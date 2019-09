“Dido and Aeneas”, rivive l’opera di Henry Purcell

Sabato 24 febbraio alle 20.30 al liceo Secco Suardo per la prima volta viene eseguita a Bergamo un’opera barocca su strumenti originali (ovvero fedeli a quelli usati durante l’epoca in cui l’opera viene composta).

Si tratta di “Dido and Aeneas” di Henry Purcell, che sarà portata in scena da Ensemble Locatelli, dal coro del liceo Secco Suardo di Bergamo, e da un cast di giovani solisti di livello internazionale (Anna Bachleitner, Kimon Barakos, Cécilia Roumi, Jeanne Marie Lelievre e Giovanni Duci), provenienti dalla “Schola Cantorum Basiliensis”, con sede a Basilea, sotto la direzione di Thomas Chigioni.

L’esibizione, inoltre, verrà proposta anche alle 11 al liceo Mascheroni per le classi dell’istituto.

Composta presumibilmente nel 1688/1689, la stesura originale scritta è andata persa. La partitura che si usa oggigiorno per le rappresentazioni data della metà del Settecento e presenta alcune lacune rispetto alla prima versione, evidenziate dal libretto, giunto a noi in versione integrale: un lungo prologo all’opera è scomparso, così come alcuni cori, arie, danze.

Ma era prassi comune, nei secoli scorsi, rimaneggiare il materiale musicale a seconda delle occasioni, aggiungendo o sottraendo pagine di musica; e forse è proprio a tale consuetudine che va imputata la scomparsa di alcune pagine del genio musicale inglese.

Nella versione qui proposta, volendo mantenersi fedeli sia a una pratica molto comune in epoca barocca che alla struttura originale del libretto, le pagine mancanti sono sostituite in alcuni punti con altre composizioni di Purcell.

Da alcune cronache dell’epoca, sappiamo che l’opera venne composta per un collegio femminile e venne rappresentata per la prima volta proprio all’interno di una istituzione scolastica. Un filo sotterraneo sembra legare questa esecuzione con quanto avvenne la prima volta nel XVII secolo: anche qui la proposta culturale è rivolta a giovani studenti ed eseguita all’interno dell’ambiente scolastico.

La particolare destinazione del 1689 per il convitto femminile di Chelsea, escludeva naturalmente la presenza di esecutori maschili alle prime rappresentazioni; l’intento moralistico e didascalico spiega inoltre il leggero rimaneggiamento operato dal librettista inglese Nahum Tate nei confronti della storia narrata anticamente nell’Eneide dal poeta latino Virgilio, con un adattamento ad uso delle giovani allieve.

La storia narra di Didone, regina di Cartagine, sedotta e abbandonata da Enea, fuggitivo principe troiano destinato al suolo italico e alla fondazione di Roma.

Sviluppatasi in tre brevi atti (in cinque scene), il libretto presenta alcune semplificazioni e cambiamenti rispetto alla tradizione latina: la partenza di Enea non è più frutto di un ordine divino ma di un inganno delle streghe, gelose della fortuna di Cartagine; Enea non è più presentato come un uomo ligio al proprio dovere, ma quasi come un debole, perennemente indeciso se seguire il volere degli Dei o le proprie passioni. Alla fine Enea viene cacciato da Didone, che si lascia quindi morire successivamente dal dispiacere.

La musica di “Dido and Aeneas” sottolinea i forti contrasti che percorrono la vicenda: bianco contro nero, luce contro tenebre; vitalità contro inquietudine, risolute decisioni opposte a presagi di sventura.

Ma su tutto domina l’ineluttabilità del fato: al dolore e al tragico destino che colpisce inesora-bile la sfortunata regina cartaginese, fa eco la compassionevole pietà del coro finale.