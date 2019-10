“Emozioni d’autunno” a Seriate

Colori e sapori autunnali, volontariato e giochi scendono in piazza a Seriate per la quinta edizione di “Emozioni d’autunno”. L’appuntamento è domenica 27 ottobre dalle 9.30 alle 20 nel piazzale del Mercato di Corso Roma.

Si troveranno i sapori più gustosi di questa stagione, zucche decorative da intagliare, la gara del dolce fatto in casa per la terza edizione di Bake Off Seriate. E ancora, danza a cura di O’Cipher HipHop School e dimostrazioni di meditazione e benessere con Zhi Natural, l’elezione di Miss Spavento, Mister’O e della Famiglia Addams in perfetto stile Halloween, con la sartoria dell’orrore e il trucca-bimbi. Il divertimento continua con i laboratori e le prove organizzate dalle associazioni di Volontariato di Seriate.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. La comunicazione sarà data entro le 12 di venerdì 25 ottobre.

Programma

9.30 Apertura esposizione con i commercianti e ristoratori di Seriate, Associazioni di Volontariato e Hobbisti

10 Incontro di stretching dei meridiani e meditazione

11.30 Bake off Seriate gara di dolci fatti in casa

12.30 Premiazione Bake off Seriate

13 Buon appetito con lo street food d’autunno

16 Iscrizioni per la Sfilata dell’Orrore e Laboratorio di Hip Hop e gioco danza

16.45 Esibizione degli allievi di OC HipHop School

17 Sfilata dell’Orrore con elezione Miss Spavento, Mister’O e Famiglia Addams

18 Aperitivo d’Autunno nei punti drink & street food

18.30 Esibizione degli allievi di OC HipHop School