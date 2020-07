Da “La dea fortuna” a “Il richiamo della foresta”: al cinema in settimana

Sono diversi i film proposti dai cinema bergamaschi in settimana. Fra i titoli che si possono vedere spiccano “Gli anni più belli”, “La dea fortuna”, “Il richiamo della foresta”, “Bad boys for life”, “Ammen”, “I Goonies”, “The Grudge” e “Insterstellar”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 20 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Iyengar – Il maestro di yoga” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Il grande passo” – anteprima (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Joker” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Shining Extended Edition” (ore 21);

“Joker” (ore 20:15);

“Bad boys for life” (ore 18:45 e 21:45);

“JoJo Rabbit” (ore 18:15);

“I Goonies” (ore 18);

“Ammen” (ore 19:45);

“Zootropolis” (ore 17:30);

“Gli anni più belli” (ore 18:30 e 21:30);

“Il delitto Mattarella” (ore 22);

“The Grudge” (ore 22:15);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 17:15).

MARTEDI’ 21 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Georgetown” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“1917” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“La famiglia Addams” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“The Grudge” (ore 22:15);

“JoJo Rabbit” (ore 18:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 17:15);

“Bad boys for life” (ore 18:45 e 21:45);

“Gli anni più belli” (ore 18:30 e 21:30);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:15);

“Il delitto Mattarella” (ore 22);

“Joker” (ore 20:15);

“Ammen” (ore 19:45);

“I Goonies” (ore 18);

“Zootropolis” (ore 17:30);

“Shining Extended Edition” (ore 21).

MERCOLEDI’ 22 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“La dea fortuna” (ore 21:30).

DRIVE-IN a Celadina (Bergamo)

“Tutto il mio folle amore” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“I miserabili” (ore 21:15).

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

– “I miserabili” (103min – Drammatico – Francia). Stéphane è da poco entrato nella squadra anticrimine di Montfermeil, alla periferia di Parigi. Insieme ai nuovi colleghi Chris e Gwada, entrambi più esperti di lui, scopre rapidamente che esistono varie tensioni tra le gang del quartiere. Alle prese con un arresto non facile, un drone cattura ogni loro mossa e azione.

– “Il grande passo” (96min – Commedia – Italia). Si può andare sulla luna con mezzi costruiti in un fienile di campagna? Si può recuperare in pochi giorni il rapporto tra due fratelli che non si sono praticamente mai conosciuti? Mario e Dario Cavalieri si assomigliano fisicamente ma in realtà sono diversissimi. La vita gli darà un’occasione di avvicinarsi e di essere protagonisti di un’impresa sorprendente.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “La dea fortuna” (118min – Commedia – Italia). Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

– “Iyengar – Il maestro di yoga” (107min – Biografico – Usa). Girato prima della sua scomparsa nel 2014, questo ritratto intimo è incentrato sull’eredità e sugli insegnamenti di Iyengar, destinati a guidare sulla strada della consapevolezza. Ciò che traspare è la disciplina mentale alla base del metodo Iyengar.

– “Georgetown” (99min – Drammatico – Usa). Nel mondo di intrighi politici e pettegolezzi che caratterizza la scena sociale di Washington, poche coppie si sono distinte come quella formata dalla tedesca Elsa Breht e dal marito Ulrich Mott. Nella loro casa nel quartiere di Georgetown, una sera ospitano leader mondiali e giudici della Corte Suprema quando la conversazione verte si cosa abbia spinto i padroni di casa a sposarsi. Amanda, il giudice federale figlia di Elsa, è incomprensibile che un’ottantenne come la madre con amici molto influenti si sia innamorata di un uomo di trent’anni più piccolo e dalla dubbia reputazione come Ulrich. Quando la mattina del 13 agosto 2011 Elsa viene trovata morta, Mott diviene sin da subito il primo sospettato: sarà proprio Amanda a portare alla luce uno stupefacente universo di menzogne, falsità e delusioni.

– “Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba” (93min – Commedia – Gran Bretagna). Psicopatico generale d’aviazione Usa, deciso a salvare il mondo dal complotto comunista, è pronto ad attaccare l’Unione Sovietica con armi nucleari. Uno dei pochi capolavori di satira politica nella storia del cinema che riflette gli incubi apocalittici dei primi anni ’60. Il più forsennato e meno controllato film di Kubrick con Peter Sellers in 3 ruoli al culmine del suo istrionismo. Non vinse nemmeno uno dei 4 Oscar cui era candidato.

– “Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “Shining Extended Edition” (144min – Drammatico – Usa). Jack Torrance è uno scrittore in crisi in cerca dell’ispirazione perduta. Per trovarla e sbarcare il lunario accetta la proposta di rintanarsi con la famiglia per l’inverno all’interno di un gigantesco e lussuoso albergo, l’Overlook Hotel, solitario in mezzo alle Montagne Rocciose. L’albergo chiude per la stagione invernale e il compito di Jack sarà quello di custodirlo in attesa della riapertura. Nel frattempo, pensa Jack, lui potrà anche lavorare al suo nuovo romanzo. Con lui, la devota mogliettina Wendy e il figlioletto Danny, per nulla entusiasta della prospettiva. Nel colloquio con chi gli affida il lavoro, Jack viene messo a conoscenza che qualche anno prima proprio in quell’hotel è successo un tremendo fatto di sangue: un precedente custode era impazzito, forse per la solitudine, e aveva sterminato la propria famiglia con un’ascia prima di suicidarsi. Jack assicura che niente del genere potrà capitare a lui. All’albergo, il giorno della chiusura, Jack riceve le consegne e le istruzioni, Il posto è fantastico e tutto sembra perfetto. Ma Danny comincia a vedere strane cose e l’inverno all’Overlook Hotel sarà molto lungo.

– “Bad boys for life” (123min – Azione – Usa). Marcus Burnett è diventato nonno e sta pensando al ritiro. Mike Lowery, invece, non ha alcuna intenzione di mollare la sua attività di detective. Le loro strade tornano a unirsi per via di una loro vecchia conoscenza, determinata a tutto per vendicarsi.

– “JoJo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “I Goonies” (111min – Avventura – Usa). Un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un’ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro. La piccola banda penetra così in uno chalet abbandonato e da qui in un labirinto di grotte. I ragazzi però non sanno che il luogo è la base operativa segreta di una banda di ladri capeggiata da “Mamma Fratelli” e dai due suoi violenti figli. Dopo mille peripezie, trappole, fiumi sotterranei e vascelli pirati, i nostri eroi arriveranno al tesoro e salveranno il quartiere. Il film è una rivisitazione del film di pirati, fracassone e divertente, girato per i ragazzi ma con gusto cinefilo (il soggetto è di Spielberg, che è anche produttore, la sceneggiatura di Chris Columbus). Belle le scenografie sotterranee.

– “Ammen” (90min – Commedia – Italia). A Montecarlo … uhm cioè scusate volevo dire Montecalvo, un piccolo paese tranquillo di Montagna, il mio parroco don Maurizio Mattioli, in seguito ad un incidente, ha iniziato a rivelare tutti i segreti confessati dai parrocchiani…

– “Zootropolis” (108min – Animazione – Usa). Zootropolis è una città che non assomiglia a nessun’altra dato che è progettata e abitata da animali. Qui, la piccola coniglietta Judy Hoops scopre presto che essere il nuovo membro di una forza di polizia composta da animali grandi e forti non è facile. Determinata a mostrare il proprio valore, Judy coglie l’opportunità di risolvere un complicato caso, anche se questo vorrà dire allearsi con l’astuto Nick Wilde, volpe virtuosa della truffa.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Il delitto Mattarella” (97min – Drammatico – Italia). 6 gennaio 1980. Il Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella si sta recando a Messa con la sua famiglia. Un giovane si avvicina al finestrino dell’auto e spara a sangue freddo a Piersanti e lo uccide. Pur nel disorientamento del momento con una serie di depistaggi verso il terrorismo di sinistra, il delitto apparve anomalo per le sue modalità. Il giovane Sostituto Procuratore di turno, quel giorno dell’Epifania, sarà Pietro Grasso, futuro Procuratore Antimafia e Presidente del Senato. Le indagini saranno proseguite dal Giudice Istruttore Giovanni Falcone, che scoverà pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, Gladio e Servizi Segreti.

– “The Grudge” (94min – Horror – Usa e Canada). Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

– “Interstellar” (169min – Fantascienza – Usa e Gran Bretagna). In un futuro prossimo la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto tutte le piantagioni di grano, lasciando però intatto il mais. Cooper (Matthew McConaughey) è un ex-astronauta della Nasa che come tanti ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais nella sua piccola azienda agricola dove vive insieme alla figlia Murph e al figlio Tom. Grazie a una serie di strane circostanze Cooper rientrerà in contatto con la Nasa, che sa che la piaga presto attaccherà le altre coltivazioni e che opera segretamente per tentare di trovare una soluzione all’imminente catastrofe planetaria. Inizierà così un’avventura che porterà Cooper in un viaggio interstellare attraverso un cunicolo spazio-temporale, alla ricerca di pianeti di altre galassie dove si spera che l’umanità possa trovare un ambiente dove salvarsi dall’estinzione e proseguire il proprio cammino evolutivo.

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

Paolo Ghisleni