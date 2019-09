Danza del ventre, bici per bambini, acroyoga: il week end a “Le Due Torri”

Conturbanti danzatrici del ventre, spettacoli di ballo e fitness, un concerto di voci riconosciute a livello internazionale, gli incantevoli intrecci dell’acroyoga fino alla pista per le biciclette dove imparare le regole della strada.

Ce n’è davvero per tutti i gusti sabato e domenica al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano. Un mix esplosivo di proposte che cattureranno l’attenzione dei clienti di tutte le età. Oltre a godersi le dimostrazioni dei talenti delle varie associazioni presenti, sarà possibile raccogliere tutte le informazioni riguardanti lezioni e corsi annuali proposti.

Sabato 28 settembre, a partire dalle 17, le bellissime danzatrici del ventre dell’Asd Ambra Bellydance ancheggeranno nei loro costumi da mille e una notte, trasportando il pubblico in magiche atmosfere orientali.

Seguiranno le esibizioni, gli spettacoli e i balli di gruppo proposti dal Clan Locura – Scuola di danza, guidati da tutta l’energia di Sabrina Vinciguerra, maestra diplomata con esperienza ventennale, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Non solo danza, ma anche dimostrazione di fitness con numerose discipline.

Domenica 29, dalle 16 alle 19, tutti i bambini potranno montare in sella e pedalare lungo un vero percorso con tanto di cartelli e segnali stradali, che i piccoli ciclisti dovranno riconoscere e rispettare. È il divertente metodo proposto dall’Aribi, l’Associazione per il rilancio della bicicletta, per insegnare ai bambini l’educazione stradale. Per l’occasione verrà presentata anche l’Aribina, la bici elettrica che sta avendo un grande successo.

Alle 16 un appuntamento da non perdere con il concerto dell’Harmony Choir della Tpa Music di Bariano. Dopo i favolosi concerti agli Universal Studios di Hollywood, a Disneyland in California, a San Diego e a Los Angeles, le angeliche voci dei bambini dell’Harmony Choir torneranno a risuonare tra le gallerie de “Le Due Torri”.

Alle 17 spazio ad una disciplina affasciante, che ultimamente viene apprezzata da un pubblico sempre più numeroso. Allievi e maestri dell’Acroyoga Bergamo mostreranno tutta la loro bravura realizzando, da soli o in coppia, figure e posizioni di yoga acrobatico che lasceranno a bocca aperta il pubblico.

Anche in questo fine settimana il centro commerciale “Le Due Torri” aprirà le sue porte alle associazioni del territorio, per consentire loro di farsi conoscere e raggiungere il grande pubblico. Un’occasione anche per i clienti del centro, che possono così scoprire nuove discipline e possono reperire tutte le informazioni delle quali necessitano per poter poi, eventualmente, decidere se intraprendere uno dei corsi proposti.