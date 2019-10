Da “Tutto il mio folle amore” al nuovo Spider-Man: il week-end al cinema

Valeria Golino, Diego Abatantuono e Claudio Santamaria tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Tutto il mio folle amore”, che approda nelle sale giovedì 24 ottobre.

Altre novità sul grande schermo sono “Spider-man – Un nuovo universo”, “Sole”, “One piece – Stampede”, “Vicino all’orizzonte” e “Scary stories to tell in the dark”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Se mi vuoi bene”, “Maleficent – Signora del male”, “Joker” e “C’era una volta a… Hollywood”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 21);

“Il sindaco del rione Sanità (ore 21);

“Lou Von Salomé” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 21);

“Se mi vuoi bene” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“Le verità” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Spider-Man – Un nuovo universo” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Sole” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Downton Abbey” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“Don Pasquale – Roh 19/20” (ore 20:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 14:50, 17:50, 20:10 e 22:50);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16 e 19:30);

“One oiece: Stampede – Il film” (ore 17:30 e 20:30);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:10, 16:30, 20:15 e 22);

“Downton Abbey” (ore 14, 16:45, 19:10 e 21:50);

“Maleficent – Signora del male” – Imax 3D (ore 15:30, 18:15 e 21);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 14:15, 16:20, 17, 19:45, 21:45 e 22:30);

“Dora e la città perduta” (ore 13:30);

“Joker” (ore 14:40, 15:45, 18:30, 20, 21:15 e 22:45);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30 e 16:40);

“Finchè morte non ci separi” (ore 15:20, 17:20, 20:40 e 23);

“Gemini Man” (ore 17:40 e 22:40);

“Ad Astra” (ore 22:20);

“Se mi vuoi bene” (ore 17:15 e 22:35);

“A spasso col panda” (ore 15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 19:05).

UCI CINEMAS a Curno

“Downton Abbey” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“Downton Abbey” (ore 16:40, 19:10 e 21:50);

“Scary stories to tell in the dark” (ore2 2:45);

“Tutto il mio folle amore” (ore 17:15, 19:20 e 22);

“Vicino all’orizzonte” (ore 17:45 e 19:45);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 17:20 e 20:10);

“Finchè morte non ci separi” (ore 16:55, 20:30 e 22:55);

“Il piccolo yeti” (ore 17:30);

“Joker” (ore 16:50,19:30, 22:10 e 22:45);

“Maleficent – Signora Del Male” (ore 17, 19:45, 21:45 e 22:30);

“Se mi vuoi bene” (ore 20 e 22:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Downton Abbey (ore 18.30 e 21:10);

“Finchè morte non ci separi” (ore 18.30 e 21);

“Joker” (ore 18.30 e 21:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 18.30 e 21:10);

“One piece – Stampede” (ore 18:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 21:20);

“Se mi vuoi bene” (ore 18:25);

“Tutto il mio folle amore” (ore 18.30 e 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Maleficent – Signora del male” (ore 19.45 e 22);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 21:15).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“Il traditore” – nell’ambito della rassegna “Cinema di qualità (ore 21).

SALA EDEN a Stezzano

“Santiago, Italia” (ore 21).

VENERDI’ 25 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:30 e 22:30);

“Il sindaco del rione Sanità (ore 20 e 22:30);

“Lou Von Salomé” (ore 20);

“Il mio profilo migliore” (ore 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 20 e 22:30);

“Se mi vuoi bene” (ore 20:15 e 22:30).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“Le verità” (ore 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Maleficent – Signora del male” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Sole” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Vicino all’orizzonte” (ore 16, 19:30 e 22:15);

“Housefull 4” (ore 14:05);

“Downton Abbey” (ore 14, 16:45, 19:10 e 21:50);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 15:15, 17:30 e 20:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 14:50, 17:50, 20:10 e 22:50);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:10, 16:30, 19:50 e 22);

“Maleficent – Signora del male” – Imax 3D (ore 14:15, 17, 19:45 e 22:30);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 15:30, 16:20, 18, 19, 21 e 21:45);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 19:05);

“A spasso col panda” (ore 15);

“Se mi vuoi bene” (ore 17:15, 20:15 e 22:35);

“Joker” (ore 14:40, 15:45, 17:20, 18:30, 20, 21:15, 22:10 e 22:45);

“Gemini Man” (ore 17:40, 19:40 e 22:40);

“Finchè morte non ci separi” (ore 15:40, 18:20, 20:40 e 23);

“Ad Astra” (ore 22:20);

“Dora e la città perduta” (ore 13:30);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30 e 16:40).

