Da “Star Wars: l’ascesa di Skywalker” a “Escher”: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Star Wars: l’ascesa di Skywalker”, terzo capitolo della trilogia della saga di Guerre Stellari. Il film, episodio finale epico dell’epopea su Skywalker, approderà nelle sale mercoledì 18 dicembre.

Altra novità sul grande schermo è rappresentata da “Escher – Viaggio nell’infinito“.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Cena con delitto”, “Che fine ha fatto Bernadette?”, “Frozen 2”, “Il primo Natale”, “L’immortale” e “L’inganno perfetto”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 16 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 17.30 e 21);

“Cena con delitto” (ore 17.30 e 21);

“L’ufficiale e la spia” (ore 17:30 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il primo Natale” (ore 21);

“La belle époque” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il primo Natale” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“I due papi” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45);

“Las distancias” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Martin Eden” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Escher – Viaggio nell’infinito” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Escher – Viaggio nell’infinito” (ore 20:30);

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 13:45, 16:10, 19:10 e 21:50);

“Il primo Natale” (ore 14, 15, 16:30, 17:30, 19, 20, 21:30 e 22:30);

“L’immortale” (ore 14:40, 17:40, 20:10 e 22:40);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 16:20 e 22:25);

“Countdown” – ingresso a 6 euro (ore 20:40 e 23);

“La famiglia Addams” (ore 13:50);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 14:50, 17:10 e 19:25);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 13:30, 14:30, 14:45, 15:15, 16, 17, 17:15, 17:45, 18:30, 19:45, 21 e 22:15);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – Imax (ore 14:15, 16:45, 19:15 e 21:45);

“Midway” (ore 22:10);

“Downton Abbey” – ingresso a 5 euro (ore 15:10, 18:15 e 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 15:30, 18, 20:15 e 22:50);

“L’inganno perfetto” (ore 19:40);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 21:40);

“Cena con delitto” (ore 14:10, 17:05, 19:30 e 22:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Escher – Viaggio nell’infinito” (ore 20:30);

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 20:10 e 22:40);

“Il primo Natale” (ore 16:50, 17:30, 19:15, 20, 21:40 e 22:30);

“Countdown” – ingresso a 6 euro (ore 22:50);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 16:45, 17:45, 19, 20:15 e 21:30);

“L’immortale” (ore 19:50 e 22:45);

“La famiglia Addams” (ore 17:20);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 19:30);

“Downton Abbey” – ingresso a 5 euro (ore 18:30 e 21:15);

“L’inganno perfetto” (ore 22:35);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 16:55);

“Cena con delitto” (ore 17);

“Midway” (ore 21:50).

CINESTAR a Cortenuova

“Cena con delitto” (ore 18:35 e 21:15);

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 18:40 e 21);

“Frozen 2” (ore 18:20 e 20:35);

“Il primo Natale” (ore 18:30 e 21);

“L’immortale” (ore 18:30 e 21);

“L’inganno perfetto” (ore 18:20 e 21:10);

“Midway” (ore 21);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 18:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Il primo Natale” (ore 20 e 22);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Il primo Natale” (ore 21:15);

“Frozen 2” (ore 21:15);

“L’immortale” (ore 21:15);

“Qualcosa di meraviglioso” (ore 21:15).

MARTEDI’ 17 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 21);

“Cena con delitto” (ore 21);

“Downton Abbey” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(riposo)

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il primo Natale” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“I due papi” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45),

“Selfie” – Cinema Italia (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Martin Eden” (ore 16).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Escher – Viaggio nell’infinito” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Escher – Viaggio nell’infinito” (ore 20:45);

“Lo Schiaccianoci Roh 19/20” (ore 20:15);

“Il primo Natale” (ore 14, 15, 16:30, 17:30, 19, 20, 21:30 e 22:30);

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 13:45, 16:10, 19:10 e 21:50);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 21:40);

“La famiglia Addams” (ore 13:50);

“L’immortale” (ore 14:40, 17:40 e 22:40);

