Da “Martin Eden” a “Il re leone”: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Martin Eden”. Il film, in concorso alla Mostra del cinema a Venezia, approderà nelle sale mercoledì 4 settembre.

La pellicola, diretta da Pietro Marcello, vede protagonista l’attore Luca Marinelli ed è tratta da un romanzo dello scrittore statunitense Jack London. Racconta la difficile vita di un ragazzo del popolo, un marinaio che lotta per diventare uno scrittore, ispirato e sostenuto in questo dal suo amore per la “Bellezza” e per Ruth, una giovane figlia dell’alta borghesia.

Altra novità è rappresentata dal film d’animazione “City hunter – Private eyes”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “5 è il numero perfetto”, “Attacco al potere 3”, “Il re leone”, “Il signor diavolo”, “La rivincita delle sfigate” e “Teen spirit – A un passo dal sogno”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“5 è il numero perfetto” (ore 21:15);

“Il signor diavolo” (ore 21:15);

“Submergence” (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“L’amor flou – Come separarsi e restare amici” (ore 21:15);

“Genitori quasi perfetti” (ore 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il re leone” (ore 15 e 17:45);

“Green book” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il mostro di St. Pauli (ore 21);

“Blinded by the light – Travolto dalla musica” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il re leone” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Dolor y Gloria” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 15:10, 17:50 e 20:10);

“Genitori quasi perfetti” (ore 18:10 e 20:20);

“Stuber – Autista d’assalto” (ore 15:20 e 22:50);

“5 è il numero perfetto” (ore 14:20, 16:50 e 19:20);

“Blinded by the light – Travolto dalla musica” (ore 13:50 e 21:40);

“City hunter – Private eyes” (ore 18 e 21);

“Crawl – Intrappolati” (ore 22:45);

“Il re leone” – Imax 3D (ore 14, 16:45, 19:30 e 22:30);

“Il re leone” (ore 13:30, 14:30, 15, 15:30, 16, 17, 17:30, 18, 18:30, 19, 20, 20:30, 21, 21:30 e 22);

“Nureyev – The white crow” (ore 15:15, 18:15 e 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 13:15 e 16:10);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 14:05);

“Booksmart – La rivincita delle sfigate” (ore 14:50);

“Chal Mera Putt” (ore 19);

“Men in black – International” (ore 22:20);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 17:20 e 22:10);

“Il signor diavolo” (ore 20:15);

“Attacco al potere 3 – Angel Has fallen” (ore 14:10, 17:10, 19:50, 21:50 e 22:40).

UCI CINEMAS a Curno

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 17:30 e 20:10);

“Blinded by the light – Travolto dalla musica” (ore 17:40, 19:40 e 22:10);

“5 è il numero perfetto” (ore 17:05);

“Il signor diavolo” (ore 16:55);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:20);

“Booksmart – La rivincita delle sfigate” (ore 20:20);

“Il re leone” (ore 16:45, 17:20, 19:30, 20, 21:30, 22:30 e 22:45);

“City hunter – Private eyes” (ore 21);

“Il re leone” – 3D (ore 18:30);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 17, 19:10 e 21:50);

“Nureyev – The white crow” (ore 18:15 e 21:15);

“Il nido (The nest)” – ingresso a 6 euro (ore 22:40);

“Crawl – Intrappolati” (ore 22:50).

CINESTAR a Cortenuova

“5 è il numero perfetto” (ore 18:40 e 21);

“Attacco al potere 3” (ore 18:35 e 21:05);

“City hunter – Private eyes” (ore 18:45 e 21:15);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 18:30 e 20:45);

“Il signor diavolo” (ore 18:45 e 21:20);

“La rivincita delle sfigate” (ore 18:35);

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 18:40 e 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Il re leone” (ore 19:45 e 22);

“Genitori quasi perfetti” (ore 20 e 22).

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“5 è il numero perfetto” (ore 21:15);

“Il signor diavolo” (ore 21:15);

“The dead don’t die (I morti non muoiono)” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(riposo)

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il re leone” (ore 15 e 17:45);

“Sir – Una Cenerentola a Mumbai” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il mostro di St. Pauli (ore 21);

“Blinded by the light – Travolto dalla musica” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il re leone” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Quel giorno d’estate” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 15:10, 17:50 e 20:10);

“5 è il numero perfetto” (ore 14:20, 16:50 e 19:20);

“Blinded by the light – Travolto dalla musica” (ore 13:50 e 21:40);

“Genitori quasi perfetti” (ore 18:10 e 20:20);

“Stuber – Autista d’assalto” (ore 15:20 e 22:50);

“Il signor diavolo” (ore 20:15);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 15:30, 18:30 e 21:30);

“Men in black: International” (ore 22:20);

“Booksmart – La rivincita delle sfigate” (ore 14:50);

“Il re leone” (ore 13:30, 14:30, 15, 15:30, 16, 17, 17:30, 18, 18:30, 19, 20, 20:30, 21, 21:30 e 22);

“Il re leone” – Imax 3D (ore 14, 16:45, 19:30 e 22:30);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 14:10, 17:10, 19:10, 19:50, 21:50 e 22:40);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 14:05);

“City hunter – Private eyes” (ore 18 e 21);

“Spider-Man – Far from home” (ore 13:15 e 16:10);

“Crawl – Intrappolati” (ore 22:45);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 17:20 e 22:10).

UCI CINEMAS a Curno

“5 è il numero perfetto” (ore 17:05);

“Blinded by the light – Travolto dalla musica” (ore 17:40, 19:40 e 22:10);

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 17:30 e 20:10);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:20);

“City hunter – Private eyes” (ore 21);

“Il re leone” – 3D (ore 18:30);

“Il signor diavolo” (ore 16:55);

“Booksmart – La rivincita delle sfigate” (ore 20:20);

“Il re leone” (ore 16:45, 17:20, 19:30, 20, 21:30, 22:30 e 22:45);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 17, 19:10 e 21:50);

“Crawl – Intrappolati” (ore 22:50);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 18 e 21).

CINESTAR a Cortenuova

“5 è il numero perfetto” (ore 18:40 e 21);

“Attacco al potere 3” (ore 18:35 e 21:05);

“City hunter – Private eyes” (ore 18:45 e 21:15);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 18:30 e 20:45);

“Il signor diavolo” (ore 18:45 e 21:20);

“La rivincita delle sfigate” (ore 18:35);

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 18:40 e 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Il re leone” (ore 19:45 e 22);

“Genitori quasi perfetti” (ore 20 e 22).

CINEMA ALL’APERTO a Romano di Lombardia in piazza Manetta

“Un affare di famiglia” (ore 21:15).

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“5 è il numero perfetto” (ore 21:15);

“Il signor diavolo” (ore 21:15);

“Martin Eden” (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“L’amor flou – Come separarsi e restare amici” (ore 21:15);

“Genitori quasi perfetti” (ore 21:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il re leone” (ore 15 e 17:45);

“Sir – Una Cenerentola a Mumbai” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Effetto domino” – Incontro con Marco Paolini e il cast (ore 20:30);

“Io e Annie” – ingresso libero (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il re leone” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Roma” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“5 è il numero perfetto” (ore 14:20, 16:50 e 19:20);

“Stuber – Autista d’assalto” (ore 15:20 e 22:50);

“Blinded by the light” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:40);

“Blinded by the light – Travolto dalla musica” (ore 13:50 e 21:40);

“Maratona IT” (ore 21);

“Genitori quasi perfetti” (ore 18:10 e 20:20);

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 15:10, 17:50 e 20:10);

“Crawl – Intrappolati” (ore 22:45);

“Il signor diavolo” (ore 17:40, 20:15 e 22:35);

“Spider-Man – Far from home” (ore 13:15 e 16:10);

“City hunter – Private eyes” (ore 18 e 21);

“Booksmart – La rivincita delle sfigate” (ore 14:50);

“Attacco al potere 3 – Angel Has fallen” (ore 14:10, 17:10, 19:10, 19:50, 21:50 e 22:40);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 14:40, 17:20 e 22:10);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 14:05);

“Il re leone” – Imax 3D (ore 14, 16:45, 19:30 e 22:30);

“Il re leone” (ore 13:30, 14:30, 15, 15:30, 16, 17, 17:30, 18, 18:30, 19, 20, 21, 21:30 e 22);

“Men in black – International” (ore 22:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Maratona IT” (ore 21);

“5 è il numero perfetto” (ore 16:50);

“Blinded by the light – Travolto dalla musica” (ore 17:40 e 22:45);

“Blinded by the light” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 17:30 e 20:10);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 17, 19:10 e 21:50);

“Il re leone” – 3D (ore 18:30);

“Il signor diavolo” (ore 16:55 e 21:40);

“Crawl – Intrappolati” (ore 22:50);

“City hunter – Private eyes” (ore 18 e 21);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 22:20);

“Booksmart – La rivincita delle sfigate” (ore 20:20);

“Il re leone” (ore 16:45, 17:20, 19:30, 20, 21:30 e 22:30).

CINESTAR a Cortenuova

“5 è il numero perfetto” (ore 18:40 e 21);

“Attacco al potere 3” (ore 18:35 e 21:05);

“City hunter – Private eyes” (ore 18:45 e 21:15);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 18:30 e 20:45);

“Il signor diavolo” (ore 18:45 e 21:20);

“La rivincita delle sfigate” (ore 18:35);

“Teen spirit – A un passo dal sogno” (ore 18:40 e 21:10).

– “Il mostro di St. Pauli (115min – Drammatico – Germania). Negli anni Settanta, la città di Amburgo è tenuta sotto scatto da Fritz Honka, un serial killer che ha ucciso quattro donne. Tutte le vittime incontrano il maniaco nel pub The Golden Glove nel quartiere di St. Pauli.

– “Blinded by the light – Travolto dalla musica” (114min – Drammatico – Gran Bretagna). Nel 1987, mentre la Gran Bretagna è alle prese con l’austerità del governo Thatcher, il sedicenne Javed, di origini pakistane, impara a vivere, a capire la sua famiglia e a trovare la propria voce attraverso la musica di Bruce Springsteen.

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “Dolor y Gloria” (108min- Commedia – Spagna). Salvador, un regista in declino, ripercorre le sue relazioni, alcune fisiche e altre ricordate, dopo decenni. I primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, qualche attore con cui ha lavorato, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare a girare e lavorare segnano i suoi giorni.

– “Quel giorno d’estate” (107min – Drammatico – Francia). David, che sopravvive facendo i lavori più disparati, incontra Lena, che si è appena trasferita a Parigi, e se ne innamora. Subito dopo, però, la sua esistenza viene sconvolta dall’improvvisa morte di sua sorella. Al di là dello shock e della sofferenza, David si ritroverà da solo a prendersi cura della piccola nipote Amanda.

– “Un affare di famiglia” (121min – Drammatico Giappone). Dopo una delle loro sessioni di taccheggio, Osamu e il figlio si imbattono in una bambina lasciata al freddo. Seppur dapprima riluttante, la moglie di Osamu accetta di prendersene cura dopo avere appreso le difficoltà che la piccola deve affrontare. Sebbene la famiglia sia povera e guadagni solo lo stretto necessario per sopravvivere, tutti sono felici finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti tenuti ben nascosti, mettendo alla prova ogni legame.

– “Effetto domino” incontro con Marco Paolini e il cast (104min – Drammatico – Italia e Hong Kong). In un centro termale che sopporta il turismo di massa, un costruttore e il suo collaboratore coltivano un progetto ambizioso: trasformare venti alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati facoltosi. La mancanza di sostegno finanziario da parte delle banche e degli investitori innescherà però un effetto domino con conseguenze disastrose.

– “Io e Annie” (90min – Commedia Usa). Alwy Singer è un attore comico che lavora per la radio e per la televisione. Ha successo, ma è portato alla depressione. Già messo in passato a dura prova da due matrimoni falliti, ha una storia con Annie Hall, intellettuale, carina, benestante e un po’ svitata, con ambizioni personali nel ramo dello spettacolo. Ambedue stanno sulla difensiva. Condividono interessi professionali, ma anche una certa instabilità emotiva.

– “Roma” (135min – Drammatico – Roma, Messico e Usa). Città del Messico, anni Settanta. Un vivo ritratto del conflitto domestico e della gerarchia sociale in un momento di disordini politici, raccontato attraverso le vicende della domestica Cleo (Yalitza Aparicio) e della sua collaboratrice Adela (Nancy García García), entrambi di discendenza mixteca, che lavorano per una piccola famiglia borghese nel quartiere Roma a Città del Messico. Sofia (Marina de Tavira), madre di quattro figli, deve fare i conti con l’assenza del marito, mentre Cleo affronta una notizia devastante che rischia di distrarla dal prendersi cura dei bambini di Sofia, che lei ama come se fossero i propri

– “5 è il numero perfetto” (98min – Drammatico – Italia, Belgio e Francia). Nella Napoli degli anni Settanta, Peppino Lo Cicero è un ex sicario della camorra che è costretto a rompere il suo ritiro in pensione dall’omicidio del figlio Nino. Finito in una terribile spirale di violenza e vendetta, se vuole salvare la vita di coloro che ama e la sua, dovrà fare il furbo ed essere più brutale dei suoi nemici. Scoprirà di essere stato tradito ma sarà in gradi di iniziare una nuova vita lasciando la città e le tradizioni che per anni lo hanno tenuto in ostaggio.

– “Attacco al potere 3” (114min – Azione – Usa). Mike Banning, agente dei Servizi Segreti, è accusato di aver preso parte al tentativo di assassinio del Presidente degli Stati Uniti. Ricercato dalla sua stessa agenzia e dall’Fbi, Banning è costretto a una corsa contro il tempo per difendere la sua reputazione e scoprire la vera minaccia terroristica dietro agli eventi.

– “City hunter – Private eyes” (95min – Animazione – Giappone). City Hunter è l’ormai celebre investigatore privato ossessionato dalle belle donne e sempre a caccia di criminali. Il suo quartier generale è a Shinjuku, a Tokyo. È da qui che City Hunter e la collega Kaori fanno partire le loro indagini. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, minacciata da misteriosi criminali e inconsapevolmente in possesso di una “chiave” legata a una cospirazione che coinvolge l’intera città. Riuscirà Ryo Saeba a proteggere Ai e a salvare tutta Tokyo?

– “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (134min – Azione – Usa e Gran Bretagna). Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs, fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw, ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel film Fast & Furious 7 del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda. Ma quando l’anarchico Brixton, cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l’umanità – e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6, che oltretutto è la sorella di Shaw – questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l’unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro.

– “Il signor Diavolo” (86min – Horror – Italia). Autunno 1952. Nel nord est dell’Italia è in corso l’istruttoria di un processo sull’omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio Momentè, ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l’omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina. Paolino, per farsi bello, lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira: Emilio, furioso, mette in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l’ostia, viene spintonato da Emilio. La particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla. Di qui l’inizio di una serie di eventi sconvolgenti.

– “La rivincita delle sfigate” (105min – Commedia – Usa). Cosa succederebbe se alla vigilia del diploma ti accorgessi di non esserti goduto davvero gli anni del liceo perché troppo preso solo a studiare? Questo è quello che accade alle due protagoniste di questa divertente commedia teen che decidono di concentrare quattro anni di divertimento in un’unica indimenticabile e folle notte.

– “Teen spirit – A un passo dal sogno” (92min – Drammatico – Usa). Violet è un’adolescente timida che vive nell’Isola di Wight e sogna di diventare una celebrità del pop come via di fuga dalla sua piccola città e dalla sua vita familiare in frantumi. Con l’aiuto di un improbabile mentore, Violet partecipa a una competizione canora internazionale che metterà alla prova la sua integrità, il suo talento e la sua ambizione.

– “Genitori quasi perfetti” (85min – Commedia – Italia). Simona è una mamma single quarantenne legata da un amore profondo al suo bambino, Filippo. Si sente però terribilmente inadeguata al ruolo e l’organizzazione della festa per gli otto anni di lui porta a galla tutte le sue insicurezze. Combattuta tra l’assecondare i desideri del figlio e la volontà di proteggerlo dal giudizio altrui, che può essere feroce, Simona arriva al giorno della festa carica di aspettative e di ansia. Quando gli invitati, genitori e figli, affluiscono uno dopo l’altro varcando la soglia di casa, si viene a comporre, compresso in un interno, uno squarcio di varia umanità. Mentre in soggiorno i bambini giocano, gli adulti in cucina si odiano amabilmente. Fino a quando una inattesa performance di Filippo rompe gli schemi e innesca un effetto domino di azioni e reazioni che porta la festa a deragliare…

– “Submergence” (112min – Drammatico – Usa). In un albergo della Normandia, la biomatematica Danny si innamora della spia James prima che questi parta per la Somalia per lavorare a un progetto segreto. Quando viene rapito dai jihadisti, non ha modo di mettersi in contatto con lei. Nel frattempo, Danny si domanda il perché di questa mancanza di comunicazione e ha difficoltà a concentrarsi sulla propria missione in fondo all’oceano, dove sta conducendo ricerche su una personale teoria sull’evoluzione della specie.

– “I morti non muoiono” (103min – Commedia – Usa). Nella sonnolenta cittadina di Centerville qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende più del solito, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali cominciano a mostrare insoliti comportamenti. Nessuno sa bene perché. Le notizie sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati ma nessuno di loro prevede la piaga, strana e pericolosa, che in breve tormenta Centerville: i morti non muoiono! Uscendo dalle loro tombe, attaccano i viventi e li trasformano nei loro banchetti. I cittadini dovranno combattere come possono per sopravvivere…

– “Martin Eden” (129min – Drammatico – Italia e Francia). Martin Eden, un marinaio di umili origini, salva un borghese da un’aggressione al porto. Per ringraziarlo, questi lo invita nella sua abitazione, dove Martin incontra sua sorella Elena e si innamora. Martin decide quindi di studiare e di diventare uno scrittore, pur continuando a lavorare per vivere. La sua relazione con Elena si consolida e alla festa di laurea di lei fa la conoscenza di Brissenden, colui che diventa il suo mentore, lo introduce nei circoli socialisti e gli fa conoscere la filosofia. I nuovi interessi lo allontanano da Elena provocando la fine della loro storia e, quando Brissenden muore, si ritrova nuovamente in difficoltà. Con il tempo, Martin riesce a trovare il successo ma il suo cuore è malato. Tramite la relazione con l’operaia Margherita, tenta di riconciliarsi invano con la sua classe di appartenenza prima di cadere in uno stato di depressione che nemmeno il ritorno di Elena potrà guarire.

– “L’amor flou – Come separarsi e restare amici” (97min – Commedia – Francia). Romane e Philippe si amano ancora ma non come prima. Due figli, un cane e dieci anni dopo si separano ma non si lasciano. Perché sanno che quello che hanno costruito insieme non andrà mai distrutto. Per proteggere il frutto del loro amore, Rose e Raoul, traslocano in un sépartement: due appartamenti autonomi (col)legati dalla camera dei bambini. Parenti e amici guardano con scetticismo il singolare ‘assetto’ ma Romane e Philippe perseverano nella loro romantica utopia, trasformando uno scacco in un trionfo miracoloso e totale.

– “Sir – Una Cenerentola a Mumbai” (96min – Drammatico – India e Francia). A Mumbai, Ratna, una giovane vedova proveniente dalla campagna, lavora come domestica in casa di Ashwin, un figlio di buona famiglia il cui matrimonio è stato appena annullato. Mentre cerca di riprendersi da quanto gli è accaduto, Ashwin inizia a innamorarsi di Ratna ma i suoi nuovi sentimenti potrebbero non rispondere a ciò che dettano le convenzioni sulle loro diverse posizioni nella scala sociale.

– “Green book” (130min – Biografico – Usa). La vera storia di Tony Lip, un buttafuori italo-americano che nel 1962 viene ingaggiato per portare Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi del mondo, da New York sino al profondo sud degli USA per un tour di concerti. Nell’epoca precedente all’affermazione dei diritti civili, l’afroamericano Shirley deve difendersi dal razzismo e dai pericoli a esso connessi. I due si ritroveranno a stringere un inaspettato legame, aprendo entrambi gli occhi sulla realtà e sul mondo in cui vivono.

– “Stuber – Autista d’assalto” (93min – Commedia – Usa). Un autista Uber, il classico bravo ragazzo, carica nella sua vettura un arcigno poliziotto che sta dando la caccia a un brutale assassino. Si ritroverà così messo alla prova e dovrà cercare di tenere testa alla situazione, rimanere vivo e salvare la sua valutazione a cinque stelle.

– “Serenity – L’isola dell’inganno” (97min – Thriller – Usa). Baker Dill è il capitano di una barca da pesca che, portando in giro turisti, conduce un’esistenza tranquilla in un’amena località tropicale chiamata Plymouth Island. la sua routine viene però interrotta il giorno in cui l’ex moglie Karen lo rintraccia per chiedergli aiuto. La donna ha bisogno di salvare lei e il loro figlio dal nuovo violento marito e per tale ragione lo invita a portarlo in mare aperto per un’escursione di pesca solo per gettarlo in mezzo agli squali e farlo morire. L’apparizione di Karen spinge Dill verso una vita che ha cercato di dimenticare, lasciando che il suo mondo venga spinto verso una nuova realtà in cui niente è come sembra.

– “Men in black – International” (115min – Azione – Usa). I Men in Black, gli Uomini in Nero, hanno sempre protetto la Terra dalla feccia del’universo. Si ritrovano però a dover ora affrontare la loro più grande e pericolosa minaccia: una talpa all’interno della loro organizzazione a Londra. Toccherà all’agente H, con l’aiuto della neo agente M, scoprire di chi si tratta.

– “Pets 2 – Vita da animale” (90min – Animazione – Usa). Max il Terrier si trova di fronte a importanti cambiamenti di vita. La sua padrona ora è sposata e ha un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke incontrano delle mucche intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, che non fanno altro che aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve qualche consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster, che lo spinge a liberarsi delle sue nevrosi, a trovare una pace interiore e a dare a Liam un po’ più di libertà. Nel frattempo, mentre il suo padrone è assente, l’impavida Pomerania Gidget cerca di portare in salvo il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, con l’aiuto dalla sua amica felina Chloe, che ha scoperto le gioie dell’erba gatta. E l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onnipotenza pensando di essere un vero supereroe da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo con un costume da supereroe. Ma quando Daisy, un’intrepida Shih Tzu, chiede l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio di diventare l’eroe che ha solo fatto finta di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda a trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure?

– “Spider-Man – Far from home” (142min – Supereroi – Usa). Peter Parker decide di unirsi ai suoi amici Ned, MJ e il resto del gruppo, per una vacanza europea. Tuttavia, il piano di Peter di lasciarsi a casa i panni di Spider-man viene rapidamente accantonato quando accetta, seppur malvolentieri, di aiutare Nick Fury a scoprire cosa si cela dietro il mistero degli attacchi di creature elementari che stanno generando scompiglio nel vecchio continente.

– “Crawl – Intrappolati” (87min – Horror – Usa). Mentre tenta di salvare il padre durante un violento uragano, una giovane donna si ritrova intrappolata in una casa galleggiante e costretta a lottare per la sua vita contro gli alligatori.

– “Maratona IT” (4 settembre – ore 21.10: IT – 5 settembre – ore 00.01: IT – Capitolo due). I due film verranno proiettati nella stessa sala e il posto assegnato sarà lo stesso per entrambe le proiezioni. La visione dello spettacolo delle 21.10 non è obbligatoria, ma sarà possibile presentarsi solo per la proiezione di IT Capitolo due. Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti – giovani e adulti – con un ritorno a dove tutto ebbe inizio. It – Capitolo due è il sequel del grande successo del film “IT”, sempre firmato da Muschietti. Ridefinendo e trascendendo il genere, “IT” è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonchè il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, “IT – Capitolo Due” riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film.

– “Nureyev – The white crow” (122nmin – Biografico – Gran Bretagna). La storia del ballerino Rudolf Nureyev e della sua defezione dall’Unione Sovietica nel 1961, nonostante i tentativi del KGB di fermarlo.

– “Il nido – The nest” (103min – Drammatico – Italia). Un uomo nel cuore della notte cerca di lasciare una villa insieme a bambino poco più che neonato, ma un ostacolo lo manda fuori strada. L’uomo muore sul colpo mentre il bambino si salva e, dieci anni dopo, lo ritroviamo paraplegico, educato da una madre severissima e da un piccolo gruppo di borghesi che però si rifiutano di parlargli del mondo esterno. Le cose iniziano a cambiare quando una ragazzina viene presa a servizio come nuova domestica e Samuel si invaghisce di lei. La giovane lentamente sembra ricambiare e gli fa conoscere per esempio una musica diversa dalla classica che la madre gli ha sempre imposto di suonare. Questa educazione sentimentale si farà via via più dirompente…

Paolo Ghisleni