UCI CINEMAS a Curno

“Downton Abbey” (ore 16:45, 19:10 e 21:50);

“Vicino all’orizzonte” (ore 17:45 e 19:45);

“Tutto il mio folle amore” (ore 17:15, 19:20 e 22);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 20:20);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 18 e 22:45);

“Se mi vuoi bene” (ore 20 e 22:20);

“Finchè morte non ci separi” (ore 16:55, 20:30 e 22:55);

“Maleficent – Signora del male” (ore 17, 19, 19:45, 21:45 e 22:30);

“Il piccolo yeti” (ore 17:30);

“Joker” (ore 16:50, 19:30, 22:10 e 22:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Downton Abbey (ore 18.05, 20:20 e 22:35);

“Finchè morte non ci separi” (ore 18:05 e 22:35);

“Gemini Man” (ore 20.20);

“Joker” (ore 18.15, 21:45 e 22:35);

“Maleficent – Signora del male” (ore 18:55, 21:40 e 22:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 18:20 e 20:35);

“Se mi vuoi bene” (ore 18:15 e 20:20);

“Tutto il mio folle amore” (ore 18:25, 20:30 e 22:35).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Maleficent – Signora del male” (ore 19.45 e 22);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Maleficent – Signora del male” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Maleficent – Signora del male” (ore 21).

SABATO 26 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Il sindaco del rione Sanità (ore 17:30, 20 e 22:30);

“Lou Von Salomé” (ore 15, 17:30 e 20);

“Il mio profilo migliore” (ore 22:30);

“Io, Leonardo” (ore 15:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Se mi vuoi bene” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Maleficent – Signora del male” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Pets 2 – Vita da animali” CineClub ragazzi (ore 16);

“Joker” (ore 18:30 e 21);

“Le verità” (ore 16, 18, 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Maleficent – Signora del male” (ore 17:30 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Sole” (ore 16:15 e 21:15);

“Grazie a Dio” (ore 18:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Downton Abbey” (ore 14, 16:45, 19:10 e 21:50);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 15:15, 17:30 e 20:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 14:50, 17:50, 20:10 e 22:50);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16, 19:30 e 22:15);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:10, 16:30, 19:50 e 22);

“Housefull 4” (ore 14:05);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 15:30, 16:20, 18, 19, 21, 21:45 e 23:40);

“Maleficent – Signora del male” – Imax 3D (ore 14:15, 17, 19:45 e 22:30);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30 e 16:40);

“A spasso col panda” (ore 15);

“Gemini Man” (ore 17:40, 19:40 e 22:40);

“L’angelo del male: Brightburn” (ore 00:20);

“Joker” (ore 14:40, 15:45, 17:20, 18:30, 20, 21:15, 22:10, 22:45 e 23:50);

“Se mi vuoi bene” (ore 17:15, 20:15 e 22:35);

“C’era una volta a.. Hollywood” (ore 19:05);

“Finchè morte non ci separi” (ore 15:40, 18:20, 20:40, 23 e 00:30);

“Ad Astra” (ore 22:20);

“Dora e la città perduta” (ore 13:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Tutto il mio folle amore” (ore 13:50, 16:10, 19:20 e 22);

“Downton Abbey” (ore 14, 16:40,1 9:10 e 21:50);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 15:25 e 20:20);

“Vicino all’orizzonte” (ore 17:45 e 19:45);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 18, 22:45 e 00:30);

“Dora e la città perduta” (ore 15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 15:45, 17:30, 20:30, 22:55 e 00:50);

“Joker” (ore 14:05, 16:50, 19:30, 22:10, 22:45 e 00:20);

“Maleficent – Signora del male” (ore 14:15,1 6:20, 17, 19, 19:45, 21:45 e 22:30);

“Il piccolo yeti” (ore 13:55 e 16:45);

“L’ angelo del male: Brightburn” (ore0 0:45);

“Se mi vuoi bene” (ore 20 e 22:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Downton Abbey (ore 15.05, 17:25, 20:20 e 22:35);

“Finchè morte non ci separi” (ore 14:35, 16:15, 18:05 e 22:35);

“Gemini Man” (ore 20:20);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30 e 16:30);

“Joker” (ore 15:05, 17.15, 21:45 e 22:35);

“Maleficent – Signora del male” (ore 15:30, 16:30, 18:55, 21:40 e 22:30);

“One piece – Stampede” (ore 14:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 16:15, 18:20 e 20:35);

“Se mi vuoi bene” (ore 18:15 e 20:20);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:35, 18:25, 20:30 e 22:35).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Maleficent – Signora del male” (ore 17, 19.45 e 22);

“Tutto il mio folle amore” (ore 17, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Maleficent – Signora del male” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:30);

“Il piccolo yeti” (ore 16:30);

“Joker” (ore 16.30, 18:40, 21:15 e 23:30);

“Downton Abbey” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:30);

“Finchè morte non ci separi” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18.20);

“Gemini Man” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Maleficent – Signora del male” (ore 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Joker” (ore 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Maleficent – Signora del male” (ore 21).

DOMENICA 27 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 20:30);

“Il sindaco del rione Sanità (ore 17:30 e 20:30);

“Lou Von Salomé” (ore 15, 17:30 e 20:30);

“Io, Leonardo” (ore 15:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 15, 17:30 e 20:30);

“Se mi vuoi bene” (ore 15:30, 17:45 e 20:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Maleficent – Signora del male” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 15:15, 17:45 e 21);

“Le verità” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Maleficent – Signora del male” (ore 15, 17:30 e 20:45).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Sole” (ore 18);

“Grazie a Dio” (ore 20:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:10, 16:30, 19:50 e 22);

“Housefull 4” (ore 14:05);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 15:15, 18 e 20:30);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16, 19:30 e 22:15);

“Downton Abbey” (ore 10:40, 14, 16:45, 19:10 e 21:50);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 11:50, 14:50, 17:50, 20:10 e 22:50);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 19:05);

“Se mi vuoi bene” (ore 11:30, 17:15, 20:15 e 22:35);

“Finchè morte non ci separi” (ore 15:40, 18:20, 20:40 e 23);

“Ad Astra” (ore 22:20);

“Maleficent – Signora del male” – Imax 3D (ore 15:30, 18:15 e 21);

“Maleficent – Signora del male” (ore 10:30, 13:45, 14:15, 16:20, 17, 19, 19:45, 21:45 e 22:30);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30 e 16:40);

“Dora e la città perduta” (ore 13:30);

“A spasso col panda” (ore 15);

“Gemini Man” (ore 17:40, 19:40 e 22:40);

“Joker” (ore 11:15, 14:40, 15:45, 17:20, 18:30, 20, 21:15, 22:10 e 22:45).

UCI CINEMAS a CURNO

“Scary stories to tell in the dark” (ore 11:05, 18 e 22:45);

“Tutto il mio folle amore” (ore 10:40, 13:50, 16:10, 19:20 e 22);

“Downton Abbey” (ore 14, 16:45, 19:10 e 21:50);

“Vicino all’orizzonte” (ore 10:50, 17:45 e 19:45);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 11:40, 15:25 e 20:20);

“Maleficent – Signora del male” (ore 11:30, 14:15, 16:20, 17, 19, 19:45,2 1:45 e 22:30);

“Joker” (ore 14:05, 16:50, 19:30, 22:10 e 22:45);

“Finchè morte non ci separi” (ore1 5:45, 17:30, 20:30 e 22:55);

“Se mi vuoi bene” (ore 20 e 22:20);

