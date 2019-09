Da Monica Bellucci a “Selfie di famiglia”: il week-end al cinema

Monica Bellucci torna protagonista al cinema. L’attrice è al centro delle scene del film “I migliori anni della nostra vita”, che approda nelle sale giovedì 19 settembre.

Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “Selfie di famiglia”, “Eat local – A cena coi vampiri”, “Il colpo del cane”, “Nikka Zaildar 3” e “Dora e la città perduta”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Angry birds 2 – Nemici amici per sempre”, “C’era una volta a… Hollywood”, “Il re leone”, “It – Capitolo due” e “Tutta un’altra vita”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Martin Eden” (ore 21);

“Selfie di famiglia” (ore 21);

“I migliori anni della nostra vita” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21);

“Il colpo del cane” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

(riposo)

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21);

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“E poi c’è Katherine” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“L’ospite – Un viaggio sui divani degli altri” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“C’era una volta a… Hollywood” – Imax (ore 14, 17:30 e 21);

“Once Upon A Time In Hollywood” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21:15);

“E poi c’è Katherine” (ore 19:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 13:30, 15, 16, 16:50, 18:40, 19:15, 20:20, 21:50 e 22:15);

“Tutta un’altra vita” (ore 14:45 e 22:50);

“Strange but true” (ore 23);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 19:50 e 22:40);

“Toy Story 4” (ore 14:05);

“Il re leone” (ore 13:15, 14:15, 15:30, 16:15, 17:20, 18:20 e 20);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 14:20, 17:10 e 22:35);

“Chiara Ferragni: Unposted” (ore 18:15, 18:30, 20:30, 20:45, 21 e 21:45);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:10);

“Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 13:45, 15:15, 16:30 e 19);

“It – Capitolo due” (ore 14:30, 15:45, 18, 19:30 e 21:30).

UCI CINEMAS a Curno

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 17:30, 18:30, 21, 21:45 e 22:15);

“Once upon a time in Hollywood” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:25);

“Toy story 4” (ore 17:15);

“It – Capitolo due” (ore 18, 19:30, 21:30 e 22:30);

“Il re leone” (ore 17, 18:15, 19:40 e 22:20);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 16:30);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:55);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 16:50);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 16:45 e 20:15).

CINESTAR a Cortenuova

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 18:25 e 20:35);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:10, 20:35 e 21:15);

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 18:15 e 20:45);

“Eat local – A cena coi vampiri” (ore 18:40 e 21:15);

“Il re leone” (ore 18:35);

“It – Capitolo due” (ore 20:45);

“Tutta un’altra vita” (ore 21).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Chiara Ferragni – Unposted” (ore 20 e 22);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 21:15);

“Attacco al potere 3” (ore 21:15).

VENERDI’ 20 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Martin Eden” (ore 21);

“Selfie di famiglia” (ore 21);

“I migliori anni della nostra vita” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21);

“Il colpo del cane” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18 e 21);

“Grandi bugie tra amici” (ore 18:30)

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“E poi c’è Katherine” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“L’ospite – Un viaggio sui divani degli altri” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“E poi c’è Katherine” (ore 19:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 13:30, 15, 16, 16:50, 18:30, 19:15, 20:30, 21:45, 22:15 e 22:40);

“C’era una volta a… Hollywood” – Imax (ore 14, 17:30 e 21);

“Nikka Zaildar 3” (ore 14:40);

“Strange but true” (ore 23);

“Tutta un’altra vita” (ore 14:45, 17:15, 20:10 e 22:50);

“Il re leone” (ore 13:15, 14:15, 15:30, 16:15, 17, 18:15, 19:40, 20, 21:15 e 22:20);

“Toy story 4” (ore 14:05 e 16:30);

“It – Capitolo due” (ore 14:30, 15:45, 18, 19:30, 21:30, 22 e 22:30);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 13:45, 15:15, 17:20 e 19);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 14:20, 17:10, 19:35 e 22:35);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:10);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 17:40 e 19:50).

UCI CINEMAS a Curno

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 17:30, 18:30, 21, 21:45 e 22:15);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 16:30);

“Toy story 4” (ore 17:15);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 17, 18:15, 19:40 e 22:20);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 16:50 e 19);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 16:45 e 20:15);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:55);

“It – Capitolo due” (ore 18, 19:30, 21:30 e 22:30).

CINESTAR a Cortenuova

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 18:10 e 20:10);

“Attacco al potere 3” (ore 18:15 e 20:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:15, 19:20, 21:20 e 22:20);

“Eat local – A cena coi vampiri” (ore 22:35);

“Il re leone” (ore 20:10 e 22:30);

“It – Capitolo due” (ore 18:25, 21:40 e 22:10);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 18:10);

“Tutta un’altra vita” (ore 20:25 e 22:35).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 21:15);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Genitori quasi perfetti” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21).

SABATO 21 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Martin Eden” (ore 17:30, 20 e 22:30);

“Selfie di famiglia” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“I migliori anni della nostra vita” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Il colpo del cane” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15 e 17:45);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 17:30 e 21);

“Grandi bugie tra amici” (ore 16)

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 18:30 e 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“E poi c’è Katherine” (ore 20:30 e 22:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Perché Quarto potere è un capolavoro? Perché sì.” – Ingresso gratuito (ore 14:30);

“Senso e storie” – Ingresso gratuito (ore 14:30);

“Certe tendenze di critica, cinefilia e cinema d’oggi” – Ingresso gratuito (ore 14:30);

“Canone d’oriente” – Ingresso gratuito (ore 14:30);

“Il magnifico scherzo” – Ingresso gratuito (ore 18);

“L’ospite – Un viaggio sui divani degli altri” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Nikka Zaildar 3” (ore 14:40);

“C’era una volta a… Hollywood” – Imax (ore 14, 17:30 e 21);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 13:30, 15, 16, 16:50, 18:30, 19:15, 20:30, 21:45, 22:15, 22:40 e 23:45);

“Il mostro di St. Pauli” – ingresso a 6 euro (ore 00:10);

“E poi c’è Katherine” (ore 19:10);

“It – Capitolo due” (ore 14:30, 15:45, 18, 19:30, 21:30, 22 e 22:30);

“Tutta un’altra vita” (ore 14:45, 17:15, 20:10 e 22:50);

“Toy story 4” (ore 14:05 e 17:20);

“Il re leone” (ore 13:15, 14:15, 15:30, 16:15, 17, 18:15, 19:40, 20, 21:15 e 22:20);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 13:45, 15:15, 16:30 e 19);

Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:10);

“Strange but true” (ore 23);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 14:20, 17:10, 19:35 e 22:35);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 17:40 e 19:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Il mostro di St. Pauli” – ingresso a 6 euro (ore 00:50);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14, 15, 17:30, 18:30, 21, 21:45, 22:15 e 00:20);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 13:45, 16:30 e 19);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:55);

“Il re leone” (ore 14:15, 15:15, 17, 18:15, 19:40 e 22:20);

“It – Capitolo due” (ore 14:30, 18, 19:30, 21:30, 22:30 e 00:10);

“Toy Story 4” (ore 14:45 e 17:15);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 21:15);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 13:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 14:20, 16:45 e 20:15).

CINESTAR a Cortenuova

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15:40, 18:10 e 20:10);

“Attacco al potere 3” (ore 18:15 e 20:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 15:10, 16:10, 18:15, 19:20, 21:20 e 22:20);

“Eat local – A cena coi vampiri” (ore 16 e 22:35);

“Il re leone” (ore 15:30, 17:50, 20:10 e 22:30);

“It – Capitolo due” (ore 15:10, 18:25, 21:40 e 22:10);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 15:45 e 18:10);

“Tutta un’altra vita” (ore 20:25 e 22:35).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 16, 19 e 22);

“Angry birds 2 – Nemici amici epr semrpe” (ore 16 e 18);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 22:30);

“It – Capitolo due” (ore 16:30 e 21:15);

“Il re leone” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:25);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 16:30 e 18:30);

“Attacco al potere 3” (ore 21:15 e 23:25).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Genitori quasi perfetti” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21).

DOMENICA 22 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Martin Eden” (ore 15, 17:30 e 20:30);

“Selfie di famiglia” (ore 15, 17, 19 e 21);

“I migliori anni della nostra vita” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 15, 17, 19 e 21);

“Il colpo del cane” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15 e 17:45);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 17:30 e 21);

“Grandi bugie tra amici” (ore 16)

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 18:30 e 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“E poi c’è Katherine” (ore 17, 19 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“L’ospite – Un viaggio sui divani degli altri” – (ore 18 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 10:40, 13:30, 15, 16, 16:50, 18:30, 19:15, 20:30, 21:45 e 22:15);

“C’era una volta a… Hollywood” – Imax (ore 14, 17:30 e 21);

“E poi c’è Katherine” (ore 19:10);

“Dora e la città perduta” (ore 11);

“Nikka Zaildar 3” (ore 14:40);

“It – Capitolo due” (ore 14:30, 15:45, 18, 19:30, 21:30, 22 e 22:30);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 13:45, 15:15, 16:30 e 19);

“Strange but true” (ore 23);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 17:40, 19:50 e 22:40);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 11:20, 14:20, 17:10, 19:35 e 22:35);

“Tutta un’altra vita” (ore 11:10, 14:45, 17:15, 20:10 e 22:50);

“Toy story 4” (ore 10:30, 14:05 e 17:20);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:10);

“Il re leone” (ore 10:45, 13:15, 14:15, 15:30, 16:15, 17, 18:15, 19:40, 20, 21:15 e 22:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Dora e la città perduta” (ore 11);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 11:30, 14, 15, 17:30, 18:30, 21, 21:45 e 22:15);

“Toy story 4” (ore 11:20, 14:45 e 17:15);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 11:10 e 13:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 14:20, 16:45 e 20:15);

“Il re leone” (ore 10:30, 14:15, 15:15, 17, 18:15, 19:40 e 22:20);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:55);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 11:15, 14:30, 18, 19:30, 21:30 e 22:30);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 10:45, 13:45, 16:30 e 19).

CINESTAR a Cortenuova

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15:45 e 18);

“Attacco al potere 3” (ore 17:05 e 19);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 15, 16:30, 18:05, 20:30 e 21:10);

“Eat local – A cena coi vampiri” (ore 15:10 e 21:15);

“Il re leone” (ore 16:15, 18:30 e 20:45);

“It – Capitolo due” (ore 15, 18:10, 20:35 e 21:15);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 15 e 17);

“Tutta un’altra vita” (ore 19:15 e 21:20).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 15, 18 e 21);

“Angry birds 2 – Nemici amici epr semrpe” (ore 14 e 16);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“It – Capitolo due” (ore 14:30, 18:30 e 21:15);

“Il re leone” (ore 14.20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 14:30 e 16:30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Genitori quasi perfetti” (ore 16 e 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 15, 17:30 e 21).

– “L’ospite – Un viaggio sui divani degli altri” (94min – Drammatico – Italia). Guido pensava di avere una vita tranquilla fino a quando, in un pomeriggio d’inverno, un imprevisto sotto alle lenzuola non arriva a turbare la sua relazione con la fidanzata Chiara. Diretti in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo, Guido le propone di non prenderla e Chiara si trova costretta a confessare i suoi recenti dubbi sul loro rapporto. È l’inizio della crisi e Guido è presto costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per andare dove? Incapace di stare da solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori e degli amici più cari trovandosi a naufragare da un divano all’altro nell’insolito ruolo di testimone delle loro vite e dei loro grovigli amorosi… Un saggio di sociologia e una commedia leggera e profonda.

– “Perché Quarto potere è un capolavoro? Perché sì” (Documentario). C’è stato un momento nella recente teoria culturale, coincidente con il postmoderno, in cui la nozione di canone è stata ferocemente attaccata quale simbolo di egemonia (occidentale, bianca, maschile), di ideologia dominante, di autoritarismo. Anche nell’ambito del cinema l’idea di canone è stata quindi sottoposta a significative revisioni. Oggi, tuttavia, depurata dei suoi attributi “colonialisti” e in quanto strumento di selezione, orientamento e gerarchizzazione, essa sembra poter – e forse dover – riemergere come una necessità culturale.

– “Senso e storie” (Documentario). Il cinema comincia, quando deve inventare se stesso, come cinema dello sguardo fisso. La mossa successiva è il percorso da fissità a fissità: e Méliès arriva sulla luna. Poi si esplora la scena con il montaggio: quello trasparente, da Griffith fino a noi; quello esibito, da Ejzenstein a tutte le avanguardie. La modernità è il piano sequenza, lo sguardo in continuità. Infine ritorna fuori la primordiale fissità. Non c’è altro: montaggio nascosto o esibito; macchina ferma o in movimento. Fine dell’era delle scoperte cinematografiche. Chi oggi ha, ancora, una visione evoluzionistica pensa che ci sia, ancora, qualcosa da scoprire. Ma Bazin non potrebbe più scrivere un saggio come Evoluzione del linguaggio cinematografico. Fine del nuovo. Domanda che ci guarda e riguarda: a cosa serve allora la critica cinematografica? C’è chi si danna a cercare il nuovo e nuovi canoni. Ma i canoni si disfano, i nuovi autori deperiscono. Intanto, la tendenza del racconto per immagini non è più quella del creare senso con la messinscena. È semplicemente quella del raccontare serie e storie a un pubblico che vuole storie in serie. [Noi vecchi critici credevamo fosse la messinscena con aperture di senso a essere il bello del cinema. È ancora così?]

– “Certe tendenze di critica, cinefilia e cinema d’oggi” (Documentario). Da Bruno Dumont a Lav Diaz, da Steven Soderbergh a Michael Bay, uno studio su come è cambiato il canone dell’autorialismo cinematografico dal 2000 a oggi, e come critica e giovane cinefilia ne hanno modificato certezze e confini: il nuovo arthouse film, l’autorialismo volgare, la “nuova storia del cinema percepita”.

– “Canone d’oriente” (Documentario). L’intervento mirerà a individuare alcuni elementi di coesione e interrelazione fra le diverse cinematografie dell’Estremo Oriente (Giappone, Cina Popolare, Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud), a partire da elementi di ordine culturale, antropologico e artistico. Attraverso i diversi momenti della storia del cinema (dalle origini agli anni del muto, dall’epoca classica alle Nouvelle vagues sino alla contemporaneità e alle tentazioni postmoderne) si tenterà di definire diversi percorsi estetici che accomunano il cammino di queste diverse cinematografie, pur nelle loro differenti specificità nazionali, alla ricerca di un canone comune.

– “Il magnifico scherzo” (Documentario). Mentre in un laboratorio scientifico si sta cercando di mettere a punto un elisir di lunga vita, la soluzione viene trovata da una scimmia che aggiunge, a caso, proprio l’elemento mancante. Solo che la pozione viene versata nel distributore dell’acqua e ne beneficiano tutti quelli che la bevono. Il primo è il dottor Barnaba Fulton, che, insieme con la moglie, regredisce fino a uno stadio infantile. Ne succedono delle belle.

– “Genitori quasi perfetti” (85min – Commedia – Italia). Simona è una mamma single quarantenne legata da un amore profondo al suo bambino, Filippo. Si sente però terribilmente inadeguata al ruolo e l’organizzazione della festa per gli otto anni di lui porta a galla tutte le sue insicurezze. Combattuta tra l’assecondare i desideri del figlio e la volontà di proteggerlo dal giudizio altrui, che può essere feroce, Simona arriva al giorno della festa carica di aspettative e di ansia. Quando gli invitati, genitori e figli, affluiscono uno dopo l’altro varcando la soglia di casa, si viene a comporre, compresso in un interno, uno squarcio di varia umanità. Mentre in soggiorno i bambini giocano, gli adulti in cucina si odiano amabilmente. Fino a quando una inattesa performance di Filippo rompe gli schemi e innesca un effetto domino di azioni e reazioni che porta la festa a deragliare…

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (145min – Drammatico – Brasile). Rio de Janeiro, anni Cinquanta. La storia della vita di Guida ed Euridice Gusmão, cresciute per essere invisibili agli occhi della società brasiliana in un periodo che non riservava spazio e attenzione alle donne.

– “Grandi bugie tra amici” (130min – Commedia – Francia). Un gruppo di amici che da tempo non si vedono si ritrovano in occasione della festa di compleanno a sorpresa organizzata per Max. Non tutto però andrà per il verso giusto: le piccole bugie saranno sempre in agguato e i rapporti ne risentiranno.

– “E poi c’è Katherine” (102min – Commedia – Usa). La vita di una leggendaria conduttrice televisiva viene stravolta quando decide di assumere tra gli autori una donna. Originariamente nata per attenuare le discussioni sulla disparità di trattamento, la sua decisione ha conseguenze inaspettatamente esilaranti dal momento che le due donne sono molto diverse per cultura ed età ma unite dalla passione per la battuta pungente.

– “Chiara Ferragni – Unposted” (85min – Documentario – Italia). Chiara Ferragni, seguita sui social da milioni e milioni di followers, è nota in tutto il mondo per essere riuscita in breve a diventare un’icona di moda e stile. Le telecamere seguono la Ferragni in ogni aspetto della sua vita quotidiana come influencer, manager, mamma e compagna.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (99min – Animazione – Finlandia e Usa). All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo le loro isole, gli uccelli arrabbiati Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila reclutano la sorella di Chuck, Silver, e si uniscono alla squadra dei maialini Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. Giungeranno così a una tregua e creeranno un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

– “It – Capitolo 2” (165min – Horror – Usa). Poiché il male torna sempre a manifestarsi ogni 27 anni nella cittadina di Derry, i quattro giovani protagonisti di It, oramai adulti, sono chiamati nuovamente a confrontarsi con la peggiore delle loro paure: Pennywise.

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “Attacco al potere 3” (114min – Azione – Usa). Mike Banning, agente dei Servizi Segreti, è accusato di aver preso parte al tentativo di assassinio del Presidente degli Stati Uniti. Ricercato dalla sua stessa agenzia e dall’Fbi, Banning è costretto a una corsa contro il tempo per difendere la sua reputazione e scoprire la vera minaccia terroristica dietro agli eventi.

– “Martin Eden” (129min – Drammatico – Italia e Francia). Martin Eden, un marinaio di umili origini, salva un borghese da un’aggressione al porto. Per ringraziarlo, questi lo invita nella sua abitazione, dove Martin incontra sua sorella Elena e si innamora. Martin decide quindi di studiare e di diventare uno scrittore, pur continuando a lavorare per vivere. La sua relazione con Elena si consolida e alla festa di laurea di lei fa la conoscenza di Brissenden, colui che diventa il suo mentore, lo introduce nei circoli socialisti e gli fa conoscere la filosofia. I nuovi interessi lo allontanano da Elena provocando la fine della loro storia e, quando Brissenden muore, si ritrova nuovamente in difficoltà. Con il tempo, Martin riesce a trovare il successo ma il suo cuore è malato. Tramite la relazione con l’operaia Margherita, tenta di riconciliarsi invano con la sua classe di appartenenza prima di cadere in uno stato di depressione che nemmeno il ritorno di Elena potrà guarire.

– “Selfie di famiglia” (87min – Commedia – Francia). Héloïse è madre di tre figli. Jade, la più piccola, ha diciotto anni e presto lascerà il nido di famiglia per spiccare il volo, andando a studiare in Canada. Con l’avvicinarsi del fatidico giorno e l’aumentare dello stress, Héloïse decide di filmare ogni momento insieme a Jade con il suo iPhone. Da provetta regista, dimenticherà di godersi veramente il presente.

– “I migliori anni della nostra vita” (90min – Drammatico – Francia). Dopo essersi incontrati, molto tempo addietro, e aver vissuto una folgorante passione, Jean-Louis Duroc e Anne Gauthier sono pronti per l’epilogo della loro storia d’amore. L’ex pilota si perde spesso nei suoi ricordi e il figlio si impegna a ricercare colei di cui il padre parla sempre. Sarà così che Anne vedrà nuovamente Jean-Louis, facendo in modo che la loro relazione ricominci da dove si era interrotta.

– “Il colpo del cane” (93min – Commedia – Italia). Al loro primo giorno di lavoro come dogsitter, Rana e Marti subiscono il furto del bulldog francese che è stato affidato alle loro cure da una ricca signora. Senza molte altre alternative, decidono di mettersi sulle tracce del ladro, il finto veterinario Mopsi. Ma chi è costui? Per capirlo, occorre rivivere i giorni antecedenti al furto e tuffarsi nella vita del malinconico Orazio. Solo così si comprenderanno le ragioni che lo hanno spinto a trasformarsi nel misterioso dottor Mopsi.

– “Eat local – A cena coi vampiri” (90min – Commedia – Gran Bretagna). Un gruppo di vampiri – otto, tutti quelli della Gran Bretagna – si ritrova per la consueta riunione cinquantennale in una fattoria nella campagna inglese. I vampiri devono discutere della situazione complessiva e regolare le solite questioni territoriali. Uno di loro, però, è accusato d’aver violato le regole deontologiche e d’essersi nutrito di bambini. Perciò, nonostante le sue proteste, viene eliminato. Come previsto dal protocollo, il suo posto dev’essere preso da un neofita. La vampira Vanessa, ha perciò portato l’ignaro Sebastian perché venga fatto vampiro e prenda il posto del vampiro eliminato. Uno dei vampiri, Peter, però è contrario alla candidatura di Sebastian e per la cooptazione è necessaria l’unanimità.

– “Tutta un’altra vita” (103min – Commedia – Italia). Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un’altra persona per una settimana? Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell’incontro inaspettato con Lola, un sogno di ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l’esistenza. Gianni diventa un’altra persona e quella con Lola è davvero “Tutta un’altra vita”… e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa.

– “Nikka Zaildar 3” (118min – Commedia – India). Nikka Zaildar 3 è un film commedia romantico in lingua punjabi indiana diretto da Simerjit Singh da una sceneggiatura scritta da Jagdeep Sidhu e Gurpreet Singh Palheri. Il film è il terzo episodio della serie cinematografica di Nikka Zaildar.

– “Strange but true” (96min – Drammatico – Canada). Cinque anni dopo la tragica morte del fidanzato Ronnie, Melissa si presenta dalla famiglia di lui per dire di essere incinta del figlio del defunto. Lo strano evento farà riavvicinare in maniera inattesa Philip. il fratello del defunto, con i genitori, ancora scossi dal grave lutto.

– “Toy story 4” (99min – Animazione – Usa). Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita on the road hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

– “Il mostro di St. Pauli” (115min – Drammatico – Germania). Negli anni Settanta, la città di Amburgo è tenuta sotto scatto da Fritz Honka, un serial killer che ha ucciso quattro donne. Tutte le vittime incontrano il maniaco nel pub The Golden Glove nel quartiere di St. Pauli.

– “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (133min – Azione – Usa). Sin da quando si sono conosciuti tra Hobbs, agente del dipartimento del servizio di sicurezza, e Shaw, un ex agente speciale dell’esercito inglese trasformatosi in fuorilegge, sono volate scintille. Quando però l’anarchico Brixton ottiene il controllo su una minaccia biotecnologica che potrebbe alterare per sempre l’umanità (e sconfiggere una brillante agente del MI6, che si rivelerà essere la sorella di Shaw), i due nemici giurati dovranno mettere da parte le divergenze e collaborare per fermarlo.

– “Dora e la città perduta” (102min – Avventura – Gran Bretagna, Australia – Usa). La piccola Dora ha sei anni e vive con mamma e papà nella foresta amazzonica, esercitandosi nel ruolo di esploratrice. I suoi genitori sono alla ricerca di una città inca perduta, Parapata, dove pare si nasconda più oro che in tutto il resto del mondo: ma spiegano a Dora che lo fanno “da esploratori, non da cercatori”, cioè per interesse scientifico e non per avidità. Salto temporale di un decennio. Dora ha 16 anni e i genitori l’hanno mandata in California per frequentare il liceo, ospite degli zii Nico e Sabrina. Ma suo cugino Diego è imbarazzato da quella ragazza stramba e impreparata a gestire i rapporti con i compagni di scuola. Finché Dora non viene rispedita nella foresta amazzonica insieme a Diego, alla secchiona Sammy e al nerd Andy, da mercenari che vogliono il loro aiuto per raggiungere Parapata.

– “Pets 2 – Vita da animali” (90min – Animazione – Usa). Max il Terrier si trova di fronte a importanti cambiamenti di vita. La sua padrona ora è sposata e ha un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke incontrano delle mucche intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, che non fanno altro che aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve qualche consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster, che lo spinge a liberarsi delle sue nevrosi, a trovare una pace interiore e a dare a Liam un po’ più di libertà. Nel frattempo, mentre il suo padrone è assente, l’impavida Pomerania Gidget cerca di portare in salvo il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, con l’aiuto dalla sua amica felina Chloe, che ha scoperto le gioie dell’erba gatta. E l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onnipotenza pensando di essere un vero supereroe da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo con un costume da supereroe. Ma quando Daisy, un’intrepida Shih Tzu, chiede l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio di diventare l’eroe che ha solo fatto finta di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda a trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure?

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni