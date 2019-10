Da “La famiglia Addams” a “Il giorno più bello del mondo”: al cinema in settimana

È ricca di proposte la programmazione dei cinema. Tra i film che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “La famiglia Addams”, “Il giorno più bello del mondo” e “Stephen King’s doctor sleep”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Maleficent – Signora del male”, “Downton Abbey”, “Joker”, “L’uomo del labirinto” e “Terminator – Dark fate”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’uomo del labirinto” (ore 17:30 e 21);

“Tutto il mio folle amore” (ore 17, 19 e 21);

“Vicino all’orizzonte” (ore 17 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 17:30 e 21);

“La famiglia Addams” (ore 17:30);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“La famiglia Addams” – Ingresso a 4 euro (ore 17);

“Joker” – Ingresso a 4 euro (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“The Irishman” (ore 20:45);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le verità” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il giorno più bello del mondo” (ore 14:10, 15:15, 17:40, 19:25, 20:20 e 22:30);

“La famiglia Addams” – 3D (ore 15);

“La famiglia Addams” (ore 14:15, 16, 17 e 21:40);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 16:45, 19 e 22:15);

“Terminator: dark fate” (ore 19:20 e 22);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:20, 16:40, 19:45 e 22:05);

“Daaka” (ore 14:05);

“Terminator: dark fate” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:40);

“Gemini Man” (ore 22:35);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 16:20, 17:10, 19:15 e 21:50);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16:50 e 19:50);

“Joker” (ore 14, 16:30, 17:20, 19:30, 22:10 e 22:45);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 17:50 e 23);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 14:40 e 20:10);

“Downton Abbey” (ore 13:40, 16:25 e 19:10);

“Il piccolo yeti” (ore 13:30);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:25);

“The hole – L’abisso” – ingresso a 6 euro (ore 22:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Terminator: dark fate” (ore 17:15, 19:50 e 22:30);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 17:40, 20:20 e 22:40);

“La famiglia Addams” (ore 17:10 e 20:05);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 19 e 22:15);

“L’uomo del labirinto” (ore 20:10 e 22:20);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 23);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:45);

“The hole – L’abisso” – ingresso a 6 euro (ore 22:50);

“Tutto il mio folle amore” (ore 17);

“Maleficent – Signora del male” (ore 17:30 e 19:15);

“Downton Abbey” (ore 16:50 e 19:20);

“Joker” (ore 19:30 e 22:10);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 16:45);

“The kill team” – ingresso a 5 euro (ore 18 e 20:30).

CINESTAR a Cortenuova

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 18:10 e 21:10);

“Downton Abbey” (ore 18:30 e 21:10);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 18:40 e 21:15);

“Joker” (ore 18:30 e 21:15);

“La famiglia Addams” (ore 18:35);

“L’uomo del labirinto” (ore 18:30 e 21:10);

“Maleficent – Signora del male” (ore 18:30 e 21:10);

“Terminator – Dark fate” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“La famiglia Addams” (ore 20);

“Tutto il mio folle amore” (ore 22);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 21:15);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Joker” (ore 21).

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Psicomagia. Un’arte che guarisce” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano

(ore 20:15, 21 e 22:30);

“Ad Astra” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“La famiglia Addams” (ore 17);

“Yesterday” (ore 21)

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Antropocene – L’epoca umana” (ore 21);

“The Irishman” (ore 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 16);

“Cuori puri” – Ingresso gratuito (ore 20:45).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” – versione in lingua origine con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“La famiglia Addams” (ore 14:15, 16, 17, 20:05 e 21:40);

“La famiglia Addams” – 3D (ore 15);

“Terminator: dark fate” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:40);

“Daaka” (ore 14:05);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 14:10, 15:15, 17:40, 19:25, 20:20 e 22:30);

“L’uomo del labirinto” (ore 14:20, 16:40 e 19:45);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 16:45, 19 e 22:15);

“Concerto/Enigma var./Raymonda Act3 Roh” (ore 20:15);

“Terminator: dark fate” (ore 19:20 e 22);

“Il piccolo yeti” (ore 13:30);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 14:40 e 20:10);

“Joker” (ore 14, 16:30, 17:20, 22:10 e 22:45);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 17:50 e 23);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16:50 e 19:50);

“Downton Abbey” (ore 13:40 e 16:25);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:25);

“Gemini Man” (ore 22:35);

“Ad Astra” – ingresso a 3,50 uro (ore 15:30, 18:15 e 21:15);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:15 e 22:20);

“Weathering with you” (ore 20:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 16:20, 17:10, 19:15 e 21:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Terminator: dark fate” (ore 17:15, 19:50 e 22:30);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 19 e 22:15);

“La famiglia Addams” (ore 17 e 20:05);

“L’uomo del labirinto” (ore 16:30, 20:10 e 22:20);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 17:40, 20:20 e 22:40);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 23);

“Maleficent – Signora del male” (ore 17:30 e 19:15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:45);

“Joker” (ore 19:30 e 22:10);

“Tutto il mio folle amore” (ore 22:50);

“Ad Astra” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30 e 21:30);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 16:45);

“Downton Abbey” (ore 16:50 e 19:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 18:10 e 21:10);

“Downton Abbey” (ore 18:30 e 21:10);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 18:40 e 21:15);

“Joker” (ore 18:30 e 21:15);

“La famiglia Addams” (ore 18:35);

“L’uomo del labirinto” (ore 18:30 e 21:10);

“Maleficent – Signora del male” (ore 18:30 e 21:10);

“Terminator – Dark fate” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“La famiglia Addams” (ore 20);

“L’amour flou – Come separarsi e restare amici” – cineforum 8roe 21);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 21:15);

“Il giorno più bello del mondo (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Bentornato presidente” (ore 21).

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’uomo del labirinto” (ore 21);

“Tutto il mio folle amore” (ore 21);

“Vicino all’orizzonte” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Yesterday” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“The Irishman” (ore 20:45);

“L’età giovane” (ore 21 e 22:40).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Aquile randagie” (ore 17);

“The Other Story” – nell’ambito della rassegna Molte Fedi sotto lo stesso cielo – Presentazione e dibattito con Sara Ferrari, docente di Lingua e cultura ebraica all’Università statale di Milano. Prenotazione obbligatoria su www.moltefedi.it (ore 20:45).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“L’uomo del labirinto” (ore 14:20, 16:40, 19:45 e 22:05);

“La famiglia Addams” – 3D (ore 15);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 16:45, 19 e 22:15);

“La famiglia Addams” (ore 14:15, 16, 17, 20:05 e 21:40);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 20:30);

“Terminator: dark fate” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:40);

“Terminator: dark fate” (ore 22);

” Daaka” (ore 14:05);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 14:10, 15:15, 17:40, 19:25 e 20:20);

“Joker” (ore 14, 16:30, 17:20, 22:10 e 22:45);

“Maleficent – Signora del male”(ore 13:45, 15:30, 16:20, 17:10, 18:15, 19:15, 21:15 e 21:50);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20:15 e 22:20);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 14:40 e 20:10);

“Gemini Man” (ore 22:35);

“Il piccolo yeti” (ore 13:30);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:25);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 17:50 e 23);

“Downton Abbey” (ore 13:40, 16:25, 19:10 e 19:20);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16:50 e 19:50).

UCI CINEMAS a Curno

“L’uomo del labirinto” (ore 20:10 e 22:20);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 17:40, 20:20 e 22:40);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 20:30);

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 19 e 22:15);

“La famiglia Addams” (ore17:10 e 20:05);

“Stephen King’s doctor sleep” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:20);

“Terminator: dark fate” (ore 17:15, 19:50, 22:30 e 22:35);

“Joker” (ore 17, 19:30 e 22:10);

“Finchè morte non ci separi” (ore 22:55);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 16:45);

“Downton Abbey” (ore 16:50);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 23);

“Maleficent – Signora del male” (ore 17:30, 19:15 e 21:50);

“Tutto il mio folle amore” (ore 17).

CINESTAR a Cortenuova

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 18:10 e 21:10);

“Downton Abbey” (ore 18:30 e 21:10);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 18:40 e 21:15);

“Joker” (ore 18:30 e 21:15);

“La famiglia Addams” (ore 18:35);

“L’uomo del labirinto” (ore 18:30 e 21:10);

“Maleficent – Signora del male” (ore 18:30 e 21:10);

“Terminator – Dark fate” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Stephen King’s doctor sleep” (ore 21:15);

“Il giorno più bello del mondo (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15).

– “The Irishman” (210min – Biografico – Usa). Frank Sheeran, veterano della Seconda guerra mondiale e sindacalista con connessioni con la mafia, ricorda il suo possibile coinvolgimento nell’uccisione di Jimmy Hoffa, un leader sindacalista americano.