“Dora e la città perduta” (ore 11:15 e 15);

“Il piccolo yeti” (ore 10:30, 13:55 e 16:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Downton Abbey (ore 14.45, 17, 18:45 e 21:20);

“Finchè morte non ci separi” (ore 15, 17 e 21:25);

“Gemini Man” (ore 19:15);

“Il piccolo yeti” (ore 14:40 e 16:45);

“Joker” (ore 16:35, 18.55 e 21:30);

“Maleficent – Signora del male” (ore 15, 16:30, 18:50, 20:30 e 21:25);

“One piece – Stampede” (ore 14:35);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 16:40, 17:30 e 21:15);

“Se mi vuoi bene” (ore 14:35 e 19:15);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14:45, 19 e 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Maleficent – Signora del male” (ore 14:30, 17, 19.45 e 22);

“Tutto il mio folle amore” (ore 14, 16, 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Maleficent – Signora del male” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30 e 18:30);

“Joker” (ore 14:20, 16.30, 18:40 e 21:15);

“Downton Abbey” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 18:30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Maleficent – Signora del male” (ore 16 e 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Il piccolo yeti” (ore 16);

“Joker” (ore 21).

CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere

“Toy Story 4” (ore 15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Maleficent – Signora del male” (ore 15, 17, 19 e 21).

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Le verità” (106min – Drammatico – Francia e Giappone). Fabienne è una diva del cinema francese che è circondata da uomini che la amano e la ammirano, dall’ex marito al suo agente. Quando pubblica le sue memorie, la figlia Lumir (trasferitasi negli Stati Uniti per scappare dall’opprimente madre) torna in Francia con la sua famiglia. L’incontro tra le due donne è destinato a trasformarsi presto in scontro: emergeranno verità mai raccontate, si sistemeranno conti lasciati in sospeso e si confesseranno amore e risentimenti.

– Spider-Man – Un nuovo universo” (110min – Animazione – Usa). Le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera.

– “Sole” (102min – Drammatico – Italia). Ermanno passa i suoi giorni tra piccoli furti e lunghe sedute davanti alle slot machine, in attesa di una svolta nella sua vita. Lena invece arriva in Italia per vendere la bambina che porta in grembo e poter così iniziare una nuova vita. I due fingono di essere una coppia in modo che Fabio, lo zio di Ermanno, sterile e disposto a pagare per avere la figlia che lui e sua moglie Bianca non possono avere, possa ottenere l’affidamento della bambina in maniera veloce attraverso un’adozione tra parenti. Per procedere con l’adozione però, Ermanno e Lena devono essere convincenti agli occhi di tutti. Sole, la bambina, nasce prematura e deve essere allattata al seno prima di essere consegnata a Fabio e Bianca. Lena è in difficoltà e cerca di restare fredda e negare il legame con la figlia. Un muro di silenzio si alza tra lei ed Ermanno, che inizia a prendersi cura della bambina come se fosse sua.

– “Il traditore” (135min – Drammatico – Italia). Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

– “Santiago, Italia” (80min – Documentario – Italia). Attraverso le parole dei protagonisti e i materiali dell’epoca, si raccontano i mesi successivi al colpo di stato dell’11 settembre 1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende. Ci si concentra in particolare sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l’Italia.

– “Maleficent – Signora del male” (118min – Fantasy – Usa e Gran Betagna). Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

– Pets 2 – Vita da animali” (90min – Animazione – Usa). Max il Terrier si trova di fronte a importanti cambiamenti di vita. La sua padrona ora è sposata e ha un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke incontrano delle mucche intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, che non fanno altro che aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve qualche consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster, che lo spinge a liberarsi delle sue nevrosi, a trovare una pace interiore e a dare a Liam un po’ più di libertà. Nel frattempo, mentre il suo padrone è assente, l’impavida Pomerania Gidget cerca di portare in salvo il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, con l’aiuto dalla sua amica felina Chloe, che ha scoperto le gioie dell’erba gatta. E l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onnipotenza pensando di essere un vero supereroe da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo con un costume da supereroe. Ma quando Daisy, un’intrepida Shih Tzu, chiede l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio di diventare l’eroe che ha solo fatto finta di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda a trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure?

