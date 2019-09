Dal documentario su Chiara Ferragni a “Van Gogh e il Giappone”: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Unposted”, il documentario di Chiara Ferragni. Il film, presentato all’ultima edizione del festival del cinema di Venezia, approderà nelle sale martedì 17 settembre.

Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “C’era una volta a… Hollywood” e “Van Gogh e il Giappone”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Angry birds 2 – Nemici amici per sempre”, “Attacco al potere 3”, “Il re leone”, “It – Capitolo due”, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, “Strange but true” e “Tutta un’altra vita”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Martin Eden” (ore 21);

“Tolkien” (ore 21);

“Il regno” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 17 e 21);

“Tutta un’altra vita” (ore 21);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 17, 19 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il re leone” (ore 17);

“It – Capitolo due” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il professore cambia scuola” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45);

“Grandi bugie tra amici” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Mademoiselle” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Easy Rider” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tutta un’altra vita” (ore 15, 19:40 e 22:40);

“Good boys – Quei cattivi ragazzi” (ore 21:50);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 18 e 20:30);

“Strange but true” (ore 14:50, 17:50 e 20:10);

“Il segreto di una famiglia” (ore 15:30, 18:30 e 21:30);

“E poi c’è Katherine” (ore 14:40, 17:10, 19:50 e 22:10);

“Tolkien” (ore 19:20);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 14:10, 16:50 e 22:50);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:20);

“Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 13:45, 14:30, 16, 16:45, 18:30 e 19);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15:15 e 17:20);

“Il signor diavolo” – ingresso a 6 euro (ore 23);

“It – Capitolo due” – Imax (ore 14, 17:30 e 21:30);

“It – Capitolo due” (ore 15:45, 16:30, 19:30, 20:30, 21 e 22:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 14:20, 16:40, 19:10 e 21:40);

“Il re leone” (ore 13:30, 14:15, 16:15, 17, 19:15, 20, 21:45 e 22:15).

UCI CINEMAS a Curno

“Tutta un’altra vita” (ore 17:45 e 20:15);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 20);

“Strange but true” (ore 17:20 e 23);

“E poi c’è Katherine” (ore 16:55);

“Good boys – Quei cattivi ragazzi” (ore 22:40);

“Il segreto di una famiglia” (ore 18 e 21);

“Il signor diavolo” – ingresso a 6 euro (ore 22:30);

“Il re leone” (ore 17, 19:15, 20 e 21:45);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:50);

“It – Capitolo due” (ore 17:30, 19:30, 21:30 e 22);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 17:10);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 16:45 e 19);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 16:40, 19:20 e 21:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 18:25 e 20:35);

“Attacco al potere 3” (ore 21:05);

“Il re leone” (ore 18:35 e 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 18:45 e 20:45);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 18:45);

“Strange but true” (ore 18:30);

“Tutta un’altra vita” (ore 18:40 e 21);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“It – Capitolo due” (ore 21);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 20);

“5 è il numero perfetto” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 21:15);

“Attacco al potere 3” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Mio fratello rincorre i dinosauri” 8roe 21).

MARTEDI’ 17 SETEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Martin Eden” (ore 21);

“Tolkien” (ore 21);

“Arrivederci professore” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 17 e 19);

“Tutta un’altra vita” (ore 21);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 17, 19 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Sara e Saleem” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“E poi c’è Katherine” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La prima vacanza non si scorda mai” (ore 16).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“The Rider – Il sogno di un cowboy”- Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 18:15, 18:30, 20:30, 20:45, 21 e 21:45);

“C’era una volta a… Hollywood” – Imax (ore 22);

“E poi c’è Katherine” (ore 14:40, 17:10 e 19:50);

“Tutta un’altra vita” (ore 15, 19:40 e 22:40);

“Tolkien” (ore 19:20);

“Good boys – Quei cattivi ragazzi” (ore 21:50);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 18 e 20:30);

“Strange but true” (ore 14:50, 17:50, 20:10 e 23);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 13:45, 14:30, 16, 16:45 e 19);

“Il re leone” (ore 13:30, 14:15, 16:15, 17, 19:15, 20, 21:45 e 22:15);

