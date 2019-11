Davide Van De Sfroos torna a “Le Due Torri”

Davide Van De Sfroos torna al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano per l’instore tour del suo nuovo album “Quanti nocc”, in uscita il 22 novembre. Un doppio cd, triplo vinile, disponibile anche in digitale, che raccoglie i suoi brani più famosi suonati e cantati nel corso del suo “Tour de nocc” nei teatri e del “Van Tour” estivo.

Un album variegato, che si presta ad essere ascoltato in silenzio, gustando ogni figura retorica ed ogni virtuosismo linguistico dei quali Van De Sfroos è maestro, oppure ballando e cantando sui divertenti ritmi proposti dai brani più movimentati.

Il cantautore arriverà a “Le Due Torri” domenica 24 novembre imbracciando la sua chitarra e, a partire dalle 16, regalerà ai fans un minilive proponendo un gustoso assaggio di alcune canzoni presenti nella raccolta. Davide, che da sempre ama giocare con le parole, non mancherà di introdurre ogni brano raccontandone l’origine, un aneddoto legato ad un particolare pezzo, un sentimento determinato da una rima, una scintilla che ha portato alla stesura di un testo.

“La pubblicazione di un disco dal vivo non sempre dev’essere intesa semplicemente come una raccolta – ha spiegato lo stesso artista -. Io vedo questo lavoro come un album di foto, di istantanee scattate in luoghi diversi, in città e serate differenti, dove lo spirito di ogni brano e di ogni suono si intrecciava alla notte e al pubblico in modo differente”.

Le canzoni sono infatti tutte rivisitate, seguendo l’ispirazione dettata da ogni singola situazione vissuta durante il lungo tour 2019 al chiuso e all’aperto.

“Uno spruzzo di jazz, il folk che scherza insieme al Reggae, le ballate morbide con la suggestione di flauto, violino, fisarmonica e percussioni speciali, il rock che subentra teso e che poi si rilassa, sono ingredienti importanti del disco ‘Quanti Nocc’ che oltre ai numerosi pezzi raccolti, testimonia anche un istante ben preciso nel corso di queste stagioni di concerti”, ha dichiarato il cantautore nella presentazione del suo nuovo lavoro.

La tappa stezzanese dell’instore tour sarà quindi un appuntamento imperdibile per il vasto pubblico dell’artista di Mezzegra, un’occasione per avere un assaggio dal vivo delle perle racchiuse nel suo ultimo album, per avere la propria copia del disco o del cd autografata e per farsi scattare una fotografia insieme a lui. Il nuovo album può anche essere l’idea per un regalo di Natale di sicuro gradimento, impreziosita dalla firma dell’artista.

ph Enza Procopio