– Grazie a Dio” (137min – Drammatico – Francia). Alexandre vive a Lione con la moglie e i figli. Un giorno, scopre per caso che il prete che abusava di lui quando era tra gli scout officia sempre a contatto con i bambini. Inizia allora la sua personale battaglia con l’aiuto di François ed Emmanuel, anch’essi vittima del sacerdote, per raccontare ciò che il prete ha fatto loro soffrire. Le ripercussioni e le conseguenze delle loro confessioni non lasceranno però incolume nessuno.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “Toy story 4” (99min – Animazione – Usa). Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita on the road hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

– “Downton Abbey” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). Il film è basato sulla celebre omonima serie tv, ambientata nella immaginaria Downton Abbey, dimora signorile del conte e della contessa di Grantham, e segue la vita della famiglia aristocratica Crawley e dei loro dipendenti, all’inizio del regno di Giorgio V. La serie si estende nei due anni precedenti la Grande Guerra, che inizia con la notizia del naufragio del Titanic, un evento che attiva gran parte della trama. Tutto sembra immobile, come se il modo di vivere dei Crawley potesse durare altri mille anni, ma non sarà così.

– “Finchè morte non ci separi” (95min – Thriller – Usa). Grace, una neo sposa, si unisce alla ricca ed eccentrica famiglia del marito per prendere parte a una tradizione secolare. Pian piano, il gioco scelto si trasformerà in letale lotta per la sopravvivenza.

– “Gemini Man” (116min – Azione – Usa). Un assassino di professione diviene l’obiettivo di un misterioso outsider, che lo perseguita e desidera farlo fuori. Scoprirà suo malgrado che si tratta di una versione più giovane di se stesso.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “Il sindaco del rione Sanità (115min – Drammatico – Italia). Antonio Barracano amministra le vicende del rione Sanità a Napoli come un “uomo d’onore” in un ribaltamento del sistema legalitario. Don Antonio si avvale dell’aiuto del medico Fabio Della Ragione che, con la sua opera, impedisce di portare alla conoscenza della legge i risultati dei regolamenti di conti che avvengono nel quartiere. La quotidianità della vita della Sanità si interrompe quando Barracano si scontra con Arturo Santaniello, ricco panettiere e arido padre dando origine a un conflitto destinato a un tragico finale.

– “Lon von Salomé” ( 113min – Biografico – Germania e Austria). Nata nel 1861 a San Pietroburgo, la giovane Lou si rende presto conto di non poter essere trattata alla pari dagli uomini. Determinata e cocciuta, contro la volontà della madre, si occupa di filosofia, scrive poesie e frequenta i circoli intellettuali, conoscendo lungo la sua strada i filosofi Paul Rée e Friedrich Nietzsche prima di innamorarsi dell’allora sconosciuto scrittore Rainer Maria Rilke. A cinquant’anni, poi, conosce Sigmund Freud, i cui studi la influenzano tanto quanto lei influenza il padre della psicanalisi. Nel 1933, con il nazismo in ascesa, Lou vive con il giovane germanista Ernst Pfeiffer quando passa in rassegna la sua intera esistenza.

– “Se mi vuoi bene” (100min – Commedia – Italia). Diego, avvocato di successo con una bella depressione in corso, veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere. È proprio chiacchierando con Massimiliano che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza a ognuno di loro.

– “Il mio profilo migliore” (101min – Commedia – Francia). Claire è un’insegnante di 48 anni, divorziata e madre di due figli. Per tenere d’occhio il giovane amante Ludo, Claire crea un falso profilo Facebook e si trasforma nell’attraente ventiquattrenne Clara. Ludo però non abbocca: ci casca invece il suo miglior amico Alex. Ha inizio così una “relazione pericolosa”…

– “Io, Leonardo” (90min – Biografico – Italia). Pensatore, studioso, matematico, letterato, scienziato, fisico, paesaggista, geografo, urbanista, artista… Jesus Garces Lambert sceglie di raccontare Leonardo Da Vinci come un uomo fuori dal suo tempo – nonostante il costume cinquecentesco un po’ trasandato e i lunghi capelli, come l’estetica del tempo richiedeva – in relazione a un contesto difficile da affrontare per l’eterno conflitto tra la sua mente in costante ricerca e le richieste dei committenti. “Io, Leonardo” si focalizza in particolare sul Da Vinci pittore, passando in rassegna alcune tra le più importanti committenze, soprattutto quelle milanesi, che il genio toscano ha avuto durante il suo percorso.

– “One piece – Stampede” (95min – Animazione – Giappone). Durante l’Expo dei Pirati, una manifestazione “fatta dai pirati per i pirati”, si riuniscono i pirati di tutti il mondo. Tra questi, vi sono di certo alcuni di quelli che vengono ritenuti tra i più pericolosi. La Ciurma di Cappello di Paglia non può fare a meno di unirsi a loro per mettersi sulle tracce di un tesoro a lungo perduto e appartenuto nient’altro che a Gol D. Roger.

– “Scary stories to tell in the dark” (107min – Horror – Usa). Nel 1968, un gruppo di adolescenti si avventura in un’abitazione segnata da oscuri segreti familiari. La scoperta di un libro dai malefici poteri farà li catapulterà al centro dei loro peggiori incubi.

– “Vicino all’orizzonte” (109min – Sentimentale – Germania). Jessica ha diciott’anni, ama la vita e sogna in un domani felice quando un giorno si innamora del ventenne Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, Danny dietro la sua apparenza perfetta nasconde però un oscuro segreto. Con lui, Jessica si rende presto conto di non poter avere il futuro che sognava ma di una cosa è certa: crede nel loro amore e combatterà in suo nome.

– “Dora e la città perduta” (102min – Avventura – Gran Bretagna, Australia – Usa). La piccola Dora ha sei anni e vive con mamma e papà nella foresta amazzonica, esercitandosi nel ruolo di esploratrice. I suoi genitori sono alla ricerca di una città inca perduta, Parapata, dove pare si nasconda più oro che in tutto il resto del mondo: ma spiegano a Dora che lo fanno “da esploratori, non da cercatori”, cioè per interesse scientifico e non per avidità. Salto temporale di un decennio. Dora ha 16 anni e i genitori l’hanno mandata in California per frequentare il liceo, ospite degli zii Nico e Sabrina. Ma suo cugino Diego è imbarazzato da quella ragazza stramba e impreparata a gestire i rapporti con i compagni di scuola. Finché Dora non viene rispedita nella foresta amazzonica insieme a Diego, alla secchiona Sammy e al nerd Andy, da mercenari che vogliono il loro aiuto per raggiungere Parapata.

– “Ad Astra” (124min – Fantascienza – Usa e Brasile). L’astronauta Roy McBride ha il compito di ricercare per la galassia il padre. Scomparso sedici anni prima in una missione tesa a trovare la vita aliena, l’uomo rappresenta una grande minaccia per tutta l’umanità.

– “A spasso col panda” (75min – Animazione – Russia). Una sbadata cicogna consegna per errore un panda alla porta sbagliata. Un orso, un alce, una tigre e un coniglia si imbarcheranno in un’avventura ardua ma piena di divertimento attraverso la natura selvaggia per riportare il piccolo alla sua legittima famiglia.

– “Houselfull” (145min – Commedia – India). Quattro padri benestanti, quattro figlie e quattro potenziali generi. Ogni padre vuole che sua figlia sposi il pretendente più ricco e ogni figlia pensa di aver trovato il vero amore e l’uomo agiato che la renderà per sempre felice. Tuttavia, ciascuno degli spasimanti finge soltanto di essere ricco e, curiosamente, ognuno di loro dice di chiamarsi Jolly. In realtà, i quattro sono spiantati e senza scrupoli, fantasiosamente bugiardi e hanno l’intenzione di usare ogni espediente per riuscire a sposare le loro promesse spose.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni