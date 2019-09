Danza, scherma, go-kart: il week end de “Le Due Torri”

Tutti pronti per il rientro a scuola? Preparata la cartella? Rinnovato l’armadio? Se non l’avete ancora fatto, questo è il fine settimana giusto per affrontare al meglio il back to school.

Il centro commerciale “Le Due Torri” è il luogo adatto a soddisfare tutte le esigenze di alunni, studenti, mamme e papà. Sabato 14 e domenica 15 settembre, lo shopping center di Stezzano ha in serbo numerose sorprese che vanno ad affiancarsi allo shopping più tradizionale negli oltre cento negozi del centro.

Durante il pomeriggio ci saranno infatti esibizioni di danza per tutti i gusti, dimostrazioni di scherma e, per i più piccoli, domenica davanti allo store MediaWorld sarà allestita una vera e propria pista di go-kart!

Sabato 14 si comincia alle 16 con lo spettacolo dei ballerini della Latin Space Dance Company. Ste e Nico, campioni italiani 2019 di ballo latino-americano, daranno dimostrazione di tutta la loro bravura insieme al loro preparatissimo staff. Tanto divertimento e animazione fino alle 20, e non mancherà il coinvolgimento di chiunque vorrà provare a muovere qualche passo di danza. Le ballerine e dei ballerini della Latin Space travolgeranno il pubblico con tutta la loro energia latina!

L’eleganza della scherma sarà invece esibita davanti all’Us Store, dagli atleti dell’Asd Polisportiva Scherma Bergamo, fondata nel 2007 dal presidente Ferdinando Cappelli.

La società è cresciuta rapidamente arrivando a formare atleti che si sono distinti a livello regionale, nazionale ed internazionale Olimpico e Paralimpico. Grazie al lavoro di un team di professionisti affiatati e motivati, Scherma Bergamo offre ai suoi 208 atleti, 5 dei quali con disabilità, un ambiente di incontro e di crescita sia sportiva che personale. Dalle 15.30 alle 19.30 gli schermitori si esibiranno in appassionanti duelli e aiuteranno tutti coloro che vorranno provare a tirare qualche colpo di fioretto.

Domenica 15 settembre i ballerini dell’accademia di ballo Dance Project daranno prova del loro talento attraverso un medley di esibizioni: dall’hip hop alla danza moderna, dal raggaeton alla caraibica. Nella piazza principale si alterneranno bambini, ragazzi e adulti, allievi dei maestri diplomati in discipline di danza dell’accademia e lasceranno il pubblico senza fiato con le loro coreografie. Non solo danza: Dance Project si occupa anche di fitness, sia per adulti che per bambini e mostrerà al pubblico diversi esercizi di jump, coinvolgendo tutti coloro che vorranno provare.

Per i più piccoli domenica, dalle 10 alle 19.30, ci sarà una sorpresa: davanti allo store MediaWorld verrà allestita una pista di 15×6 metri dove poter sfrecciare a bordo di mini go-kart! Il tutto in forma gratuita, come nello stile de “Le Due Torri” shopping center.

“Nei fine settimana di settembre il centro commerciale offrirà un servizio prezioso sia ai clienti che alle associazioni sportive del territorio – spiega il direttore de “Le Due Torri” Roberto Speri -. Queste ultime potranno dare dimostrazione delle attività che propongono, mentre i clienti del centro potranno scegliere il corso più adatto a loro e chiedere tutte le informazioni necessarie all’iscrizione. Il centro commerciale diventa così, ancora una volta, non solo il luogo dello shopping, ma un punto di incontro importante tra le proposte delle associazioni e il pubblico”.