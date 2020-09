Da “Non odiare” a “The vigil”: il week-end al cinema

Alessandro Gassmann torna protagonista al cinema. L’attore è al centro delle scene del film “Non odiare“, che arriva nelle sale giovedì 10 settembre.

Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “Break the silence – The movie”, “Chiamate un dottore!”, “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni”, “The vigil” e “Le sorelle Macaluso”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Tenet”, “After 2”, “La vacanza” e “Onward – Oltre la magia”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Notturno” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Chiamate un dottore!” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Cosa resta della rivoluzione” (ore 21).

TEATRO TENDA a Seriate

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Dogtooth” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Non odiare” (ore 17:15, 19:05 e 22:20);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 19:50 e 22:45);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 17:30);

“Chiamate un dottore!” (ore 18:20 e 21:35);

“Break the silence: the movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 18, 18:30 e 20:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:05 e 19);

“After 2” (ore 16:15, 17, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:30, 22 e 22:30);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21);

“Tenet” (ore 16:45, 18:15, 19:30, 20:15, 21:15, 21:45 e 22:15);

“The new mutants” (ore 16:35, 20 e 23).

UCI CINEMAS a Curno

“Break the silence: the movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 18 e 20:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“Non odiare” (ore 18:45 e 21:30);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 19);

“The new mutants” (ore 18:30 e 19:30);

“After 2” (ore 19:15, 21 e 22);

“Tenet” (ore 20:15, 21:15, 21:45 e 22:15).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 18:30, 20:35 e 21:30);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 18:20);

“Break the silence: the movie” (ore 21);

“Chiamate un dottore!” (ore 18:40 e 20:45);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:35);

“Non odiare” (ore 21:10);

“Onward – Oltre la magia” (ore 18:15);

“The new mutants” (ore 18:45);

“The vigil” (ore 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 20 e 22);

“Tenet” (ore 21).

VENERDI’ 11 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Notturno” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Chiamate un dottore!” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Crescendo” (ore 21):

CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 17);

“I miserabili” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Molecole” (ore 20:15);

“Dogtooth” (ore 22).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Chiamate un dottore!” (ore 18:20 e 21:35);

“Non odiare” (ore 17:15, 19:05 e 22:20);

“Break the silence: the movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 18, 18:30 e 20:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 19:50 e 22:45);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 17:30);

“Tenet” (ore 16:45, 18:15, 19:30, 20:15, 21:15, 21:45 e 22:15);

“Tenet” – Imax (ore 17:45 e 21);

“After 2” (ore 16:15, 17, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:30, 22 e 22:30);

“The new mutants” (ore 16:35, 20 e 23);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:05 e 19).

UCI CINEMAS a Curno

“Break the silence: the movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 18 e 20:30);

“Non odiare” (ore 18:45 e 21:30);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:15);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“The new mutants” (ore 18:30 e 19:30);

“Tenet” (ore 20:15, 21:15, 21:45 e 22:15);

“After 2” (ore 19:15, 21 e 22);

“Onward – Oltre la magia” (ore 19).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 18:30, 20:35 e 21:30);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 18:20);

“Break the silence: the movie” (ore 21);

“Chiamate un dottore!” (ore 18:40 e 20:45);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:35);

“Non odiare” (ore 21:10);

“Onward – Oltre la magia” (ore 18:15);

“The new mutants” (ore 18:45);

“The vigil” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tenet” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 20 e 22);

“Tenet” (ore 21).

SABATO 12 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Notturno” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Chiamate un dottore!” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Crescendo” (ore 21).

CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 17);

“Volevo nascondermi” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 21);

“Molecole” (ore 20:15);

“Dogtooth” (ore 22).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Dreambuilders – la fabbrica dei sogni” (ore 17);

“Le sorelle Macaluso” (ore 20:30 e 22:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Break the silence: the movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 15:30, 18, 18:30 e 20:30);

“Chiamate un dottore!” (ore 16, 18:20 e 21:35);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 19:50 e 22:45);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 15);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15:20 e 17:30);

“Non odiare” (ore 14:50, 17:15, 19:05 e 22:20);

“Onward – Oltre la magia” (ore 14:20, 16:30, 17:05 e 19);

“After 2” (ore 14:30, 16:15, 17, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:30, 22 e 22:30);

“Tenet” (ore 15:15, 16:45, 18:15, 19:30, 20:15, 21:15, 21:45 e 22:15);

“The new mutants” (ore 14:45, 16:35, 20 e 23);

“Tenet” – Imax (ore 14:15, 17:45 e 21).

UCI CINEMAS a Curno

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“Non odiare” (ore 18:45 e 21:30);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 16:15);

“Break the silence: the movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 15:30, 18 e 20:30);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 14:45 e 17:15);

“After 2” (ore 15, 16, 17, 19:15, 21 e 22);

“Tenet” (ore 14:15, 15:15, 17:45, 20:15, 21:15, 21:45 e 22:15);

“BTS World Tour Love Yourself In Seoul” (ore 14:30);

“The new mutants” (ore 18:30 e 19:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30 e 19).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:40 e 21:40);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 15);

“Break the silence: the movie” (ore 15, 16:55 e 18:50);

“Chiamate un dottore!” (ore 15:10, 17, 18:45 e 21:15);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 16 e 18);

“Non odiare” (ore 17:40, 20 e 21:45);

“Onward – Oltre la magia” (ore 15:40);

“The new mutants” (ore 21:20);

“The vigil” (ore 20 e 21:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tenet” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 16, 18, 20 e 22);

“Tenet” (ore 17, 19:30 e 22).

DOMENICA 13 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Notturno” (ore 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Chiamate un dottore!” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Crescendo” (ore 21).

CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 17);

“Volevo nascondermi” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tenet” (ore 17:30 e 21);

“Molecole” (ore 18);

“Dogtooth” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Dreambuilders – la fabbrica dei sogni” (ore 15 e 17);

“Le sorelle Macaluso” (ore 19 e 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Chiamate un dottore!” (ore 16, 18:20 e 21:35);

“Non odiare” (ore 14:50, 17:15, 19:05 e 22:20);

“Break the silence: the movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 15:30, 18, 18:30 e 20:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 19:50 e 22:45);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15:20 e 17:30);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 15);

” The new mutants” (ore 14:45, 16:35, 20 e 23);

“Tenet” – Imax (ore 14:15, 17:45 e 21);

“Onward – Oltre la magia” (ore 14:20, 16:30, 17:05 e 19);

“After 2” (ore 14:30, 16:15, 17, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:30, 22 e 22:30);

“Tenet” (ore 15:15, 16:45, 18:15, 19:30, 20:15, 21:15, 21:45 e 22:15).

UCI CINEMAS a Curno

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“Non odiare” (ore 18:45 e 21:30);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 14:45 e 17:15);

“Break the silence: the movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 15:25, 18 e 20:30);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 16:15);

“Tenet” (ore 14:15, 15:15, 17:45, 20:15, 21:15, 21:45 e 22:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30 e 19);

“After 2” (ore 15, 16, 17, 19:15, 21 e 22);

“The new mutants” (ore 18:30 e 19:30);

“BTS World Tour Love Yourself In Seoul” (ore 14:30).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 15:30, 16:40, 18, 19, 20:35 e 21:15);

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 14:50);

“Break the silence: the movie” (ore 15, 16:55 e 18:50);

“Chiamate un dottore!” (ore 15:05, 17, 18:45 e 21);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 15 e 16:50);

“Non odiare” (ore 16:35, 18:30 e 21:10);

“Onward – Oltre la magia” (ore 14:45);

“The new mutants” (ore 21:05);

“The vigil” (ore 18:45 e 21:20).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tenet” (ore 15, 17:30 e 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“After 2” (ore 14, 16, 18, 20 e 22);

“Tenet” (ore 14:30, 17, 19:30 e 22).

– “Balto e Togo – La leggenda” (87min – Drammatico – Usa). Nel 1925, un gruppo di coraggiosi musher (il nome con cui vengono chiamati i conducenti delle slitte trainate da cani) percorrono oltre 700 miglia a bordo delle loro slitte per salvare i bambini di Nome, in Alaska, da un’epidemia mortale.

– “I miserabili” (103min – Drammatico – Francia). Stéphane è da poco entrato nella squadra anticrimine di Montfermeil, alla periferia di Parigi. Insieme ai nuovi colleghi Chris e Gwada, entrambi più esperti di lui, scopre rapidamente che esistono varie tensioni tra le gang del quartiere. Alle prese con un arresto non facile, un drone cattura ogni loro mossa e azione.

– “Volevo nascondermi” (120min – Biografico – Italia). Il racconto della vita di Antonio Ligabue, pittore naif e immaginifico che dipingeva tigri, gorilla, leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti delle golene del Po. Una vita di durezze che è allo stesso tempo una fiaba: la storia di Toni, un bambino solo ed emarginato che, grazie all’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati, trovò nella pittura una forma di riscatto per esprimersi e farsi amare dal mondo.

– “Cosa resta della rivoluzione” (88min – Commedia – Francia). Angèle aveva 8 anni quando a Berlino Est ha aperto il primo McDonald’s. Da allora, lotta contro quella che è la maledizione della sua generazione: essere nata “troppo tardi”, in un momento di depressione politica mondiale. Figlia di attivisti, anche se sua madre ha abbandonato da un giorno all’altro le lotte politiche per trasferirsi in campagna e sua sorella ha scelto il mondo degli affari, Angèle vede solo suo padre, un ex maoista con cui torna a vivere, rimanere fedele ai suoi ideali. Arrabbiata ma determinata, Angèle si applica tanto nel tentativo di cambiare il mondo quanto nel darsi alla fuga dagli incontri romantici.

– “Crescendo” (102min – Drammatico – Germania). Eduard Sporck, un direttore d’orchestra famoso in tutto il mondo, accetta il compito di creare un’orchestra composta sia da giovani israeliani sia da palestinesi, inconsapevole della mole di problemi irrisolvibili a cui va incontro. Cresciuti nel conflitto, i musicisti non sono in grado di risolvere le divergenze che li contrappongono e di formare un gruppo coeso. A guidare le due differenti fazioni sono i due primi violini, l’emancipata palestinese Layla e il bell’israeliano Ron. Riuscirà nell’arco di tre settimane Sporck a condurli verso il loro primo concerto?

– “Tenet” (150min – Fantascienza – Gran Bretagna e Usa). Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il mondo crepuscolare dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo ma Inversione del flusso del tempo.

– “Dogtooth” (94min – Drammatico – Grecia). Nella periferia di una città vive una famiglia con tre figli che non hanno mai oltrepassato i confini del giardino di casa, in pieno isolamento, seguiti solo dai loro genitori e in totale assenza di contatti con il mondo esterno. La sola persona autorizzata a penetrare in questo luogo segregato è Cristina, una dipendente del padre, che assolve al compito di soddisfare i primi urgenti bisogni sessuali del figlio e che stringe molta amicizia con la figlia maggiore. Un giorno Cristina porta con sé un regalo per le: una fascia per capelli con alcuni brillantini. E si aspetta in cambio qualcosa.

– “Molecole” (68min – Documentario – Italia). Tra febbraio e aprile 2020, il regista Andrea Segre, che da anni vive a Roma, è rimasto bloccato dal lockdown a Venezia, la città di suo padre e solo in parte anche sua. Lì stava lavorando a due progetti di teatro e cinema sulle grandi ferite della città: il turismo e l’acqua alta. Mentre girava, il virus ha congelato e svuotato la città davanti ai suoi occhi, riconsegnandola alla sua natura e alla sua storia, e in qualche modo anche a lui. Ha raccolto appunti visivi e storie e ha trascorso quei giorni nella casa di famiglia, dove ha avuto modo di scavare nei ricordi di ragazzo e di figlio, che lo hanno trascinato più a fondo di quanto pensasse. Archivi personali in super8 di Ulderico, il padre del regista e vero protagonista del documentario, si alternano a incontri con cittadini veneziani, che raccontano il rapporto tra la città e le acque e nello stesso tempo vivono l’arrivo inatteso del grande vuoto che ha interessato Venezia e gran parte del mondo a causa del coronavirus.

– “La vacanza” (98min – Drammatico – Italia). Valerio (Antonio Folletto) è un trentenne che sembra essere in grado di vivere la sua vita tentando solo di distruggerla. Carla (Catherine Spaak) è una donna ancora bellissima, un’ex magistrato che inizia a manifestare i primi sintomi di Alzheimer ma con una travolgente voglia di vivere. Valerio e Carla sono due anime tormentate, che trovano in un’inaspettata amicizia la forza di confrontarsi con i dolori e i segreti del proprio passato. Sono entrambi legati ad Anneke (Veruschka), una misteriosa donna. Il loro è il viaggio di due persone anagraficamente tanto lontane, eppure così vicine, nelle emozioni più dolorose che le condurrà a scoprire un nuovo modo di amare.

– “Onward – Oltre la magia” (103min – Animazione – Usa). Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

– “Gretel e Hansel” (100min – Horror – Usa). Molto tempo fa, in una lontana terra dalle atmosfere fiabesche, una giovane conduce il fratello minore nei meandri di un bosco buio e spaventoso. Alla disperata ricerca di cibo e lavoro, si imbatteranno in qualcosa di terrificante da affrontare.

– “The new mutants” (99min – Fantascienza – Usa). Cinque giovani mutanti scoprono le loro abilità mentre si trovano rinchiusi in una struttura segreta contro la loro volontà. Cercheranno allora di sfuggire ai loro peccati del passato e di salvarsi.

– “After 2” (105min – Drammatico – Usa). Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e, al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

– “Break the silence: the movie” (100min – Documentario – Usa e Corea del Sud). Il BTS World Tour “Love Yourself: Speak Yourself” è finito. Il tour mondiale negli stadi ha visto i BTS come primo gruppo coreano a esibirsi allo stadio di Wembley. Il tour ha toccato Los Angeles, Chicago, New York, San Paolo, Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh e Seoul. Con un accesso senza precedenti, le telecamere hanno seguito i BTS per tutto il corso del tour, raccontando da dietro le quinte ogni membro della band. Oltre a quello sul palco, si scopre così un altro lato dei BTS, coi sette componenti della band che condividono storie personali mai raccontate prima.

– “Chiamate un dottore!” (89min – Commedia – Francia). La vigilia di Natale, i parigini più fortunati stanno trascorrendo la serata con la famiglia a scartare i regali. Altri, invece, sono a casa da soli a guardare la televisione mentre altri ancora come Serge lavorano. Medico di turno al pronto soccorso, Serge ha dovuto accettare di prestare servizio: del resto, non può prendersi troppe libertà dal momento che rischia di essere radiato per via dei troppi errori commessi. Mentre le visite si susseguono, Serge incontra un paio di volte Malek, fattorino che consegna cibo, anch’egli in servizio. Complice un malessere, Serge chiederà a Malek di prendere il suo posto.

– “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (78min – Animazione – Corea del Sud). La vita di Minna cambia in peggio quando il padre decide di andare a vivere con la nuova compagna e la figlia di lei. Una sera, mentre a fatica si adatta alla nuova realtà, Minna scopre che esiste un mondo dietro ai nostri sogni e trova un modo per entrare nei sogni della sorellastra. Realizzerà tardi che ciò ha pesanti conseguenze.

– “The vigil” (88min – Horror – Usa). Yakov, un giovane ebreo che ha lasciato la comunità ortodossa, accetta di fare da shomer e di vegliare sul corpo di un sopravvissuto all’Olocausto deceduto per vecchiaia. Avendo perso la fede, non ha tanta voglia di tornare tra coloro da cui è fuggito ma non se la sente di rifiutare la paga che gli offre il rabbino. Poco dopo l’arrivo nella fatiscente abitazione del morto, Yakov si rende conto che qualcosa non va come dovrebbe e che la veglia sarà tutto fuorché tranquilla.

– “Non odiare” (96min – Drammatico – Italia). In una città del nord-est vive Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica: una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno, Simone si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la famiglia dell’uomo: Marica (Sara Serraiocco), la figlia maggiore; Marcello (Luka Zunic), adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale; il “piccolo” Paolo (Lorenzo Buonora). Verrà la notte in cui Marica busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare.

– “Le sorelle Macaluso” (94min – Drammatico – Italia). Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella sono sorelle nate, cresciute e invecchiate in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. La loro è una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita.

– “BTS World Tour love yourself in Seoul” (130min – Musicale – Corea del Sud). Nel 2018 allo Stadio Olimpico di Seoul si esibisce il gruppo sudcoreano BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o Beyond the Scene. Il concerto include tutte le canzoni del tour e diventa occasione per condividere l’energia e il talento dei BTS, capaci di sedurre fan in tutto il mondo.

– “Notturno” (100min – Documentario – Italia, Francia e Germania). Il regista Gianfranco Rosi, nel corso di tre anni trascorsi sui confini fra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, dà voce a un dramma umano che trascende le divisioni geografiche e il tempo dei calendari; illumina, attraverso incontri e immagini, la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS. Storie diverse, alle quali la narrazione conferisce un’unità che va al di là dei confini. La guerra non appare direttamente: la sentiamo nei canti luttuosi delle madri, nei balbettii di bambini feriti per sempre, nella messinscena dell’insensatezza della politica recitata dai pazienti di un istituto psichiatrico. Un cantore di strada intona le lodi dell’Altissimo. Un bracconiere fra i canneti e i pozzi di petrolio. La grazia delle guerrigliere peshmerga. I terroristi dello Stato Islamico in carcere. L’angoscia di una madre yazida per la figlia prigioniera. Alì, adolescente, che fatica per portare il pane ai suoi fratelli… Tutt’intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da un notturno che pare infinito.

Paolo Ghisleni