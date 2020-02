Dal nuovo Fausto Brizzi a “Il richiamo della foresta”: il week-end al cinema

Arriva al cinema “La mia banda suona il pop”. Il nuovo film diretto da Fausto Brizzi, che approda nelle sale giovedì 20 febbraio, vede protagonisti gli attori Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Giulio Base, Paolo Rossi, Natasha Stefanenko e Tiberio Timperi.

Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “Criminali come noi”, “Lontano lontano”, “Bad boys for life”, “Cats”, “Il richiamo della foresta” e “Cattive acque”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Sonic – Il film” e “Gli anni più belli”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 21);

“Alla mia piccola Sama” (ore 21);

“Cattive acque” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il richiamo della foresta” (ore 21);

“Odio l’estate” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Judy” (ore 17);

“Lost in La Mancha” – cineforum (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Criminali come noi” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La fattoria dei nostri sogni” (ore 20:45).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Fantasy Island” (ore 23:30);

“Il richiamo della foresta” /ore 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:45 e 22);

“Bad boys for life” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:10);

“Gli anni più belli” (ore 13:30, 14:45, 15:30, 16:15, 17:35, 18:15, 19:30, 20:10, 21, 21:50 e 22:25);

“Cattive acque” (ore 13:50, 16:40, 19:20 e 22:05);

“Cats” (ore 22:35(;

“Sonic – Il film” (ore 14, 15, 16, 17:30 e 19:15(;

“La mia banda suona il pop” (ore 15:45, 18, 20:30 e 22:45);

“Bad boys for life” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:30);

“1917” /ore 19:35);

“Parasite” (ore 22:10);

“Odio l’estate” (ore 14:20, 17:10, 19:40, 21:30 e 22:15);

“Birds of prey” (ore 14:50, 17:20, 19:50 e 22:20);

“Bad boys for life” (ore 13:45, 16:30, 19 e 21:45);

“Dolittle” (ore 14:40, 17 e 20:15).

UCI CINEMAS a Curno

“Il richiamo della foresta” (ore 17:30, 19 e 21:30);

“Cattive acque” (ore 16:30, 19:20 e 22:45);

“Bad boys for life” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:45);

“Cats” (ore 22:20);

“La mia banda suona il pop” (ore 16:40, 19:30 e 22);

“Gli anni più belli” (ore 16:50, 19:10 e 22:10);

“Sonic – Il film” (ore 17:20 e 19:40);

“Bad boys for life” (ore 17:15, 20, 21:50 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 17:40, 20:10 e 22:40);

“Birds of prey” (ore 17:15, 20:20 e 22:45);

“Dolittle” (ore 17).

CINESTAR a Cortenuova

“Cats” (ore 18:35 e 21:10);

“Cattive acque” (ore 21);

“Gli anni più belli” (ore 18:25 e 21);

“La mia banda suona il pop” (ore 18:45 e 21:15).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Bad boys for life” (ore 21:15);

“La mia banda suona il pop” (ore 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 21:15).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“Downton Abbey – Il film” – nell’ambito della rassegna “Cinema di qualità” (ore 21).

SALA EDEN a Stezzano

“I due papi” (ore 21).

CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere

“Dolcissime” (ore 15 e 20:30).

VENERDI’ 21 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 20 e 22:30);

“Alla mia piccola Sama” (ore 20:15 e 22:30);

“Cattive acque” (ore 20 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il richiamo della foresta” (ore 20:15 e 22:30);

“Judy” (ore 22:30);

“Odio l’estate” (ore 20.30).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Criminali come noi” (ore 20:15 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Lontano lontano” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il richiamo della foresta” (ore 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:45 e 22);

“Cats” (ore 22:35);

“Fantasy Island” (ore 23:30);

“La mia banda suona il pop” (ore 15:45, 18, 20:30 e 22:45);

