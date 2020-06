Dialoghi in streaming: Maria Pia De Vito intervista Luciano Linzi

Giovedì 2 luglio alle 18.30 è in programma un nuovo appuntamento di FTD Offstage – Dialoghi in streaming, iniziativa ideata da Fondazione Teatro Donizetti per affrontare diverse tematiche legate alla Stagione di Prosa, al festival Donizetti Opera e a Bergamo Jazz, con la partecipazione dei rispettivi Direttori Artistici, di registi, attori, musicisti ed operatori dei vari settori.

Al secondo Dialogo di Bergamo Jazz, Maria Pia De Vito, Direttore Artistico del Festival, incontrerà Luciano Linzi, una delle figure di maggior spicco del mondo del jazz in Italia, Direttore Artistico di JAZZMI e della casa del Jazz di Roma, nonché membro del direttivo dell’associazione I-Jazz. Nel corso dell’incontro verranno messe a confronto le diverse esperienze di programmazione e di fruizione da parte del pubblico in due grandi città come Milano e Roma. Maria Pia De Vito, inoltre, parlerà dei prossimi due appuntamenti di Bergamo Jazz (18 luglio con Gianluca Petrella Cosmic Renaissance e Rosa Brunello Los Fermentos e 19 agosto con Enrico Rava Special Edition e Francesco Chiapperini Insight), inseriti all’interno dell’iniziativa Lazzaretto On Stage promossa dal Comune di Bergamo in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti e altre istituzioni culturali della città.

Nato a Venezia, Luciano Linzi ha iniziato a operare nel mondo della musica e del jazz in particolare collaborando, dal 1974 al 1980, con il Centro D’Arte degli Studenti dell’Università di Padova. Dal 1983 al 1990 anima l’etichetta discografica indipendente Gala Records, per la quale incidono Enrico Rava, Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea, Lingomania e molti altri. Contemporaneamente lavora nell’organizzazione dei Festival Jazz di Ravenna e di Reggio Emilia; dal 1980 al 1990 è il referente italiano per l’organizzazione dei concerti di Keith Jarrett. Nel 1986 prende avvio la collaborazione con Dee Dee Bridgewater, che porterà la cantante ad esibirsi due volte al festival di Sanremo: nel 1989 come ospite in duo con Ray Charles e nel 1990 in gara insieme ai Pooh, vincendo lo stesso festival con la canzone “Uomini soli/Angel of the night”. Nel 1990 viene quindi assunto dalla Warner Music Italy, dapprima come responsabile dell’ufficio promozione di Milano della CGD East West. Nel 1992 viene nominato Direttore della Promozione della CGD East West/Warner Music Italy, assumendo poi l’incarico di Direttore Marketing e nel 2002 di Direttore Generale della stessa società, occupandosi di molti importanti nomi della musica leggera italiana. Nel 2004 diviene Direttore Artistico della Casa del Jazz di Roma e inizia a collaborare con il gruppo La Repubblica/Espresso per la pubblicazione di collane discografiche dedicate al jazz italiano. Collaborerà in seguito con Fondazione Musica per Roma e con Umbria Jazz. Attualmente è anche Direttore Artistico del festival JAZZMI.

Per partecipare alla visione di FTD Offstage – Dialoghi in streaming basta essere fan della pagina Facebook o iscriversi al canale YouTube della Fondazione Teatro Donizetti. La diretta dell’11 giugno sarà disponibile anche sulla pagina facebook di Bergamo Jazz Festival. La visione dell’incontro è gratuita.

Nell’immagine Luciano Linzi (foto di Ray Tarantino)