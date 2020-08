Da “Tenet” a “Dogtooth”: il week-end al cinema

Sono diversi i film proposti nei cinema bergamaschi per il week-end. In cartellone spiccano “Tenet”, “Ema”, “Dogtooth”, “Una sirena a Parigi”, “Gretel e Hansel”, “Non conosci Papicha” e “Onward – Oltre la magia”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 27 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Non conosci Papicha” (ore 21:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Dogtooth” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Onward – Oltre la magia” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Il candidato ideale” (ore 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 17);

TEATRO TENDA in via Italia, 58 a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Una sirena a Parigi” (ore 18);

“Gretel e Hansel” (ore 17, 19:45 e 22:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 18:30, 19, 20 e 21);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Volevo nascondermi” (ore 21:30);

“Tenet” (ore 16:45, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 20:45, 21:45 e 22:15);

“Dogtooth” (ore 22:20).

VENERDI’ 28 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Non conosci Papicha” (ore 21:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Dogtooth” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Onward – Oltre la magia” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 17);

TEATRO TENDA in via Italia, 58 a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dogtooth” (ore 22:20);

“Gretel e Hansel” (ore 17, 19:45 e 22:30);

“Una sirena a Parigi” (ore 18);

“Volevo nascondermi” (ore 21:30);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Tenet” (ore 16:45, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 20:45, 21:45 e 22:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 18:30, 19, 20 e 21).

SABATO 29 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Non conosci Papicha” (ore 21:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Dogtooth” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Onward – Oltre la magia” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 17);

TEATRO TENDA in via Italia, 58 a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dogtooth” (ore 22:”0);

“Una sirena a Parigi” (ore 18);

“Gretel e Hansel” (ore 17, 19:45 e 22:30);

“Volevo nascondermi” (ore 21:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 18:30, 19, 20 e 21);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Tenet” (ore 16:45, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 20:45, 21:45 e 22:15).

CINEMA SOTTO LE STELLE D’AGOSTO allo stadio Legler di Ponte San Pietro

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 21).

DOMENICA 30 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Non conosci Papicha” (ore 21:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 17:30 e 21);

“Dogtooth” (ore 18 e 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Onward – Oltre la magia” (ore 17:30 e 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Ema” (ore 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 17);

TEATRO TENDA in via Italia, 58 a Seriate

“Onward – Oltre la magia” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dogtooth” (ore 22:20);

“Una sirena a Parigi” (ore 18);

“Gretel e Hansel” (ore 17, 19:45 e 22:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 18:30, 19, 20 e 21);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Volevo nascondermi” (ore 21:30);

“Tenet” (ore 16:45, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 20:45, 21:45 e 22:15).

– “Un giorno di pioggia a New York” (92min – Commedia – Usa). Due studenti, Gatsby e Ashleigh, hanno in programma di trascorrere un weekend romantico a New York. Il loro progetto però svanisce presto, veloce come la pioggia che spazza via il bel tempo. Separati quasi subito, ciascuno dei due piccioncini vivrà incontri fortuiti e situazioni insolite.

– “Il candidato ideale” (101min – Biografico – Arabia Saudita). Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio, diffuso nella società, nei confronti delle donne.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Ema” (102min – Drammatico – Cile). Ema fa i conti con le conseguenze di un’adozione non andata per il verso giusto che sfascia la sua famiglia e la sua vita.

– “Una sirena a Parigi” (102min – Sentimentale – Francia). Cantante dal cuore spezzato. Gaspard ha giurato di non innamorarsi mai più. Lula, una bella sirena, non ha invece che il canto per difendersi dagli uomini. A causa di una piena del fiume Senna, Lula arriva fin davanti al Flowerburger, il cabaret in cui si esibisce Gaspard. Per entrambi, sarà l’inizio di un turbinio di emozioni inaspettate.

– “Gretel & Hansel” (100min – Horror – Usa). Molto tempo fa, in una lontana terra dalle atmosfere fiabesche, una giovane conduce il fratello minore nei meandri di un bosco buio e spaventoso. Alla disperata ricerca di cibo e lavoro, si imbatteranno in qualcosa di terrificante da affrontare.

– “Onward – Oltre la magia” (103min – Animazione – Usa). Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

– “Tenet” (150min – Fantascienza – Gran Bretagna e Usa). Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il mondo crepuscolare dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo ma Inversione del flusso del tempo.

– “Volevo nascondermi” (120min – Biografico – Italia). Il racconto della vita di Antonio Ligabue, pittore naif e immaginifico che dipingeva tigri, gorilla, leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti delle golene del Po. Una vita di durezze che è allo stesso tempo una fiaba: la storia di Toni, un bambino solo ed emarginato che, grazie all’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati, trovò nella pittura una forma di riscatto per esprimersi e farsi amare dal mondo.

– “Dogtooth” (94min – Drammatico – Grecia). Nella periferia di una città vive una famiglia con tre figli che non hanno mai oltrepassato i confini del giardino di casa, in pieno isolamento, seguiti solo dai loro genitori e in totale assenza di contatti con il mondo esterno. La sola persona autorizzata a penetrare in questo luogo segregato è Cristina, una dipendente del padre, che assolve al compito di soddisfare i primi urgenti bisogni sessuali del figlio e che stringe molta amicizia con la figlia maggiore. Un giorno Cristina porta con sé un regalo per le: una fascia per capelli con alcuni brillantini. E si aspetta in cambio qualcosa.

– “Non conosci Papicha” (106min – Commedia – Francia). Algeria, anni Novanta. Nedjma, una studentessa di diciotto anni appassionata di fashion design, rifiuta che i tragici eventi della Guerra civile le impediscano di vivere una vita normale e di uscire la sera con l’amica Wassila. Mentre la società diventa sempre più conservatrice, Nedjma si oppone ai divieti imposti dai radicali e decide di lottare per la sua libertà e indipendenza organizzando una sfilata di moda.

Paolo Ghisleni