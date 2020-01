Da “Tolo Tolo” a “18 regali”: il week-end al cinema

Arriva al cinema “18 regali”. Il film, che approda nelle sale giovedì 2 dicembre, racconta la storia di Elisa Girotto, che un tumore strappò alla vita pochissimi mesi dopo la nascita della sua unica figlia, Anna. Mai sedotta dalla disperazione, la donna decise di organizzare in regali i primi 18 anni d’esistenza della ragazza, pensando per lei altrettanti doni da farle recapitare ad ogni compleanno.

Altre novità è rappresentata da “Sorry we missed you”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Tolo Tolo”, ” “Jumanji – The next level”, “La dea fortuna”, “Pinocchio”, “Playmobil – The movie” e “Star Wars – L’ascesa di Skywalker”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 2 GENNAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“18 regali” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Pinocchio” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Cena con delitto” (ore 17:30, 20 e 22.30);

“Il mistero di Henry Pick” (ore 15:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Tolo Tolo” (ore 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 e 22:30);

“Il primo Natale” (ore 14:30 e 19:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Tolo Tolo” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Sorry we missed you” (ore 21);

“La dea fortuna” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La dea fortuna” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“The Farewell – Una bugia buona” (ore 16:15, 18:30 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 13:30, 14, 14:30, 15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18, 18:30, 19, 19:30, 20, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:30, 23:30 e 00:10);

“Il primo Natale” (ore 11 e 22:40);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11:45, 14:45 e 17:10);

“Pinocchio” (ore 13:45, 15:45, 16:30, 18:45, 19:15, 21:30 e 23:45);

“Playmobil – The movie” (ore 16:20);

“Jumanji – The next level” (ore 10:45, 14:15, 17, 19:45, 21:45 e 22:35);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 16 e 19:10);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax 3D (ore 21);

“Spie sotto copertura” (ore 15:10);

“La dea fortuna” (ore 22);

“Jumanji – The next level” – Imax 3D (ore 15:15 e 18:15);

“Cena con delitto” (ore 19:40 e 22:25).

UCI CINEMAS a Curno

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 14:30, 15, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 19, 19:30, 20, 21:15, 21:45, 22:15, 23:30 e 00:00);

“Spie sotto copertura” (ore 10:45 e 13:45);

“Il primo Natale” (ore 10:50 e 22:40);

“Paw Patrol Mighty Pups” (ore 12:50 e 13:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18:30 e 21:30);

“Jumanji – The next level” (ore 11:30, 14:20, 17, 19:45 e 22:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11 e 17:50);

“Pinocchio” (ore 10:55, 14:10, 16:30, 19:15 e 22).

CINESTAR a Cortenuova

“Jumanji – The next level” (ore 14:20, 15:20, 16:45, 17:40, 19:10, 20, 21:30 e 22:20);

“La dea fortuna” (ore 21:15);

“Pinocchio (ore 14:10, 16:25 e 18:45);

“Playmobil – The movie” (ore 14:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 22);

“Tolo Tolo” (ore 14:10, 14:40, 15:35, 16:05, 16:35, 17:30, 18, 18:35, 19:25, 20, 20:40, 21:20 e 22:40).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Tolo Tolo” (ore 20 e 22);

“Playmobil – The movie” (ore 19:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 21.30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tolo Tolo” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tolo Tolo” (ore 21).

VENERDI’ 3 GENNAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“18 regali” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Pinocchio” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Cena con delitto” (ore 17:30, 20 e 22.30);

“Il mistero di Henry Pick” (ore 15:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Tolo Tolo” (ore 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 e 22:30);

“Il primo Natale” (ore 14:30 e 19:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Tolo Tolo” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Sorry we missed you” (ore 20:30 e 22:30);

“La dea fortuna” (ore 20:15 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La dea fortuna” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“The Farewell – Una bugia buona” (ore 16:15, 18:30 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 13:30, 14, 14:30, 15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18, 18:30, 19, 19:30, 20, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:30, 23:30 e 00:10);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11:45, 14:45 e 17:10);

“Pinocchio” (ore 13:45, 15:45, 16:30, 18:45, 19:15 e 21:30);

“Spie sotto copertura” (ore 15:10);

“Playmobil – The movie” (ore 10:15, 14:10 e 16:20);

“Jumanji – The next level” – Imax 3D (ore 15:15 e 18:15);

“La dea fortuna” (ore 11:15 e 22);

“Il primo Natale” (ore 11 e 22:40);

“Jumanji – The next level” (ore 10:45, 14:15, 17, 19:45, 21:45 e 22:35);

