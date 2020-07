Dopo l’emergenza Covid, ad Alzano inizia una rassegna di musica itinerante

Dopo le tragiche vicende di questa primavera legate alla pandemia di Covid-19 che ha colpito con particolare ferocia la comunità di Alzano Lombardo, la ProLoco Alzano prova a ripartire dalla musica.

Con un mini tour di 5 date in angoli diversi del paese, grazie alle performance del Maestro Claudio Morlotti e dei suoi musicisti, vogliamo portare, quasi porta a porta, ai nostri concittadini, la grande musica Italiana ed Internazionale.

Il tour prende il via Verdi sera 10 Luglio dal cortile della chiesa del quartiere Agri con le più Belle canzoni d’amore, continuerà poi il 17 Luglio presso Piazza Partigiani con le canzoni della scuola

cantautorale di Bologna, il 24 Luglio Claudio Morlotti e i suoi musicisti offriranno spettacolo con le cover italiane delle celebri band britanniche Beatles e Rolling Stones nella splendida cornice del parco Montecchio.I l 31 Luglio nel Borgo Storico di Olera andranno in scena le più belle canzoni delle interpreti femminili,e per chiudere in Bellezza a Monte di Nese il 7 agostouna serata di spensieratezza con le Canzoni Stonate, ma non chiamatele “canzonette” !

Il tour dato il numero limitato di spettatori, per ottemperare alle norme anti covid sarà trasmesso in streaming sulle pagine Facebook di Proloco Alzano e di Alzano TV.