“Una democrazia inedita”, libro sulla partecipazione in fabbrica

Martedì 14 maggio alle 18 al salone Riformisti Cisl di Bergamo, in via Carnovali, si terrà la presentazione del libro “Una democrazia inedita”, di Sandro Antoniazzi, Marco Carcano, Vito Volpe e Sergio Zaninelli.

L’iniziativa, promossa da Acli e Cisl, si propone come un’occasione per riflettere sulla partecipazione in fabbrica interrogandosi su passato, presente e futuro.

Il tema della partecipazione dei lavoratori nelle imprese ha una lunga storia e trova la sua origine nella natura stessa dell’organizzazione economica moderna. Nel corso del tempo si sono manifestate diverse proposte per affrontare questa situazione: da quelle più esplicitamente rivoluzionarie, come i soviet russi, a quelle riformiste di cogestione o di compartecipazione. I saggi presenti nel libro illustrano alcuni momenti storici, ma si soffermano particolarmente sulla situazione attuale, perché la globalizzazione da un lato, il miglior livello culturale dei lavoratori dall’altro, portano a un salto di qualità nei rapporti aziendali.

L’evoluzione che oggi si può realizzare nelle imprese può ben essere definita come un progresso della democrazia, come possibilità dei lavoratori di esprimersi e discutere il proprio ruolo. In tante fabbriche oggi ciò è già concretamente possibile e la diffusione di tali pratiche fornirebbe un importante contributo alla crescita di nuovi rapporti aziendali, contribuendo a instaurare un clima di maggior fiducia nella società.