“Crawl – Intrappolati” – ingresso a 3,50 euro (ore 15:30, 18:30 e 21:30);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15:15 e 17:20);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:20);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 14:20, 16:40, 19:10 e 21:40);

“It – Capitolo due” (ore 14, 15, 17:30 e 22:30);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 14:10, 16:50 e 22:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Good boys – Quei cattivi ragazzi” (ore 22:35);

“Strange but true” (ore 23);

“C’era una volta a…. Hollywood” (ore 22);

” Van Gogh e il Giappone” (ore 20);

“E poi c’è Katherine” (ore 16:55);

“Tutta un’altra vita” (ore 17:45, 20:15 e 22:40);

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 18:15, 19:45 e 20:45);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 17:10);

“It – Capitolo due” (ore 17:30, 19:30 e 22);

“Il re leone” (ore 17, 19:15 e 21:45);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 16:40, 19:20 e 21:50);

“Crawl – Intrappolati” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30 e 21:30);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:50);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 16:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 18:25 e 20:35);

“Attacco al potere 3” (ore 18:45);

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 18:15 e 20:45);

“Il re leone” (ore 18:35 e 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 20:45);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21);

“Strange but true” (ore 18:30);

“Tutta un’altra vita” (ore 18:40 e 21);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 20);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” – cineforum (ore 21);

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 19:30 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 21:15);

“Attacco al potere 3” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Un affare di famiglia” (ore 21).

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Martin Eden” (ore 21);

“Tolkien” (ore 21);

“Il regno” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 17 e 21);

“Tutta un’altra vita” (ore 19);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 17, 19 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Sara e Saleem” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“C’era una volta… a Hollywood” (ore 21);

“I morti non muoiono” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La prima vacanza non si scorda mai” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Easy rider” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Van Gogh e il Giappone” (ore 18 e 20:30);

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 18:15, 18:30, 20:30, 20:45, 21 e 21:45);

“C’era una volta a… Hollywood” – Imax (ore 14, 17:30 e 21).

UCI CINEMAS a Curno

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 18:15, 19:45 e 20:45);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 17:30 e 21);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 20).

CINESTAR a Cortenuova

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 18:25 e 20:35);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:10 e 21:15);

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 18:15 e 20:45);

“Il re leone” (ore 18:35 e 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 20:45);

“Strange but true” (ore 18:30);

“Tutta un’altra vita” (ore 18:40 e 21);

“Van Gogh e il Giappone” (ore 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 20);

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 19:30 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 21:15);

“Attacco al potere 3” (ore 21:15).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici in settimana.

– “Il professore cambia scuola” (106min – Commedia – Francia). Docente nel più prestigioso liceo di Francia, François si gode da sempre una pacifica esistenza nella società intellettuale e borghese di Parigi. Costretto però dagli eventi ad accettare un lavoro in una scuola posta in un difficile quartiere di diseredati, si ritroverà a dover testare i propri limiti e a rimettere in discussione i suoi valori e le sue certezze.

– “Grandi bugie tra amici” (130min – Commedia – Francia). Un gruppo di amici che da tempo non si vedono si ritrovano in occasione della festa di compleanno a sorpresa organizzata per Max. Non tutto però andrà per il verso giusto: le piccole bugie saranno sempre in agguato e i rapporti ne risentiranno.

– “Mademoiselle” (144min – Drammatico – Corea del Sud). Negli anni Trenta in Corea, durante la colonizzazione giapponese, la giovane Sookee viene assunta come cameriera per la ricca giapponese Hideko, che vive reclusa in un enorme palazzo sotto il controllo del tirannico zio. Sookee però ha un segreto: con l’aiuto di un truffatore che si fa passare per un conte giapponese ha in mente altri piani per Hideko…

– “Easy rider” (94min – Drammatico – Usa). Billy e “Capitan America” Wyatt vogliono raggiungere in moto New Orleans per il carnevale. Il viaggio attraverso gli States si trasforma in un’odissea nell’intolleranza americana. Dopo una sosta in una comunità hippy, fanno conoscenza con George, che si unisce a loro ma muore per mano di sconosciuti in un’aggressione notturna. Anche per Billy e Wyatt, sulla strada del ritorno, la morte è in attesa.

