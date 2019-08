“Dolci Ricordi”, gara golosa a Vedeseta

Anche in questo agosto 2019 torna “Dolci ricordi“, la competizione per non professionisti nella preparazione di dolci rigorosamente fatti in casa.

Tema di questa edizione è “Il mio primo dolce”. A voi interpretare il tema a vostro piacimento.

Iscrizioni e consegna torte il giorni 17 agosto dalle 17 alle 19.30 presso la tensostruttura in Loc. Reggetto, nei pressi della Cooperativa Agricola S. Antonio.

Alle ore 20 la tradizionale cena con casoncelli alla bergamasca, spezzatino di manzo alla birra con polenta, formaggio alla piastra, taglieri.

Alle 21.00 il concerto degli Atomi.

A seguire le premiazioni del contest e la condivisione dei dolci preparati

Saranno accettati tutti i dolci non confezionati ma realizzati in proprio, presentati entro le ore 19.30.

Ogni dolce dovrà essere accompagnato da una breve descrizione che ne spieghi il legame emotivo, la storia, il ricordo. Le preparazioni saranno valutate da una giuria indipendente e al termine della gara sarà allestito il buffet gratuito con tutti i dolci in gara.

La partecipazione alla competizione è gratuita.

info@vedesetattiva.eu – 335356082