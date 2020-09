Da “Padrenostro” a “Undine”: il week-end al cinema

Pierfrancesco Favino torna protagonista al cinema. L’attore è al centro delle scene del film “Padrenostro“, che approda nelle sale giovedì 24 settembre.

Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “Undine – Un amore per sempre”, “Guida romantica a posti perduti” e “Il giorno sbagliato”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Endless”, “Tenet” e “Onward – Oltre la magia”; “Mister Link” e “Miss Marx”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Padrenostro” (ore 21);

“Waiting for the Barbarians” (ore 19:30);

“Il giorno sbagliato” (ore 21:15);

“La piazza della mia città – Lo Stato Sociale” (ore 21:30):

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Marie Curie” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21);

“Undine – Un amore per sempre” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La dolce vita” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Guida romantica a posti perduti” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il giorno sbagliato” (ore 17:45, 20 e 22:30);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 18:45 e 21:30);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 17:10, 19:20 e 21:50);

“Endless” (ore 17:15, 19:45 e 22:15);

“Miss Marx” (ore 16:30 e 19);

“Jack in the box” (ore 18, 20:15 e 23);

“Mister Link” (ore 16:45);

“Padrenostro” (ore 16:40, 19:40 e 21:40);

“After 2” (ore 17, 18:30, 19:30, 21:15 e 22);

“Onward – Oltre la magia” (ore 17:20);

“Chiamate un dottore!” (ore 20:45);

“Tenet” (ore 18:15, 20:30 e 21:45);

“The new mutants” (ore 16:50 e 22:45);

“Non odiare” (ore 19:15);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 22:20);

“Tenet” – Imax (ore 17:30 e 21).

UCI CINEMAS a Curno

“Il giorno sbagliato” (ore 20 e 22:30);

“Endless” (ore 19:30 e 22);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 18:15 e 21);

“Miss Marx” (ore 19);

“Padrenostro” (ore 19:15 e 21:45);

“Jack in the box” (ore 22:45);

“Tenet” (ore 19:45, 21:15 e 22:15);

“Non odiare” (ore 20:15);

“After 2” (ore 18:45 e 21:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“The new mutants” (ore 18:30);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18).

CINESTAR a Cortenuova

“Endless” (ore 21:15);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 21);

“Il giorno sbagliato” (ore 21:20);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 20:45);

“Jack in the box” (ore 21:25);

“Padrenostro” (ore 21:10);

“Tenet” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Miss Marx” (ore 21);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 21).

VENERDI’ 25 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Padrenostro” (ore 21);

“Miss Marx” (ore 21:30);

“Waiting for the Barbarians” (ore 19:30);

“Il giorno sbagliato” (ore 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Marie Curie” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21);

“Undine – Un amore per sempre” (ore 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Guida romantica a posti perduti” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Jack in the box” (ore 18, 20:15 e 23);

“Il giorno sbagliato” (ore 17:45, 20 e 22:30);

“Endless” (ore 17:15, 19:45 e 22:15);

“Padrenostro” (ore 16:40, 19:40 e 21:40);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 17:10, 19:20 e 21:50);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 18:45 e 21:30);

“Miss Marx” (ore 16:30 e 19);

“Mister Link” (ore 16:45);

“Tenet” – Imax (ore 17:30 e 21);

“Tenet” (ore 18:15, 20:30 e 21:45);

“Non odiare” (ore 19:15);

“The new mutants” (ore 16:50 e 22:45);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 22:20);

“Chiamate un dottore!” (ore 20:45);

“After 2” (ore 17, 18:30, 19:30, 21:15 e 22);

“Onward – Oltre la magia” (ore 17:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Endless” (ore 19:30 e 22);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 18:15 e 21);

“Miss Marx” (ore 19);

“Jack in the box” (ore 22:45);

“Padrenostro” (ore 19:15 e 21:45);

“Il giorno sbagliato” (ore 20 e 22:30);

“Non odiare” (ore 20:15);

“Tenet” (ore 19:45, 21:15 e 22:15);

“After 2” (ore 18:45 e 21:30);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18);

“The new mutants” (ore 18:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23).

CINESTAR a Cortenuova

“Endless” (ore 20 e 21:45);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 20:30 e 21:30);

“Il giorno sbagliato” (ore 20:10 e 22);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 20:10);

“Jack in the box” (ore 22:20);

“Padrenostro” (ore 20 e 22:15);

“Tenet” (ore 21:35).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“After 2” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Miss Marx” (ore 21);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 21).

SABATO 26 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Padrenostro” (ore 15, 18 e 21);

“Tenet” (ore 21:30);

“Miss Marx” (ore 16:45);

“Waiting for the Barbarians” (ore 19:30);

“Non odiare” (ore 15);

“Il giorno sbagliato” (ore 15:15, 18:15 e 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il meglio deve ancora venire” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 17:30 e 21);

“Undine – Un amore per sempre” (ore 17 e 19:15);

“Tenet” (ore 21:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Guida romantica a posti perduti” (ore 19 e 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il giorno sbagliato” (ore 15:15, 17:45, 20 e 22:30);

“Miss Marx” (ore 16:30 e 19);

“Jack in the box” (ore 18, 20:15 e 23);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 14:40, 17:10, 19:20 e 21:50);

“Padrenostro” (ore 14:20, 16:15, 19:40 e 21:40);

“Mister Link” (ore 14:10 e 16:45);

“Endless” (ore 14:45, 17:15, 19:45 e 22:15);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 15:30, 18:45 e 21:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 22:20);

“Onward – Oltre la magia” (ore 15, 17:20 e 19:10);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15:45);

“Chiamate un dottore!” (ore 22:10);

“Tenet” – Imax (ore 14:15, 17:30 e 21);

“After 2” (ore 14:30, 16, 17, 18:30, 19:30, 21:15 e 22);

“Non odiare” (ore 19:15);

“Tenet” (ore 18:15, 20:30 e 21:45);

“The new mutants” (ore 16:50 e 22:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Padrenostro” (ore 15:30, 17:15, 19:15 e 21:45);

“Il giorno sbagliato” (ore 17:30, 20 e 22:30);

“Endless” (ore 14:15, 17, 19:30 e 22);

“Miss Marx” (ore 19);

“Mister Link” (ore 14:30);

“Jack in the box” (ore 22:45);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 15, 18:15 e 21);

“After 2” (ore 14:45, 16, 18:45 e 21:30);

“Non odiare” (ore 20:15);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 14 e 15:15);

“Tenet” (ore 16:30, 19:45, 21:15 e 22:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:15);

“The new mutants” (ore 18:30).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 15:50 e 18:10);

“Endless” (ore 15:45, 17:45, 20 e 21:45);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 20:30 e 21:30);

“Il giorno sbagliato” (ore 16, 18, 20:10 e 22);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 17:30 e 20:10);

“Jack in the box” (ore 22:20);

“Mister Link” (ore 15:25);

“Onward – Oltre la magia” (ore 15:15);

“Padrenostro” (ore 15:10, 17:25, 20 e 22:15);

“Tenet” (ore 15:30, 18:30 e 21:35).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“After 2” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Mister Link” (ore 16);

“Miss Marx” (ore 18 e 20);

“Tenet” (ore 22);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 16, 18, 20 e 22).

DOMENICA 27 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Padrenostro” (ore 15, 18 e 21);

“Tenet” (ore 21:30);

“Miss Marx” (ore 16:45);

“Waiting for the Barbarians” (ore 19:30);

“Non odiare” (ore 15);

“Il giorno sbagliato” (ore 15:15, 18:15 e 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il meglio deve ancora venire” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 15, 17:30 e 21);

“Undine – Un amore per sempre” (ore 15:15 e 17:45);

“Tenet” (ore 20:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 16, 18:30 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Guida romantica a posti perduti” (ore 16:15, 18:30 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il giorno sbagliato” (ore 15:15, 17:45, 20 e 22:30);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 14:40, 17:10, 19:20 e 21:50);

“Miss Marx” (ore 16:30 e 19);

“Mister Link” (ore 14:10 e 16:45);

“Jack in the box” (ore 18, 20:15 e 23);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 15:30, 18:45 e 21:30);

“Padrenostro” (ore 14:20, 16:15, 19:40 e 21:40);

“Endless” (ore 14:45, 17:15, 19:45 e 22:15);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 22:20);

“After 2” (ore 14:30, 16, 17, 18:30, 19:30, 21:15 e 22);

“Non odiare” (ore 19:15);

“Chiamate un dottore!” (ore 22:10);

“Onward – Oltre la magia” (ore 15, 17:20 e 19:10);

“The new mutants” (ore 16:50 e 22:45);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15:45);

“Tenet” – Imax (ore 14:15, 17:30 e 21);

“Tenet” (ore 18:15, 20:30 e 21:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Endless” (ore 14:15, 17, 19:30 e 22);

“Miss Marx” (ore 19);

“Padrenostro” (ore 15:30, 17:15, 19:15 e 21:45);

“Il giorno sbagliato” (ore 17:30, 20 e 22:30);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 15, 18:15 e 21);

“Mister Link” (ore 14:30);

“Jack in the box” (ore 22:45);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:15);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“Non odiare” (ore 20:15);

“After 2” (ore 14:45, 16, 18:45 e 21:30);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 14 e 15:15);

“The new mutants” (ore 18:30);

“Tenet” (ore 16:30, 19:45, 21:15 e 22:15).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 15:45 e 18);

“Endless” (ore 15, 17, 19 e 21:05);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 17:15, 20:20 e 21:15);

“Il giorno sbagliato” (ore 14:45, 16:45, 18:45 e 21);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 16:50 e 19:10);

“Jack in the box” (ore 21:20);

“Mister Link” (ore 15:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 15);

“Padrenostro” (ore 14:50, 17, 19:15 e 21:25);

“Tenet” (ore 15:15, 18:15 e 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“After 2” (ore 15, 17:30 e 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Mister Link” (ore 14 e 16);

“Miss Marx” (ore 16, 18 e 20);

“Tenet” (ore 22);

“Guida romantica a posti perduti” (ore 14, 18, 20 e 22).

– “Marie Curie” (95min – Drammatico – Polonia, Germania e Francia). Già assegnataria di un premio Nobel e genio della fisica e della chimica, la leggendaria Marie Curie ha appena perso il marito Pierre. Rimasta da sola a crescere due figlie piccole, Marie si ritrova a lottare per affermarsi nell’ambiente accademico maschilista di Francia e per vivere la sua passione poco convenzionale con il matematico Paul Langevin, suscitando uno scandalo che mette a rischio i suoi futuri riconoscimenti.

– “Il meglio deve ancora venire” (117min – Commedia – Francia). A seguito di un enorme malinteso, due amici decidono di riprendersi tutto il tempo che hanno perso e di godersi il meglio dei giorni che verranno.

– Undine – Un amore per sempre” (90min – Drammatico – Germania e Francia). La storica Undine organizza tour della città di Berlino. Quando non lavora, invece, conduce un’esistenza tranquilla nel suo piccolo appartamento. La sua vita prende una piega inaspettata quando l’uomo che ama la lascia per andare a vivere con un’altra donna. Secondo un’antica e leggendaria maledizione che pende su di lei, Undine dovrebbe uccidere l’uomo che l’ha tradita e poi tornare nell’acqua da cui in passato è andata via. Undine non ha però alcuna intenzione di abdicare al destino che le è stato imposto, non vuole uccidere nessuno e soprattutto non vuole andarsene. Del resto, all’orizzonte appare Christoph, di cui non può fare a meno che innamorarsi. Il loro è un amore felice, diverso e basato sulla fiducia reciproca. Undine lo segue nelle sue immersioni in un bacino idrico ma Christoph ben presto sente come lei gli nasconda qualcosa. Ancora una volta, sarà l’antica maledizione a rompere l’incantesimo.

– “Tenet” (150min – Fantascienza – Gran Bretagna e Usa). Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il mondo crepuscolare dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo ma Inversione del flusso del tempo.

– “La dolce vita” (178min – Drammatico – Italia). Marcello, malgrado le proprie ambizioni di scrittore, si è adattato al ruolo di giornalista mondano. Conosce e frequenta così il mondo dorato che gravita attorno a via Veneto, ne assorbe la mentalità e ne copia i comportamenti. Anche la sua vita sentimentale è sregolata per le avventure occasionali che logorano il suo rapporto con Emma, la donna con cui vive. Nemmeno la tragedia dell’intellettuale Steiner lo scuote.

– “Le sorelle Macaluso” (94min – Drammatico – Italia). Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella sono sorelle nate, cresciute e invecchiate in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. La loro è una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita.

– “Guida romantica a posti perduti” (106min – Commedia – Italia). Benno ha superato i cinquanta, è inglese e beve come un dannato. Allegra, invece, ha vent’anni di meno ed è una blogger di viaggi, con molta fantasia. Entrambi vivono mentendo e non hanno alcuna intenzione di cambiare. Sono vicini di casa ma non si conoscono fino al giorno in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto cambia. Il caso porta la strana coppia in una fuga verso posti perduti o dimenticati dove sostenendosi a vicenda i due si riscoprono l’una grazie all’altro.

– “Endless” (95min – Drammatico – Usa). Follemente innamorati, i neodiplomati Riley e Chris vengono separati per sempre da un tragico incidente d’auto in cui Chris muore. Riley si incolpa della morte del fidanzato mentre Chris è in realtà bloccato in una sorta di limbo. Miracolosamente, i due trovano un modo per entrare in contatto dando vita a una storia d’amore che trascende i confini della vita e della morte. Saranno così costretti a imparare la lezione più difficile di tutte: lasciare andare la persona amata.

