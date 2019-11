“Dolce Natale” a Casnigo

Domenica 8 dicembre a Casnigo si terrà “Dolce Natale”. Il programma prevede:

– dalle 10 alle 18 in piazza Caduti – via Umberto I° – piazza San Giovanni Battista: “Dolce Natale”, mercatini di Natale a cura del Comune di Casnigo e dei commercianti che parteciperanno con distribuzione di bevande calde, con la collaborazione del Gruppo Alpini, del Gruppo Peter Pan, del Gruppo Ideado e dell’Oratorio;

– dalle 14 alle 17 il gruppo Peter Pan intrattiene i bambini al Suffragio, con cassetta per la raccolta delle letterine di Santa Lucia;

– alle 15 e alle 16.30 visita guidata gratuita alla Chiesa Parrocchiale

– dalle 15 alle 17 assaggi di pandoro e panettone offerti da Comune di Casnigo;

– mostra del libro.