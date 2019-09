Da “Tutti pazzi a Tel Aviv” a “Dolor y Gloria”: a Gorle torna il cineforum

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la sessione autunnale del cineforum di Gorle. La rassegna “Film di qualità” che si tiene al Cine-Teatro Sorriso, propone cinque serate, a cadenza settimanale, il mercoledì alle 20.45.

Le proiezioni saranno precedute dall’introduzione della professoressa Annunciata Pellegris e al termine della visione del film, poi, sarà possibile prendere parte a un dibattito sui temi emersi.

Ecco il programma.

– Mercoledì 2 ottobre con la proiezione del film “Tutti pazzi per Tel Aviv” (98min – Commedia – Francia, Lussemburgo, Israele e Belgio). In Israele tutti sono pazzi per la soap opera Tel Aviv on Fire, ambientata nel 1967, in cui una spia palestinese ha una storia d’amore con un generale israeliano. Salam, un affascinante palestinese trentenne che vive a Gerusalemme, lavora come stagista per la soap e ogni giorno deve passare attraverso alcuni checkpoint israeliani per raggiungere gli studi televisivi. Ha così modo di incontrare Assi, il capo dei controlli la cui moglie è una grande fan del programma. Per far piacere alla consorte, Assi minaccia Salam affinché modifichi la trama della soap. Salam, dal canto sua, realizza che più che una minaccia il cambiamento potrebbe rivelarsi una fortuna per la sua carriera di sceneggiatore. Le cose andranno per il verso giusto fino al giorno in cui Assi e i produttori non saranno d’accordo su come dovrebbe finire la soap, mettendo nei guai Salam.

– Mercoledì 9 ottobre “Le invisibili” (102min – Commedia – Francia). A seguito di una decisione municipale, l’Envol, un rifugio per donne problematiche e senza fissa dimora, chiuderà. L’assistenza sociale ha solo tre mesi di tempo per reintegrare le donne di cui si prende cura a ogni costo, anche se ciò significa ricorrere anche a mezzi poco leciti.

– Mercoledì 16 ottobre “Quel giorno d’estate” (106min – Drammatico – Francia). David, che sopravvive facendo i lavori più disparati, incontra Lena, che si è appena trasferita a Parigi, e se ne innamora. Subito dopo, però, la sua esistenza viene sconvolta dall’improvvisa morte di sua sorella. Al di là dello shock e della sofferenza, David si ritroverà da solo a prendersi cura della piccola nipote Amanda.

– Mercoledì 23 ottobre “I figli del fiume giallo” (130min – Drammatico – Cina, Francia e Giappone). Nel 2001 a Datong, povera città industriale cinese, la giovane ballerina Qiao si innamora di Bin, criminale locale. Durante uno scontro tra fazioni rivale, Qiao spara un colpo per proteggere l’amato ma viene arrestata e condannata a cinque anni di carcere. Al rilascio, cercherà Bin per provare a ricominciare tutto da capo.

– Mercoledì 30 ottobre “Dolor y Gloria” (110min – Commedia – Spagna). Salvador, un regista in declino, ripercorre le sue relazioni, alcune fisiche e altre ricordate, dopo decenni. I primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, qualche attore con cui ha lavorato, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare a girare e lavorare segnano i suoi giorni.