– “E poi c’è Katherine” (102min – Commedia – Usa). La vita di una leggendaria conduttrice televisiva viene stravolta quando decide di assumere tra gli autori una donna. Originariamente nata per attenuare le discussioni sulla disparità di trattamento, la sua decisione ha conseguenze inaspettatamente esilaranti dal momento che le due donne sono molto diverse per cultura ed età ma unite dalla passione per la battuta pungente.

– “La prima vacanza non si scorda mai” (102min – Commedia – Francia). Marion e Ben hanno entrambi trent’anni, vivono a Parigi e usano la app Tinder per gli incontri. Questo è tutto quello che hanno in comune ma, come si sa, gli opposti si attraggono e, due settimane dopo il loro primo appuntamento, ottenuto proprio grazie all’applicazione per incontri tra sconosciuti, decidono di partire insieme per le vacanze estive in Bulgaria. Senza avere un piano preciso, scopriranno presto di avere idee molto differenti sulle vacanze da sogno.

– “The rider – Il sogno di un cowboy” (105min – Drammatico – Usa). Dopo aver subito un infortunio alla testa, un giovane cowboy si impegna a costruirsi una nuova identità e a capire cosa significhi essere un uomo nel cuore dell’America.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “I morti non muoiono” (103min – Commedia – Usa). Nella sonnolenta cittadina di Centerville qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende più del solito, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali cominciano a mostrare insoliti comportamenti. Nessuno sa bene perché. Le notizie sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati ma nessuno di loro prevede la piaga, strana e pericolosa, che in breve tormenta Centerville: i morti non muoiono! Uscendo dalle loro tombe, attaccano i viventi e li trasformano nei loro banchetti. I cittadini dovranno combattere come possono per sopravvivere…

– “Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (99min – Animazione – Finlandia e Usa). All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo le loro isole, gli uccelli arrabbiati Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila reclutano la sorella di Chuck, Silver, e si uniscono alla squadra dei maialini Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. Giungeranno così a una tregua e creeranno un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

– “Attacco al potere 3” (114min – Azione – Usa). Mike Banning, agente dei Servizi Segreti, è accusato di aver preso parte al tentativo di assassinio del Presidente degli Stati Uniti. Ricercato dalla sua stessa agenzia e dall’Fbi, Banning è costretto a una corsa contro il tempo per difendere la sua reputazione e scoprire la vera minaccia terroristica dietro agli eventi.

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “It – Capitolo 2” (165min – Horror – Usa). Poiché il male torna sempre a manifestarsi ogni 27 anni nella cittadina di Derry, i quattro giovani protagonisti di It, oramai adulti, sono chiamati nuovamente a confrontarsi con la peggiore delle loro paure: Pennywise.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Strange but true” (96min – Drammatico – Canada). Cinque anni dopo la tragica morte del fidanzato Ronnie, Melissa si presenta dalla famiglia di lui per dire di essere incinta del figlio del defunto. Lo strano evento farà riavvicinare in maniera inattesa Philip. il fratello del defunto, con i genitori, ancora scossi dal grave lutto.

– “Tutta un’altra vita” (103min – Commedia – Italia). Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un’altra persona per una settimana? Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell’incontro inaspettato con Lola, un sogno di ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l’esistenza. Gianni diventa un’altra persona e quella con Lola è davvero “Tutta un’altra vita”… e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa.

– “Van Gogh e il Giappone” (85min – Documentario – Gran Bretagna). Un viaggio tra le bellezze della Provenza, l’enigma del Giappone e le sale della mostra ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum di Amsterdam. Grazie alle lettere dell’artista e alle testimonianze dei suoi contemporanei, il docufilm rivela l’affascinante storia del profondo legame tra Van Gogh e l’arte giapponese e il ruolo che l’arte di questo paese, mai visitato, ebbe sul suo lavoro. Oltre a indagare la tendenza del japonisme, ci si immerge nell’arte del calligrafo Tomoko Kawao e dell’artista performativo Tatsumi Orimoto per comprendere appieno lo spirito dell’arte del Sol Levante. Quando il periodo Edo terminò, nel 1868, e il Giappone si aprì verso l’Ovest, Parigi venne infatti inondata di tutto ciò che era giapponese sotto forma di oggetti decorativi e stampe in legno colorate chiamate ‘ukiyo-e’. Van Gogh rimase affascinato dagli elementi di questa straordinaria cultura visiva e dal modo in cui potevano essere adattati alla ricerca di un nuovo modo di vedere. Lesse le descrizioni del Giappone e studiò attentamente le opere giapponesi, apprezzandone linee e purezza compositiva e facendone una fonte d’ispirazione imprescindibile per la sua pittura.

– “Chiara Ferragni – Unposted” (85min – Documentario – Italia). Chiara Ferragni, seguita sui social da milioni e milioni di followers, è nota in tutto il mondo per essere riuscita in breve a diventare un’icona di moda e stile. Le telecamere seguono la Ferragni in ogni aspetto della sua vita quotidiana come influencer, manager, mamma e compagna.

– “Martin Eden” (129min – Drammatico – Italia e Francia). Martin Eden, un marinaio di umili origini, salva un borghese da un’aggressione al porto. Per ringraziarlo, questi lo invita nella sua abitazione, dove Martin incontra sua sorella Elena e si innamora. Martin decide quindi di studiare e di diventare uno scrittore, pur continuando a lavorare per vivere. La sua relazione con Elena si consolida e alla festa di laurea di lei fa la conoscenza di Brissenden, colui che diventa il suo mentore, lo introduce nei circoli socialisti e gli fa conoscere la filosofia. I nuovi interessi lo allontanano da Elena provocando la fine della loro storia e, quando Brissenden muore, si ritrova nuovamente in difficoltà. Con il tempo, Martin riesce a trovare il successo ma il suo cuore è malato. Tramite la relazione con l’operaia Margherita, tenta di riconciliarsi invano con la sua classe di appartenenza prima di cadere in uno stato di depressione che nemmeno il ritorno di Elena potrà guarire.

– “Tolkien” (111min – Biografico – Usa). Il giovane J.R.R. Tolkien, rimasto orfano, trova l’amicizia, l’amore e l’ispirazione artistica tra un gruppo di emarginati a scuola. Lo scoppio della Prima guerra mondiale minaccerà però di distruggere per sempre il gruppo e lo spirito di fratellanza che lo contraddistingue.

– “Il regno” (122min – Thriller – Spagna). Manuel Gómez Vidal è un politico molto amato e rispettato. Gode di una buona posizione sociale, ha parenti e amici amorevoli ed è dotato di particolare carisma. Tuttavia, è anche un uomo corrotto che si arricchito negli anni con i fondi pubblici. Dopo aver tentato di coprire un compagno di partito e amico in un caso di corruzione venuto inaspettatamente alla luce, il nome di Manuel viene allo scoperto. Con sua sorpresa, il suo partito ha intenzione di scaricarlo e addossargli ogni responsabilità. Manuel, però, non si arrenderà e sarà disposto a tutto pur di non perdere il suo potere.

– “Arrivederci professore” (90min – Drammatico – Usa). Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata relazione sentimentale e la sua poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento brusco e repentino. Inaspettatamente l’avvicinarsi della sua morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.

– “Sara e Saleem” (127min – Drammatico – Palestina, Paesi Bassi, Germania e Messico). Il sesso furtivo nella parte posteriore di un furgone è tutto quello che caratterizza la relazione tra Sarah e Saleem. Un paio di volte a settimana, quando Sarah ha chiuso il suo bar e Saleem ha finito il suo turno di consegne, i due si vedono di nascosto: sono entrambi sposati e così facendo potrebbero compromettere la loro felicità familiare. A complicare ancora di più la loro tresca è il fatto che lei è ebrea e lui è palestinese. In una Gerusalemme divisa a metà, la loro storia va ben oltre il privato e farsi vedere in pubblico rappresenta un pericolo.

– “Good boys – Quei cattivi ragazzi” (95min – Commedia – Usa). Dopo essere stato invitato alla sua prima festa di baci, il dodicenne Max è nel panico perché non sa nemmeno come si dà un bacio. Desiderosi di suggerimenti, Max e gli amici Thor e Lucas decidono di usare il drone del padre di Max – che gli è stato severamente vietato di toccare – per spiare una coppia di adolescenti. Le cose però prendono una piega sbagliata e il drone viene distrutto. Con l’obiettivo di rimpiazzarlo prima che il padre rientri dal lavoro, Max e i suoi amici saltano la scuola e partono per un’odissea in cui ogni momento va di male in peggio.