– “Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (105min – Biografico – Usa). Nel 1880, Thomas Edison è sul punto di creare un sistema elettrico commerciabile e sostenibile per la prima volta nella storia quando il rivale George Westinghouse nota una grossa falla nel progetto, accendendo una vera e propria guerra tra i due.

– “Le verità” (106min – Drammatico – Francia e Giappone). Fabienne è una diva del cinema francese che è circondata da uomini che la amano e la ammirano, dall’ex marito al suo agente. Quando pubblica le sue memorie, la figlia Lumir (trasferitasi negli Stati Uniti per scappare dall’opprimente madre) torna in Francia con la sua famiglia. L’incontro tra le due donne è destinato a trasformarsi presto in scontro: emergeranno verità mai raccontate, si sistemeranno conti lasciati in sospeso e si confesseranno amore e risentimenti.

– “Antropocene – L’epoca umana” (87min – Documentario – Canada). Un gruppo internazionale di scienziati, dopo quasi dieci anni di ricerca, sostiene che l’epoca olocenica sulla Terra ha lasciato spazio all’epoca antropocenica a metà del XX secolo, come dimostrano i cambiamenti profondi e duraturi operati dall’uomo sul pianeta. Dalle pareti di cemento in Cina fino alle devastazioni della grande barriera corallina in Australia, passando per i surreali stagni di evaporazione del litio in Atacama, si viaggia in tutto il mondo per evidenziare (anche in maniera critica e provocatoria) la teoria degli studiosi.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Cuori puri” (114min – Drammatico – Italia). Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 17 anni, vive sola con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo violento e dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di macchine che confina con un grande campo rom. Quando si incontrano nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l’uno dell’altra cresce sempre di più, fino a quando Agnese, convinta di aver tradito i suoi ideali, prende una decisione estrema nella speranza di poter cancellare il peccato commesso.

– “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (145min – Drammatico – Brasile). Rio de Janeiro, anni Cinquanta. La storia della vita di Guida ed Euridice Gusmão, cresciute per essere invisibili agli occhi della società brasiliana in un periodo che non riservava spazio e attenzione alle donne.

– “Aquile randagie” (107min – Commedia – Italia). Milano, Italia, ventennio fascista. Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per decreto del Duce, compresa l’associazione scout italiana. Un gruppo di ragazzi decide di dire di no, e fonda le Aquile Randagie: giovani e ragazzi, guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuano le attività scout in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza. Il gruppo scopre la Val Codera, una piana tra gli alberi segreta e impervia a poche ore da Milano, e ne fa la sua base per campi e uscite clandestine. Il fascismo non li ignora, li segue, li spia, arrivando a pestare a sangue Kelly, che perde l’uso di un orecchio. Ostacoli e violenze non fermano però le Aquile. Dopo il 1943, i ragazzi danno vita al movimento scout clandestino che supporterà la resistenza fino alla fine della guerra. Insieme ad alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, le Aquile Randagie entrano a far parte di Oscar – Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime prima con beffe plateali, poi con azioni mirate che permetteranno di far superare il confine italiano e raggiungere la Svizzera a più di 2000 persone ricercate dai nazifascisti: ebrei, perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di fuggire le persecuzioni, e una probabile morte. Alla fine della guerra, clamorosamente e con coerenza, le Aquile Randagie tuteleranno tedeschi e italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo per loro una giusta pena con un processo giusto.

– “The other story” (117min – Drammatico – Israele). A Gerusalemme, due giovani donne ribelli – una in fuga dall’edonismo laico per i comfort disciplinati della fede e l’altra dall’opprimente educazione religiosa per la libertà sessuale e spirituale – incroceranno inaspettatamente le loro strade con conseguenze sorprendenti.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Bentornato presidente” (96min – Commedia – Italia). Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si è innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

– “La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

– “Yesterday” (112min – Sentimentale – Gran Bretagna). Jack Malik vorrebbe trovare il successo come cantautore nella sua piccola città sulla costa ma i suoi sogni di fama sembrano svanire lentamente, nonostante l’appoggio e il sostegno della migliore amica Ellie. Dopo uno strano incidente d’autobus durante un misterioso blackout globale, jack si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti. Decidendo di suonare le loro canzoni in un mondo che non le ha mai ascoltate (e con l’aiuto di Debra, agente dalla tempra di ferro), Jack trova il successo ma rischia di perdere per sempre Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui.

– “Stephen King’s doctor sleep” (151min – Horror – Usa). Doctor Sleep è un film di genere Horror del 2019 diretto da Mike Flanagan con Rebecca Ferguson, Ewan McGregor e Kyliegh Curran, adattamento del romanzo sequel di Shining di Stephen King. Uscita al cinema 31 ottobre 2019. Distribuito in Italia da Warner Bros. Paese di produzione: USA.

– “Il giorno più bello del mondo” (104min – Commedia – Italia). Arturo Meraviglia, un impresario teatrale in difficoltà, deve improvvisamente prendersi cura di Giele e Rebecca, due bambini ricevuti “in eredità” da un vecchio zio. Quando si accorge che Gioele è dotato di superpoteri, Arturo intuisce come potrebbe rivelarsi la sua carta vincente per evitare un imminente tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo.

– “Downton Abbey” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). Il film è basato sulla celebre omonima serie tv, ambientata nella immaginaria Downton Abbey, dimora signorile del conte e della contessa di Grantham, e segue la vita della famiglia aristocratica Crawley e dei loro dipendenti, all’inizio del regno di Giorgio V. La serie si estende nei due anni precedenti la Grande Guerra, che inizia con la notizia del naufragio del Titanic, un evento che attiva gran parte della trama. Tutto sembra immobile, come se il modo di vivere dei Crawley potesse durare altri mille anni, ma non sarà così.

– “Maleficent – Signora del male” (118min – Fantasy – Usa e Gran Bretagna). Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

– “L’amour flou – Come separarsi e restare amici” (97min – Commedia – Francia). Romane e Philippe si separano. Dopo dieci anni insieme, due figli e un cane, non si amano più. O, meglio, si amano a modo loro, come accade a molte coppie. Decidono allora di “separarsi” vivendo in due appartamenti separati ma comunicanti attraverso la stanza dei figli. Possono vivere insieme da separati? Possono rifarsi una nuova vita senza dire addio alla precedente?

– “L’uomo del labirinto” (130min – Thriller – Italia). Samantha Andretti è stata rapita una mattina d’inverno mentre andava a scuola. Quindici anni dopo, si risveglia in una stanza d’ospedale senza ricordare dove è stata né cosa le è accaduto in tutto quel tempo. Accanto a lei c’è un profiler, il dottor Green: sostiene che l’aiuterà a recuperare la memoria e che insieme cattureranno il mostro. Ma l’avverte che la caccia non avverrà là fuori, nel mondo reale. Bensì nella sua mente. Bruno Genko, invece, è un investigatore privato. Quindici anni prima è stato ingaggiato dai genitori di Samantha per ritrovare la figlia. Adesso che la ragazza è riapparsa, sente di avere un debito con lei e proverà a catturare l’uomo senza volto che l’ha rapita. Ma quella di Genko è anche una lotta contro il tempo: un medico gli ha detto che gli restano due mesi di vita. E, per uno scherzo del destino, quei due mesi sono scaduti proprio nel giorno in cui Samantha è tornata indietro dal buio. Chi giungerà prima alla verità: l’investigatore o il profiler? Ma siamo sicuri che, alla fine di tutto, ci sia un’unica verità? Questa, dopotutto, non è un’indagine come le altre: qualcuno ha un segreto, qualcuno sta mentendo. E da qualche parte, là fuori, c’è un labirinto pieno di porte. E dietro ognuna si nasconde un enigma, un inganno

– “Terminator: Dark fate” (128min – Azione – Usa). Grace, soldato geneticamente potenziato, viene dal futuro per salvare Dani Ramos, giovane operaia messicana impiegata in una fabbrica automobilistica. Dal futuro per ucciderla viene pure Rev-9, un Terminator evoluto, indistruttibile e proteiforme. Dal passato ritorna invece Sarah Connor che caccia e abbatte Terminator da decenni con l’aiuto di una fonte misteriosa. Unite dal destino, lottano nel presente per proteggere il futuro capo della resistenza contro l’Intelligenza Artificiale. Al di là del muro e decise a sbarcare in Texas per recuperare l’unica arma che possa fermare un Rev-9, chiedono aiuto a un vecchio amico, che integra il team femminile e le dà ancora di santa ragione.

– “Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “Vicino all’orizzonte” (109min – Sentimentale – Germania). Jessica ha diciott’anni, ama la vita e sogna in un domani felice quando un giorno si innamora del ventenne Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, Danny dietro la sua apparenza perfetta nasconde però un oscuro segreto. Con lui, Jessica si rende presto conto di non poter avere il futuro che sognava ma di una cosa è certa: crede nel loro amore e combatterà in suo nome.

– “Psicomagia. Un’arte che guarisce” (100min – Documentario – Italia). Attraverso testimonianze reali, Alejandro Jodorowsky spiega cos’è la psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata, mostrando mostra alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione del loro “atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti. Per Jodorowsky, molti dei nostri problemi derivano dalle barriere create dalla nostra società, dalla nostra famiglia e dalla nostra cultura, tutti fattori che ci impediscono di trovare il nostro vero io. La psicomagia aiuta le persone a liberarsi da queste catene. Gli atti psicomagici hanno un forte impatto sull’inconscio. Perciò, sono spesso impressionanti e altamente cinematografici.

– “Ad Astra” (124min – Fantascienza – Usa e Brasile). L’astronauta Roy McBride ha il compito di ricercare per la galassia il padre. Scomparso sedici anni prima in una missione tesa a trovare la vita aliena, l’uomo rappresenta una grande minaccia per tutta l’umanità.

– “Le ragazze di Wall Street” (107min – Drammatico – Usa). Un gruppo di intrepide spogliarelliste mette in atto una colossale truffa ai danni dei loro clienti di Wall Street. Il loro obiettivo è quello di racimolare quanto più denaro possibile.

– “Gemini Man” (116min – Azione – Usa). Un assassino di professione diviene l’obiettivo di un misterioso outsider, che lo perseguita e desidera farlo fuori. Scoprirà suo malgrado che si tratta di una versione più giovane di se stesso.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “Finchè morte non ci separi” (95min – Thriller – Usa). Grace, una neo sposa, si unisce alla ricca ed eccentrica famiglia del marito per prendere parte a una tradizione secolare. Pian piano, il gioco scelto si trasformerà in letale lotta per la sopravvivenza.

– “Scary stories to tell in the dark” (107min – Horror – Usa). Nel 1968, un gruppo di adolescenti si avventura in un’abitazione segnata da oscuri segreti familiari. La scoperta di un libro dai malefici poteri farà li catapulterà al centro dei loro peggiori incubi.

– “One piece – Stampede” (95min – Animazione – Giappone). Durante l’Expo dei Pirati, una manifestazione “fatta dai pirati per i pirati”, si riuniscono i pirati di tutti il mondo. Tra questi, vi sono di certo alcuni di quelli che vengono ritenuti tra i più pericolosi. La Ciurma di Cappello di Paglia non può fare a meno di unirsi a loro per mettersi sulle tracce di un tesoro a lungo perduto e appartenuto nient’altro che a Gol D. Roger.

– “The hole – L’abisso” (90min – Horror – Irlanda). La giovane Sarah si è riposizionata in una cittadina nella campagna irlandese con il piccolo Chris, suo figlio. Chris è molto attaccato alla mamma, ma la rimprovera per avergli mentito quando gli aveva detto che il papà li avrebbe raggiunti. Sarah sa che non è facile spiegare certe cose ai bambini e perciò deve glissare: con il papà di Chris si intuisce che le cose sono finite in modo burrascoso e ciò non è stato estraneo alla decisione di andare in campagna. Arrabbiato, Chris corre verso il bosco. Sarah lo insegue e si imbatte in uno strano e gigantesco buco nel terreno, una voragine, proprio in mezzo agli alberi. Sarah recupera Chris e, sconcertata, ritorna a casa. Una notte, la donna si risveglia e scopre che Chris non è nel suo letto. Spaventata, lo cerca anche nel bosco, senza trovarlo. Rientrata in casa, proprio mentre sta chiamando la polizia, Chris ricompare come se niente fosse negando d’essersi mai allontanato. Ma c’è qualcosa di strano e Sarah se ne rende conto sempre di più.

– “The kill team” (87min – Drammatico – Usa). Andrew Briggman, giovane soldato di fanteria impegnato in Afghanistan, è sempre più infastidito dal comportamento del suo superiore. Si ritroverà costretto a confrontarsi con la propria etica quando il suo stesso plotone trama una cospirazione a danno dei civili.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni