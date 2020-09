Da “Spaccapietre” a “Lacci”: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Spaccapietre”. il film, che approderà nelle sale lunedì 7 settembre, vede protagonista l’attore Salvatore Esposito.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Lacci, “Tenet”, “The new mutants”, “After 2”, “Onward – Oltre la magia”, “La vacanza” e “Gretel e Hansel”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15);

“Tenet (ore 21);

“Ema” (ore 21:15).

CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Balto e Togo” (ore 17);

“Volevo nascondermi” (ore 21).

TEATRO TENDA a Seriate

“Balto e Togo” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” – versione in lingua originale con sottotitoli in ilaiano (ore 21);

“Dogtooth” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il grande passo” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Il richiamo della foresta” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 16:50);

“La vacanza” (ore 19:20);

“The new mutants” (ore 16:40, 18:45, 20, 21:45, 22:30 e 23);

“After 2” (ore 16:30, 17, 18, 18:15, 19:15, 19:45, 20:30, 21 e 22);

“Dogtooth” (ore 18:10);

“Gretel e Hansel” (ore 22:45);

“Volevo nascondermi” (ore 21:20);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:15, 17:15, 17:50 e 19);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Tenet” (ore 19:30, 20:15, 20:45, 21:30 e 22:15).

UCI CINEMAS a Curno

“The new mutants” (ore 20, 21:30 e 22:30);

“After 2” (ore 18, 19:15, 19:45, 21 e 22);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 18:45);

“Onward – Oltre la magia” (ore 19);

“Tenet” (ore 20:15, 20:45, 21:15 e 22:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Onward – Oltre la magia” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 20 e 22);

“Tenet” (ore 21).

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21:15);

“Tenet (ore 21);

“Ema” (ore 21:15).

CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Balto e Togo” (ore 17);

“Favolacce” (ore 21).

TEATRO TENDA a Seriate

“Balto e Togo” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Molecole” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il grande passo” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Star Stuff” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“The new mutants” (ore 16:40, 18:45, 20, 21:45, 22:30 e 23);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 16:50);

“After 2” (ore 16:30, 17, 18, 18:15, 19:15, 19:45, 20:30, 21 e 22);

“La vacanza” (ore 19:20);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:15, 17:15, 17:50 e 19);

“Tenet” (ore 19:30, 20:15, 20:45, 21:30 e 22:15);

“Gretel e Hansel” (ore 22:45);

“Dogtooth” (ore 18:10);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Volevo nascondermi” (ore 21:20).

UCI CINEMAS a Curno

“The new mutants” (ore 20, 21:30 e 22:30);

“After 2” (ore 18, 19:15, 19:45, 21 e 22);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 18:45);

“Tenet” (ore 20:15, 20:45, 21:15 e 22:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 19).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 20 e 22);

“Tenet” (ore 21).

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE

CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Balto e Togo” (ore 17);

“Favolacce” (ore 21).

TEATRO TENDA a Seriate

“Balto e Togo” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Spaccapietre” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“The new mutants” (ore 20 e 22:30);

“After 2” (ore 17, 19:15 e 22);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21:15).

UCI CINEMAS a Curno

“After 2” (ore 19:15 e 22);

“Tenet” (ore 20:15 e 21:15).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Balto e Togo” (87min – Drammatico – Usa). Nel 1925, un gruppo di coraggiosi musher (il nome con cui vengono chiamati i conducenti delle slitte trainate da cani) percorrono oltre 700 miglia a bordo delle loro slitte per salvare i bambini di Nome, in Alaska, da un’epidemia mortale.

– “Favolacce” (98min – Drammatico – Italia). Alla periferia meridionale di Roma, una piccola comunità di famiglie vive con i loro figli. Si tratta di un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, la passività delle madri e l’indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.

– “Tenet” (150min – Fantascienza – Gran Bretagna e Usa). Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il mondo crepuscolare dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo ma Inversione del flusso del tempo.

– “Dogtooth” (94min – Drammatico – Grecia). Nella periferia di una città vive una famiglia con tre figli che non hanno mai oltrepassato i confini del giardino di casa, in pieno isolamento, seguiti solo dai loro genitori e in totale assenza di contatti con il mondo esterno. La sola persona autorizzata a penetrare in questo luogo segregato è Cristina, una dipendente del padre, che assolve al compito di soddisfare i primi urgenti bisogni sessuali del figlio e che stringe molta amicizia con la figlia maggiore. Un giorno Cristina porta con sé un regalo per le: una fascia per capelli con alcuni brillantini. E si aspetta in cambio qualcosa.

– “Molecole” (68min – Documentario – Italia). Tra febbraio e aprile 2020, il regista Andrea Segre, che da anni vive a Roma, è rimasto bloccato dal lockdown a Venezia, la città di suo padre e solo in parte anche sua. Lì stava lavorando a due progetti di teatro e cinema sulle grandi ferite della città: il turismo e l’acqua alta. Mentre girava, il virus ha congelato e svuotato la città davanti ai suoi occhi, riconsegnandola alla sua natura e alla sua storia, e in qualche modo anche a lui. Ha raccolto appunti visivi e storie e ha trascorso quei giorni nella casa di famiglia, dove ha avuto modo di scavare nei ricordi di ragazzo e di figlio, che lo hanno trascinato più a fondo di quanto pensasse. Archivi personali in super8 di Ulderico, il padre del regista e vero protagonista del documentario, si alternano a incontri con cittadini veneziani, che raccontano il rapporto tra la città e le acque e nello stesso tempo vivono l’arrivo inatteso del grande vuoto che ha interessato Venezia e gran parte del mondo a causa del coronavirus.

– “Il grande passo” (96min – Commedia – Italia). Si può andare sulla luna con mezzi costruiti in un fienile di campagna? Si può recuperare in pochi giorni il rapporto tra due fratelli che non si sono praticamente mai conosciuti? Mario e Dario Cavalieri si assomigliano fisicamente ma in realtà sono diversissimi. La vita gli darà un’occasione di avvicinarsi e di essere protagonisti di un’impresa sorprendente.

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

– “Star Stuff” (73min – Documentario – Italia). Cile, Sud Africa, Isola Canarie. Tre diversi continenti, tre villaggi, tre comunità antichissime e tre osservatori astronomici. Un viaggio alla scoperta delle modalità con cui l’uomo può guardare il cosmo attraverso l’osservazione, la ricerca, la scienza ? ma anche la passione e il sogno di ricollocarsi nell’universo.

– “Spaccapietre (106min – Drammatico – Italia). Dopo un grave incidente sul lavoro Giuseppe è disoccupato. Suo figlio Antò sogna di fare l’archeologo e pensa che l’occhio vitreo del padre sia il segno di un superpotere. Sono rimasti soli da quando Angela, madre e moglie adorata, è morta per un malore mentre era al lavoro nei campi. Senza più una casa, costretto a chiedere lavoro e asilo in una tendopoli insieme ad altri braccianti stagionali, Giuseppe ha ancora la forza di stringere a sé Antò, la sera, e raccontargli una storia. Gli ha promesso che un giorno riavrà sua madre, e rispetterà quella promessa, a qualunque prezzo.

– “Volevo nascondermi” (120min – Biografico – Italia). Il racconto della vita di Antonio Ligabue, pittore naif e immaginifico che dipingeva tigri, gorilla, leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti delle golene del Po. Una vita di durezze che è allo stesso tempo una fiaba: la storia di Toni, un bambino solo ed emarginato che, grazie all’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati, trovò nella pittura una forma di riscatto per esprimersi e farsi amare dal mondo.

– “Ema” (102min – Drammatico – Cile). Ema fa i conti con le conseguenze di un’adozione non andata per il verso giusto che sfascia la sua famiglia e la sua vita.

– “Lacci” (100min – Drammatico – Italia). Nella Napoli dei primi anni Ottanta, Aldo e Vanda vanno incontro a una separazione dopo che lui rivela il suo tradimento. I due figli piccoli vengono divisi tra i due genitori in un turbine di risentimenti. I legami che tengono insieme le persone sono però inevitabili, anche senza amore. Trent’anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati.

– “The new mutants” (99min – Fantascienza – Usa). Cinque giovani mutanti scoprono le loro abilità mentre si trovano rinchiusi in una struttura segreta contro la loro volontà. Cercheranno allora di sfuggire ai loro peccati del passato e di salvarsi.

– “After 2” (105min – Drammatico – Usa). Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e, al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

– “Onward – Oltre la magia” (103min – Animazione – Usa). Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

– “Gretel e Hansel” (100min – Horror – Usa). Molto tempo fa, in una lontana terra dalle atmosfere fiabesche, una giovane conduce il fratello minore nei meandri di un bosco buio e spaventoso. Alla disperata ricerca di cibo e lavoro, si imbatteranno in qualcosa di terrificante da affrontare.

– “La vacanza” (98min – Drammatico – Italia). Valerio (Antonio Folletto) è un trentenne che sembra essere in grado di vivere la sua vita tentando solo di distruggerla. Carla (Catherine Spaak) è una donna ancora bellissima, un’ex magistrato che inizia a manifestare i primi sintomi di Alzheimer ma con una travolgente voglia di vivere. Valerio e Carla sono due anime tormentate, che trovano in un’inaspettata amicizia la forza di confrontarsi con i dolori e i segreti del proprio passato. Sono entrambi legati ad Anneke (Veruschka), una misteriosa donna. Il loro è il viaggio di due persone anagraficamente tanto lontane, eppure così vicine, nelle emozioni più dolorose che le condurrà a scoprire un nuovo modo di amare.

Paolo Ghisleni