in forma. Seguiranno il pranzo e, nel primo pomeriggio, le premiazioni della Mostra bovina e i saluti delle autorità. Alle 16.00 merenda con le caldarroste e la seconda degustazione di formaggi in Baita Magrera. La location sarà nei pressi della Cooperativa Sant’Antonio a Vedeseta, dove sarà allestita la tensostruttura riscaldata e lo spazio per l’esposizione dei prodotti e lo svolgimento della mostra bovina.

Per avere ulteriori informazioni clicca qui.