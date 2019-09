deSidera, in scena “È stato un bel settembre”

Sabato 1° settembre alle 21 alla chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “È stato un bel settembre”, di Paolo Aresi, con Emiliano Masala, Caterina Carpio, Marco Marelli e Marino Zerbin e la partecipazione straordinaria del coro “Gli Zanni” di Ranica.

Una produzione creata ad hoc su uno dei momenti cruciali della storia sociale di Bergamo: lo sciopero di Ranica del 1909. Alla Zopfi, per 45 giorni gli operai rivendicarono con forza i loro diritti, appoggiati anche dalle organizzazioni sindacali cattoliche. Fu uno sciopero anomalo. Non vi furono dimostrazioni, cortei, proteste clamorose. I protagonisti di quei giorni, il Vescovo Radini Tedeschi e il suo giovane assistente, e futuro papa, Roncalli e i laici Niccolò Rezzara e il Conte Medolago Albani furono al centro di un confronto appassionato che ha segnato una vera e propria svolta nella storia della chiesa bergamasca.

Paolo Aresi, giornalista, scrive per deSidera un testo che, attraverso la rievocazione storica di quei giorni così cruciali, vuole porre l’accento sull’esordio della sensibilità sociale del cristianesimo così radicata oggi a Bergamo.

Ad interpretare i personaggi della vicenda un gruppo di giovani attori lombardi guidati dal regista Andrea Chiodi e dal dramaturg Fabrizio Sinisi, tra i più lucidi protagonisti della scena teatrale italiana.

L’iniziativa è promossa da deSidera Festival in collaborazione con la parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna in occasione delle festività di Sant’Alessandro.

Nell’illustrare l’esibizione, il regista Andrea Chiodi evidenzia: “Ritornare ai primi del novecento, attraverso la musica, i giornali che raccontavano del primo giro d’Italia, in un’ Italia che da li poco sarebbe stata invasa dalla prima guerra mondiale, un’ Italia contadina ma già operaia, le prime grandi fabbriche, le filande nel nostro caso, i luoghi dove le donne lavoravano per i loro bambini, dove si spendeva la giornata in sudore e chiacchiere e forse in preghiere, di quell’epoca ci restano alcune rare fotografie e i giornali.

Ecco i giornali, sono voluto partire da li dall’Eco di Bergamo di quegli anni, le pagine da dove partì, se possiamo dire, uno scandalo, la chiesa dalla parte del popolo, e invece che cosa di più vero e normale, e quelle donne che hanno incrociato le braccia lo sapevano, conoscevano i loro parroci, i loro preti, sapevano dell’amore e della cura con cui amministravano la parrocchia e spesso forse si occupavano dei loro figli, ed ecco che tra questi una figura straordinaria muove i suoi primi passi da prete, il giovane Roncalli, segretario del Vescovo di Bergamo, uomo buono, e lo dirà la storia, capace di dare una carezza a tutti soprattutto ai bambini, e questo lo dirà lui stesso dal Balcone di San Pietro quando diventerà Papa, ecco allora che intorno alla figura di Roncalli, per raccontare i fatti di quel 1912, ho voluto, insieme a Fabrizio Sinisi, drammaturgo di questo lavoro, inserire la figura del Vescovo Radini, figura chiave di questo periodo storico e una mamma, utile a raccontare l’amore per la gente da parte di Roncalli, ma esempio chiaro dell’amore della chiesa all’umanità tutta, e quindi Luisa mamma di un piccolo bimbo bisognoso di cure diventa immagine dell’umanità abbracciata dalla carità cristiana.

La carità, ecco, forse è la cosa più evidente, l’insegnamento più grande che ci arriva dal Vescovo Radini, la carità intesa come amore al prossimo come capacità di guardare ai bisogni primari dell’uomo. E così quello che diventa fondamentale, per raccontare gli avvenimenti di Ranica, è cogliere lo sguardo del Vescovo e quindi della chiesa sulle operaie che, fermando il loro lavoro, restano senza nulla, senza salario.

Da queste donne, operaie, madri, voglio far partire tutta la narrazione, 10 donne insieme che mangiano una zuppa, lentamente, forse perché domani non ne avranno un’altra, ma fiere di lottare per i loro diritti, e tra loro lo sguardo di un Vescovo e di un giovane prete che sarà Papa, un Vescovo che aderirà alla richiesta di raccolta fondi, per le scioperanti, scandalo, ma loro, le donne, forse non sanno neanche leggere.

Così mi sono immaginato il giovane Roncalli che le aiuta a leggere il giornale tutte insieme e mentre capiscono cantano e riconoscono il bene che viene da Dio, una chiesa del popolo per il popolo e con il popolo, ecco cosa mi suggeriscono i fatti di Ranica.

Vorrei che lo spettacolo che sto costruendo fosse un insieme di immagini semplici, popolari, poetiche e concrete, capaci di dar vita a quella vivacità popolare delle donne lavoratrici ma anche piena di quel mistero che Sant Alessandro infonde in Roncalli.

Si passerà per questo da sonorità popolari e legate al mondo della fabbrica, con echi di vecchie canzoni e anche preghiere alla madonna, canti di lavoro e stralci di giornali….

L’ambientazione sarà storica ma astratta, in uno spazio neutro, pochi elementi di scena come seggiole, un letto, e alcuni elementi di attrezzeria, i costumi racconteranno esattamente l’epoca anche se virati tutti in colori neutri e simili tra loro”.

La drammaturgia è di Fabrizio Sinisi; scene e costumi Margherita Baldoni; musiche ed effetti sonori Ferdinando Baroffio; disegno luci Matteo Crespi.

Sono previste altre repliche dello spettacolo: a Urgnano, Cine Teatro Cagnola, il 15 settembre e il 6 ottobre a Sotto il Monte.

Ingresso libero.

info@teatrodesidera.it – 347 1795045

www.teatrodesidera.it

Fotografia di Federico Buscarino