“Il giorno più bello del mondo” – ingresso a 3,50 euro (ore 15:10, 18:15 e 21:15);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – Imax (ore 14:15, 16:45, 19:15 e 21:45);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 13:30, 14:30, 14:45, 15:15, 16, 17, 17:15, 17:45, 18:30, 19:45 e 21);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 14:50, 17:10 e 19:25);

“Cena con delitto” (ore 14:10, 17:05, 19:30 e 22:20);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 15:30 e 22:50);

“Countdown” (ore 20:40 e 23);

“L’inganno perfetto” (ore 19:40);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 16:20 e 22:15);

“Midway” (ore 22:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Il primo Natale” (ore 16:50, 17:30, 19:15, 20, 21:40 e 22:30);

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 20:10 e 22:40);

“L’inganno perfetto” (ore 21:50);

“Un sogno per papà” (ore 17:35);

“L’immortale” (ore 19:50 e 22:45);

“Midway” (ore 22);

“La famiglia Addams” (ore 17:20);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 16:55);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 19:20);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 16:45, 17:45, 19, 20:15 e 21:30);

“Cena con delitto” (ore 19:10 e 22:25);

“Il giorno più bello del mondo” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:45 e 21:15).

CINESTAR a Cortenuova

“Cena con delitto” (ore 18:35 e 21:15);

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 18:40 e 21);

“Frozen 2” (ore 18:20 e 20:35);

“Il primo Natale” (ore 18:30 e 21);

“L’immortale” (ore 18:30 e 21);

“L’inganno perfetto” (ore 18:20 e 21:10);

“Midway” (ore 21);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 18:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Il primo Natale” (ore 20 e 22);

“Dolor y Gloria” – cineforum (ore 21)

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Il primo Natale” (ore 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 21:15);

“Frozen 2” (ore 21:15);

“L’immortale” (ore 21:15).

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 21);

“Cena con delitto” (ore 21);

“L’ufficiale e la spia” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il primo Natale” (ore 21);

“La belle époque” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 21);

“Qualcosa di meraviglioso” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Martin Eden” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Escher – Viaggio nell’infinito” (ore 17);

“The bra – Il reggipetto” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il primo Natale” (ore 15, 17:30, 20 e 22:40);

“Star Wars – The rise of Skywalker” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 10:30, 13:45, 15:30, 16, 17:15, 18:45, 19:15, 20:45, 22 e 22:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax 3D (ore 15, 18 e 21).

UCI CINEMAS a Curno

“Star Wars – The rise of Skywalker” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – 3D (ore 21:15);

“Il primo Natale” (ore 15, 17:30, 20 e 22:40);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 11:15, 14:45, 16, 18, 19:15, 22 e 22:30).

CINESTAR a Cortenuova

“Cena con delitto” (ore 18:35 e 21:15);

“Che fine ha fatto Bernadette?” (ore 18:40 e 21);

“Frozen 2” (ore 18:20 e 20:35);

“Il primo Natale” (ore 18:30 e 21);

“L’immortale” (ore 18:30 e 21);

“L’inganno perfetto” (ore 18:20);

“Star Wars: l’ascesa di Skywalker” (ore 18:05, 20.30 e 21:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Il primo Natale” (ore 21:15);

“Frozen 2” (ore 21:15);

“L’immortale” (ore 21:15);

“Qualcosa di meraviglioso” (ore 21:15).

– “I due papi” (125min – Drammatico – Gran Bretagna). La Chiesa cattolica è chiamata a stare a passo con il tempo. Occorre affrontare il passato per costruire quello che sarà il futuro. Consci di questo, due differenti papi nel XXI secolo proveranno a lasciare il segno, ognuno con la propria visione: papa Benedetto XVI e papa Francesco I.

– Las distancias” (99min – Drammatico – Spagna). Olivia, Eloy, Guille e Anna sono quattro amici che viaggiano a Berlino per fare una sorpresa a Comas per il suo trentacinquesimo compleanno. Tuttavia, Comas non li riceve come speravano e, a poco a poco, il gruppo inizia a disintegrarsi. Durante il fine settimana, tutti metteranno in discussione il significato della loro amicizia e affronteranno le contraddizioni del passato e la delusione di una vita diversa da quella che sognavano da adolescenti.

