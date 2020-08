deSidera torna al Lazzaretto con “Annie”

Annie

deSidera Teatro Festival

a cura di Teatro de Gli Incamminati

di e con Marialice Tagliavini durata 75 min

pubblico adulto

La vera storia di Annie Londonderry, giovane americana che nel 1894 lasciò, in seguito ad una scommessa, la sua famiglia (marito e tre figli) e fece il giro del mondo in bicicletta in solitaria.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@teatrodesidera.it | www.teatrodesidera.it