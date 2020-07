Da Muccino a Vasco Rossi: il week-end al cinema

Sono diversi i titoli proposti ai cinema bergamaschi nel week-end. Tra le proposte spiccano “Gli anni più belli”di Muccino e “Vasco – No stop live 018+019”.

Inoltre, in cartellone ci sono “Joker”, “18 regali”, “IT”, “I Goonies” e “Il richiamo della foresta”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 16 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Il mistero Henri Pick” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Cena con delitto – Delitto knives out” (ore 21:30).

DRIVE-IN a Cladina (Bergamo)

“IT” (ore 21.30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Il mistero Henri Pick” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Ammen” (ore 19:45);

“Shining Extended Edition” (ore 21);

“Il delitto Mattarella” (ore 22);

“Joker” (ore 20:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 17:15);

“Bad boys for life” (ore 18:45 e 21:45);

“The Grudge” (ore 22:15);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“I Goonies” (ore 18);

“Gli anni più belli” (ore 18:30 e 21:30);

“JoJo Rabbit” (ore 18:15);

“Zootropolis” (ore 17:30).

VENERDI’ 17 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Joker” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (ore 21:30).

DRIVE-IN a Celadina (Bergamo)

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Non succede ma se succede” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il delitto Mattarella” (ore 22);

“Vasco – Non stop live 018+019” (ore 20:30);

“Joker” (ore 20:15);

“Shining Extended Edition” (ore 21);

“Gli anni più belli” (ore 18:30 e 21:30);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Zootropolis” (ore 17:30);

“Bad boys for life” (ore 18:45 e 21:45);

“Il richiamo della foresta” (ore 17:15);

“Ammen” (ore 19:45);

“JoJo Rabbit” (ore 18:15);

“I Goonies” (ore 18);

“The Grudge” (ore 22:15).

SABATO 18 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Joker” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 21:30).

DRIVE-IN a Celadina (Bergamo)

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30):

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Vicino all’orizzonte” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“JoJo Rabbit” (ore 18:15);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“The Grudge” (ore 22:15);

“I Goonies” (ore 18);

“Bad boys for life” (ore 18:45 e 21:45);

“Shining Extended Edition” (ore 21);

“Zootropolis” (ore 17:30);

“Il richiamo della foresta” (ore 17:15);

“Gli anni più belli” (ore 18:30 e 21:30);

“Il delitto Mattarella” (ore 22);

“Ammen” (ore 19:45);

“Joker” (ore 20:15);

“Vasco Non Stop Live 018+019” (ore 20:30).

DOMENICA 19 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“18 regali” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Georgetown” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Zootropolis” (ore 17:30);

“Shining Extended Edition” (ore 21);

“I Goonies” (ore 18);

“Bad boys for life” (ore 18:45 e 21:45);

“Vasco Non Stop Live 018+019” (ore 20:30);

“Il richiamo della foresta” (ore 17:15);

“Il delitto Mattarella” (ore 22);

“Gli anni più belli” (ore 18:30 e 21:30);

“Ammen” (ore 19:45);

“The Grudge” (ore 22:15);

“JoJo Rabbit” (ore 18:15);

“Joker” (ore 20:15);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:15).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Il mistero Henri Pick” (100min – Commedia – Francia). Un’editrice scopre un romanzo che considera un capolavoro in una biblioteca la cui particolarità è quella di raccogliere i manoscritti rifiutati dagli editori. Il testo è firmato da un certo Henri Pick, un pizzaiolo bretone morto due anni prima. Tuttavia, secondo la sua vedova, l’uomo non ha mai letto un libro in vita sua e non ha scritto nient’altro che non fosse la lista della spesa. Al di là del mistero, il romanzo diventa un bestseller. Un famoso critico letterario decide allora di risalire al bandolo della matassa con l’inaspettato aiuto della figlia dell’enigmatico Henri Pick.

– “Non succede ma se succede” (120min – Commedia – Usa). Fred Flarsky, un giornalista disoccupato colpito dalla sua stessa sfortuna, si sforza di riconquistare quella che una volta era la sua babysitter, che sembra divenuta una delle donne più potenti e irraggiungibili del pianeta.

– “Vicino all’orizzonte” (109min – Sentimentale – Germania). Jessica ha diciott’anni, ama la vita e sogna in un domani felice quando un giorno si innamora del ventenne Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, Danny dietro la sua apparenza perfetta nasconde però un oscuro segreto. Con lui, Jessica si rende presto conto di non poter avere il futuro che sognava ma di una cosa è certa: crede nel loro amore e combatterà in suo nome.

– “Georgetown” (99min – Drammatico – Usa). Nel mondo di intrighi politici e pettegolezzi che caratterizza la scena sociale di Washington, poche coppie si sono distinte come quella formata dalla tedesca Elsa Breht e dal marito Ulrich Mott. Nella loro casa nel quartiere di Georgetown, una sera ospitano leader mondiali e giudici della Corte Suprema quando la conversazione verte si cosa abbia spinto i padroni di casa a sposarsi. Amanda, il giudice federale figlia di Elsa, è incomprensibile che un’ottantenne come la madre con amici molto influenti si sia innamorata di un uomo di trent’anni più piccolo e dalla dubbia reputazione come Ulrich. Quando la mattina del 13 agosto 2011 Elsa viene trovata morta, Mott diviene sin da subito il primo sospettato: sarà proprio Amanda a portare alla luce uno stupefacente universo di menzogne, falsità e delusioni.

– “Cena con delitto – Delitto knives out” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (81min – Animazione – Italia e Francia). Tutto ha inizio il giorno in cui Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. Approfittando di un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “18 regali” (15min – Drammatico – Italia). Elisa, prima di morire giovanissima, ha lasciato 18 regali per i futuri compleanni della figlia di appena un anno. Come ogni anno, Alessio consegna alla figlia Anna un regalo lasciatole dalla mamma. È il giorno del diciottesimo compleanno di Anna e da scartare le rimane l’ultimo regalo, ma un desiderio di ribellione e un senso di vuoto incolmabile la spingono a scappare dalla festa organizzata dal padre. Si ritrova a vagare di notte in mezzo alla strada e una macchina, non vedendola, la investe. Al suo risveglio Anna si ritrova faccia a faccia con la madre che non ha mai conosciuto. Il destino le regala così l’occasione di conoscere Elisa, e farsi conoscere a sua volta, in uno straordinario viaggio ricco di emozioni e speranza.

– “IT” (135min – Horror – Usa). In una piccola cittadina del Maine, un gruppo di sette ragazzini si ritrova faccia a faccia con la loro più grande paura: un malefico clown chiamato Pennywise, la cui storia di delitti, violenze e scomparse, si protrae da secoli.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “C’era una volta a… Hollywood (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Ammen” (90min – Commedia – Italia). A Montecarlo … uhm cioè scusate volevo dire Montecalvo, un piccolo paese tranquillo di Montagna, il mio parroco don Maurizio Mattioli, in seguito ad un incidente, ha iniziato a rivelare tutti i segreti confessati dai parrocchiani…

– “Shining Extended Edition” (144min – Drammatico – Usa). Jack Torrance è uno scrittore in crisi in cerca dell’ispirazione perduta. Per trovarla e sbarcare il lunario accetta la proposta di rintanarsi con la famiglia per l’inverno all’interno di un gigantesco e lussuoso albergo, l’Overlook Hotel, solitario in mezzo alle Montagne Rocciose. L’albergo chiude per la stagione invernale e il compito di Jack sarà quello di custodirlo in attesa della riapertura. Nel frattempo, pensa Jack, lui potrà anche lavorare al suo nuovo romanzo. Con lui, la devota mogliettina Wendy e il figlioletto Danny, per nulla entusiasta della prospettiva. Nel colloquio con chi gli affida il lavoro, Jack viene messo a conoscenza che qualche anno prima proprio in quell’hotel è successo un tremendo fatto di sangue: un precedente custode era impazzito, forse per la solitudine, e aveva sterminato la propria famiglia con un’ascia prima di suicidarsi. Jack assicura che niente del genere potrà capitare a lui. All’albergo, il giorno della chiusura, Jack riceve le consegne e le istruzioni, Il posto è fantastico e tutto sembra perfetto. Ma Danny comincia a vedere strane cose e l’inverno all’Overlook Hotel sarà molto lungo.

– “Il delitto Mattarella” (97min – Drammatico – Italia). 6 gennaio 1980. Il Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella si sta recando a Messa con la sua famiglia. Un giovane si avvicina al finestrino dell’auto e spara a sangue freddo a Piersanti e lo uccide. Pur nel disorientamento del momento con una serie di depistaggi verso il terrorismo di sinistra, il delitto apparve anomalo per le sue modalità. Il giovane Sostituto Procuratore di turno, quel giorno dell’Epifania, sarà Pietro Grasso, futuro Procuratore Antimafia e Presidente del Senato. Le indagini saranno proseguite dal Giudice Istruttore Giovanni Falcone, che scoverà pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, Gladio e Servizi Segreti.

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

– “Bad boys for life” (123min – Azione – Usa). Marcus Burnett è diventato nonno e sta pensando al ritiro. Mike Lowery, invece, non ha alcuna intenzione di mollare la sua attività di detective. Le loro strade tornano a unirsi per via di una loro vecchia conoscenza, determinata a tutto per vendicarsi.

– “The Grudge” (94min – Horror – Usa e Canada). Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

– “Interstellar” (169min – Fantascienza – Usa e Gran Bretagna). In un futuro prossimo la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto tutte le piantagioni di grano, lasciando però intatto il mais. Cooper (Matthew McConaughey) è un ex-astronauta della Nasa che come tanti ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais nella sua piccola azienda agricola dove vive insieme alla figlia Murph e al figlio Tom. Grazie a una serie di strane circostanze Cooper rientrerà in contatto con la Nasa, che sa che la piaga presto attaccherà le altre coltivazioni e che opera segretamente per tentare di trovare una soluzione all’imminente catastrofe planetaria. Inizierà così un’avventura che porterà Cooper in un viaggio interstellare attraverso un cunicolo spazio-temporale, alla ricerca di pianeti di altre galassie dove si spera che l’umanità possa trovare un ambiente dove salvarsi dall’estinzione e proseguire il proprio cammino evolutivo.

– “I Goonies” (111min – Avventura – Usa). Un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un’ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro. La piccola banda penetra così in uno chalet abbandonato e da qui in un labirinto di grotte. I ragazzi però non sanno che il luogo è la base operativa segreta di una banda di ladri capeggiata da “Mamma Fratelli” e dai due suoi violenti figli. Dopo mille peripezie, trappole, fiumi sotterranei e vascelli pirati, i nostri eroi arriveranno al tesoro e salveranno il quartiere. Il film è una rivisitazione del film di pirati, fracassone e divertente, girato per i ragazzi ma con gusto cinefilo (il soggetto è di Spielberg, che è anche produttore, la sceneggiatura di Chris Columbus). Belle le scenografie sotterranee.

– “JoJo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “Zootropolis” (108min – Animazione – Usa). Zootropolis è una città che non assomiglia a nessun’altra dato che è progettata e abitata da animali. Qui, la piccola coniglietta Judy Hoops scopre presto che essere il nuovo membro di una forza di polizia composta da animali grandi e forti non è facile. Determinata a mostrare il proprio valore, Judy coglie l’opportunità di risolvere un complicato caso, anche se questo vorrà dire allearsi con l’astuto Nick Wilde, volpe virtuosa della truffa.

– “Vasco – No stop live 018+019” (150min – Musicale – Italia). Immagini suoni e parole di due trionfali estati rock NonStop 018/019. Da come nasce una scaletta “perfetta” al fronte del palco, Vasco racconta i segreti delle sue scelte, affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti dall’intimità di una sala d’incisione, alle prove con la band, lo show mentre si compone… fino all’esplosione finale dello stadio.

Paolo Ghisleni