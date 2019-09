E-Vento d\'Oriente, al parco di Redona 40 discipline tutte da provare

«Domenica 15 settembre indossa abiti comodi e prova tutto ciò che ti va». È lo spirito di E-Vento d’Oriente la nuova manifestazione con la quale le scuole LaFonte e Arti Marziali Khawam – con il patrocinio di Aics Associazione Italiana Cultura e Sport – tornano al parco Turani di Bergamo per l’ormai consueto appuntamento di fine estate con il benessere olistico e le arti marziali.

Quest’anno la formula si specializza e si fa interattiva. Al centro della rassegna ci sono infatti le discipline proposte dalle due realtà cittadine, una ventina (diversi stili di Wushu Kung Fu, Sanda combattimento, Qi Gong, Taiji Quan, difesa personale e poi shiatsu, massaggio ayurvedico e thailadese, reflessologia plantare, cristalloterapia, floriterapia, yoga, pilates, craniosacrale e corsi personalizzati), tutte da sperimentare gratuitamente in prima persona, in un programma che si snoda dalle 10 alle 19 in 40 eventi, distribuiti tra il prato e negli stand allestiti lungo il percorso che collega gli ingressi di via Montello e via Don Gnocchi.

Significa che si può partecipare a una lezione di Wushu Kung Fu moderno e più tardi di pilates, che ci si può lasciare incuriosire tanto dalla floriterapia quanto dalla difesa personale, dalla cristalloterpia e dalle sequenze del Qi Gong e dalle pressioni dello shiatsu e del massaggio thailadese. Si potranno provare attività mai pensate prima o trovare occasioni per far crescere i propri interessi. Il solo limite è la voglia di provare.

Per non farsi mancare nulla, ci sono trattamenti e consulenze individuali della durata di venti minuti (massaggio ayurvedico, thailadese, shiatsu, craniosacrale, reflessologia plantare, cristalloterapia e lettura dei tarocchi); un servizio di ristorazione naturale curato dall’associazione L’Essenza Alimentiamo il Benessere e una selezione di espositori di prodotti alimentari biologici e a chilometro zero e per la cura della persona.

L’ingresso è libero. La partecipazione alle lezioni dimostrative gratuita, ma è consigliata la prenotazione. Tutte le informazioni sul sito www.lafonteshiatsu.it e alla pagina Facebook @eventodoriente.