“Gli anni più belli” (ore 13:30, 14:45, 15:30, 16:15, 17:35, 18:15, 19:30, 20:10, 21, 21:50 e 22:25);

“Sonic – Il film” (ore 14, 15, 16, 17:30 e 19:15);

“Cattive acque” (ore 13:50, 16:40, 19:20 e 22:05);

“Dolittle” (ore 14:40, 17 e 20:15);

“Birds of prey” (ore 14:50, 17:20, 19:50 e 22:20);

“Parasite” (ore 19:10 e 22:10);

“Bad Boys For Life” (ore 13:45, 16:30, 19 e 21:45);

“Odio l’estate” (ore 14:20, 17:10, 19:40, 21:30 e 22:15);

“1917” (ore 19:35);

“Bad Boys For Life” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:30).l

UCI CINEMAS a Curno

“Il richiamo della foresta” (ore 17:30, 19 e 21:30);

“Cats” (ore 22:20);

“Gli anni più belli” (ore 16:50, 18:15, 19:10, 21:15 e 22:10);

“Sonic – Il film” (ore 17:20 e 19:40);

“La mia banda suona il pop” (ore 16:40, 19:30 e 22);

“Cattive acque” (ore 16:30, 19:20 e 22:45);

“Birds of prey” (ore 20:20);

“Bad boys for life” (ore 17:10, 20, 21:50 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 17:40, 20:10 e 22:40);

“Dolittle” (ore 17).

CINESTAR a Cortenuova

“Cats” (ore 20 e 22);

“Cattive acque” (ore 17:45 e 21:45);

“Gli anni più belli” (ore 19 e 21:35);

“La mia banda suona il pop” (ore 17:50, 20 e 21:45).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Bad boys for life” (ore 21:15);

“La mia banda suona il pop” (ore 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Il richiamo della foresta” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il richiamo della foresta” (ore 21).

SABATO 22 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Alla mia piccola Sama” (ore 17:30 e 22:30);

“Cattive acque” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Sonic – Il film” (ore 15:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il richiamo della foresta” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Judy” (ore 22:30);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 20:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il richiamo della foresta” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 15:30, 18 e 21);

“Spie sotto copertura” (ore 16);

“Criminali come noi” (ore 18, 20:15 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Lontano lontano” (ore 20:30 e 22:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” (ore 16, 18:30 e 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Gli anni più belli” (ore 13:30, 14:45, 15:30, 16:15, 17:35, 18:15, 19:30, 20:20, 21, 21:50 e 22:25);

“Cattive acque” (ore 13:50, 16:40, 19:20 e 22:05);

“Il richiamo della foresta” (ore 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:45 e 22);

“Cats” (ore 22:35);

“La mia banda suona il pop” (ore 15:45, 18, 20:30 e 22:45);

“Fantasy Island” (ore 23 e 00:10);

“Sonic – Il film” (ore 14, 15, 16:10, 17:30 e 19:15);

“Birds of prey” (ore 14:50, 17:20, 19:50 e 22:20);

“Bad boys for life” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:30);

“Dolittle” (ore 14:40, 17 e 20:15);

“Parasite” (ore 19:10 e 22:10);

“1917” (ore 19:35);

“Bad boys for life” (ore 13:45, 16:30, 19, 21:45 e 23:45);

“Odio l’estate” (ore 14:20, 17:10, 19:40, 21:30 e 22:15);

“Noi” (ore 00:05).

UCI CINEMAS a Curno

“Gli anni più belli” (ore 14, 16:50, 18:15, 19:10, 21:15 e 22:10);

“La mia banda suona il pop” (ore 13:45, 16, 19:30, 22 e 00:20);

“Cattive acque” (ore 13:30, 16:15, 19:20 e 22:45);

“Il richiamo della foresta” (ore 14:50, 16:30, 19 e 21:30);

“Sonic – Il film” (ore 14:10, 15, 17:20 e 19:40);

“Cats” (ore 22:20);

“Odio l’estate” (ore 14:20, 17:40, 20:10, 22:40 e 00:15)=;

“Birds of prey” (ore 17:50, 20:20 e 00:30);

“Dolittle” (ore 15:15 e 17);

“Bad boys for life” (ore 14:30, 17:15, 20, 21:50, 22:30 e 00:10);

“Noi” (ore 00:50).

