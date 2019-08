Emiliano Toso in concerto a Chiuduno

Emiliano Toso in concerto con Lorena Borsetti

Musica 432 hz

Pianoforte e violoncello

Con la straordinaria partecipazione dell’artista Elena Bonini.

La Musica che parla alle cellule

Le splendide melodie composte da Emiliano Toso, Biologo Cellulare, Musicista Compositore.

Un’esperienza che permette di entrare in contatto con emozioni profonde vissute a livello cellulare nello spazio del Cuore.

“La musica 432 Hz è un linguaggio che ci permette di comprendere un po’ di infinito” E. Toso

Quando viviamo una particolare emozione, ognuna delle nostre cellule filtra e percepisce vibrazioni che si riflettono sullo stato di tutto il corpo. Ogni giorno queste vibrazioni interagiscono con messaggeri biochimici che orchestrano le nostre attività consce ed inconsce. La loro azione non si limita alla sfera personale ma raggiunge l’espressione di gruppi, comunità e società con dinamiche che si sono sviluppate in milioni di anni per sostenere e aiutare l’essere umano nella propria evoluzione.

Il potere della musica deriva dal fatto che essa interagisce in modo innato nell’uomo a livello fisico, biologico, affettivo, cognitivo e spirituale.

Un concerto esperienziale dove la musica attraverserà ogni parte di voi.

Arte e Scienza si integrano in un’alchimia di musica e colori per donare e creare pace, rilassamento, ascolto.

Gli acquerelli, realizzati dalla madre Wilma Camatti, accompagnano come sempre la musica di Emiliano Toso traducendo la musica in colori, creano una sinergia unica di traslazione artistica.

Per la prima volta si unirà a questa sinergia l’artista Elena Bonini che farà da canale tra la musica e i colori creando una straordinaria opera durante il concerto.

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

Dalle 21,00 alle 23,00

Palasettembre – Chiuduno (BG)

Via martiri della libertà 2

Costo 21,00 €

tessera associativa obbligatoria

Ph.D

Emiliano Toso Biologo Cellulare e Musicista Compositore a 432Hz.

Figlio di Wilma Camatti ed Orazio Toso, da sempre nutre una profonda curiosità nelle nuove prospettive che integrano la Scienza e la crescita personale.

Dopo la laurea in Scienze Biologiche nel 1998, nel 2008 consegue il dottorato in Biologia Umana presso l’Università di Torino con specializzazione in basi molecolari e cellulari.

Intraprende così un’importante carriera scientifica che lo porterà a lavorare per 16 anni come Associate Director responsabile del gruppo di Biologia Molecolare presso la Merck – Serono nel set up di metodi approvati da FDA ed EMA. Accanto a questa sua ricerca scientifica, coltiva contestualmente una profonda ricerca di crescita personale e la sua passione per la musica e per la composizione. Nel 2013 Emiliano Toso stravolge la sua vita realizzando un sogno: incide il suo primo album: Translational Music®.

Supportato ed affiancato dal Dott. Bruce Lipton, da questo momento inizierà ad essere invitato in tutto il Mondo come relatore a conferenze internazionale per tenere concerti che integrano scienza e musica. La sua attività di biologo/musicista compositore lo porterà negli anni a viaggiare in Italia ed all’Estero coinvolgendo ogni anno migliaia di persone, aprendo convegni di personaggi di spicco internazionale quali Bruce Lipton, Gregg Braden, Donald Walsch, il Dott. Franco Berrino, Deepak Chopra e molti altri.

Elena Bonini

Insegnante e artista poliedrica, Elena Bonini manifesta sin da bambina una spiccata sensibilità e amore per il colore. Nel corso degli anni la pittura diviene espressione del suo sentire allargato, compagna inseparabile capace di raccontare la danza tra sottile e denso. Nelle sue opere la traccia cromatica volteggia libera tra visibile e invisibile, diventando ponte tra energia e materia. E’ autrice del libro “Amiche della Felicità” e ideatrice del metodo di pittura intuitiva “Il Cerchio Creativo”. Dedica la sua vita alla diffusione di vibrazioni d’Amore attraverso i diversi alfabeti che abitano il suo cuore.