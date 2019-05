El Camino Rojo, ricerca della visione, Temazcal e danza alla Madre Terra

CONFERENZA GRATUITA DI PRESENTAZIONE

Vuoi incontrare di persona lo sciamano messicano che si fa chiamare Tata Kachora?

Il suo nome è Victor González Sandoval, ha 105 anni ed è discendente di una potente tradizione sciamanica antica di generazioni.

Ai suoi insegnamenti si è ispirato anche Bert Hellinger, padre delle Costellazioni Familiari e candidato al Nobel per la Pace.

Il prossimo appuntamento in Italia con la famiglia di Tata Kachora sarà il 15 maggio, alla conferenza di presentazione “Camino Rojo e il Temazcal”: con Sergio Kachora e Omar Quiñonez.

“El Camino Rojo” è il cammino Rosso che attinge alla cultura millenaria degli Indiani d’America, un percorso di ricerca per diventare Uomini e Donne di Conoscenza. Gli insegnamenti appresi da chi intraprende il “Camino Rojo” riconnettono in modo potente e spontaneo ai cicli vitali della Natura e danno la possibilità di riscoprire nell’Altro dei lati di Noi. Si tratta di esperienze che possono essere d’aiuto in qualsiasi ambito della vita, sia personale che professionale, e offrono la straordinaria possibilità di “rinascere a se stessi”.

Dopo la Conferenza la famiglia di Tata Kachora si sposterà dal 17 al 19 maggio al Lago delle Lame, nella meravigliosa cornice naturale della Val D’Aveto (Genova), per l’appuntamento con il Temazcal di Luna, anche detto capanna del sudore.

Sarà possibile incontrare Tata Kachora in persona quando verrà in Italia a settembre, sempre al Lago delle Lame, per proseguire con chi vorrà nel Camino Rojo.