“Cena con delitto” (ore 19:40 e 22:25);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax 3D (ore 21);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 16 e 19:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 14:30, 15, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 19, 19:30, 20, 21:15, 21:45, 22:15, 23:30 e 00:00);

“Spie sotto copertura” (ore 10:45 e 13:45);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18:30 e 21:30);

“Il primo Natale” (ore 10:50 e 22:40);

“Jumanji – The next level” (ore 11:30, 14:20, 17, 19:45 e 22:30);

“Paw Patrol Mighty Pups” (ore 12:50 e 13:30);

“Pinocchio” (ore 10:55, 14:10, 16:30, 19:15 e 22);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11 e 17:50).

CINESTAR a Cortenuova

“Jumanji – The next level” (ore 14:20, 15:20, 16:45, 17:40, 19:10, 20, 21:30 e 22:20);

“La dea fortuna” (ore 21:15);

“Pinocchio (ore 14:10, 16:25 e 18:45);

“Playmobil – The movie” (ore 14:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 22);

“Tolo Tolo” (ore 14:10, 14:40, 15:35, 16:05, 16:35, 17:30, 18, 18:35, 19:25, 20, 20:40, 21:20 e 22:40).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Tolo Tolo” (ore 20 e 22);

“Playmobil – The movie” (ore 19:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 21.30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tolo Tolo” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tolo Tolo” (ore 21).

SABATO 4 GENNAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“18 regali” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Pinocchio” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Cena con delitto” (ore 17:30, 20 e 22.30);

“Il mistero di Henry Pick” (ore 15:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Tolo Tolo” (ore 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 e 22:30);

“Il primo Natale” (ore 14:30 e 19:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Tolo Tolo” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Sorry we missed you” (ore 16, 18:15, 20:30 e 22:30);

“La dea fortuna” (ore 15:45, 18, 20:15 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Jumanji – The next level” (ore 16:30);

“La dea fortuna” (ore 19 e 21:15).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“The Farewell – Una bugia buona” (ore 16:30, 18:45 e 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 13:30, 14, 14:30, 15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18, 18:30, 19, 19:30, 20, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:30, 23:30 e 00:10);

“Jumanji – The next level” (ore 10:45, 14:15, 17, 19:45, 21:45 e 22:35);

“Cena con delitto” (ore 19:40 e 22:25);

“Playmobil – The movie” (ore 10:15, 14:10 e 16:20);

“Jumanji – The next level” – Imax 3D (oire 15:15 e 18:15);

“Spie sotto copertura” (ore 15:10);

“La dea fortuna” (ore 11:15 e 22);

“Pinocchio” (ore 13:45, 15:45, 16:30, 18:45, 19:15 e 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11:45, 14:45 e 17:10);

“Il primo Natale” (ore 11 e 22:40);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 16 e 19:10);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax 3D (ore 21).

UCI CINEMAS a Curno

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 14:30, 15, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 19, 19:30, 20, 21:15, 21:45, 22:15, 23:30 e 00:00);

“Jumanji – The next level” (ore 11:30, 14:20, 17, 19:45, 22:30 e 00:40);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18:30, 21:30 e 00:30);

“Paw Patrol Mighty Pups” (ore 12:50 e 13:30);

“Spie sotto copertura” (ore 10:45 e 13:45);

“Il primo Natale” (ore 10:50, 22:40 e 00:50);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11 e 17:50);

“Pinocchio” (ore 10:55, 14:10, 16:30, 19:15 e 22).

CINESTAR a Cortenuova

“Jumanji – The next level” (ore 14:20, 15:20, 16:45, 17:40, 19:10, 20, 21:30 e 22:20);

“La dea fortuna” (ore 21:15);

“Pinocchio (ore 14:10, 16:25 e 18:45);

“Playmobil – The movie” (ore 14:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 22);

“Tolo Tolo” (ore 14:10, 14:40, 15:35, 16:05, 16:35, 17:30, 18, 18:35, 19:25, 20, 20:40, 21:20 e 22:40).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Tolo Tolo” (ore 16, 18, 20 e 22);

“Playmobil – The movie” (ore 16);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18 e 21).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tolo Tolo” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tolo Tolo” (ore 21).

DOMENICA 5 GENNAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“18 regali” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Pinocchio” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Cena con delitto” (ore 17:30, 20 e 22.30);

“Il mistero di Henry Pick” (ore 15:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Tolo Tolo” (ore 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 e 22:30);

“Il primo Natale” (ore 14:30 e 19:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Tolo Tolo” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Sorry we missed you” (ore 16, 18:15, 20:30 e 22:30);

“La dea fortuna” (ore 15:45, 18, 20:15 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Jumanji – The next level” (ore 16:30);

“La dea fortuna” (ore 19 e 21:15).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Zog + Il topo brigante” (ore 11);

“The Farewell – Una bugia buona” (ore 16:30, 18:45 e 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 13:30, 14, 14:30, 15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18, 18:30, 19, 19:30, 20, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:30 e 23:30);

“Jumanji – The next level” (ore 10:45, 14:15, 17, 19:45, 21:45 e 22:35);

“Playmobil – The movie” (ore 10:15, 14:10 e 16:20);

“Jumanji – The next level” – Imax 3D (ore 15:15 e 18:15);

“Spie sotto copertura” (ore 15:10);

“Il primo Natale” (ore 11 e 22:40);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax 3D (ore 21);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 16 e 19:10);

“La dea fortuna” (ore 11:15 e 22);

“Cena con delitto” (ore 19:40 e 22:25);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11:45, 14:45 e 17:10);

“Pinocchio” (ore 13:45, 15:45, 16:30, 18:45, 19:15 e 21:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 14:30, 15, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 19, 19:30, 20, 21:15, 21:45, 22:15, 23:30 e 00:00);

“Spie sotto copertura” (ore 10:45 e 13:45);

“Il primo Natale” (ore 10:50 e 22:40);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18:30 e 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11 e 17:50);

“Paw Patrol Mighty Pups” (ore 12:50 e 13:30);

“Pinocchio” (ore 10:55, 14:10, 16:30, 19:15 e 22);

“Jumanji – The next level” (ore 11:30, 14:20, 17, 19:45 e 22:30).

CINESTAR a Cortenuova

“Jumanji – The next level” (ore 14:20, 15:20, 16:45, 17:40, 19:10, 20, 21:30 e 22:20);

“La dea fortuna” (ore 21:15);

“Pinocchio (ore 14:10, 16:25 e 18:45);

“Playmobil – The movie” (ore 14:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 22);

“Tolo Tolo” (ore 14:10, 14:40, 15:35, 16:05, 16:35, 17:30, 18, 18:35, 19:25, 20, 20:40, 21:20 e 22:40).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Tolo Tolo” (ore 14, 16, 18, 20 e 22);

“Playmobil – The movie” (ore 14 e 16);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18 e 21).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tolo Tolo” (ore 16 e 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tolo Tolo” (ore 15, 17, 19 e 21).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Tolo Tolo” (90min – Commedia – Italia). Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, è come un granello di sale in un mondo di cacao.

– “Playmobil – The movie” (100min – Animazione – Francia e Germania). Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco.

– “Star wars – L’ascesa di Skywalker” (142min – Fantasy – Usa). La saga degli Skywalker giunge a conclusione. Nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

– “Sorry we missed you” (100min – Drammatico – Gran Bretagna, Francia e Belgio). Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il tracollo finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.

– “La dea fortuna” (114min – Commedia- Italia). Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

– “Jumanji – The next level” (114min – Avventura – Usa). Rientrati nel folle mondo del gioco Jumanji per salvare Spencer, gli amici Martha, Fridge e Bethany scoprono che nulla è come lo avevano lasciato. Si ritroveranno così ad affrontare zone sconosciute e inesplorate, dagli aridi deserti fino alle montagne innevate, a far forza sulle loro nuove capacità e ad affrontare inediti pericoli.

– “The Farewall – Una bugia buona” (98min – Commedia – Usa e Cina). Billi, una testarda donna cinese-americana, rientra in Cina quando all’amata nonna non rimane molto tempo da vivere a causa di un male incurabile. Si ritroverà a dover lottare contro la decisione della famiglia di tenere all’oscuro la nonna sulle sue condizioni mentre chiunque si impegna a mettere in scena un veloce matrimonio per riunirsi un’ultima volta tutti insieme.

– “Zog + il topo brigante” (52min – Animazione – Gran Bretagna). Zog è il drago più perspicace della Dragon School, ma anche il più incline a cacciarsi nei guai. Fortunatamente, una fanciulla misteriosa è sempre pronta a medicare i suoi lividi. La giovane ragazza dovrà aiutare Zog a superare la dura prova che lo attende: catturare una principessa e vincere l’agognata stella d’oro. La vita non è semplice per gli altri animali a causa di un avido topo che attraversa in lungo e in largo il bosco rubando tutto il loro cibo. Ghiotto di panini, biscotti e ogni cosa dolce, il roditore non si ferma davanti a nulla pur di saziare la sua fame. Il brigante avrà finalmente la sua meritata punizione, grazie all’intervento di un’anatra molto furba.

– “Il primo Natale” (100min – Commedia – Italia). A Palermo vive Salvo, un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula, invece, vive padre Valentino, un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo non resiste alla tentazione di appropriarsi di una preziosa reliquia che si trova proprio nella chiesa del piccolo paesino di padre Valentino. Scoperto il furto, padre Valentino non ha altra scelta se non quella di gettarsi alla rincorsa del ladro ma, così facendo, per magia, o per chissà quale altra ragione, i due si ritroveranno catapultati nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni prima della nascita di Gesù.

– “Pinocchio” (125min – Fantasy – Italia, Gran Bretagna e Francia). Geppetto, un vecchio intagliatore, riceve un pezzo di legno perfetto per il suo prossimo progetto: un burattino. Una volta terminata l’opera, accade qualcosa di magico: il burattino prende vita e inizia a parlare, camminare, correre e mangiare, come qualsiasi bambino. Geppetto lo chiama Pinocchio e lo alleva come un figlio. Per Pinocchio, però, non è facile essere un bravo bambino: lasciandosi portare facilmente sulla cattiva strada, capitombola da una disavventura all’altra in un mondo popolato di fantasiose creature. La sua più cara amica, la Fata Turchina, cercherà di fargli capire come il suo sogno di divenire un bambino vero non potrà mai avverarsi fino a quando non cambierà modo di vivere.

– “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (103min – Animazione – Usa). Elsa possiede un dono, il potere di creare il ghiaccio e la neve. Ha imparato a controllare la propria magia soltanto recentemente e ha da poco rivelato i propri poteri al suo regno dopo averli nascosti per anni, temendo di essere perseguitata per la sua diversità. Pur essendo felicissima di poter finalmente accettare i propri poteri e stare con sua sorella Anna, i loro amici e gli abitanti di Arendelle, Elsa si sente inquieta perché percepisce un richiamo che nessun altro riesce a sentire, che le mostra frammenti del suo passato e che le promette risposte riguardo alla sua identità. Le risposte promesse dalla voce, però, minacciano il loro regno e tutto ciò che Elsa e Anna abbiano mai desiderato, compreso il legame tra di loro. Così, quando Elsa decide di affrontare un pericoloso viaggio attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle, Anna è determinata ad accompagnare la sorella per stare al suo fianco e aiutarla a risolvere il mistero insieme a Kristoff, Olaf e Sven.

– “Spie sotto copertura” (102min – Animazione – Usa). La super spia Lance Sterling e lo scienziato Walter Beckett sono quasi agli antipodi. Tanto il primo è disinvolto e affascinante, tanto il secondo è intelligente e arguto, doti che gli permettono di mettere a punto gli strepitosi gadget che il primo usa nelle sue epiche missioni. Quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, i due devono fare affidamento l’uno sull’altro in maniera del tutto inedita per loro.

– “Cena con delitto” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “18 regali” (115min – Drammatico – Italia). Elisa, prima di morire giovanissima, ha lasciato 18 regali per i futuri compleanni della figlia di appena un anno. Come ogni anno, Alessio consegna alla figlia Anna un regalo lasciatole dalla mamma. È il giorno del diciottesimo compleanno di Anna e da scartare le rimane l’ultimo regalo, ma un desiderio di ribellione e un senso di vuoto incolmabile la spingono a scappare dalla festa organizzata dal padre. Si ritrova a vagare di notte in mezzo alla strada e una macchina, non vedendola, la investe. Al suo risveglio Anna si ritrova faccia a faccia con la madre che non ha mai conosciuto. Il destino le regala così l’occasione di conoscere Elisa, e farsi conoscere a sua volta, in uno straordinario viaggio ricco di emozioni e speranza.

– “Il mistero di Henry Pick” (100min – Commedia – Francia). Un’editrice scopre un romanzo che considera un capolavoro in una biblioteca la cui particolarità è quella di raccogliere i manoscritti rifiutati dagli editori. Il testo è firmato da un certo Henri Pick, un pizzaiolo bretone morto due anni prima. Tuttavia, secondo la sua vedova, l’uomo non ha mai letto un libro in vita sua e non ha scritto nient’altro che non fosse la lista della spesa. Al di là del mistero, il romanzo diventa un bestseller. Un famoso critico letterario decide allora di risalire al bandolo della matassa con l’inaspettato aiuto della figlia dell’enigmatico Henri Pick.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni