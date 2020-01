Dritto negli occhi: Romanino a Pisogna

DRITTO NEGLI OCCHI: Romanino a Pisogne

Passeggiata al lago d’Iseo per iniziare il nuovo anno nutrendosi di arte e natura.

Domenica 12 gennaio h. 10.30, come antichi viandanti andremo dritti, al centro di quello che un tempo era un importantissimo crocevia: il paese di Pisogne.

La chiesa di Santa Maria della Neve, la Cappella Sistina dei Poveri, ne era il cuore: da una parte l’antica via Valeriana, la sola strada che portava a valle o ai valichi e dall’altra la strada delle miniere della Val Trompia: l’inizio della via di quel ferro così prezioso per l’economia.

Scopriremo l’importanza dei campanili per chi viandante nei secoli passati cercava un luogo sicuro e proveremo ad immaginarci antichi pellegrini lungo quelle vie così trafficate e così impervie.

Entreremo nei misteri dell’arte di Romanino che proprio a Pisogne realizzerà il un suo capolavoro artistico che darà il via alla sua fase “camuna”.

Una visita guidata che è Arte e racconto di Vita che solo in un luogo di valico e di frontiera, quindi di scambio, com’era Pisogne un tempo, poteva prendere forma.

Poi con calma, passeggeremo sul lungo lago, per riempirci gli occhi anche del bello della natura.

Ritrovo: davanti alla stazione dei treni di Pisogne alle 10 o davanti alla Chiesa di Santa Maria della Neve h. 10.30

Durata della visita: h. 2,45 circa, con molta calma

Contributo per la visita: € 10,00 – under 14 gratuito, under 18 € 5,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it