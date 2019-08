Donne tra due mondi: incontro con Anilda Ibrahimi

Giovedì 9 maggio alle 18 alla sala Laura Bassi – Ex Enel in via Mazzini 6/b a Bergamo si terrà un incontro con l’autrice Anilda Ibrahimi.

Di origini albanesi, vive in Italia da più di 20 anni e i suoi romanzi sono scritti in lingua italiana. Raccontano, attraverso gli occhi di memorabili figure femminili, la drammatica storia sociale dell’Albania degli ultimi decenni.

L’ultimo titolo, “Il tuo nome è una promessa” (Einaudi, 2017), narra di Rebecca, che, in viaggio nel Paese delle Aquile, tenta di ricostruire le vicende della sua famiglia, ebrea, fuggita in Albania durante le persecuzioni naziste.

La scrittrice parlerà dei suoi libri dialogando con Sonila Alushi, giornalista e imprenditrice di origine albanese trapiantata in Italia e presidente della Fondazione Migra. Interverrà la console generale d’Albania a Milano, dottoresssa Anila Pojani.

Al termine verrà offerto un aperitivo italo-albanese. Organizza la fondazione Migra con la Libreria Incrocio Quarenghi.