Da “La piccola boss” a “Men in black – International”: al cinema in settimana

È ricca di proposte la programmazione dei cinema. Tra i film che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “La piccola boss”, “Men in black – International” e “Midsommar”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Edison – L’uomo che illuminò il mondo”, “Serenity – L’isola dell’inganno”, “Spider-Man – Far from home” e “Toy Story 4”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 29 LUGLIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Nureyew – The white crow” (ore 21:15);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 21:15),

“Powidoki – Il ritratto negato” (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(chiusura estiva)

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“Bohemian rhapsody” (ore21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“Troppa grazia” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” (ore 21:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Men in black – International” – Imax 3D (ore 14:30, 17 e 22:25);

“Men in black – International” (ore 13:50, 16:20, 18:15, 19:10, 19:50, 21:15 e 21:50);

“Midsommar” (ore 14:05, 16, 19:35 e 22:10);

“La piccola boss” (ore 14:15 e 16:50);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15:30 e 17:40);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 14:40, 17:10, 20 e 22:20);

“Toy Story 4” (ore 14:20, 17:20, 19:20 e 21:40);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 13:40, 16:40, 19:15 e 21:45);

“Gloria Bell” – ingresso a 5 euro (ore 15, 18 e 21);

“Annabelle 3” (ore 14:50, 17:50 e 20:20);

“Spider-Man – Far from home” (ore 13:30, 14, 15:45, 16:30, 17:30, 19, 20:30, 21:30, 22 e 22:35);

“Spider-Man – Far from home” – Imax 3D (ore 19:40);

“Arrivederci professore” (ore 22:40);

“Ma” – ingresso a 6 euro (ore 22:50);

“Aladdin” (ore 19:30);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 14:10, 16:10 e 19:05).

UCI CINEMAS a Curno

“Men in black – International” (ore 17:10, 19, 19:50, 21:30 e 22:30);

“Midsommar” (ore 17:50, 19:20 e 21:50);

“La piccola boss” (ore 17:40);

“Men in black – International” – 3D (ore 16:50);

“Spider-Man – Far from home” (ore 17, 20, 21 e 22);

“Ma” – ingresso a 6 euro (ore 22:40);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 16:55);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 17:05);

“Annabelle 3” (ore 20:10 e 22:50);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 19:30 e 22:20);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 19:10 e 22:45);

“Toy Story 4” (ore 16:45);

“Gloria Bell” – ingresso a 5 euro (ore 18 e 20:30).

CINESTAR a Cortenuova

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 21:15);

“Men in black: international” (ore 20:30 e 21:15);

“Midsommar – Il villaggio dei dannati” (ore 21);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 21:20);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Men in black: international” (ore 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21:15);

“Annabelle 3” (ore 21:15);

“Toy Story 4” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA ORATORIO in piazza San Giovanni a Madone

“Il viaggio di Yao” (ore 21:15).

MARTEDI’ 30 LUGLIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Nureyew – The white crow” (ore 21:15);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 21:15),

“American animals” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(chiusura estiva)

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“Dumbo” (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“The children act – Il verdetto” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“La paranza dei bambini” (ore 21:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Midsommar” (ore 14:05, 16, 19:35 e 22:10);

“Men in black – International” (ore 13:50, 16:20, 18:15, 19:10, 19:50, 21:15 e 21:50);

“Men in black – International” – Imax 3D (ore 14:30, 17 e 22:25);

“La piccola boss” (ore 14:15 e 16:50);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 14:40, 17:10, 20 e 22:20);

“Arrivederci professore” (ore 22:40);

“Toy Story 4” (ore 14:20, 17:20, 19:20 e 21:40);

“Annabelle 3” (ore 14:50, 17:50, 20:20 e 22:50);

“Pets 2 – Vita da animali” – ingresso a 3,50 euro (ore 15:30, 18 e 20:30);

“Aladdin” (ore 19:30);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 14:10, 16:10 e 19:05);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 13:40, 16:40, 19:15 e 21:45);

“Spider-Man – Far from home” – Imax 3D (ore 19:40);

“Spider-Man – Far from home” (ore 13:30, 14, 15, 15:45, 16:30, 17:30, 19, 20:30, 21:30, 22 e 22:35).

UCI CINEMAS a Curno

“Midsommar” (ore 17:50, 19:20 e 21:50);

“La piccola boss” (ore 17:40);

“Men in black – International” – 3D (ore 16:50);

“Men in black – International” (ore 17, 19, 19:50, 21:30 e 22:30);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 17:05);

“Pets 2 – Vita da animali” – ingresso a 3,50 euro (ore 16:55, 18:30 e 21:30);

“Spider-Man – Far from home” (ore 17, 20, 21 e 22:40);

“Annabelle 3” (ore 20:10 e 22:50);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 22);

“Toy Story 4” (ore 17:20 e 19:40);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 19:30 e 22:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 21:15);

“Men in black: international” (ore 20:30 e 21:15);

“Midsommar – Il villaggio dei dannati” (ore 21);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 21:20);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Men in black: international” (ore 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21:15);

“Annabelle 3” (ore 21:15);

“Toy Story 4” (ore 21:15).

MERCOLEDI’ 31 LUGLIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Nureyew – The white crow” (ore 21:15);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 21:15),

“Powidoki – Il ritratto negato” (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(chiusura estiva)

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“Mathera” – ingressoa 5 euro (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“7 uomini a mollo” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Gli uccelli” di Alfred Hitchcock – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21:30). Con questo film si partecipa alla campagna Support BFM: per ogni biglietto, 1 euro sarà devoluto all’Associazione BFM Onlus.

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Men in black – International” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Men in black – International” – Imax 3D (ore 14:30, 17 e 22:25);

“Men in black – International” (ore 13:50, 16:20, 18:15, 19:10, 19:50, 21:15 e 21:50);

“Midsommar” (ore 14:05, 16, 19:35 e 22:10);

“La piccola boss” (ore 14:15 e 16:50);

“Arrivederci professore” (ore 22:40);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15:30 e 17:40);

“Toy Story 4” (ore 14:20, 17:20, 19:20 e 21:40);

“Annabelle 3” (ore 14:50, 17:50, 20:20 e 22:50);

“Spider-Man – Far from home” – Imax 3D (ore 19:40);

“Spider-Man – Far from home” (ore 13:30, 14, 15, 15:45, 16:30, 17:30, 18, 19, 20:30, 21:30, 22 e 22:35);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 14:10, 16:10 e 19:05);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 14:40, 17:10, 20 e 22:20);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 13:40, 16:40, 19:15 e 21:45);

“Aladdin” (ore 19:30).

UCI CINEMAS a Curno

“La piccola boss” (ore 17:40);

“Midsommar” (ore 17:50, 19:20 e 21:50);

“Men in black – International” – 3D (ore 16:50);

“Men in black – International” (ore 17:10, 19, 19:50, 21:30 e 22:30);

“Men in black – International” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:30);

“Spider-Man – Far from home” (ore 17, 20, 21, 22 e 22:40);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 16:45 e 22:20);

“Toy Story 4” (ore 17:20 e 19:40);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 16:55);

“Annabelle 3” (ore 20:10 e 22:50);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 19:10 e 21:40);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 17:05).

CINESTAR a Cortenuova

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 21:15);

“Men in black: international” (ore 20:30 e 21:15);

“Midsommar – Il villaggio dei dannati” (ore 21);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 21:20);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Men in black: international” (ore 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21:15);

“Annabelle 3” (ore 21:15);

“Toy Story 4” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA ORATORIO in piazza San Giovanni a Madone

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 21:15).

– “Bohemian rhapsody” (135min – Biografico – Usa e Gran Bretagna). I Queen con la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione, divenendo uno dei gruppi più amati della storia della musica mondiale. L’ascesa della band attraverso le loro iconiche canzoni e i loro suoni rivoluzionari e lo stile di vita di Mercury sfuggono a ogni controllo prima di portare alla trionfante reunion alla vigilia del Live Aid nel 1985, dove il cantante è chiamato ad affrontare la malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni in una delle più grandi performance mai viste prima su un palco.

– “Troppa grazia” (110min – Commedia – Italia). Lucia (Alba Rohrwacher), una geometra di 36 anni, vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra difficoltà economiche e relazioni personali sempre poco chiare, il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica aspettata da tutti. Durante i controlli Lucia si accorge che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici. Lucia, spaventata dall’idea di poter perdere il suo incarico, decide di non dire nulla e non creare problemi. Il giorno dopo, ripreso il lavoro sul terreno, viene interrotta da quella che le sembra una giovane “profuga”. Lucia le offre 5 Euro e riprende a lavorare. Ma la sera, mentre cucina in casa sua, la rivede improvvisamente lì davanti a lei. La “profuga” la fissa e le dice: “Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa…”.

– “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” (110min – Biografico – Usa). Uno sguardo al periodo che Vincent van Gogh ha passato nella regione di Arles tra il febbraio del 1888 e il maggio del 1889.

– “Il viaggio di Yao” (104min – Drammatico – Francia). Yao, un ragazzo che ama i libri e i sogni di avventura, fugge dal suo villaggio a nord del Senegal per incontrare un noto attore francese, in vista nel suo paese natale. Mosso dalla dedizione del giovane, l’attore decide di riaccompagnarlo a casa. Sulle strade secondarie del Senegal, però, niente va mai come previsto e il viaggio verso casa di Yao si trasformerà per l’attore in una riscoperta della sue radici.

– “Dumbo” (130min – Fantasy – Usa). Holt Farrier, un ex divo del circo, trova il suo mondo sconvolto al rientro dalla guerra. Max Medici, il proprietario di un circo, gli offre la possibilità di prendersi cura di Dumbo, un elefante appena nato le cui grosse orecchie rappresentano un’attrazione. Quando però i bambini di Holt scoprono che Dumbo può volare, il persuasivo impresario V.A. Vandevere e la trapezista Colette Marchant tentano di trasformare l’animale in una star.

– “The children act – Il verdetto” (105min – Drammatico – Gran Bretagna). Giudice dell’Alta Corte britannica, Fiona Maye è specializzata in diritto di famiglia. Diligente e persuasa di fare sempre la cosa giusta, in tribunale come nella vita, deve decidere del destino di Adam Henry, un diciassettenne testimone di Geova che rifiuta la trasfusione. Affetto da leucemia, Adam ha deciso in accordo con i genitori e la sua religione di osservare la volontà di Dio ma Fiona non ci sta. Indecisa tra il rispetto delle sue convinzioni religiose e l’obbligo di accettare il trattamento medico che potrebbe salvargli la vita, decide di incontrarlo in ospedale. Il loro incontro capovolgerà il corso delle cose e condurrà Fiona dove nemmeno lei si aspettava.

– “La paranza dei bambini” (105min – Drammatico – Italia e Francia). Napoli 2018. Sei quindicenni – Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ, Briatò – vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l’illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell’incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà a una scelta irreversibile: il sacrificio dell’amore e dell’amicizia.

– “Mathera” (90min – Documentario – Italia). Matera è stata a lungo la città che più di ogni altra ha rappresentato la vita agricola e rurale d’Italia. Divenuta patrimonio mondiale dell’Unesco, Matera è riconosciuta come una delle città d’Italia più visitate dai turisti ed è posta al centro di una regione estremamente affascinante, dove tradizione, scienza e tecnologia convivono e prosperano insieme creando un ideale ponte tra passato e futuro.

– “7 uomini a mollo” (122min – Commedia – Francia). Bertrand, un quarantenne depresso, trova un nuovo senso nella sua vita quando decide di far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme, si sentono sempre più forti e ciò li porta a voler agguantare un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali.

– “Gli uccelli” (115min – Thriller – Usa). Melania arriva a Bodega Bay con una coppia di pappagallini detti “inseparabili” da regalare a Mitch, giovane avvocato che abita con la madre e la sorellina Cathy. Durante la traversata della baia viene ferita da un gabbiano. Sembra un incidente, ma la realtà si rivela ben diversa: uccelli di ogni tipo si coalizzano in un’inspiegabile minaccia. Un incubo, che si conclude con l’assalto dei pennuti alla casa di Mitch. Da una novella di Daphne du Maurier, sceneggiata da Evan Hunter alias Ed McBain, uno dei capolavori di Hitchcock; attraverso una serie di scene in apparenza banali, un ritratto apocalittico della stupida specie umana e una raffigurazione delle sue paure più profonde. All’epoca fu uno dei film col montaggio più frenetico mai visto: oltre 3000 inquadrature. Esordio di Tippi Hedren, fiamma “impossibile” del regista e mamma di Melanie Griffith.

– “Pets 2 – Vita da animali” (90min – Animazione – Usa). Max il Terrier si trova di fronte a importanti cambiamenti di vita. La sua padrona ora è sposata e ha un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke incontrano delle mucche intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, che non fanno altro che aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve qualche consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster, che lo spinge a liberarsi delle sue nevrosi, a trovare una pace interiore e a dare a Liam un po’ più di libertà. Nel frattempo, mentre il suo padrone è assente, l’impavida Pomerania Gidget cerca di portare in salvo il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, con l’aiuto dalla sua amica felina Chloe, che ha scoperto le gioie dell’erba gatta. E l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onnipotenza pensando di essere un vero supereroe da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo con un costume da supereroe. Ma quando Daisy, un’intrepida Shih Tzu, chiede l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio di diventare l’eroe che ha solo fatto finta di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda a trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure?

– “Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (105min – Biografico – Usa). Nel 1880, Thomas Edison è sul punto di creare un sistema elettrico commerciabile e sostenibile per la prima volta nella storia quando il rivale George Westinghouse nota una grossa falla nel progetto, accendendo una vera e propria guerra tra i due.

– “Men in black – International” (115min – Azione – Usa). I Men in Black, gli Uomini in Nero, hanno sempre protetto la Terra dalla feccia del’universo. Si ritrovano però a dover ora affrontare la loro più grande e pericolosa minaccia: una talpa all’interno della loro organizzazione a Londra. Toccherà all’agente H, con l’aiuto della neo agente M, scoprire di chi si tratta.

– “Midsommar – Il villaggio dei dannati” (140min – Horror – Usa). Una coppia giunge in Svezia per far visita a un amico che vive in un villaggio di campagna. L’idea è quella di passare con lui la tradizionale festa di mezza estate che si celebra sul posto. Quella che doveva essere una vacanza paradisiaca si trasformerà presto in una violenta e curiosa competizione per via di un culto pagano.

– “Serenity – L’isola dell’inganno” (97min – Thriller – Usa). Baker Dill è il capitano di una barca da pesca che, portando in giro turisti, conduce un’esistenza tranquilla in un’amena località tropicale chiamata Plymouth Island. la sua routine viene però interrotta il giorno in cui l’ex moglie Karen lo rintraccia per chiedergli aiuto. La donna ha bisogno di salvare lei e il loro figlio dal nuovo violento marito e per tale ragione lo invita a portarlo in mare aperto per un’escursione di pesca solo per gettarlo in mezzo agli squali e farlo morire. L’apparizione di Karen spinge Dill verso una vita che ha cercato di dimenticare, lasciando che il suo mondo venga spinto verso una nuova realtà in cui niente è come sembra.

– “Spider-man – Far from home” (142min – Supereroi – Usa). Peter Parker decide di unirsi ai suoi amici Ned, MJ e il resto del gruppo, per una vacanza europea. Tuttavia, il piano di Peter di lasciarsi a casa i panni di Spider-man viene rapidamente accantonato quando accetta, seppur malvolentieri, di aiutare Nick Fury a scoprire cosa si cela dietro il mistero degli attacchi di creature che stanno generando scompiglio nel vecchio continente.

– “Nureyev – The white crow” (122min – Biografico – Gran Bretagna). La storia del ballerino Rudolf Nureyev e della sua defezione dall’Unione Sovietica nel 1961, nonostante i tentativi del KGB di fermarlo.

– “Powidoki – Il ritratto negato” (98min – Biografico – Polonia). Il film è ambientato nella Polonia post bellica. Il famoso pittore Władysław Strzemiński è professore nella Scuola Nazionale di Belle Arti di Łódź. Grande artista e cofondatore della corrente dell’Unismo, viene considerato dai suoi studenti come il “Messia della pittura moderna” anche se le autorità universitarie e il ministro della Cultura non sono dello stesso parere. Diversamente dagli altri artisti fedeli alle dottrine del Partito Socialista, Strzemiński infatti non compromette la sua arte e, rifiutandosi di assecondare le regole di Partito, viene espulso dall’università e dal sindacato degli artisti. I suoi studenti però, continuano a sostenerlo continuando a frequentare le sue lezioni in forma privata, trascrivendo la sua Teoria della Visione. Senza lavoro e indebolito per l’amputazione di un braccio e una gamba, Strzemiński continua a subire l’azione denigratoria dei vertici del Partito nonostante la sua condizione di povertà e indigenza.

– “American animals” (120min – Giallo – Usa). L’incredibile (ma per la maggior parte vera) vicenda di quattro ragazzi che scambiano le loro vite per un film e tentano uno dei più audaci furti d’arte nella storia degli Stati Uniti.

– “La piccola boss” (109min – Commedia – Usa). Jordan Sanders è una donna di successo che non perde occasione di tormentare quotidianamente la sua assistente April. Quando però Jordan si risveglia nel suo attico nel corpo di una tredicenne prima di un importante impegno lavorativo, sarà April a conoscere il suo segreto e ad adoperarsi per il meglio. Sarà così che Jordan capirà cosa significhi veramente avere successo e cosa sia l’amicizia.

– “Toy Story 4” (99min – Animazione – Usa). Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita on the road hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

– “Gloria Bell” (102min – Drammatico – Usa). Gloria è una cinquantenne dallo spirito libero. Sebbene sia una donna sola, riesce a sfruttare al meglio la sua situazione e riempie le sue notti cercando amore nei club di ballo per adulti single di Los Angeles. La sua fragile felicità cambia il giorno in cui incontra Arnold. La loro intensa passione la fa vacillare tra speranza e disperazione finché Gloria non scopre una nuova forza in lei e realizza di poter, sorprendentemente, brillare più che mai.

– “Annabelle 3” (106min – Horror – Usa). Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

– “Arrivederci professore” (90min – Drammatico – Usa). Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata relazione sentimentale e la sua poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento brusco e repentino. Inaspettatamente l’avvicinarsi della sua morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.

– “Ma” (99min – Horror – Usa). Sue Ann è una donna solitaria che vive in una tranquilla cittadina dell’Ohio. Un giorno, l’adolescente Maggie (da poco arrivata in zona) le chiede dove può comprare dell’alcol per sé e i suoi amici. Sue Ann intravede allora la possibilità di farsi dei giovani amici, offrendo loro la possibilità di bere nella sua cantina ma a patto che seguano alcune elementari regole: almeno uno deve rimanere sobrio, non possono lanciare imprecazioni né salire mai al piano di sopra e non chiamarla mai “Ma”. Ben presto, la benevolenza di Ma si trasformerà in ossessione, rendendo la vita dei giovani un incubo e trasformando la sua casa nel peggior posto in circolazione.

– “Aladdin” (128min – Fantasy – Usa). Aladdin è uno sfortunato ma adorabile ragazzo di strada, innamorato della bellissima principessa Jasmine, la figlia del Sultano di Agrabah. Per poter realizzare il suo sogno potrà contare sul sostegno del Genio, creatura magica con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica, ma dovrà anche sconfiggere Jafar, il malvagio stregone che mira al potere sul regno di Agrabah.

– “Birba – Micio combinaguai” (88min – Animazione – Cina). Un gatto di nome Oscar vive da tempo in un grattacielo di città insieme al figlio Birba. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Birba decide di uscire di casa e partire all’avventura per trovare la leggendaria Miciolandia. Per ritrovare il figlio, Oscar dovrà superare le sue paure e fare i conti con il suo passato, grazie anche all’aiuto di un pappagallo.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