CINESTAR a Cortenuova

“Cats” (ore 20 e 22);

“Cattive acque” (ore 17:45 e 21:45);

“Gli anni più belli” (ore 14:10, 16:35, 19 e 21:35);

“La mia banda suona il pop” (ore 14:15, 16:05, 17:50, 20 e 21:45);

“Sonic – Il film” (ore 14:05 e 15:50).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Bad boys for life” (ore 16:30, 18:45, 21:15 e 23:30);

“La mia banda suona il pop” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23);

“Il richiamo della foresta” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:05);

“Sonic – Il film” (ore 16:30, 18:30 e 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 21:15 e 23:35);

“Odio l’estate” (ore 16:30, 18.30 e 23:05).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Il richiamo della foresta” (ore 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Dolittle” (ore 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il richiamo della foresta” (ore 21).

DOMENICA 23 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 15, 17:30, 17:45, 20 e 22:30);

“Alla mia piccola Sama” (ore 20:15 e 22:30);

“Cattive acque” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Sonic – Il film” (ore 15:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il richiamo della foresta” (ore 15:30, 17:45 e 20:15);

“Judy” (ore 20:30);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30 e 18:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il richiamo della foresta” (ore 15 e 17:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 15:15, 18 e 20:45);

“Criminali come noi” (ore 14:50, 17, 19:10 e 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Lontano lontano” (ore 15, 16:45 e 21:10);

“Piccole donne” (ore 18:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Memorie di un assassino” (ore 18 e 20:45).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Sufna” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 14:50);

“Paw Patrol Mighty Pups – Friendly Autism” (ore 11);

“Cats” (ore 22:35);

“La mia banda suona il pop” (ore 11:45, 15:45, 18, 20:30 e 22:45);

“Cattive acque” (ore 13:50, 16:40, 19:20 e 22:05);

“Gli anni più belli” (ore 13:30, 14:45, 15:30, 16:15, 17:35, 18:15, 19:30, 20:20, 21, 21:50 e 22:25);

“Fantasy island” (ore 23);

“Sonic – Il film” (ore 10:30, 14, 16:10, 17:30 e 19:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 11:15, 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:45 e 22);

“1917” (ore 19:35);

“Bad boys for life” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:30);

“Parasite” (ore 19:10 e 22:10);

“Dolittle” (ore 14:40, 17 e 20:15);

“Bad boys for life” (ore 13:45, 16:30, 19 e 21:45);

“Odio l’estate” (ore 14:20, 17:10, 19:40, 21:30 e 22:15);

“Birds of prey” (ore 15, 17:20, 19:50 e 22:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Paw Patrol Mighty Pups – Friendly Autism” (ore 11);

“Cats” (ore 10:50 e 22:20);

“Il richiamo della foresta” (ore 10:30, 14:50, 16:30, 19 e 21:30);

“La mia banda suona il pop” (ore 11:05, 13:45, 16, 19:30 e 22);

“Cattive acque” (ore 13:30, 16:15, 19:20 e 22:45);

“Gli anni più belli” (ore 11:10, 14, 16:50, 18:15, 19:10, 21:15 e 22:10);

“Sonic – Il film” (ore 11:20, 14:10, 15, 17:20 e 19:40);

“Paw Patrol mighty pups” (ore 11);

“Bad boys for life” (ore 11:30, 14:30, 17:15, 20, 21:50 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 10:40, 14:20, 17:40, 20:10 e 22:40);

“Dolittle” (ore 15:15 e 17);

“Birds of prey” (ore 17:50 e 20:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Cats” (ore 19 e 21:15);

“Cattive acque” (ore 16:45 e 21:20);

“Dolittle” (ore 14:20);

“Gli anni più belli” (ore 16:30, 19 e 21:25);

“La mia banda suona il pop” (ore 14:25, 16:35, 18:45 e 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 14:45 e 16:40).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Bad boys for life” (ore 14:15, 16:30, 18:45 e 21:15);

“La mia banda suona il pop” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 14:30, 16:30 e 18:30);

“Gli anni più belli” (ore 18:30 e 21:15);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Il richiamo della foresta” (ore 16 e 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Dolittle” (ore 16 e 21).

CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere

“Pupazzi alla riscossa” (ore 15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il richiamo della foresta” (ore 15, 17, 19 e 21).

– “Lost in la Mancha” (93min – Documentario – Usa e Gran Bretagna). Un documentario sulla mancata realizzazione di un film, il _Don Quijote_ di Terry Gilliam. I problemi sono cominciati nelle settimane precedenti il primo ciak: la troupe internazionale e multilingue aveva enormi problemi di comunicazione, gli attori erano spesso assenti perché impegnati in altri progetti, cavalli non addestrati e set insonorizzati affliggevano la produzione. Poi, al sesto giorno delle riprese, la produzione era in ginocchio: un improvviso nubifragio aveva distrutto set e attrezzature, Jean Rochefort si era ammalato gravemente e il film veniva rimandato a data da destinarsi… Tutto questo dalla viva voce dei protagonisti.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Criminali come noi” (117min – Commedia – Argentina). Argentina, 2001. Un gruppo di abitanti di una piccola cittadina raccoglie i propri risparmi per un progetto da sogno e li affida a una banca locale. Un avvocato senza scrupoli, in combutta con il direttore, approfitta della situazione e li deruba di ogni cosa. Mesi dopo, si sparge un pettegolezzo su dove possa essere nascosto il denaro. Il gruppo allora si riunisce, aspettando il momento propizio per agire e recuperare i soldi.

– “La fattoria dei nostri sogni” (89min – Documentario – Usa). John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare il sogno di una vita, sperano di costruire dal nulla un’enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità ambientale. Tra mille difficoltà, momenti esaltanti e cocenti delusioni, i due impareranno a comprendere i ritmi più profondi della natura, fino a riuscire nella loro formidabile impresa.

– “Memorie di un assassino” (129min – Thriller – Corea del Sud). 1986: una giovane donna viene rinvenuta stuprata e uccisa nei pressi di un villaggio di provincia. Un paio di mesi dopo si susseguono altri stupri e omicidi in circostanze simili. Il detective locale, Park Doo-man, viene coadiuvato da Seo Tae-yoon, giunto appositamente da Seoul, ma le indagini non decollano…

– “Downton Abbey – Il film” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). La famiglia Crawley e i loro fedeli servitori si preparano all’evento più grande della loro vita. La notizia della visita del Re e della Regina d’Inghilterra a Downton Abbey scatena una serie di eventi contrassegnati da scandali, romanticismo e intrighi, in grado di mettere in pericolo il futuro della stessa tenuta.

– “I due papi” (125min – Drammatico – Gran Bretagna). La Chiesa cattolica è chiamata a stare a passo con il tempo. Occorre affrontare il passato per costruire quello che sarà il futuro. Consci di questo, due differenti papi nel XXI secolo proveranno a lasciare il segno, ognuno con la propria visione: papa Benedetto XVI e papa Francesco I.

– “Dolcissime” (85min – Commedia – Italia). Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso.

– “Lontano lontano” (90min – Commedia – Italia). Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Questo almeno sperano Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. All’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse non nel modo che si aspettavano.

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

– “Spie sotto copertura” (102min – Animazione – Usa). La super spia Lance Sterling e lo scienziato Walter Beckett sono quasi agli antipodi. Tanto il primo è disinvolto e affascinante, tanto il secondo è intelligente e arguto, doti che gli permettono di mettere a punto gli strepitosi gadget che il primo usa nelle sue epiche missioni. Quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, i due devono fare affidamento l’uno sull’altro in maniera del tutto inedita per loro.

– “Dolittle” (106min – Commedia – Usa). Sette anni dopo aver perso la moglie, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, si ritrova dietro le alte mura della sua abitazione con la sola compagnia dei suoi animali esotici. Quando la giovane regina si ammala gravemente, con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria alla ricerca di una cura, ritrovando così il suo acume e il suo coraggio mentre si imbatte in vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Lo accompagneranno nel viaggio un giovane assistente e un gruppo incredibile di amici animali.

– “Piccole donne” (135min – Drammatico – Usa). Le quattro sorelle March diventano donne nell’America sconvolta dalla guerra civile. Diverse tra loro, combatteranno per realizzare i propri sogni ed essere ciò che realmente vogliono.

– “Pupazzi alla riscossa” (87min – Animazione – Usa). Nell’adorabile e peculiare cittadina di Uglyville si celebra la bruttezza e la stranezza. Essere normali o belli è un difetto e più si è bizzarri più si è amati. Qui vive la vivace bambola Moxy con le sue amiche, sempre pronte a divertirsi e a godersi la vita. La curiosità spinge però Moxy a chiedersi cosa ci sia oltre la montagna che circonda la cittadina. Spingendosi oltre con le sue amiche, scopre un altro regno, un posto in cui bellissime bambole vengono addestrate con rigidi protocolli per essere “adottate” nel mondo degli umani. Moxy e le sue amiche finiranno presto per scoprire che non sempre essere perfetti è sinonimo di felicità.

– “Bad boys for life” (113min – Azione – Usa). Nonostante l’età e i logoranti anni di servizio, Mike va a tutto gas. Marcus invece è diventato nonno e culla col nipote l’idea della pensione. Investigatori da sempre e amici per sempre, sorvegliano Miami e assicurano i cattivi di turno alla giustizia. Ma è da lontano che arriva il pericolo e colpisce in pieno petto Mike. Vittima di un sicario misterioso e di un passato burrascoso, Mike sopravvive grazie ai medici e al voto di Marcus, che ha giurato su Dio di non impugnare più un’arma. Le cose andranno altrimenti, perché Mike è deciso a scoprire chi lo voleva morto e Marcus non potrà fare a meno di aiutarlo. Con buona pace di Dio e brutta fine dei cattivi.

– “La mia banda suona il pop” (95min – Commedia – Italia). Il magnate russo Ivanov sogna una réunion a Pietroburgo del suo complesso musicale italiano preferito, i Popcorn, famosissimi negli anni Ottanta. Il manager della band, Francok che vive tra Italia e Russia, viene contattato a questo proposito da tale Olga, donna di fiducia di Ivanov. Franco tenta di dissuaderlo perché lui in fondo i Popcorn li odia e preferisce controproporre alternative a suo avviso ben più valide: con Ivanov, però, non si discute, vuole i Popcorn e così sarà. Tuttavia i quattro membri della band, ognuno per un motivo diverso, rifiutano l’offerta per inseguire sogni e obiettivi più appetibili. Ma evidentemente è scritto che la réunion si faccia perché i suddetti “sogni e obiettivi”, come in un beffardo gioco del destino, vengono tutti improvvisamente meno inducendo i vecchi compagni ad accettare la bizzarra proposta. #Gli artisti, un po’ arrugginiti, sono pronti alla nuova avventura, depressi ma pronti. Tra prove costumi, sound check, liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro scoprono con stupore di dover fungere da cavallo di troia per una colossale rapina ai danni di Ivanov progettata da Olga. Le loro resistenze sono inutili: le perplessità si convertono ben presto in sentimenti di polarità opposta. I quattro vedono nel progetto criminale un potenziale salvifico per le vite di tutti. Che succederebbe quindi se provassero a rubarli loro quei soldi? Perché non tentare il colpaccio?

– “Sonic – Il film” (94min – Azione – Giappone, Usa e Canada). Sonic trascina Tom Wachowski, uno sceriffo del Montana, in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d’oro prima che il dottor Ivo Robotnik possa reclamarli per sé stesso.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– Judy” (118min – Biografico – Gran Bretagna). Judy Garland, leggendaria artista, nel 1968 arriva a Londra per tenere una serie di concerti. Per lei si tratta di un periodo non felice: la sua situazione finanziaria non è delle migliori e la sua vita privata è un completo disastro.

– “Cats” (110min – Commedia – Usa). Nel quartiere di Jellicle arriva una nuova gatta: Victoria. Guidata dal mago Mr. Mistoffelees e dal leale Munkustrap, Victoria conosce i vari membri della sua nuova comunità: Jennyanydots, Rum Tum Tugger, Cassandra, Asparagus, e i due reietti Grizabella e Macavity, la prima scacciata per la sua vanità, il secondo malvagio prestigiatore intenzionato a rapire più gatti possibile. Tutta Jellicle partecipa alla festa in onore dell’anziana Old Deuteronomy, al termina della quale un gatto prescelto ascenderà al paradiso, l’Heaviside Layer. Durante le celebrazioni, però, Macavity rapisce Old Deuteronomy. Saranno Mistoffelees e la stessa Victoria, grazie alla quale Grizabella otterrà il perdono dei vecchi amici, a salvare la festa e Jellicle.

– Cattive acque” (126min – Drammatico – Usa). Robert Bilott, avvocato ambientalista, porta il colosso della chimica DuPont in tribunal. Così facendo, denuncia decenni di inquinamento chimico ai danni dell’acqua potabile delle campagne.

– “Fantasy island” (110min – Horror – Usa). L’enigmatico Mr. Roarke fa avverare i sogni più segreti dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso ma isolato resort su un atollo tropicale. Quando però le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero che si cela dietro l’isola per salvare le loro stesse vite.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “Birds of prey” (108min – Avventura – Usa). Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

– “Noi” (120min – Thriller – Usa). Adelaide Wilson torna nella sua casa d’infanzia sulla spiaggia con il marito Gabe e i loro due figli per un’idilliaca vacanza estiva. Perseguitata da un trauma inspiegabile e irrisolto del suo passato e tormentata da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide cade in uno stato di paranoia sempre più crescente mentre prende consapevolezza che qualcosa di brutto possa accadere alla sua famiglia. Dopo una giornata al mare con i Tyler, Adelaide e la sua famiglia rientrano a casa ma al calare della sera scoprono la sagoma di quattro figure che si tengono per mano sul vialetto: si tratta dei loro doppi, tanto terrificanti quanto misteriosi.

– “Sufna” (114min – Commedia – India). Jeet è un giovane spirito libero nel suo villaggio, non gli importa di niente e non ha alcun obiettivo nella vita. Ma tutto cambia, quando incontra Teg, una bellissima ragazza di un altro villaggio.

– “Paw Patrol mighty pups” (70min – Animazione – Usa). Un meteorite conferisce ai cuccioli dei Paw Patrol, cani al servizio del bene collettivo, nuovi e potenti poteri. Dovranno imparare a usarli e a metterli a disposizione di una missione supereroica che impedisca al sindaco Humdinger e al nipote di conquistare Adventure Bay.

– “Alla mia piccola Sama” (95min – Documentario – Gran Bretagna). Il documentario ripercorre la storia di Waad al-Kateab nell’arco di cinque anni di rivolte ad Aleppo. Innamoratasi, si è sposata e ha dato alla luce la figlioletta Sama mentre il conflitto intorno a lei ha assunto dimensioni catastrofiche.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni