Da “Underwater” a “Judy”: al cinema in settimana

Vincent Cassell è tornato protagonista al cinema. L’attore è al centro delle scene del film “Underwater”, approdato nelle sale nei giorni scorsi.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “1917”, “Dolittle”, “Judy”, “Figli”, “Il diritto di opporsi”, “JoJo Rabbit”, “Odio l’estate”, “Piccole donne” e “Tolo Tolo”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 17:30 e 21);

“1917” (ore 17:30 e 21);

“JoJo Rabbit” (ore 17:30 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Odio l’estate” (ore 21);

“Ira” (ore 21:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Richard Jewell” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45);

“Piccole donne” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Sorry we missed you” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Underwater” (ore 14:10, 16:50 e 20:10);

“Dolittle” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:30, 19:15, 20 e 22:15);

“The farewell – Una bugia buona” (ore 15:45, 18:45 e 21:45);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:45, 16:20, 19:25 e 22:20);

“Promare” (ore 18 e 21:15);

“Judy” (ore 13:30 e 21:50);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:30, 20:15 e 22:45);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax 3D (ore 21:15);

“18 regali” (ore 22:10);

“Richard Jewell” (ore 22:05);

“Piccole donne” (ore 16:10 e 19:20);

“Finchè morte non ci separi” – ingresso a 6 euro (ore 22:25);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:45, 16:15 e 17:45);

“1917” (ore 14, 16:45, 18:15, 19:45, 21 e 22:30);

“Figli” (ore 14:40, 17:20 e 19:35);

“Tolo Tolo” (ore 13:50, 19:40 e 22);

“JoJo Rabbit” (ore 14:20, 17:10 e 21:30);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 15:30);

“Jumanji – The next level” – Imax 3D (ore 15:15 e 18:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Odio l’estate” (ore 17:10, 20 e 22:30);

“Underwater” (ore 22:50);

“Judy” (ore 17 e 19:30);

“Dolittle” (ore 17:45, 19:10 e 21:30);

“Promare” (ore 21);

“The farewell – Una bugia buona” (ore 18:45 e 21);

“Il diritto di opporsi” (ore 19:50 e 22);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:30 e 18);

“1917” (ore 16:40, 19:40 e 22:10);

“Finchè morte non ci separi” – ingresso a 6 euro (ore 22:40);

“Piccole donne” (ore 17:20);

“JoJo Rabbit” (ore 17:30 e 20:15);

“Tolo Tolo” (ore 16:50 e 22:45);

“Figli” (ore 20:20).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 18:40 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21);

“Figli” (ore 21:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 18:20 e 21);

“JoJo Rabbit” (ore 18:35);

“Odio l’estate” (ore 18:30 e 21:10);

“Piccole donne” (ore 18:15 e 21);

“Tolo Tolo” (ore 18:45);

“Underwater” (ore 21:15).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15);

“1917” (ore 21:15);

“Underwater” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Odio l’estate” (ore 21).

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 17:30 e 21);

“1917” (ore 17:30 e 21);

“JoJo Rabbit” (ore 17:30);

“Knives out” – versione i lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Odio l’estate” (ore 21);

“Figli” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il diritto di opporsi” (ore 21);

“Richard Jewell” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 16);

“Piccole donne” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba” – Versione originale restaurata, sottotitolata in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Judy” (ore 13:30 e 21:50);

“Promare” (ore 18 e 21:15);

“Underwater” (ore 14:10, 16:50, 20:10 e 22:25);

“Dolittle” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:30, 19:15, 20 e 22:15);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:30, 20:15 e 22:45);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:45, 16:20, 19:25 e 22:20);

“Jumanji – The next level” – Imax 3D (ore 15:15 e 18:30);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 15:30);

“Piccole donne” (ore 16:10 e 19:20);

“18 regali” (ore 22:10);

“JoJo Rabbit” (ore 14:20, 17:10 e 21:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax 3D (ore 21:15);

“Figli” (ore 14:40, 17:20 e 19:35);

“Jumanji – The next level” – ingresso a 3,50 euro (ore 15:45, 18:45 e 21:45);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signopr S” (ore 14:45, 16:15 e 17:45);

“Tolo Tolo” (ore 13:50, 19:40 e 22);

“Richard Jewell” (ore 22:05);

“1917” (ore 14, 16:45, 18:15, 19:45, 21 e 22:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Promare” (ore 21);

“Underwater” (ore 22:50);

“Judy” (ore 17 e 19:30);

“Odio l’estate” (ore 17:10, 20 e 22:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 19:50 e 22);

“Dolittle” (ore 17:45, 19:10 e 21:30);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:30, 18 e 19:25);

“JoJo Rabbit” (ore 17:30, 20:15 e 22:40);

“Tolo Tolo” (ore 16:50 e 22:45);

“Piccole donne” (ore 17:20);

“1917” (ore 16:40, 19:40 e 22:10);

“Jumanji – The next level” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30 e 21:30);

“Figli” (ore 20:20).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 18:40 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21);

“Figli” (ore 18:45);

“Il diritto di opporsi” (ore 18:20 e 21);

“JoJo Rabbit” (ore 18:35);

“Odio l’estate” (ore 18:30 e 21:10);

“Piccole donne” (ore 18:15 e 21);

“Tolo Tolo” (ore 21:10);

“Underwater” (ore 21:15).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Figli” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15);

“1917” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Vivere” (ore 21).

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 21);

“1917” (ore 21);

“JoJo Rabbit” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Odio l’estate” (ore 21);

“Figli” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Richard Jewell” (ore 21);

“Il diritto di opporsi (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba” – Versione originale restaurata, sottotitolata in italiano (ore 17);

“Tucked” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Promare” (ore 18 e 21:15);

“Judy” (ore 13:30 e 21:50);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:30, 20:15, 22 e 22:45);

“Dolittle” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:30, 19:15, 20 e 22:15);

“Underwater” (ore 14:10, 16:50, 20:10 e 22:25);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:45, 16:20, 19:25 e 22:20);

“Dolittle” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:30);

“Jumanji – The next level” – Imax 3D (ore 15:15 e 18:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax 3D (ore 21:15);

“1917” (ore 14, 15:10, 16:45, 18:15, 19:45, 21 e 22:30);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:45, 16:15 e 17:45);

“Figli” (ore 14:40, 17:20 e 19:35);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 15:30);

“Piccole donne” (ore 16:10 e 19:20);

“18 regali” (ore 22:10);

“Richard Jewell” (ore 22:05);

“Tolo Tolo” (ore 13:50, 18 e 22:50);

“JoJo Rabbit” (ore 14:20, 17:10, 19:40 e 21:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Il diritto di opporsi” (ore 17:20, 19:50 e 22:20);

“Underwater” (ore 16:45 e 22:50);

“Promare” (ore 18 e 21);

“Odio l’estate” (ore 17:10, 20 e 22:30);

“Dolittle” (ore 17:45, 19:10 e 21:30);

“Dolittle” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:45);

“Judy” (ore 17 e 19:30);

“Figli” (ore 21:50);

“1917” (ore 16:40, 19:40 e 22:10);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:30 e 18);

“Tolo Tolo” (ore 16:50 e 22:45);

“Piccole donne” (ore 19);

“JoJo Rabbit” (ore 20:15 e 22).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 18:40 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21);

“Figli” (ore 21:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 18:20 e 21);

“JoJo Rabbit” (ore 18:35);

“Odio l’estate” (ore 18:30 e 21:10);

“Piccole donne” (ore 18:15 e 21);

“Tolo Tolo” (ore 18:45);

“Underwater” (ore 21:15).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15);

“1917” (ore 21:15);

“Underwater” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici in settimana.

– “Richard Jewell” (129min – Drammatico – Usa). Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

– “Piccole donne” (135min – Drammatico – Usa). Le quattro sorelle March diventano donne nell’America sconvolta dalla guerra civile. Diverse tra loro, combatteranno per realizzare i propri sogni ed essere ciò che realmente vogliono.

– “Sorry we missed you” 100min – Drammatico – Gran Bretagna, Francia e Belgio). Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il tracollo finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.

– “Tucked” (80min – Drammatico – Gran Bretagna). Jackie è una drag queen ottantenne che si esibisce in un nightclub. Sebbene le sia stato diagnosticato un cancro, continua imperterrita a calcare il palcoscenico e a ubriacarsi. A casa, però, deve confrontarsi con la solitudine e il rimpianto per gli squilibri familiari. Ben presto, nel suo camerino farà la comparsa Faith, una giovane drag con cui scoprirà di avere molto in comune.

– “Il diritto di opporsi” (136min – Drammatico Usa). Dopo essersi laureato ad Harvard, il giovane avvocato Bryan Stevenson avrebbe potuto scegliere di svolgere fin da subito dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’attivista locale Eva Ansley. Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian, che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui sia quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

– “Un giorno di pioggia a New York” (92min – Commedia – Usa). Due studenti, Gatsby e Ashleigh, hanno in programma di trascorrere un weekend romantico a New York. Il loro progetto però svanisce presto, veloce come la pioggia che spazza via il bel tempo. Separati quasi subito, ciascuno dei due piccioncini vivrà incontri fortuiti e situazioni insolite.

– “Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba” (96min – Commedia – Gran Bretagna). La fine del mondo in epoca atomica: nella sala da guerra del Pentagono (scenografie di Ken Adam), o a cavalcioni d’una bomba. Doveva essere un film serio: follie individuali, errori nel sistema di comunicazione e dispositivi segreti di reazione ‘preventiva’ rendono possibile l’annientamento termonucleare dell’umanità. Ma nella strada che porta alla morte, troppa vodka, troppa Coca-Cola, troppi missili fallici, troppi fluidi vitali repressi. E troppi, troppi Peter Sellers. Kubrick ce la mette tutta per ritardare l’esplosione, ma alla fine scoppia a ridere (e pare che nel film lo si possa sentire). L’atto di nascita del cinema demenziale.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “Dolittle” (106min – Commedia – Usa). Sette anni dopo aver perso la moglie, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, si ritrova dietro le alte mura della sua abitazione con la sola compagnia dei suoi animali esotici. Quando la giovane regina si ammala gravemente, con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria alla ricerca di una cura, ritrovando così il suo acume e il suo coraggio mentre si imbatte in vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Lo accompagneranno nel viaggio un giovane assistente e un gruppo incredibile di amici animali.

– “Figli” (97min – Commedia – Italia). Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Tutto perfetto fino a quando l’arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l’imprevedibile. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby-sitter non saranno loro di aiuto. Tra attimi di felicita? e situazioni di sconforto, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?

– “Jojo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “Tolo Tolo” (90min – Commedia – Italia). Dopo la poco brillante idea di aprire un ristorante sushi in un piccolo centro della Puglia, Checco scappa via dall’Italia a causa dei debiti contratti con lo Stato e con i familiari. Trova così lavoro in Africa ma la delicata situazione politica del continente lo costringe presto alla fuga. Non voluto da nessuno, sarà costretto ad affrontare (a modo suo) uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l’Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti.

– Underwater” (95minm – Fantascienza – Usa). Un team di ricercatori sottomarini si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza dopo che un devastante terremoto distrugge il loro laboratorio sotterraneo.

– “Vivere” (130min – Commedia – Italia). In una periferia decorosa di villette a schiera vive la famiglia Attorre: Luca (Adriano Giannini), giornalista free-lance molto free, confezionatore di articoli di colore che piazza a stento sui giornali; Susi (Micaela Ramazzotti), ballerina piegata a insegnare danza a signore sovrappeso; e Lucilla, la bimba seienne quieta e immaginifica ma affetta da asma bronchiale severa. Dentro una Roma magnifica e incomprensibile, stratificata, materna e matrigna, casca nel mezzo Mary Ann (Roisin O’Donovan), irlandese e studentessa di storia dell’arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Per lei si prospetterà un anno di permanenza in Italia e in casa Attorre denso di legami leciti e illeciti, di amicizia e d’amore.

– “Judy” (118min – Biografico – Gran Bretagna). Judy Garland, leggendaria artista, nel 1968 arriva a Londra per tenere una serie di concerti. Per lei si tratta di un periodo non felice: la sua situazione finanziaria non è delle migliori e la sua vita privata è un completo disastro.

– “Ira” (83min – Drammatico – Italia). Un ragazzo incontra una ragazza. Lui lavora ai mercati, lei invece è una prostituta di strada. Tra i due nasce una fortissima complicità. Sullo sfondo, una metropoli fatiscente e desolata

– “Knives out” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “The farewell – Una buona bugia” (98min – Commedia – Usa e Cina). Billi Wang è nata a Pechino ma vive a New York da quando aveva sei anni. Il suo contatto sentimentale con la Cina è Nai Nai, la sua vecchia nonna, ancorata alle tradizioni e alla famiglia. Salda e praticamente indistruttibile, a Nai Nai viene diagnosticato un cancro. La famiglia decide di nasconderle la verità e di trascorrere con lei gli ultimi mesi che le restano da vivere. Figli e nipoti, traslocati negli anni in America e in Giappone, rientrano in Cina per riabbracciarla e per ‘improvvisare’ un matrimonio che allontani qualsiasi sospetto. Risoluti e uniti nella bugia, trovano in Billi una resistenza. Inconcludente nella vita e insoddisfatta della vita, Billi vorrebbe liberarsi dell’angoscia e rivelare alla nonna la prognosi infausta. Tra oriente e occidente, troverà una sintesi tra due culture e due condotte etiche.

– “Finchè morte non ci separi” (90min – Thriller – Usa). Sara Ross ha sposato l’affascinante Leo credendolo l’uomo dei suoi sogni. Ben presto, però, inizia a sospettare di trovarsi di fronte non solo a un ladro e un truffatore ma anche a un possibile assassino. Dovrà allora evitare di diventare la sua prossima vittima.

– “Promare” (111min – Animazione – Giappone). Sono passati trent’anni da quando tutta la rabbia umana repressa è esplosa in una guerra che ha letteralmente incendiato tutto il globo. Dalle braci di quella conflagrazione, l’umanità ha ricostruito le civiltà tenendo in mente ogni tipo di precauzione. Poiché per accendere un fuoco basta una scintilla e in molti sono pronti a farlo, spetta ai vigili del fuoco mantenere la pace nelle città. Lo sa bene l’arrogante Galo Thymos, vigile del fuoco d’élite che con la sua squadra di anticonformisti è pronto a sfidare ogni pericolo e feroci terroristi.

– “18 regali” (115min – Drammatico – Italia). Elisa, prima di morire giovanissima, ha lasciato 18 regali per i futuri compleanni della figlia di appena un anno. Come ogni anno, Alessio consegna alla figlia Anna un regalo lasciatole dalla mamma. È il giorno del diciottesimo compleanno di Anna e da scartare le rimane l’ultimo regalo, ma un desiderio di ribellione e un senso di vuoto incolmabile la spingono a scappare dalla festa organizzata dal padre. Si ritrova a vagare di notte in mezzo alla strada e una macchina, non vedendola, la investe. Al suo risveglio Anna si ritrova faccia a faccia con la madre che non ha mai conosciuto. Il destino le regala così l’occasione di conoscere Elisa, e farsi conoscere a sua volta, in uno straordinario viaggio ricco di emozioni e speranza.

– “Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (67min – Commedia – Italia). Luì e Sofi sono ancora una volta alle prese contro il malefico Signor S, che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo.

– “Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (85min – Animazione – Canada). Tappo è un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso. #Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta deve imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riesce a trovare un nuovo padrone: si tratta di Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

– “Jumanji – The next level” (114min – Azione – Usa). Quando un ragazzo si è trovato nel corpo di The Rock, ha vissuto incredibili avventure ed è stato pure con una ragazza nel corpo di Karen Gillan, come può la sua vita tornare alla normalità, all’asma e a un deprimente lavoro in un drugstore? Infatti Spencer è depresso, anche se per Natale è ritornato a casa e sta per rivedere i suoi amici. Suo nonno lo sprona a fare qualcosa della sua vita, dicendogli che invecchiando non farà che peggiorare, e così Spencer cerca un’iniezione di fiducia in se stesso nel gioco magico Jumanji, dove le cose però non vanno come sperava. I suoi amici, per aiutarlo, lo raggiungeranno, ma il gioco è guasto e così vi finiscono intrappolati anche il nonno di Spencer e il suo ex socio Milo.

– Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (142min – Fantasy – Usa). La saga degli Skywalker giunge a conclusione. Nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni