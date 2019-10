Dai Tarocchi alle fiabe: il week-end a Malpaga

Sabato 19 e domenica 20 ottobre vengono proposte diverse iniziative al castello di Malpaga.

Ecco il programma.

I TAROCCHI DI MALPAGA- sabato 19 ottobre

Un viaggio che vi porterà nell’antico mondo dei tarocchi: andremo insieme alla ricerca degli arcani maggiori misteriosamente dipinti all’interno del Castello e celati dietro il significato storico artistico degli affreschi.

Una visita inedita, che si focalizza su un nuovo punto di osservazione degli affreschi del Castello, affascinante e misterioso. I tarocchi non erano un semplice gioco nobiliare diffuso in tutte le corti del XV secolo, ma avevano significati molto più profondi e a volte oscuri, tali da essere impressi sulle pareti del maniero attraverso enigmatici affreschi.

Pesca la tua carta e scopri il tuo destino racchiuso tra le stanze del Castello di Malpaga : Il castello dei tarocchi.

Turni di visita:

1°TURNO: 19:00-20:15

2° TURNO: 21:00-22:15

3° TURNO: 21:30-22:45

Tariffa: €15,00 cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

prenotazioni@castellomalpaga.it

LE FIABE DI MALPAGA: BARTOLOMEO E IL CORVO MAGICO – domenica 20 ottobre

Halloween si sta avvicinando e una magica avventura per i vostri bimbi è alle porte: “Bartolomeo e il Corvo Magico”!Attraverso bizzarri personaggi incontrati negli affreschi del Castello faremo vivere ai vostri bimbi un pomeriggio fiabesco. Dopo la vestizione in principesse e cavalieri, i vostri bimbi diventeranno i veri protagonisti della storia e attraverso cacce all’indizio, indovinelli dovranno sconfiggere il temuto Cavalier Corvino!Non mancheranno danze medioevali e un vero workshop in tema Halloween dove i genitori saranno coinvolti!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

prenotazioni@castellomalpaga.it

Orario: 14:00-16:00

Tariffa:

bambini: €12,00

genitori: €6,00