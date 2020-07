Da “La volta buona” a “Gli anni amari”: al cinema in settimana

È ricca di proposte la programmazione dei cinema. Tra i titoli che si possono vedere nella Bergamasca spiccano “Il delitto Mattarella”, “Ammen“, “La volta buona“ e “Gli anni amari“.

In cartellone, poi, vi sono “Interstellar”, “La famiglia Addams”, “The Grudge” e “Il richiamo della foresta”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 6 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Odio l’estate” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Hammamet” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Il mio profilo migliore” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Gli anni amari” (ore 19);

“Ammen” (ore 22:15);

“La volta buona” (ore 17:15 e 20:45);

“Il delitto Mattarella” (ore 20:30);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:30);

“La famiglia Addams” (ore 17);

“The Grudge” (ore 22);

“Star Wars – Gli ultimi Jedi” (ore 18:30);

“Il richiamo della foresta” (ore 18:15);

“Sonic – Il film” (ore 17:30);

“Bohemian Rhapsody” (ore 18 e 21:15);

“Sulle ali dell’avventura” (ore 19:30);

“Bad boys for life” (ore 19:45 e 21:45).

MARTEDI’ 7 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“L’inganno perfetto” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Magari” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Pupazzi alla riscossa” (ore 21:15):

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Gli anni amari” (ore 19);

“Ammen” (ore 22:15);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:30);

“Il delitto Mattarella” (ore 20:30);

“La volta buona” (ore 17:15 e 20:45);

“Bohemian Rhapsody” (ore 18 e 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 17:30);

“Sulle ali dell’avventura” (ore 19:30);

“Bad boys for life” (ore 19:45 e 21:45);

“La famiglia Addams” (ore 17);

“Star Wars – Gli ultimi Jedi” (ore 18:30);

“Il richiamo della foresta” (ore 18:15);

“The Grudge” (ore 22).

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Easy Rider” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Parasite” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Christo – Walking on water” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“La volta buona” (ore 17:15 e 20:45);

“Ammen” (ore 22:15);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:30);

“Gli anni amari” (ore 19);

“Il delitto Mattarella” (ore 20:30);

“Star Wars – Gli ultimi Jedi” (ore 18:30);

“The Grudge” (ore 22);

“Bad boys for life” (ore 19:45 e 21:45);

“Bohemian Rhapsody” (ore 18 e 21:15);

“La famiglia Addams” (ore 17);

“Sonic – Il film” (ore 17:30);

“Sulle ali dell’avventura” (ore 19:30);

“Il richiamo della foresta” (ore 18:15).

– “Il mio profilo migliore” (101min – Commedia – Francia). Claire è un’insegnante di 48 anni, divorziata e madre di due figli. Per tenere d’occhio il giovane amante Ludo, Claire crea un falso profilo Facebook e si trasforma nell’attraente ventiquattrenne Clara. Ludo però non abbocca: ci casca invece il suo miglior amico Alex. Ha inizio così una “relazione pericolosa”…

– “Pupazzi alla riscossa” (87min – Animazione – Usa). Nell’adorabile e peculiare cittadina di Uglyville si celebra la bruttezza e la stranezza. Essere normali o belli è un difetto e più si è bizzarri più si è amati. Qui vive la vivace bambola Moxy con le sue amiche, sempre pronte a divertirsi e a godersi la vita. La curiosità spinge però Moxy a chiedersi cosa ci sia oltre la montagna che circonda la cittadina. Spingendosi oltre con le sue amiche, scopre un altro regno, un posto in cui bellissime bambole vengono addestrate con rigidi protocolli per essere “adottate” nel mondo degli umani. Moxy e le sue amiche finiranno presto per scoprire che non sempre essere perfetti è sinonimo di felicità.

– “Christo – Walking on water” (105min – Documentario – Usa e Italia). Per la prima volta dalla scomparsa della moglie Jeanne-Claude, Christo – artista noto per le sue installazioni su larga scala – si propone di ritornare al lavoro per realizzare la Floating Piers, l’installazione sul lago d’Iseo che è stata progettata con l’amata.

– “Hammamet” (126min – Biografico – Italia). Il film ricostruisce, con personaggi ispirati alla realtà e con personaggi di fantasia, la caduta di Bettino Craxi, uomo di Stato italiano.

– “Magari” (104min – Drammatico – Italia). Alma, Jean e Sebastiano, figli di genitori divorziati che vivono a Parigi, arrivano a Roma per far visita al padre. Durante la vacanza, emergeranno però le tensioni familiari.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “L’inganno perfetto” (109min – Drammatico – Usa). Roy Courtnay, artista della truffa, non riesce a credere al colpo di fortuna che ha quando online conosce Betty Mcleish, una vedova benestante. Quando Betty gli apre le porte del suo cuore e della sua casa, Roy si sorprende dal veder nascere in lui il desiderio di prendersi cura della donna, trasformando quella che era nata come una truffa scontata in qualcosa di molto diverso…

– “Easy rider” (94min – Drammatico – Usa). Billy e “Capitan America” Wyatt vogliono raggiungere in moto New Orleans per il carnevale. Il viaggio attraverso gli States si trasforma in un’odissea nell’intolleranza americana. Dopo una sosta in una comunità hippy, fanno conoscenza con George, che si unisce a loro ma muore per mano di sconosciuti in un’aggressione notturna. Anche per Billy e Wyatt, sulla strada del ritorno, la morte è in attesa.

– “Gli anni amari” (112min – Biografico – Italia). Alcuni momenti della vita personale e pubblica di Mario Mieli (Nicola Di Benedetto). Nato nel 1952 a Milano e morto tragicamente suicida nel 1983, prima dei trentun anni, Mario fu intellettuale, scrittore, attivista, performer, provocatore, ma soprattutto pensatore e innovatore dimenticato. Figlio di genitori benestanti e penultimo di sette figli, tra cui Giulio (Lorenzo Balducci), vive una vita intera in conflitto con il padre Walter (Antonio Catania) e la madre Liderica (Sandra Ceccarelli).

– “Ammen” (90min – Commedia – Italia). A Montecarlo … uhm cioè scusate volevo dire Montecalvo, un piccolo paese tranquillo di Montagna, il mio parroco don Maurizio Mattioli, in seguito ad un incidente, ha iniziato a rivelare tutti i segreti confessati dai parrocchiani…

– “La volta buona” (95min – Drammatico – Italia). Bartolomeo ha sessant’anni e una carriera da procuratore sportivo alle spalle. La vita non è stata troppo generosa con lui, il vizio del gioco gli ha fatto perdere soldi e famiglia e ora si arrangia come può, passando le giornate nei campetti di periferia in cerca del nuovo Messi, ma la fortuna non è certo dalla sua parte. Sempre in lotta per restare a galla, riceve un giorno una telefonata, un piccolo segno del destino, e questa è la volta buona: in Uruguay c’è un giovanissimo fenomeno, Pablito, che deve assolutamente venire in Italia e sfondare nel mondo del calcio. L’incontro tra Bartolomeo e Pablito metterà a confronto due realtà, due storie e due disperazioni diverse ma simili.

– “Il delitto Mattarella” (97min – Drammatico – Italia). 6 gennaio 1980. Il Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella si sta recando a Messa con la sua famiglia. Un giovane si avvicina al finestrino dell’auto e spara a sangue freddo a Piersanti e lo uccide. Pur nel disorientamento del momento con una serie di depistaggi verso il terrorismo di sinistra, il delitto apparve anomalo per le sue modalità. Il giovane Sostituto Procuratore di turno, quel giorno dell’Epifania, sarà Pietro Grasso, futuro Procuratore Antimafia e Presidente del Senato. Le indagini saranno proseguite dal Giudice Istruttore Giovanni Falcone, che scoverà pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, Gladio e Servizi Segreti.

– “Interstellar” (169min – Fantascienza – Usa e Gran Bretagna). In un futuro prossimo la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto tutte le piantagioni di grano, lasciando però intatto il mais. Cooper (Matthew McConaughey) è un ex-astronauta della Nasa che come tanti ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais nella sua piccola azienda agricola dove vive insieme alla figlia Murph e al figlio Tom. Grazie a una serie di strane circostanze Cooper rientrerà in contatto con la Nasa, che sa che la piaga presto attaccherà le altre coltivazioni e che opera segretamente per tentare di trovare una soluzione all’imminente catastrofe planetaria. Inizierà così un’avventura che porterà Cooper in un viaggio interstellare attraverso un cunicolo spazio-temporale, alla ricerca di pianeti di altre galassie dove si spera che l’umanità possa trovare un ambiente dove salvarsi dall’estinzione e proseguire il proprio cammino evolutivo.

– ”La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

– “The Grudge” (94min – Horror – Usa e Canada). Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

– “Star Wars – Gli ultimi Jedi” (150min – Fantascienza – Usa). La giovane e coraggiosa Rey prosegue il suo epico viaggio andando incontro a scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato.

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

– “Sonic – Il film” (94min – Azione – Giappone, Usa e Canada). Sonic trascina Tom Wachowski, uno sceriffo del Montana, in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d’oro prima che il dottor Ivo Robotnik possa reclamarli per sé stesso.

– “Bohemian Rhapsody” (135min – Biografico – Usa e Gran Bretagna). I Queen con la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione, divenendo uno dei gruppi più amati della storia della musica mondiale. L’ascesa della band attraverso le loro iconiche canzoni e i loro suoni rivoluzionari e lo stile di vita di Mercury sfuggono a ogni controllo prima di portare alla trionfante reunion alla vigilia del Live Aid nel 1985, dove il cantante è chiamato ad affrontare la malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni in una delle più grandi performance mai viste prima su un palco.

– “Sulle ali dell’avventura” (113min – Avventura – Francia). Christian, uno scienziato visionario, studia le oche selvatiche. Per suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi, l’idea di passare una vacanza con il padre nella natura aperta è un incubo. Tuttavia, padre e figlio troveranno qualcosa in comune da fare: salvare una specie in via di estinzione grazie all’ultraleggero di Christian.

– “Bad boys for life” (123min – Azione – Usa). Marcus Burnett è diventato nonno e sta pensando al ritiro. Mike Lowery, invece, non ha alcuna intenzione di mollare la sua attività di detective. Le loro strade tornano a unirsi per via di una loro vecchia conoscenza, determinata a tutto per vendicarsi.

Paolo Ghisleni