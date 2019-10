Da “Roger Waters us + them” a “Io, Leonardo”: al cinema in settimana

Arriva al cinema il film-concerto “Roger Waters us + them” . La pellicola, con riprese eccezionali realizzate nel corso dell’ultimo tour di Waters, approda nelle sale lunedì 7 ottobre.

Altra novità è “Psicomagia, un’arte per guarire” e “L’uomo che volle vivere 120 anni”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Appena un minuto”, “C’era una volta a… Hollywood”, “Il piccolo yeti”, “Io, Leonardo”, “Joker”, “Rambo V – Last blood”, “Tuttapposto” e “Yesterday”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 7 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 21);

“Yesterday” (ore 21);

“Vivere” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ad Astra” (ore 21);

“Roger Waters us + them” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il piccolo yeti” (ore 17);

“Ad Astra” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Arrivederci professore” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Burning – L’amore brucia” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Io, Leonardo” (ore 14:50, 17:40, 19:15 e 22:10);

“Appena un minuto” (ore 15:10, 18, 19:50 e 20:20);

“Il regno” – ingresso a 5 euro (ore 15:20, 18:20 e 21:20);

“Joker” – Imax (ore 14:20, 17:10, 20 e 22:45);

“Joker” (ore 15:20, 18:15, 19:10, 21 e 21:50);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20 e 22:25);

“Drive me home” (ore 19:20 e 21:30);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17 e 19:30);

“It – Capitolo due” (ore 21:40);

“Rambo V – Last blood” (ore 14:15 e 16:50);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15:05);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 16, 17:30, 19:05 e 21:15);

“Yesterday” (ore 16:40 e 21:20);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:30);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14 e 16:10);

“Il re leone” (ore 15 e 19:45);

“Halloween” – ingresso a 6 euro (ore 22:40);

“Dora e la città perduta” (ore 13:50 e 16:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 19:10);

“Roger Waters us + them” (ore 18 e 21:05);

“Ad Astra” (ore 13:30 e 22).

UCI CINEMAS a Curno

“Appena un minuto” (ore 18 e 19:50);

“Joker” (ore 17:10, 19:15, 20, 22 e 22:45);

“Il piccolo yeti” (ore 17:05);

“Tuttapposto” (ore 16:50, 20:20 e 22:15);

“Il regno” – ingresso a 5 euro (ore 18:15 e 21:15);

“Io, Leonardo” (ore 17:30 e 19:45);

“Yesterday” (ore 22:40);

“Roger Waters us + them” (ore 21);

“Rambo V – Last blood” (ore 17 e 22:50);

“Halloween” – ingresso a 6 euro (ore 22:25);

“Il re leone” (ore 17:40);

“Ad Astra” (ore 19:20);

“Dora e la città perduta” (ore 17:25);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 19 e 21:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Appena un minuto” (ore 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:05 e 21:10);

“Il piccolo yeti” (ore 18:25);

“Io, Leonardo” (ore 18:35);

“Joker” (ore 18:30, 20:35 e 21:10);

“Rambo V – Last blood” (ore 18:40 e 21:10);

“Roger Waters us + them” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Tuttapposto” (ore 18:45 e 21:15);

“Yesterday” (ore 18:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Joker” (ore 20 e 22);

“Io, Leonardo” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Dora e la città perduta” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15);

“Ad Astra” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tuttapposto” (ore 21).

MARTEDI’ 8 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 21);

“Nureyev – The white crow” – versione in lingua originale con sottotttoli in italiano (ore 21);

“Psicomagia, un’arte per guarire” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ad Astra” (ore 21);

“Roger Waters us + them” (ore 18:30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il grande spirito” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“L’uovo di corvo” (ore 21);

“Joker” (ore 19 e 21:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Juliet, Naked – Tutta un’altra musica (ore 16);

“Troppa grazia” – ingresso libero (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Lou von Salomé” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17 e 19:30);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20 e 22:25);

“Drive me home” (ore 19:20 e 21:30);

“L’uomo che volle vivere 120 anni” (ore 18 e 20:30);

“Appena un minuto” (ore 15:10 e 22);

“Io, Leonardo” (ore 14:50, 17:25 e 19:15);

“Joker” (ore 15:20, 18:15, 19:10, 21 e 21:50);

“Joker ” – Imax (ore 14:20, 17:10, 20 e 22:45);

“Don Giovanni Roh” 19/20 (ore 19:30);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 16, 17:30, 19:05 e 21:15);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 19:10);

“Roger Waters us + them” (ore 18:05 e 21:05);

“Il re leone” (ore 15 e 19:45);

“Dora e la città perduta” (ore 13:50 e 16:30);

“Ad Astra” (ore 13:30 e 21:40);

“Rambo V – Last blood” (ore 14:15, 16:50 e 22:40);

“Yesterday” (ore 16:40 e 21:20);

“It – Capitolo due” (ore 14:30, 18 e 21:30);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14 e 16:10);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:50);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15:05).

UCI CINEMAS a Curno

“Appena un minuto” (ore 19:50);

“Io, Leonardo” (ore 17:30, 19:30 e 22:10);

“L’uomo che volle vivere 120 anni” (ore 18);

“Joker” (ore 17:10, 19:15, 20, 22 e 22:45);

“Tuttapposto” (ore 16:50, 20:20 e 22:15);

“Il piccolo yeti” (ore 17:05);

“Dora e la città perduta” (ore 17:25);

“Yesterday” (ore 22:40);

“Rambo V – Last blood” (ore 17 e 22:50);

“Il re leone” (ore17:40);

“Roger Waters us + them” (ore 21:05);

“It – Capitolo due” (ore 18:15 e 21:15);

“Ad Astra” (ore 20:10 e 22:25);

“‘C’era una volta a… Hollywood” (ore 19).

CINESTAR a Cortenuova

“Appena un minuto” (ore 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:05 e 21:10);

“Il piccolo yeti” (ore 18:25);

“Io, Leonardo” (ore 18:35);

“Joker” (ore 18:30, 20:35 e 21:10);

“Rambo V – Last blood” (ore 18:40 e 21:10);

“Roger Waters us + them” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Tuttapposto” (ore 18:45 e 21:15);

“Yesterday” (ore 18:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Joker” 8roe 20 e 22);

“Grandi bugie tra amici” – cineforum (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15);

“Ad Astra” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Momenti di trascurabile felicità” (ore 21).

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 21);

“Yesterday” (ore 21);

“Vivere” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ad Astra” (ore 21);

“Roger Waters us + them” (ore 18:30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il grande spirito” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“Oro verde – C’era una volta in Colombia” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Juliet, Naked – Tutta un’altra musica (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“La mafia non è più quella di una volta” (ore 17);

“Lou von Salomé” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Io, Leonardo” (ore 14:50, 17:40, 19:15 e 22:10);

“L’uomo che volle vivere 120 anni” (ore 20:30);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20 e 22:25);

“Appena un minuto” (ore 15:10, 18 e 19:50);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17 e 19:30);

“Joker” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:45);

“Drive me home” (ore 19:20 e 21:30);

“Joker” – Imax (ore 14:20, 17:10, 20 e 22:45);

“Joker” (ore1 5:20, 18:15, 19:10, 21 e 21:50);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14 e 16:10);

“Ad Astra” (ore 13:30 e 22:30);

“Yesterday” (ore 16:40 e 21:20);

“Dora e la città perduta” (ore 13:50 e 16:30);

“Roger Waters us + them” (ore 18 e 21:05);

“Rambo V – Last blood” (ore 14:15, 16:50, 20:30 e 22:40);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:50);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 19:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:30, 16, 17:30, 19:05, 21:15 e 22);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15:05);

“Il re leone” (ore 15 e 17:50);

“It – Capitolo due” (ore 21:40).

UCI CINEMAS a Curno

“Io, Leonardo” (ore 17:30, 19:40 e 22:10);

“Joker” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:10);

“Il piccolo yeti” (ore 17:05 e 19:30);

“Appena un minuto ” (ore 18 e 19:50);

“Tuttapposto” (ore 16:50, 20:20 e 22:15);

“Joker” (ore 17:10, 19:15, 20, 22 e 22:45);

“Il re leone” (ore 17:40);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 19 e 21:45);

“Dora e la città perduta” (ore 17:25);

“Yesterday” (ore 22:40);

“Rambo V – Last blood” (ore 17, 17:45 e 22:50);

“Ad Astra” (ore 22:25);

“Roger Waters us + them” (ore 21:05).

CINESTAR a Cortenuova

“Appena un minuto” (ore 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:05 e 21:10);

“Il piccolo yeti” (ore 18:25);

“Io, Leonardo” (ore 18:35);

“Joker” (ore 18:30, 20:35 e 21:10);

“Rambo V – Last blood” (ore 18:40 e 21:10);

“Roger Waters us + them” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Tuttapposto” (ore 18:45 e 21:15);

“Yesterday” (ore 18:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15);

“Ad Astra” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Le invisibili” – cineforum (ore 20:45).

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Arrivederci professore” (90min – Drammatico – Usa). Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata relazione sentimentale e la sua poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento brusco e repentino. Inaspettatamente l’avvicinarsi della sua morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Burning – L’amore brucia” (148min – Drammatico – Corea del Sud). Jongsu, un lavoratore part-time, durante una consegna incontra Haemi, che viveva nel suo stesso quartiere. Haemi gli chiede di occuparsi del suo gatto mentre lei sarà in viaggio in Africa. Al suo ritorno, Haemi gli presenta Ben, un giovane misterioso che ha conosciuto mentre era via. Un giorno, Ben fa visita a Jongu con Haemi e confessa il suo hobby segreto: è un piromane…

– “L’uovo di corvo” (99min – Drammatico – India). Due fratelli di una famiglia poverissima indiana salgono sugli alberi per nutrirsi delle uova dei corvi ed assumere proteine più a buon mercato di quelle delle uova di gallina. L’apertura di una pizzeria alla presenza di una star di Bollywood, proprio nella strada adiacente alla loro bidonville, è un evento che fa scalpore e tutte le tv ne parlano. La possibilità di entrare in quel luogo ed assaggiare la pizza diventa la massima ambizione dei due fratelli che cominciano così a risparmiare per poter gustare questa pietanza per loro sconosciuta e costosissima.

– “Juliet, Naked – Tutta un’altra musica” (105min – Commedia – Gran Bretagna). Annie è la fidanzata (da tempo insofferente) di Duncan, un ossessivo fan del rocker Tucker Crowe. Quando viene editato un demo acustico registrato 25 anni prima da Tucker, l’occasione fornisce a tutti la possibilità di dare una svolta alle loro esistenze.

– “Troppa grazia” (110min – Commedia – Italia). Lucia (Alba Rohrwacher), una geometra di 36 anni, vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra difficoltà economiche e relazioni personali sempre poco chiare, il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica aspettata da tutti. Durante i controlli Lucia si accorge che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici. Lucia, spaventata dall’idea di poter perdere il suo incarico, decide di non dire nulla e non creare problemi. Il giorno dopo, ripreso il lavoro sul terreno, viene interrotta da quella che le sembra una giovane “profuga”. Lucia le offre 5 Euro e riprende a lavorare. Ma la sera, mentre cucina in casa sua, la rivede improvvisamente lì davanti a lei. La “profuga” la fissa e le dice: “Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa…”.

– “Lou von Salomé” (103min – Biografico – Germania e Austria). Gottinga, 1933. Lou von Salomé, celebre filosofa, scrittrice e psicanalista, vive reclusa in casa da quando i nazisti bruciano i libri in piazza e proclamano la psicanalisi una scienza ebraica illecita. Alla sua porta bussa Ernst Pfeiffer, germanista in crisi professionale e coniugale, che sollecita il suo aiuto. Lou decide di assisterlo in cambio di una lunga confidenza. Quasi cieca a causa del diabete, detta a Ernst le sue incredibili memorie. Comincia allora il racconto di un’esistenza romanzesca e tormentata che debutta nella comunità tedesca di San Pietroburgo, consuma relazioni travolgenti con Nietzsche, Rilke e Freud e celebra una vita intellettuale fuori del comune.

– “Le invisibili” (102min – Commedia – Francia). A seguito di una decisione municipale, l’Envol, un rifugio per donne problematiche e senza fissa dimora, chiuderà. L’assistenza sociale ha solo tre mesi di tempo per reintegrare le donne di cui si prende cura a ogni costo, anche se ciò significa ricorrere anche a mezzi poco leciti.

– “La mafia non è più quella di una volta” (105min – Documentario – Italia). Un viaggio dentro la mafia e l’antimafia per fare il punto su ciò che è Palermo e cosa sta diventando. A offrire il loro punto di vista sono tra gli altri la fotografa Letizia Battaglia, e il suo contraltare Ciccio Mira, impresario di cantanti neomelodici.

– “Appena un minuto” (93min – Commedia – Italia). Claudio ha sempre pensato che la sua vita sarebbe stata diversa se solo avesse avuto un minuto in più in diverse circostanze o se fosse arrivato un minuto prima altre volte. Cinquantenne, Claudio lavora come agente immobiliare, non ha un soldo, è separato dalla moglie ed è mal visto dai due figli. Ascanio, il suo miglior amico che è anche un traffichino in attesa sempre della svolta giusta, gli consiglia di comprarsi uno smartphone. Quello che per caso finisce nelle mani dell’uomo è però un telefono speciale che, grazie a un tasto, gli permette di tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “Io, Leonardo” (90min – Documentario – Italia). Leonardo da Vinci è una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto “il quadro più famoso al mondo”, la Gioconda. Si va alla scoperta dell’uomo, del pittore, dello scienziato e dell’inventore, attraverso un viaggio unico nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto.

– “Rambo V – Last blood” (100min – Azione – Usa). John Rambo, veterano del Vietnam, torna finalmente a casa. Ma dopo esser tornato nel ranch di famiglia in Arizona, Rambo si troverà ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell’Est.

– “Roger Waters us + them”. Dopo il successo di Roger Waters. The Wall, arriva in più di 2500 cinema di oltre 60 paesi il nuovo film-concerto con riprese eccezionali realizzate nel corso dell’ultimo tour di Waters, acclamato unanimemente da critica e pubblico internazionali.

– “Tuttapposto” (90min – Commedia – Italia). Roberto è uno studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti, e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto, è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’app per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

– “Yesterday” (112min – Sentimentale – Gran Bretagna). Jack Malik vorrebbe trovare il successo come cantautore nella sua piccola città sulla costa ma i suoi sogni di fama sembrano svanire lentamente, nonostante l’appoggio e il sostegno della migliore amica Ellie. Dopo uno strano incidente d’autobus durante un misterioso blackout globale, jack si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti. Decidendo di suonare le loro canzoni in un mondo che non le ha mai ascoltate (e con l’aiuto di Debra, agente dalla tempra di ferro), Jack trova il successo ma rischia di perdere per sempre Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui.

– “Oro verde – C’era una volta in Colombia” (125min – Drammatico – Colombia e Danimarca). Nella Colombia degli anni Settanta, la richiesta di marijuana è in rapido aumento e fa sì che gli agricoltori si trasformino rapidamente in esperti imprenditori. Nel nuovo commercio di droga, Rapayet e la sua famiglia indigena assumono un ruolo di primo piano scoprendo i vantaggi della ricchezza e del potere ma anche i loro risvolti tragici e violenza.

– “Momenti di trascurabile felicità” (93min – Commedia – Italia). A Paolo viene concesso, dopo la sua morte, di tornare sulla terra per un’ora e trentadue minuti: novantadue minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità?

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “Dora e la città perduta” (102min – Avventura – Gran Bretagna, Australia – Usa). La piccola Dora ha sei anni e vive con mamma e papà nella foresta amazzonica, esercitandosi nel ruolo di esploratrice. I suoi genitori sono alla ricerca di una città inca perduta, Parapata, dove pare si nasconda più oro che in tutto il resto del mondo: ma spiegano a Dora che lo fanno “da esploratori, non da cercatori”, cioè per interesse scientifico e non per avidità. Salto temporale di un decennio. Dora ha 16 anni e i genitori l’hanno mandata in California per frequentare il liceo, ospite degli zii Nico e Sabrina. Ma suo cugino Diego è imbarazzato da quella ragazza stramba e impreparata a gestire i rapporti con i compagni di scuola. Finché Dora non viene rispedita nella foresta amazzonica insieme a Diego, alla secchiona Sammy e al nerd Andy, da mercenari che vogliono il loro aiuto per raggiungere Parapata.

– “Vivere” (130min – Commedia – Italia). In una periferia decorosa di villette a schiera vive la famiglia Attorre: Luca (Adriano Giannini), giornalista free-lance molto free, confezionatore di articoli di colore che piazza a stento sui giornali; Susi (Micaela Ramazzotti), ballerina piegata a insegnare danza a signore sovrappeso; e Lucilla, la bimba seienne quieta e immaginifica ma affetta da asma bronchiale severa. Dentro una Roma magnifica e incomprensibile, stratificata, materna e matrigna, casca nel mezzo Mary Ann (Roisin O’Donovan), irlandese e studentessa di storia dell’arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Per lei si prospetterà un anno di permanenza in Italia e in casa Attorre denso di legami leciti e illeciti, di amicizia e d’amore.

– “Nureyev – The white crow” (122min – Biografico – Gran Bretagna). La storia del ballerino Rudolf Nureyev e della sua defezione dall’Unione Sovietica nel 1961, nonostante i tentativi del KGB di fermarlo.

– “Psicomagia – Un’arte per guarire” (100min – Documentario – Francia). Alejandro Jodorowsky spiega come ha elaborato negli anni la psicomagia. Terapia che, a differenza della psicanalisi freudiana, affonda le sue radici nell’arte e non nella scienza, si basa sulle azioni e non sulla parola e non da ultimo incoraggia il terapista a toccare le persone che lo consultano. “La parola nacque nella mia testa cinquant’anni fa sotto forma di un massaggio iniziatico”, afferma. Seguono quindi, isolate l’una dall’altra da dissolvenze a nero, le riprese video delle situazioni in cui il regista di La montagna sacra, talvolta con l’aiuto di assistenti, ha messo in pratica il metodo.

– “Il grande spirito” (113min – Commedia – Italia). In un quartiere della periferia di Taranto, durante una rapina, uno dei tre complici, un cinquantenne dall’aria malmessa, Tonino detto Barboncino (Sergio Rubini), approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto il malloppo e scappa. La sua corsa procede verso l’alto, di tetto in tetto fino a raggiungere la terrazza più elevata, per rifugiarsi in un vecchio lavatoio, dove trova uno strano individuo (Rocco Papaleo) dall’aspetto eccentrico: sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di appartenere alla tribù dei Sioux. Dal suo canto Tonino è sotto assedio: il quartiere è presidiato dai suoi inseguitori, gli angoli delle strade controllate. In questa immobilità forzata, realizzando di essere completamente solo, a Tonino non rimane che un’unica disperata alternativa: allearsi con quello squilibrato che si comporta come un pellerossa e che, proprio perché guarda il mondo da un’altra prospettiva, potrà forse fornirgli la chiave per uscire dal vicolo cieco in cui è finito.

– “Il regno” (132min – Thriller – Spagna). Manuel Gómez Vidal è un politico molto amato e rispettato. Gode di una buona posizione sociale, ha parenti e amici amorevoli ed è dotato di particolare carisma. Tuttavia, è anche un uomo corrotto che si arricchito negli anni con i fondi pubblici. Dopo aver tentato di coprire un compagno di partito e amico in un caso di corruzione venuto inaspettatamente alla luce, il nome di Manuel viene allo scoperto. Con sua sorpresa, il suo partito ha intenzione di scaricarlo e addossargli ogni responsabilità. Manuel, però, non si arrenderà e sarà disposto a tutto pur di non perdere il suo potere.

– “Drive me home” (93min – Drammatico – Italia). A bordo di un camion due amici, vagando per le strade d’Europa, riscoprono la loro amicizia e le proprie origini. I due hanno modi diametralmente opposti di affrontare la vita: da una parte vi è il desiderio di stabilità di Antonio (Vinicio Marchioni), dall’altra l’inquietudine di Agostino (Marco D’Amore).

– “Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (99min – Animazione – Finlandia e Usa). All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo le loro isole, gli uccelli arrabbiati Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila reclutano la sorella di Chuck, Silver, e si uniscono alla squadra dei maialini Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. Giungeranno così a una tregua e creeranno un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

– “Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (114min – Azione – Usa). Mike Banning, agente dei Servizi Segreti, è accusato di aver preso parte al tentativo di assassinio del Presidente degli Stati Uniti. Ricercato dalla sua stessa agenzia e dall’Fbi, Banning è costretto a una corsa contro il tempo per difendere la sua reputazione e scoprire la vera minaccia terroristica dietro agli eventi.

– “It – Capitolo 2” (165min – Horror – Usa). Poiché il male torna sempre a manifestarsi ogni 27 anni nella cittadina di Derry, i quattro giovani protagonisti di It, oramai adulti, sono chiamati nuovamente a confrontarsi con la peggiore delle loro paure: Pennywise.

– “Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (87min – Animazione – Usa, Gran Bretagna e Francia). Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla galassia più lontana. Nella vicina Fattoria Mossy Bottom, Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando un misterioso piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova e incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare il Farmageddon nella fattoria e riportare l’alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi?

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Ad Astra” (124min – Fantascienza – Usa e Brasile). L’astronauta Roy McBride ha il compito di ricercare per la galassia il padre. Scomparso sedici anni prima in una missione tesa a trovare la vita aliena, l’uomo rappresenta una grande minaccia per tutta l’umanità.

– “Halloween” (109min – Horror – Usa). Laurie Strode giunge al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che la perseguita da quando quattro decenni prima è riuscita a scampare alla spaventosa carneficina messa in atto la notte di Halloween.

– “L’uomo che volle vivere fino a 120 anni” (100min – Documentario – Italia). Giornalista e divulgatore, Adriano Panzironi è autore di un best seller di successo nel quale, dopo aver condotto ricerche approfondite in tema di salute, alimentazione e invecchiamento, rimette in discussione la cosiddetta “dieta mediterranea”. Attaccato da più fronti, ha creato lo stile di vita “Life 120”, che ha come obiettivo ha quello di protrarre la vita delle persone ben oltre i cent’anni. Il piano ha tre punti cardine: Alimentazione (priva di zuccheri, carboidrati e latticini), Integrazione (per far fronte alle carenze che gli alimenti moderni e trattati non hanno più), e in ultimo l’Attività fisica (fondamentale per avere un corpo sano).

– “Don Giovanni – Roh 19/20 (210min). Quest’opera buffa dedicata al celebre seduttore presenta personaggi complessi, un dramma avvincente e melodie gloriose, da “Aria dello champagne” intonata dallo stesso Don Giovanni alla tenera espressione d’amore “Dalla sua pace” di Don Ottavio.

L’anti-eroe Don Giovanni è interpretato da Erwin Schrott. Nel cast anche Roberto Tagliavini nei panni di Leporello, Malin Byström come Donna Anna, Daniel Behle in Don Ottavio, Christine Rice in Donna Elvira, Louise Alder in Zerlina, Leon Košavi? in Masetto e Peter Magoulas nel ruolo del Commendatore. Dirige l’orchestra Hartmut Haenchen.

– “Grandi bugie tra amici” (130min – Commedia – Francia). Un gruppo di amici che da tempo non si vedono si ritrovano in occasione della festa di compleanno a sorpresa organizzata per Max. Non tutto però andrà per il verso giusto: le piccole bugie saranno sempre in agguato e i rapporti ne risentiranno.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