– “Il giorno sbagliato” (90min – Azione – Usa). Un innocente incidente quotidiano si trasforma rapidamente in un incubo quando una donna suona il clacson nel momento sbagliato al tipo sbagliato. L’espressione “rabbia al volante” non rende l’idea di ciò che lo sconosciuto farà a lei e a tutti quelli che ama.

– “Jack in the box” (87min – Horror – Gran Bretagna). Un’antica scatola contenente un clown a molla viene ritrovata nella campagna inglese e donata a un museo. Quando i dipendenti del museo iniziano a morire uno alla volta, due ragazzi sospettano che il clown non sia un semplice giocattolo.

– “Padrenostro” (120min – Drammatico – Italia). Roma, 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre (Barbara Ronchi), assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian (Francesco Gheghi), un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell’incontro, in un’estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite.

– “After 2” (105min – Drammatico – Usa). Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e, al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

– “Onward – Oltre la magia” (103min – Animazione – Usa). Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

– “Mister Link” (94min – Animazione – Canada e Usa). Il signor Link è alto 8 piedi, pesa 620 libbre ed è coperto di pelo. Il suo aspetto mastodontico non tragga però in inganno: è divertente, dolce e adorabile. Stanco di condurre un’esistenza solitaria, recluta l’intrepido esploratore Sir Lionel Frost per guidarlo in un viaggio alla ricerca dei parenti da tempo perduti nella leggendaria valle di Shangri-La. In compagnia dell’avventurosa Adelina Fortnight, affronteranno pericoli e impareranno anche come si possa essere una famiglia anche senza legami di sangue.

– “Miss Marx” (107min – Biografico – Italia e Belgio). Eleanor “Tussy” Marx è la figlia più piccola del celebre Karl. Brillante, colta, libera e appassionata, si distingue nel corso del tempo per essere una valida traduttrice, una femminista e un’organizzatrice del lavoro, determinata a portare avanti gli insegnamenti del padre. Sul fronte privato, però, è una donna vulnerabile e l’attrazione per Edward Aveling le si rivelerà fatale.

– “Chiamate un dottore!” (89min – Commedia – Francia). La vigilia di Natale, i parigini più fortunati stanno trascorrendo la serata con la famiglia a scartare i regali. Altri, invece, sono a casa da soli a guardare la televisione mentre altri ancora come Serge lavorano. Medico di turno al pronto soccorso, Serge ha dovuto accettare di prestare servizio: del resto, non può prendersi troppe libertà dal momento che rischia di essere radiato per via dei troppi errori commessi. Mentre le visite si susseguono, Serge incontra un paio di volte Malek, fattorino che consegna cibo, anch’egli in servizio. Complice un malessere, Serge chiederà a Malek di prendere il suo posto.

– “The new mutants” (99min – Fantascienza – Usa). Cinque giovani mutanti scoprono le loro abilità mentre si trovano rinchiusi in una struttura segreta contro la loro volontà. Cercheranno allora di sfuggire ai loro peccati del passato e di salvarsi.

– “Non odiare” (96min – Drammatico – Italia). In una città del nord-est vive Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica: una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno, Simone si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la famiglia dell’uomo: Marica (Sara Serraiocco), la figlia maggiore; Marcello (Luka Zunic), adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale; il “piccolo” Paolo (Lorenzo Buonora). Verrà la notte in cui Marica busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare.

– “The vigil” (88min – Horror – Usa). Yakov, un giovane ebreo che ha lasciato la comunità ortodossa, accetta di fare da shomer e di vegliare sul corpo di un sopravvissuto all’Olocausto deceduto per vecchiaia. Avendo perso la fede, non ha tanta voglia di tornare tra coloro da cui è fuggito ma non se la sente di rifiutare la paga che gli offre il rabbino. Poco dopo l’arrivo nella fatiscente abitazione del morto, Yakov si rende conto che qualcosa non va come dovrebbe e che la veglia sarà tutto fuorché tranquilla.

– “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (78min – Animazione – Corea del Sud). La vita di Minna cambia in peggio quando il padre decide di andare a vivere con la nuova compagna e la figlia di lei. Una sera, mentre a fatica si adatta alla nuova realtà, Minna scopre che esiste un mondo dietro ai nostri sogni e trova un modo per entrare nei sogni della sorellastra. Realizzerà tardi che ciò ha pesanti conseguenze.

Paolo Ghisleni