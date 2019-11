Due concerti degli allievi del conservatorio per presentare SIMC Contemporary Collection

L’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti di Bergamo organizza due concerti per la presentazione di una collana di nuove musiche per oboe della Società Italiana di Musica Contemporanea pubblicata dalle Edizioni Carrara che, seppure in un momento non facile per il settore, ha creduto nell’originalità di un’idea innovativa.

Si tratta di un progetto, pensato per avvicinare gli studenti di livello avanzato ad un linguaggio musicale moderno, attraverso composizioni per strumenti che ancora non annoverano un’ampia letteratura in tal senso, vuole essere un primo passo in questa direzione e si concretizza in tre fascicoli, di cui il primo per oboe solo, il secondo per oboe e pianoforte e il terzo per oboe in gruppo strumentale.

I due concerti organizzati per presentare “SIMC Contemporary Collection”sono aperti al pubblico e il primo, programmato a Bergamo nel Salone Fellegara del Conservatorio, in via Don Luigi Palazzolo 88, giovedì 21 novembre alle 17, varrà come prova d’esame di Conservatorio.

Il secondo, si svolgerà a Milano nella sede del MAMU Magazzino Musica, in via Soave 3, venerdì 22 novembre alle 11.

Nelle due occasioni si esibiranno gli allievi di oboe e fagotto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Donizetti di Bergamo coordinati dal maestro Pieralberto Cattaneo.

Verranno eseguite composizioni di autori selezionati da una giuria a seguito di un bando internazionale.

Di seguito il programma dettagliato dei concerti:

Davide ANZAGHI Melopea rituale [2014]

(1936) per oboe solo

Alessia Vermi, oboe

Pieralberto CATTANEO Due studietti melodici [2014]

(1953) per oboe e pianoforte

Alessia Vermi, oboe– Emanuele Vegetti, pianoforte

Peter MADDOX Discussions [2013]

(1936) per oboe e fagotto

Introductory

Difference of opinions

Getting on with things

FabrizioROSSI Il sacrificio di Isacco[2014]

(1973) per oboe e fagotto

Giulio Rossi, oboe– Sebastian Belotti, fagotto

Giuseppe COLARDO Due piccoli pezzi [2018]

(1953) per 2 oboi e 2 fagotti

Deciso

Lontano

Alessia Vermi– Elisabetta Scotti, oboe

Giulia Cadei– Sebastian Belotti, fagotto

Carlo MASTROPIETRO I miei amici tripla A [2014]

(1965) per 2 oboi, 2 corni inglesi e 2 fagotti

Arnold

Anton

Alban

Alessia Vermi– Elisabetta Scotti, oboe

Giulio Rossi– Giuseppe Cattaneo, corno inglese

Giulia Cadei– Sebastian Belotti, fagotto