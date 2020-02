Dall’Oscar “Parasite” al nuovo Muccino: il week-end al cinema

Arriva al cinema “Gli anni più belli”, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino. Approderà nelle sale giovedì 13 febbraio e vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff ed Emma Marrone.

Altre novità sono rappresentate da “Sonic – Il film” e “Fantasy island”. In cartellone, poi, spicca “Parasite”, che va vinto il premio Oscar come miglior film. Non mancano, poi, i titoli del momento come “1917”, “Birds of prey”, “Dolittle” e “Odio l’estate”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 21);

“Il lago delle oche selvatiche” (ore 21);

“Judy” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“JoJo Rabbit” (ore 21);

“Odio l’estate” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Alice e il sindaco” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Prey” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Sonic – Il film” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:15, 19 e 22);

“Gli anni più belli” (ore 14, 14:45, 15:30, 17, 17:45, 19:30, 20:45, 21:30 e 22:30);

“Sonic – The Hedgehog” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 18:30);

“Fantasy island” (ore 14:40, 17:10 e 19:40);

“Odio l’estate” (ore 14:50, 17:20, 19:45, 20:15, 22:05 e 22:45);

“Birds of prey” (ore 13:30, 14:30, 16, 17:30, 20 e 22:35);

“Il diritto di opporsi” (ore 16:10 e 21:50);

“1917” (ore 13:45, 16:45 e 22:15);

“Underwater” (ore 22:20);

“Parasite” (ore 19:15 e 21:15);

“JoJo Rabbit” (ore 19:25);

“Joker” (ore 19:50);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:10);

“Judy” (ore 19:10);

“Dolittle” (ore 15:15, 17:35 e 22:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Sonic – Il film” (ore 17:15 e 19);

“Gli anni più belli” (ore 17, 18:30, 19:30, 21:30 e 22:20);

“Fantasy island” (ore 16:30, 20:30 e 22:50);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:15);

“Odio l’estate” (ore 17:30, 20 e 22);

“Dolittle” (ore 17:25, 19:45 e 22:30);

“Parasite” (ore 19:20);

“Piccole donne” (ore 21:15);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:40);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50);

“Birds of prey” (ore 17:45, 20:10 e 22:40);

“1917” (ore 16:45 e 21:45).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 21);

“Birds of prey” (ore 18.30 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21:10);

“Fantasy island” (ore 18:45 e 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 18:25 e 21);

“Odio l’estate” (ore 18:30 e 21:10);

“Parasite” (ore 18:20 e 21);

“Sonic – Il film” (ore 18.30).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Gli anni più belli” (ore 19:45 e 22);

“Dolittle” (ore 20);

“Odio l’estate” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Fantasy island” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“Una canzone per mio padre” – nell’ambito della rassegna “Cinema di qualità” (ore 21).

SALA EDEN a Stezzano

“L’ufficiale e la spia” (ore 21).

CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere

“Il grande salto” (ore 15 e 20.30).

VENERDI’ 14 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 20 e 22:30);

“Il lago delle oche selvatiche” (ore 20:15 e 22:30);

“Judy” (ore 20);

“1917” (ore 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“JoJo Rabbit” (ore 20:15 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 20:30 e 22:30).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Alice e il sindaco” (ore 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Richard Jewell” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Fantasy island” (ore 14:40, 17:10, 19:40 e 22:20);

“Sonic – Il film” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:15, 19 e 22);

“Gli anni più belli” (ore 14, 14:45, 15:30, 17, 17:45, 18:30, 19:30, 20:45, 21:30 e 22:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 16:10 e 21:50);

“Dolittle” (ore 13:50, 15:15, 16:15, 17:35, 19:20 e 22:10);

“Odio l’estate” (ore 14:50, 17:20, 19:45, 20:15, 22:05 e 22:45);

“JoJo Rabbit” (ore 17:40 e 20:10);

“Judy” (ore 19:10);

“1917” (ore 13:45, 16:45, 19:25 e 22:15);

“Underwater” (ore 22:50);

“Joker” (ore 19:50);

“Parasite” (ore 19:15 e 21:15);

“Birds of prey” – Imax (ore 14:30, 17:30, 20 e 22:35);

“Birds of prey” (ore 13:30, 16 e 21:45);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Fantasy island” (ore 16:30, 20:30 e 22:50);

“Gli anni più belli” (ore 17, 18:30, 19:30, 21:30 e 22:20);

“Sonic – Il film” (ore 17:15 e 19);

“Birds of prey” (ore 17:45, 20:10 e 22:40);

“Odio l’estate” (ore 17:30, 20 e 22);

“1917” (ore 19:10 e 21:45);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:15);

“Piccole donne” (ore 21:15);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:40);

“Parasite” (ore 19:20);

“Dolittle” (ore 17:25, 19:45 e 22:30);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 19:45 e 21:45);

“Birds of prey” (ore 18.40 e 21:35);

“Dolittle” (ore 18:45 e 21:15);

“Fantasy island” (ore 18, 20 e 22);

“Gli anni più belli” (ore 19 e 21:35);

“Odio l’estate” (ore 18:45 e 21:30);

“Parasite” (ore 19:25 e 21:45);

“Sonic – Il film” (ore 17.50).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Gli anni più belli” (ore 19:45 e 22);

“Dolittle” (ore 20);

“Odio l’estate” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Birds of prey” (ore 21:15);

“Fantasy island” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“1917” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Me contro te. Il film – la vendetta del signor S” (ore 21).

SABATO 15 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Il lago delle oche selvatiche” (ore 15.30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Judy” (ore 15 e 20);

“1917” (ore 17:30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“JoJo Rabbit” (ore 20:15 e 22:30);

“Sonic – Il film” (ore 15:30 e 17:45);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30, 18.30, 20:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Odio l’estate” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 15:30, 18 e 21);

“A spasso col panda” (ore 16);

“Alice e il sindaco” (ore 18, 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Piccole donne” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” (ore 16, 18:30 e 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Sufna” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 15:10);

“Sonic – Il film” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:15, 19 e 22);

“Fantasy island” (ore 14:40,1 7:10, 19:40 e 22:20);

“Gli anni più belli” (ore 14, 14:45,15:30, 17, 17:45, 18:30, 19:30, 20:45, 21:30, 22:30 e 23:30);

“Underwater” (ore 22:50);

“Birds of prey” (ore 13:30, 16 e 21:45);

“Birds of prey” – Imax (ore 14:30, 17:30, 20 e 22:35);

“JoJo Rabbit” (ore 17:40 e 20:10);

“The Lodge” – ingresso a 6 euro (ore 00:15);

“Judy” (ore 19:10);

“Joker” (ore 19:50);

“Odio l’estate” (ore 14:50, 17:20,19:45, 20:15, 22:05 e 22:45);

“Parasite” (ore 19:15 e 21:15);

“1917” (ore 13:45, 16:45, 19:25 e 22:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 16:10 e 21:50);

“Dolittle” (ore 13:50, 15:15, 16:15, 17:35, 19:20 e 22:10);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Sonic – Il film” (ore 14:15, 15, 17:15 e 19);

“Gli anni più belli” (ore 14, 15:30, 17, 18:30, 19:30, 21:30 e 22:20);

“Fantasy island” (ore 13:50, 16:30, 20:30, 23 e 00:50);

“1917” (ore 16:20, 19:10 e 21:45);

“Parasite” (ore 19:20);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 15:15);

“Odio l’estate” (ore 14:45, 17:30, 20, 22 e 00:30);

“Piccole donne” (ore 21:15);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 13:45 e 14:50);

“The Lodge” – ingresso a 6 euro (ore 00:40);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:15);

“JoJo Rabbit” (ore 16:40);

“Birds of prey” (ore 17:45, 20:10, 22:30 e 00:15);

“Dolittle” (ore 14:30, 16:50, 19:40 e 22:40).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 19:45 e 21:45);

“Birds of prey” (ore 14:20, 16:30, 18.40 e 21:35);

“Dolittle” (ore 14:25, 16:35, 18:45 e 21:15);

“Fantasy island” (ore 14:05, 16, 18, 20 e 22);

“Gli anni più belli” (ore 14:15, 16:35, 19 e 21:35);

“Odio l’estate” (ore 14:25, 16:35, 18:45 e 21:30);

“Parasite” (ore 17, 19:25 e 21:45);

“Sonic – Il film” (ore 14:05, 15, 16 e 17.50).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Gli anni più belli” (ore 17, 19:45 e 22);

“Dolittle” (ore 16, 18 e 20);

“Odio l’estate” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Sonic – Il film” (ore 16:30, 18:30 e 21:15);

“Birds of prey” (ore 18:30 e 23:10);

“Fantasy island” (ore 16:30, 18.30, 21:15 e 23:15);

“”Odio l’estate” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:15);

“Gli anni più belli” (ore 16.30, 18:50, 21:15 e 23:35);

“1917” (ore 23.05);

“Dolittle” (ore 16:30 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“1917” (ore 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Odio l’estate” (ore 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Me contro te. Il film – la vendetta del signor S” (ore 21).

DOMENICA 16 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Il lago delle oche selvatiche” (ore 15.30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Judy” (ore 15 e 20);

“1917” (ore 17:30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“JoJo Rabbit” (ore 20:15);

“Sonic – Il film” (ore 15:30 e 17:45);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30, 18.30 e 20:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Odio l’estate” (ore 15 e 17:45).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 15:15, 18 e 20:45);

“Alice e il sindaco” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Richard Jewell” (ore 15);

“Piccole donne” (ore 17:40 e 20:45).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Memorie di un assassino” (ore 15:30, 18 e 20:45).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Sufna” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 15:10);

“Fantasy island” (ore 14:40, 17:10, 19:40 e 22:20);

“Gli anni più belli” (ore 10:30, 14, 14:45,15:30, 17, 17:45, 18:30, 19:30, 20:45, 21:30 e 22:30);

“Sonic – Il film” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:15, 19 e 22);

“Playmobil: The movie Friendly autism Scr” (ore 11:10);

“Parasite” (ore 19:15 e 21:15);

“Dolittle” (ore 11:30, 13:50, 15:15, 16:15, 17:35, 19:20 e 22:10);

“Birds of prey” – Imax (ore 14:30, 17:30, 20 e 22:35);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:10);

“Birds of prey” (ore 13:30, 16 e 21:45);

“Judy” (ore 19:10);

“Underwater” (ore 22:50);

“Il diritto di opporsi” (ore 16:10 e 21:50);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 10:50);

“JoJo Rabbit” (ore 11:45, 17:40 e 20:10);

“1917” (ore 13:45, 16:45, 19:25 e 22:15);

“Odio l’estate” (ore 14:50, 17:20, 19:45, 20:15, 22:05 e 22:45);

“Playmobil – The movie” – ingresso a 3 euro (ore 11:10);

“Joker” (ore 11:15 e 19:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Sonic – Il film” (ore 11:10, 14:15, 15, 17:15 e 19);

“Fantasy island” (ore 13:50, 16:30., 20:30 e 22:50);

“Gli anni più belli” (ore 11:15, 14, 15:30, 17, 18:30, 19:30, 21:30 e 22:20);

“Playmobil – The movie Friendly Autism Scr” (ore 11:05);

“Dolittle” (ore 10:30, 14:30, 16:50, 19:40 e 22:40);

“Parasite” (ore 19:20);

“Birds of prey” (ore 11:30, 17:45, 20:10 e 22:30);

“Playmobil – The movie” – ingresso a 3 euro (ore 11);

” Piccole donne” (ore 11:20 e 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:15);

“1917” (ore 16:20, 19:10 e 21:45);

“Odio l’estate” (ore 10:50, 14:45, 17:30, 20 e 22);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 15:15);

“JoJo Rabbit” (ore 16:40);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 10:40, 13:45 e 14:50).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 18:45 e 21:10);

“Birds of prey” (ore 14:20, 16:35, 18.45 e 21:30);

“Dolittle” (ore 14:20, 16:40, 18:50 e 21:15);

“Fantasy island” (ore 14:25, 16:35, 18:45 e 21:30);

“Gli anni più belli” (ore 14:05, 16:30, 19 e 21:25);

“Odio l’estate” (ore 14:25, 16:35, 18:45 e 21:15);

“Parasite” (ore 17, 19:25 e 21:45);

“Sonic – Il film” (ore 14:20, 15 e 16:35).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Gli anni più belli” (ore 14:30, 17, 19:45 e 22);

“Dolittle” (ore 14, 16 e 18);

“Odio l’estate” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Sonic – Il film” (ore 14:30, 16:30 e 18:30);

“Birds of prey” (ore 14:30 e 21:15);

“Fantasy island” (ore 14:30, 16:30, 18.30 e 21:15);

“”Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 14:10, 16.30, 18:50 e 21:15);

“1917” (ore 21.15);

“Dolittle” (ore 16:30 e 18:30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 16);

“1917” (ore 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Odio l’estate” (ore 16 e 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Me contro te. Il film – la vendetta del signor S” (ore 15, 17, 19 e 21).

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Alice e il sindaco” (103min – Commedia – Francia). Paul Théraneau, il sindaco di Lione, si trova in una situazione delicata. Dopo trent’anni in politica, è a corto di idee e attraversa una fase di vuoto esistenziale. Per uscire dall’impasse, assume Alice Heimann, una giovane e brillante filosofa. Dalle personalità diametralmente opposte, i due finiranno per rimettere in discussione le reciproche certezze.

– “Prey” (84min – Documentario – Canada). Gli abusi sessuali nella Chiesa rappresentano una crisi diffusa che ha causato traumi a migliaia di persone. Molte vittime si sono fatte avanti di recente, altre sono state messe a tacere con accordi economici. Prey segue una epocale causa in Canada, sul caso di una vittima abusata da ragazzo per anni da un sacerdote cattolico, presente in tribunale attraverso una sconvolgente e inedita confessione in video, ripresa prima della sua morte. Il verdetto non riguarda quindi la colpa o l’innocenza, ma il risarcimento per le devastanti conseguenze delle violenze. Ancor più importante però per l’accusa è rivelare come, in Canada e nel resto del mondo, questi abusi possano essere continuati così a lungo, e perché ancora oggi la Chiesa neghi i fatti e combatta le vittime.

– “Memorie di un assassino” (129min – Thriller – Corea del Sud). 1986. Il detective Seo è inviato da Seul in una piccola città tra le campagne coreane per indagare sugli omicidi di un serial killer, ma si scontra con l’ottusità e la superficialità dei poliziotti locali. Tratto dal romanzo di Kim Kwang-rim, si basa su una storia vera avvenuta alla fine degli anni ’80 in Corea del Sud. È un periodo difficile, gli interrogatori risentono ancora del periodo della dittatura, quando estorcere le confessioni era all’ordine del giorno. L’urgenza di trovare un colpevole a tutti i costi annebbia il giudizio dei poliziotti. Ma c’è aria di cambiamento e alcune scene lo indicano chiaramente, come quella in cui i bambini non ubbidiscono all’ordine del coprifuoco urlato dai soldati per le strade: piccoli indizi della democrazia a venire. Un ottimo thriller, giocato sui campi lunghi di grande respiro.

– “Una canzone per mio padre” (110min – Drammatico – Usa). Anche se può contare sul sostegno della sua fede, Bart Millard non ha una vita facile. La fervida immaginazione e la passione per la musica lo aiutano però a sfuggire alla difficile situazione a casa, caratterizzata da un padre violento a cui cerca di avvicinarsi giocando al football. Un infortunio però tronca la sua carriera sul nascere e, spinto da chi intravede in lui grandi potenzialità, riversa le sue attenzioni su un percorso di tipo musicale. Rompendo con il padre e con la fidanzata, Bart decide allora di partire in tour su un vecchio autobus con la sua nuova band, i MercyMe.

– “L’ufficiale e la spia” (126min – Drammatico – Francia e Italia). Il 5 gennaio 1895 il capitano Alfred Dreyfus, un giovane soldato ebreo, viene accusato di essere una spia della Germania e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo. Tra i testimoni della sua umiliazione vi è Georges Picquart, che è promosso invece alla direzione dell’unità di controspionaggio militare che lo ha incastrato. Quando però scopre che informazioni segrete arrivano ancora ai tedeschi, Picquart viene trascinato in un pericoloso labirinto di inganni e corruzione che minaccia non solo il suo onore ma anche la sua stessa vita.

– “Il grande salto” (94min – Commedia – Italia). Nello e Rufetto sono due rapinatori di seconda linea, hanno superato la quarantina e vivono in un quartiere periferico di Roma.Dopo che hanno scontato quattro anni di carcere per una rapina andata male, per loro riprendere l’attività e, soprattutto, farla andare a buon fine non è per niente facile…

– “Richard Jewell” (129min – Drammatico – Usa). Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “A spasso col panda” (75min – Animazione – Russia). Una sbadata cicogna consegna per errore un panda alla porta sbagliata. Un orso, un alce, una tigre e un coniglia si imbarcheranno in un’avventura ardua ma piena di divertimento attraverso la natura selvaggia per riportare il piccolo alla sua legittima famiglia.

– “Piccole donne” (135min – Drammatico – Usa). Le quattro sorelle March diventano donne nell’America sconvolta dalla guerra civile. Diverse tra loro, combatteranno per realizzare i propri sogni ed essere ciò che realmente vogliono.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (85min – Animazione – Canada). Tappo è un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso. Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta deve imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riesce a trovare un nuovo padrone: si tratta di Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

– “Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (67min – Commedia – Italia). Luì e Sofi sono ancora una volta alle prese contro il malefico Signor S, che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo.

– “Sonic – Il film” (94min – Azione – Giappone, Usa e Canada). Sonic trascina Tom Wachowski, uno sceriffo del Montana, in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d’oro prima che il dottor Ivo Robotnik possa reclamarli per sé stesso.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Fantasy island” (110min – Horror – Usa). L’enigmatico Mr. Roarke fa avverare i sogni più segreti dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso ma isolato resort su un atollo tropicale. Quando però le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero che si cela dietro l’isola per salvare le loro stesse vite.

– “Birds of prey” (108min – Avventura – Usa). Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

– “Il diritto di opporsi” (136min – Drammatico – Usa). Dopo essersi laureato ad Harvard, il giovane avvocato Bryan Stevenson avrebbe potuto scegliere di svolgere fin da subito dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’attivista locale Eva Ansley. Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian, che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui sia quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

– Underwater” (95minm – Fantascienza – Usa). Un team di ricercatori sottomarini si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza dopo che un devastante terremoto distrugge il loro laboratorio sotterraneo.

– “Jojo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Judy” (118min – Biografico – Gran Bretagna). Judy Garland, leggendaria artista, nel 1968 arriva a Londra per tenere una serie di concerti. Per lei si tratta di un periodo non felice: la sua situazione finanziaria non è delle migliori e la sua vita privata è un completo disastro.

– “Dolittle” (106min – Commedia – Usa). Sette anni dopo aver perso la moglie, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, si ritrova dietro le alte mura della sua abitazione con la sola compagnia dei suoi animali esotici. Quando la giovane regina si ammala gravemente, con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria alla ricerca di una cura, ritrovando così il suo acume e il suo coraggio mentre si imbatte in vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Lo accompagneranno nel viaggio un giovane assistente e un gruppo incredibile di amici animali.

– “The Lodge” (100min – Thriller – Gran Bretagna). Richard Marsh è un acclamato scrittore di libri che ha fatto dei culti cristiani estremi il suo interesse principale. Nel corso delle sue ricerche, si è innamorato di Grace, la sola adepta sopravvissuta a un suicidio di massa. Sulla via del divorzio dalla moglie Laura, fa di Grace la sua fidanzata. I figli Aidan e Mia rifiutano però di accettarla come matrigna. La situazione diventerà terrificante quando la donna e i due figliastri si ritroveranno isolati nel remoto lodge di famiglia.

– “Playmobil – The movie” (100min – Animazione – Francia e Germania). Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco.

– Il lago delle oche selvatiche” (117min – Drammatico – Cina). Il capo di una banda di motociclisti e una prostituta, disposta a tutto pur di tornare libera, si incontrano mentre lui fugge dalla guerra che oppone le gang della sua zona. Entrambi giunti al punto di non ritorno, affrontano insieme l’ultima sfida per la sopravvivenza.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni