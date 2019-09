Dal 5 all’8 e dal 12 al 15 settembre si terrà “Valtrighe in festa”. L’appuntamento è in via Rimembranze, 1 a Valtrighe di Mapello.

Tutte le sere buona cucina dalle 19, ogni giorno si può trovare anche un piatto speciale e pizzeria con forno a legna.

Struttura coperta anche in caso di maltempo.