– “Il segreto di una famiglia” (117min – Drammatico – Argentina e Francia). Dopo anni di assenza e in seguito all’ictus del padre, Eugenia torna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino Buenos Aires dove si ricongiunge con la madre e la sorella. le tre donne sono così costrette a confrontarsi con i traumi emotivi e gli oscuri segreti del loro passato, vissuto sullo sfondo della dittatura militare. Vecchie gelosie tornano allora alla luce, amplificate dalla sconvolgente somiglianza fisica tra le due sorelle.

– “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (133min – Azione – Usa). Sin da quando si sono conosciuti tra Hobbs, agente del dipartimento del servizio di sicurezza, e Shaw, un ex agente speciale dell’esercito inglese trasformatosi in fuorilegge, sono volate scintille. Quando però l’anarchico Brixton ottiene il controllo su una minaccia biotecnologica che potrebbe alterare per sempre l’umanità (e sconfiggere una brillante agente del MI6, che si rivelerà essere la sorella di Shaw), i due nemici giurati dovranno mettere da parte le divergenze e collaborare per fermarlo.

– “Pet 2 – Vita da animali” (86min – Animazione – Usa). La sua padrona si è sposata e ha avuto un figlio e il cane Max si ritrova improvvisamente ansioso, vittima della sindrome del genitore iper apprensivo, e torturato per questo da un prurito psicosomatico. Quale miglior cura di un soggiorno in campagna? Nel frattempo, a New York, a presidiare il quartiere e il pupazzetto preferito di Max, restano Gidget, che imparerà a fingersi un gatto per affrontare la moltitudine di felini di una vecchia del palazzo, e il coniglio Nevosetto, che avrà modo di soddisfare la sua sete di avventura liberando un cucciolo di tigre dalla gabbia di un losco direttore di circo.

– “Il signor diavolo” (86min – Horror – Italia). Autunno 1952. Nel nord est dell’Italia è in corso l’istruttoria di un processo sull’omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio Momentè, ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l’omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina. Paolino, per farsi bello, lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira: Emilio, furioso, mette in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l’ostia, viene spintonato da Emilio. La particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla. Di qui l’inizio di una serie di eventi sconvolgenti.

– “Crawl – Intrappolati” (87min – Horror – Usa). Mentre tenta di salvare il padre durante un violento uragano, una giovane donna si ritrova intrappolata in una casa galleggiante e costretta a lottare per la sua vita contro gli alligatori.

– “Un affare di famiglia” (121min – Drammatico – Giappone). Dopo una delle loro sessioni di taccheggio, Osamu e il figlio si imbattono in una bambina lasciata al freddo. Seppur dapprima riluttante, la moglie di Osamu accetta di prendersene cura dopo avere appreso le difficoltà che la piccola deve affrontare. Sebbene la famiglia sia povera e guadagni solo lo stretto necessario per sopravvivere, tutti sono felici finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti tenuti ben nascosti, mettendo alla prova ogni legame.

– “5 è il numero perfetto” (98min – Drammatico – Italia, Belgio e Francia). Nella Napoli degli anni Settanta, Peppino Lo Cicero è un ex sicario della camorra che è costretto a rompere il suo ritiro in pensione dall’omicidio del figlio Nino. Finito in una terribile spirale di violenza e vendetta, se vuole salvare la vita di coloro che ama e la sua, dovrà fare il furbo ed essere più brutale dei suoi nemici. Scoprirà di essere stato tradito ma sarà in gradi di iniziare una nuova vita lasciando la città e le tradizioni che per anni lo hanno tenuto in ostaggio.

– “Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (105min – Biografico – Usa). Nel 1880, Thomas Edison è sul punto di creare un sistema elettrico commerciabile e sostenibile per la prima volta nella storia quando il rivale George Westinghouse nota una grossa falla nel progetto, accendendo una vera e propria guerra tra i due.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni