Da “Maleficent 2” a “Se mi vuoi bene”: il week-end al cinema

Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Jenn Murray tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Maleficent 2 – Signora del male”, che approda nelle sale giovedì 17 ottobre.

Altra novità sul grande schermo è “Se mi vuoi bene”, il nuovo film diretto da Fausto Brizzi e nel cast Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Maria Amelia Monti, Dino Abbrescia, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi, Memo Remigi, Cochi Ponzoni, Gian Marco Tognazzi e Luca Carboni. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Jesus Rolls – Quintana è tornato” con John Turturro, “The kill team”, “Il mio profilo migliore”, “Il bambino è il maestro. Il metodo Montessori”, “The informer” e “Grazie a Dio”. Da annotare, poi, venerdì alle 21 la trasmissione del concerto “Metallica & San Francisco Symphony S&M2”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

– “Il traditore” (135min – Drammatico – Italia). Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

– “I fratelli Sisters” (121min – Western – Usa, Francia, Romania e Spagna). A metà Ottocento, Hermann Kermit Warm viene inseguito per mille miglia, attraverso il deserto dell’Oregon fino a San Francisco, dai famigerati assassini Eli e Charlie Sisters, incaricati dal violento Commodore di farlo fuori. Durante il tragitto, però, Eli vive una crisi personale e comincia a dubitare delle scelte fatte, mandando all’aria tutti i piani.

– “Maleficent – Signora del male” (118min – Fantasy – Usa e Gran Betagna). Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

– Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Le verità” (106min – Drammatico – Francia e Giappone). Fabienne è una diva del cinema francese che è circondata da uomini che la amano e la ammirano, dall’ex marito al suo agente. Quando pubblica le sue memorie, la figlia Lumir (trasferitasi negli Stati Uniti per scappare dall’opprimente madre) torna in Francia con la sua famiglia. L’incontro tra le due donne è destinato a trasformarsi presto in scontro: emergeranno verità mai raccontate, si sistemeranno conti lasciati in sospeso e si confesseranno amore e risentimenti.

– “Dilili a Parigi” (95min – Animazione – Francia). Nella Parigi della Belle Epoque, in compagnia del giovane ragazzo delle consegne, la piccola Dilili di origine kanak indaga sulla misteriosa scomparsa di alcune bambine. Lungo la strada, incontra uomini e donne straordinarie che le danno indizi, così come scopre sotto terra dei cattivi molto particolari.

– “Blade runner – The final cut” (117min – Fantascienza – Usa e Singapore). Siamo a Los Angeles, brulicante e immensa, nel futuro prossimo: un ex detective della polizia, specializzato nella caccia e nel “ritiro” di replicanti ribelli, viene richiamato in servizio per scovarne quattro, evasi da una colonia extraterrestre. Questa volta, la sua vita ne uscirà del tutto cambiata.

– “Toy story 4” (99min – Animazione – Usa). Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita on the road hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

– “A spasso col panda” (75min – Animazione – Russia). Una sbadata cicogna consegna per errore un panda alla porta sbagliata. Un orso, un alce, una tigre e un coniglia si imbarcheranno in un’avventura ardua ma piena di divertimento attraverso la natura selvaggia per riportare il piccolo alla sua legittima famiglia.

– “Gemini Man” (116min – Azione – Usa). Un assassino di professione diviene l’obiettivo di un misterioso outsider, che lo perseguita e desidera farlo fuori. Scoprirà suo malgrado che si tratta di una versione più giovane di se stesso.

– “The hole – L’abisso” (90min – Horror – Irlanda). Sarah sta costruendo una nuova vita con suo figlio ai margini di una piccola cittadina rurale. Un incontro terrificante con un vicino misterioso frantuma la sua già fragile anima, gettandola in una spirale paranoica sempre più disturbante. Dovrà scoprire se i cambiamenti inquietanti del suo bambino sono collegati a una minuscola buca nella foresta che confina con la loro casa.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “Non succede, ma se succede…” (120min – Commedia – Usa). Fred Flarsky, un giornalista disoccupato colpito dalla sua stessa sfortuna, si sforza di riconquistare quella che una volta era la sua babysitter, che sembra divenuta una delle donne più potenti e irraggiungibili del pianeta.

– “Se mi vuoi bene” (100min – Commedia – Italia). Diego, avvocato di successo con una bella depressione in corso, veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere. È proprio chiacchierando con Massimiliano che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza a ognuno di loro.

– “The kill team” (87min – Drammatico – Usa). Andrew Briggman, giovane soldato di fanteria impegnato in Afghanistan, è sempre più infastidito dal comportamento del suo superiore. Si ritroverà costretto a confrontarsi con la propria etica quando il suo stesso plotone trama una cospirazione a danno dei civili.

– “Metallica & San Francisco – Symphony S&M2” (150min – Concerto – Usa). Un evento nell’evento, difficilmente si poteva celebrare meglio il ventennale dell’album live del 1999 “S&M” e insieme inaugurare il nuovissimo Chase Center di San Francisco (la nuova arena dove giocheranno la prossima stagione NBA i Golden State Warriors), per questo il film Metallica & San Francisco Symphony: S&M² è un appuntamento al cinema imperdibile. Sarà nelle sale per una sola serata il concerto dei Metallica (Kirk Hammett, Robert Trujillo, Lars Ulrich e James Hetfield) con nuovi arrangiamenti di brani meno conosciuti e dei grandi classici della band formatasi nel 1981.

– “Brave ragazze” (104min – Commedia – Italia). A Gaeta, primi anni Ottanta. Quattro donne in crisi provano a cambiare il corso delle loro vite armate di bigodini e pistole. Anna (Ambra Angiolini) è una ragazza madre, due figli da mantenere e nessun lavoro stabile. Maria (Serena Rossi) è una timida devota alla Vergine, vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore, lontano. Col coraggio di chi ha poco da perdere, decidono di travestirsi da uomini e svaligiare insieme la banca del paese. Ma è solo l’inizio di una serie di azioni spericolate, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), un vortice destinato a stravolgere per sempre il destino di quattro “brave ragazze”.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Diego Maradona” (120min – Documentario – Gran Bretagna). Il 5 luglio 1984 Diego Armando Maradona arriva nella squadra di calcio del Napoli. Seguiranno sette anni in cui il carismatico campione argentino condurrà il Napoli a vincere il titolo di campione d’Italia e nelle gare internazionali. Il successo però presenterà il conto al campione, che ben presto si sentirà come prigioniero della città.

– “Yesterday” (112min – Sentimentale – Gran Bretagna). Jack Malik vorrebbe trovare il successo come cantautore nella sua piccola città sulla costa ma i suoi sogni di fama sembrano svanire lentamente, nonostante l’appoggio e il sostegno della migliore amica Ellie. Dopo uno strano incidente d’autobus durante un misterioso blackout globale, jack si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti. Decidendo di suonare le loro canzoni in un mondo che non le ha mai ascoltate (e con l’aiuto di Debra, agente dalla tempra di ferro), Jack trova il successo ma rischia di perdere per sempre Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui.

– “Grazie a Dio” (137min – Drammatico – Francia). Alexandre vive a Lione con la moglie e i figli. Un giorno, scopre per caso che il prete che abusava di lui quando era tra gli scout officia sempre a contatto con i bambini. Inizia allora la sua personale battaglia con l’aiuto di François ed Emmanuel, anch’essi vittima del sacerdote, per raccontare ciò che il prete ha fatto loro soffrire. Le ripercussioni e le conseguenze delle loro confessioni non lasceranno però incolume nessuno.

– “The informer” (113min – Drammatico – Usa). Pete Koslow è un ex soldato con un passato in carcere, e un informatore per l’FBI. Infiltrato come corriere della droga in un clan polacco, è impegnato a cercare di incastrare Il Generale, lo spietato mafioso che comanda il cartello. Durante l’operazione che dovrebbe portare all’arresto del criminale, però, qualcosa va storto: un poliziotto viene ucciso e la polizia di New York comincia ad indagare su Pete. All’FBI non resta che rimandarlo nel carcere di Bale Hill, come gli ha ordinato di fare il Generale, che vuole fargli gestire la droga all’interno della prigione. Ma uscire da lì dentro non sarà così facile.

– “Jesus Rolls – Quintana è tornato” (85min – Commedia – Usa). Un trio di disadattati, le cui irriverenti dinamiche sessuali si evolvono in una sorprendente storia d’amore, vede le proprie azioni, anche se inavvertitamente buone, ritorcersi sempre loro contro. Quando poi mentre si spostano da un luogo all’altro si inimicano un parrucchiere armato, i tre vedono il loro viaggio diventare una fuga costante dalla legge, dalla società circostante e dall’uomo stesso.

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “Ad Astra” (124min – Fantascienza – Usa e Brasile). L’astronauta Roy McBride ha il compito di ricercare per la galassia il padre. Scomparso sedici anni prima in una missione tesa a trovare la vita aliena, l’uomo rappresenta una grande minaccia per tutta l’umanità.

– “Dora e la città perduta” (102min – Avventura – Australia e Usa). Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora (Isabela Moner) si trova ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all’amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez), la ragazza partirà per un’avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria, Michael Peña) e alla soluzione del mistero impossibile dietro una città perduta d’oro.

– “It – Capitolo due” (165min – Horror – Usa). Poiché il male torna sempre a manifestarsi ogni 27 anni nella cittadina di Derry, i quattro giovani protagonisti di It, oramai adulti, sono chiamati nuovamente a confrontarsi con la peggiore delle loro paure: Pennywise.

– “Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (97min – Animazione – Usa). Red, il pennuto rosso di rabbia soprannominato “il Sopracciglione” (basta guardarlo per capire perché), che nella puntata precedente della saga del film ispirato al videogioco Angry Birds aveva salvato l’Isola degli uccellini da quei rompiscatole dei maialini verdi, si sta godendo la fama di eroe della comunità, quando dall’alto un fiume di palloncini annuncia la richiesta di una tregua da parte degli abitanti dell’Isola dei maialini. Red non si fida, e soprattutto non vuole rinunciare al suo ruolo eroico, perché ha paura di ripiombare in quell’isolamento in cui il suo essere diverso dagli altri uccelli sempre sorridenti l’aveva condannato in passato.

– “Il bambino è il maestro – Il metodo Montessori” (100min – Documentario – Francia). Alexandre Mourot, regista e giovane padre, osserva sua figlia sperimentare e conoscere il mondo. Ponendosi domande sulla sua formazione, decide di recarsi nella più antica scuola Montessori in Francia e di seguire da vicino per un anno una classe di bambini dai 3 ai 6 anni. In un’aula accogliente, i bambini vivono in un’atmosfera sorprendentemente tranquilla, liberi di eseguire le loro attività da soli o con gli altri.

– “Lou Von Salomé” (113min – Biografico – Germania e Austria). Nata nel 1861 a San Pietroburgo, la giovane Lou si rende presto conto di non poter essere trattata alla pari dagli uomini. Determinata e cocciuta, contro la volontà della madre, si occupa di filosofia, scrive poesie e frequenta i circoli intellettuali, conoscendo lungo la sua strada i filosofi Paul Rée e Friedrich Nietzsche prima di innamorarsi dell’allora sconosciuto scrittore Rainer Maria Rilke. A cinquant’anni, poi, conosce Sigmund Freud, i cui studi la influenzano tanto quanto lei influenza il padre della psicanalisi. Nel 1933, con il nazismo in ascesa, Lou vive con il giovane germanista Ernst Pfeiffer quando passa in rassegna la sua intera esistenza.

– “Io, Leonardo” (90min – Documentario – Italia). Leonardo da Vinci è una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto “il quadro più famoso al mondo”, la Gioconda. Si va alla scoperta dell’uomo, del pittore, dello scienziato e dell’inventore, attraverso un viaggio unico nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Il mio profilo migliore” (101min – Commedia – Francia). Claire è un’insegnante di 48 anni, divorziata e madre di due figli. Per tenere d’occhio il giovane amante Ludo, Claire crea un falso profilo Facebook e si trasforma nell’attraente ventiquattrenne Clara. Ludo però non abbocca: ci casca invece il suo miglior amico Alex. Ha inizio così una “relazione pericolosa”…

Paolo Ghisleni