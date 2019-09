Discipline olistiche, un weekend per conoscerle

Un intero weekend a porte aperte per conoscere la stagione formativa 2019-20 della scuola di shiatsu e discipline bionaturali LAFONTE.

Sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 10 alle 18.30, nella sede di via Buratti 57 a Bergamo l’open day presenta insegnanti, programmi e organizzazione dei corsi attraverso una serie di incontri tematici che illustrano ogni proposta anche con momenti dimostrativi e il coinvolgimento dei partecipanti.

Si può saperne di più di 19 discipline, distribuite in due sale, con gli stessi orari nelle due giornate.

SALA CORSI

– TAI JI QUAN – DALLE 10 ALLE 10.30

– YOGA – DALLE 10.30 ALLE 11

– PILATES – DALLE 11 ALLE 11.30

– CRANIOSACRALE – DALLE 11.30 ALLE 12.30

– PSICOGENEALOGIA – DALLE 14.30 ALLE 15.30

– BIOGENEALOGIA EMOZIONALE – DALLE 15.30 ALLE 16

– ASTROGENEALOGIA – DALLE 16 ALLE 16.30

– SHIATSU LEZIONE DIMOSTRATIVA – DALLE 16.30 ALLE 18.30

SALA MEDITAZIONE

– GINNASTICA POSTURALE – DALLE 10 ALLE 10.30

– CRISTALLOTERAPIA – DALLE 10.30 ALLE 11

– AROMATERAPIA SPECIFICA – DALLE 11 ALLE 11.30

– MASSAGGIO AYURVEDICO – DALLE 11.30 ALLE 12

– TECNICHE MANUALI OLISTICHE – DALLE 12 ALLE 12.30

– REFLESSOLOGIA PLANTARE – DALLE 14.30 ALLE 15

– WORKSHOP DI PSICOGENEALOGIA – DALLE 15 ALLE 15.30

– FLORITERAPIA – DALLE 15.30 ALLE 16

– LETTURA PSICOSOMATICA DEL CORPO – DALLE 16 ALLE 16.30

– MASSAGGIO THAILANDESE – DALLE 16.30 ALLE 17

– CORSI “FACE TO FACE” – DALLE 17 ALLE 18.30