– “Martin Eden” (129min – Drammatico – Italia e Francia). Martin Eden, un marinaio di umili origini, salva un borghese da un’aggressione al porto. Per ringraziarlo, questi lo invita nella sua abitazione, dove Martin incontra sua sorella Elena e si innamora. Martin decide quindi di studiare e di diventare uno scrittore, pur continuando a lavorare per vivere. La sua relazione con Elena si consolida e alla festa di laurea di lei fa la conoscenza di Brissenden, colui che diventa il suo mentore, lo introduce nei circoli socialisti e gli fa conoscere la filosofia. I nuovi interessi lo allontanano da Elena provocando la fine della loro storia e, quando Brissenden muore, si ritrova nuovamente in difficoltà. Con il tempo, Martin riesce a trovare il successo ma il suo cuore è malato. Tramite la relazione con l’operaia Margherita, tenta di riconciliarsi invano con la sua classe di appartenenza prima di cadere in uno stato di depressione che nemmeno il ritorno di Elena potrà guarire..

– “Selfie” (76min – Documentario – Italia e Francia). Il quartiere di Traiano a Napoli inizialmente era destinato agli abitanti delle baraccopoli sul lungomare, rimasti senzatetto dal dopoguerra. Ma presto divenne una specie di ghetto. Alessandro e Pietro sono due adolescenti che si filmano con un iPhone per raccontare il loro difficile quartiere, la loro vita quotidiana, l’amicizia che li lega. Raccontano anche della tragedia di Davide, un amico ucciso da un carabiniere al termine di un inseguimento, quando aveva quasi sedici anni, perché era stato scambiato per un fuggiasco. È successo a Davide, ma potrebbe capitare a uno di loro…

– “Escher – Viaggio nell’infinito” (81min – Documentario – Olanda). Ricche ed inedite testimonianze offrono uno sguardo all’anima di Maurits Cornelis Escher, artista grafico olandese che amava considerarsi come uno scienziato. Escher ha ispirato tra gli anni Sessanta e Settanta molti musicisti e la sua arte continua oggi a essere un punto di riferimento per il mondo del disegno e del cinema contemporaneo.

– “The bra – Il reggipetto” (80min – Commedia – Germania e Azerbaigian). Nurlan, conducente di treno, si reca a Baku per l’ultima volta prima del suo pensionamento. Mentre percorre i quartieri della città, il suo treno strappa un reggiseno blu dai fili della biancheria. Per fuggire alla sua solitaria esistenza, Nurlan si imbarca nell’avventura più insolita della sua vita: trovare la proprietaria di quel colorato indumento intimo. Affitta così una piccola stanza a Baku e si mette a ricercare la donna, bussando a ogni porta lungo la via della ferrovia. Incontrando donne diverse, il suo proposito non passa inosservato ai mariti del posto. Più la sua missione diventa difficile, più Nurlan è costretto a ricorrere alla sua creatività per convincere ogni donna a indossare il reggiseno.

– “Cena con delitto” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “Che fine ha fatto Bernadette?” (104min – Commedia – Usa). Piuttosto misantropa, Bernadette Fox ha per amici la brillante figlia adolescente Bee e il suo assistente virtuale su internet. Mentre cerca di rimettere a nuovo la sua fatiscente casa e di convincersi che ama Seattle, ha rinunciato a farsi accettare dagli altri genitori dei compagni di liceo della figlia. Un giorno, però, Bernadette scompare. Sua figlia Bee andrà allora fino alla fine del mondo per ritrovarla e scoprirne la vera storia.

– “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (103min – Animazione – Usa). Elsa possiede un dono, il potere di creare il ghiaccio e la neve. Ha imparato a controllare la propria magia soltanto recentemente e ha da poco rivelato i propri poteri al suo regno dopo averli nascosti per anni, temendo di essere perseguitata per la sua diversità. Pur essendo felicissima di poter finalmente accettare i propri poteri e stare con sua sorella Anna, i loro amici e gli abitanti di Arendelle, Elsa si sente inquieta perché percepisce un richiamo che nessun altro riesce a sentire, che le mostra frammenti del suo passato e che le promette risposte riguardo alla sua identità. Le risposte promesse dalla voce, però, minacciano il loro regno e tutto ciò che Elsa e Anna abbiano mai desiderato, compreso il legame tra di loro. Così, quando Elsa decide di affrontare un pericoloso viaggio attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle, Anna è determinata ad accompagnare la sorella per stare al suo fianco e aiutarla a risolvere il mistero insieme a Kristoff, Olaf e Sven.

– “Il primo Natale” (100min – COmmedia – Italia). A Palermo vive Salvo, un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula, invece, vive padre Valentino, un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo non resiste alla tentazione di appropriarsi di una preziosa reliquia che si trova proprio nella chiesa del piccolo paesino di padre Valentino. Scoperto il furto, padre Valentino non ha altra scelta se non quella di gettarsi alla rincorsa del ladro ma, così facendo, per magia, o per chissà quale altra ragione, i due si ritroveranno catapultati nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni prima della nascita di Gesù.

– “L’immortale” (116min – Drammatico – Italia). Nel Golfo di Napoli, Ciro sta affondando tra le acque scure e, mentre il corpo sprofonda colpito al petto dal suo miglior amico Genny Savastano, alla mente affiorano i ricordi del passato. Si torna così alla Napoli del 1980 quando dopo un terremoto sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo: è Ciro di Marzio, da quel giorno in poi tutti lo chiameranno l’Immortale. Anni dopo, quello stesso bambino ormai adulto, sopravvive anche a quel fatidico sparo: allora è vero quello che si dice, l’Immortale non lo uccide nessuno.

– “L’inganno perfetto” (109min – Drammatico – Usa). Roy Courtnay, artista della truffa, non riesce a credere al colpo di fortuna che ha quando online conosce Betty Mcleish, una vedova benestante. Quando Betty gli apre le porte del suo cuore e della sua casa, Roy si sorprende dal veder nascere in lui il desiderio di prendersi cura della donna, trasformando quella che era nata come una truffa scontata in qualcosa di molto diverso…

– “Midway” (138min – Guerra – Usa e Cina). La storia della battaglia delle Midway raccontata dal punto di vista dei capi e dei marinai che vi hanno preso parte.

– “Un giorno di pioggia a New York” (92min – Commedia – Usa). Due studenti, Gatsby e Ashleigh, hanno in programma di trascorrere un weekend romantico a New York. Il loro progetto però svanisce presto, veloce come la pioggia che spazza via il bel tempo. Separati quasi subito, ciascuno dei due piccioncini vivrà incontri fortuiti e situazioni insolite.

– “Star Wars: l’ascesa di Skywalker” (142min – Fantasy – Usa). La saga degli Skywalker giunge a conclusione. Nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

– “Dolor y Gloria” (108min – Commedia – Spagna). Salvador, un regista in declino, ripercorre le sue relazioni, alcune fisiche e altre ricordate, dopo decenni. I primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, qualche attore con cui ha lavorato, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare a girare e lavorare segnano i suoi giorni.

– “Cetto c’è, senzadubbiamente” (93min – Commedia- Italia). A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola; ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell’aggravarsi delle condizioni dell’amata zia che lo ha cresciuto lo induce a tornare sul luogo del delitto e del diletto. In Italia la zia gli rivelerà qualcosa sul suo passato, e sui suoi natali, che cambieranno per sempre il corso della sua vita. sarà così che Cetto tornerà al comando e questa volta le conseguenze saranno imponderabili.

– “Downton Abbey” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). 1927. Downton Abbey è l’aristocratica dimora nello Yorkshire di proprietà della famiglia Crowley, al cui comando ora sono la primogenita Mary e il cognato Tom Branson, subentrarti al conte Robert e alla sua moglie americana Cora. La grande notizia è che re George V e sua moglie Mary (i nonni dell’attuale regina Elisabetta, per intenderci) verranno in visita e soggiorneranno presso i Crowley per una cena e una nottata. Tutta Downton Abbey si mobilita per accogliere degnamente i coniugi reali, e l’austera Mary cerca di neutralizzare le due mine vaganti: Tom l’irlandese, le cui idee indipendentiste potrebbero apparire indigeste ai reali, e il maggiordomo Thomas Barrow, subentrato all’affidabile Charles Carson. Per ovviare al secondo rischio Mary richiama Carson dalla pensione, e naturalmente Barrow risente dello schiaffo morale. Ma nessun affronto è peggiore dell’imposizione, da parte dei sovrani in visita, di sostituire all’intero gruppo di domestici di Downton Abbey lo staff della Casa reale.

– “La belle époque” (110min – Commedia – Francia). Victor, un sessantenne disilluso, vede la sua vita sconvolta il giorno in cui Antoine, un brillante imprenditore, gli propone qualcosa del tutto inedito: mescolando artifici teatrali e ricostruzione storica, ha la possibilità di tornare indietro nel tempo, al periodo che più preferisce. Victor sceglie allora di rivivere la settimana più memorabile della sua esistenza: quella in cui, 40 anni prima, ha incontrato il grande amore…

– “Un sogno per papà” (105min – Commedia – Francia). Theo, dodicenne, gioca per una piccola squadra di calcio e ha abbastanza talento per diventare professionista. Suo padre, da quando ha divorziato, è caduto in una spirale autodistruttiva segnata dall’alcol e Theo, impotente di fronte a ciò, è in ansia per lui. Di fronte alla possibilità di essere reclutato da un prestigioso club inglese, il ragazzino vede un’opportunità per dare uno scossone al genitore ma, nonostante gli sforzi, non viene selezionato. Decide così di mentire innescando conseguenze ingestibili.

– “L’ufficiale e la spia” (126min – Drammatico – Francia e Italia). Il 5 gennaio 1895 il capitano Alfred Dreyfus, un giovane soldato ebreo, viene accusato di essere una spia della Germania e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo. Tra i testimoni della sua umiliazione vi è Georges Picquart, che è promosso invece alla direzione dell’unità di controspionaggio militare che lo ha incastrato. Quando però scopre che informazioni segrete arrivano ancora ai tedeschi, Picquart viene trascinato in un pericoloso labirinto di inganni e corruzione che minaccia non solo il suo onore ma anche la sua stessa vita.

– ”Le ragazze di Wall Street” (107min – Drammatico – Usa). Un gruppo di intrepide spogliarelliste mette in atto una colossale truffa ai danni dei loro clienti di Wall Street. Il loro obiettivo è quello di racimolare quanto più denaro possibile.

– “Countdown” (90min – Horror – Usa). Una giovane infermiera scopre che l’applicazione che ha appena installato predice il momento della sua morte. Cerca allora di evitare l’imminente decesso in una disperata corsa contro il tempo.

– “La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

– “Le Mans ’66 – La grande sfida” (152min – Azione – Usa). Il pilota Carroll Shelby vince la prestigiosa 24 Ore di Le Mans nel 1959, portando a termine un’impresa rara per un pilota americano. I problemi a una valvola cardiaca fermano però la sua carriera. Ken Miles, invece, non è adatto alle relazioni pubbliche ma come pilota è eccezionale. Quando Lee Iacocca cerca qualcuno che possa rilanciare il marchio Ford, i due rappresentano il team perfetto per far sì che la scuderia americana possa competere con quella dell’italiano Enzo Ferrari.

– “Il giorno più bello del mondo” (104min – Commedia – Italia). Arturo Meraviglia, un impresario teatrale in difficoltà, deve improvvisamente prendersi cura di Giele e Rebecca, due bambini ricevuti “in eredità” da un vecchio zio. Quando si accorge che Gioele è dotato di superpoteri, Arturo intuisce come potrebbe rivelarsi la sua carta vincente per evitare un imminente tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo.

– “Qualcosa di meraviglioso” (107min – Drammatico Francia). Costretto ad abbandonare il natio Bangladesh, Fahim a otto anni è già un prodigio degli scacchi quando arriva a Parigi con il padre. Poiché viene rifiutato loro asilo, vivono come immigrati clandestini e piombano in una spirale di vagabondaggio e disperazione. Con un colpo di fortuna, però, Fahim viene presentato a uno dei più importanti coach di scacchi di Francia, Sylvain, che lo trasformerà in un campione.

