Da “Joker” a “Tolo Tolo”: il week-end al cinema

Aumenta il numero dei cinema che riaprono dopo il lockdown. Da giovedì 18 giugno a Bergamo si riaccendono gli schermi di Esterno Notte e dell’Arena estiva Santa Lucia.

Dando uno sguardo più in generale alla programmazione, tra i titoli che si possono vedere in cartellone spiccano “Tolo Tolo”, “Joker”, “Odio l’estate” e molto altro ancora.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 18 GIUGNO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“L’hotel degli amori smarriti” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Pinocchio” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Piccole donne” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“I miserabili” (ore 18 e 22);

“Bad boys for life” (ore 17:15);

“Parasite” (ore 21);

“Birds of prey” (ore 17);

“Cena con delitto” (ore 20:15);

“1917” (ore 19:15);

“Odio l’estate” (ore 19:45 e 22:30);

“Tolo Tolo” (ore 19:30);

“Sonic – Il film” (ore 17:30);

“The grudge” (ore 22:45);

“Thor: Ragnarok” (ore 22:15);

“Jumanji – The next level” (ore 18:30);

“Cattive Acque” (ore 20);

“Joker” – Imax (ore 18:15);

“Bad boys for life” – Imax (ore 21:15);

“Richard Jewell” (ore 21:45).

VENERDI’ 19 GIUGNO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Lontano lontano” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Pinocchio” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Judy” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“I miserabili” (ore 18 e 22);

“The grudge” (ore 22:45);

“Tolo Tolo” (ore 19:30);

“Cena con delitto” (ore 20:15);

“Cattive acque” (ore 20);

“Richard Jewell” (ore 21:45);

“Bad boys for life” (ore 17:15);

“1917” (ore 19:15);

“Jumanji – The next level” (ore 18:30);

“Odio l’estate” (ore 19:45 e 22:30);

“Birds of prey” (ore 17);

“Bad boys for life” – Imax (ore 21:15);

“Parasite” (ore 21);

“Sonic – Il film” (ore 17:30);

“Joker” – Imax (ore 18:15);

“Thor: Ragnarok” (ore 22:15).

SABATO 20 GIUGNO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Piccole donne” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Playmobil the movie” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“I miserabili” (ore 18 e 22);

“Tolo Tolo” (ore 19:30);

“Birds of prey” (ore 17);

“Birds of prey” – Imax (ore 15:15);

“Parasite” (ore 14:45 e 21);

“Maleficent” (ore 14);

“Playmobil – The movie” (ore 14:30);

“Bad boys for life” (ore 17:15);

“Odio l’estate” (ore 19:45 e 22:30);

“Thor: Ragnarok” (ore 22:15);

“Cena con delitto” (ore 20:15);

“Cattive acque” (ore 20);

“Pinocchio” (ore 14:15);

“The grudge” (ore 22:45);

“Sonic – Il film” (ore 15 e 17:30);

“Doctor Strange” (ore 16:30);

“Bad boys for life” – Imax (ore 21:15);

“1917” (ore 19:15);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 15:30);

“Richard Jewell” (ore 21:45);

“Joker” – Imax (ore 18:15);

“Jumanji – The next level” (ore 18:30);

“Fantasy island” (ore 16:45).

DOMENICA 21 GIUGNO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Piccole donne” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Mitherless Brooklyn” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“I miserabili” (ore 18 e 22);

“The grudge” (ore 22:45);

“Playmobil – The movie” (ore 14:30);

“1917” (ore 19:15);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 15:30);

“Bad boys for life” – Imax (ore 21:15);

“Bad boys for life” (ore 17:15);

“Birds of prey” (ore 17);

“Birds of prey” – Imax (ore 15:15);

“Cena con delitto” (ore 20:15);

“Doctor Strange” (ore 16:30);

“Jumanji – The next level” (ore 18:30);

“Joker” – Imax (ore 18:15);

“Thor: Ragnarok” (ore 22:15);

“Tolo Tolo” (ore 19:30);

“Cattive acque” (ore 20);

“Sonic – Il film” (ore 15 e 17:30);

“Odio l’estate” (ore 19:45 e 22:30);

“Fantasy island” (ore 16:45);

“Pinocchio” (ore 14:15);

“Richard Jewell” (ore 21:45);

“Maleficent” (ore 14);

“Parasite” (ore 14:45 e 21).

– “Piccole donne” (135min – Drammatico – Usa). Le quattro sorelle March diventano donne nell’America sconvolta dalla guerra civile. Diverse tra loro, combatteranno per realizzare i propri sogni ed essere ciò che realmente vogliono.

– “Judy” (118min – Biografico – Gran Bretagna). Judy Garland, leggendaria artista, nel 1968 arriva a Londra per tenere una serie di concerti. Per lei si tratta di un periodo non felice: la sua situazione finanziaria non è delle migliori e la sua vita privata è un completo disastro.

– “Playmobil – The movie” (100min – Animazione – Francia e Germania). Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco.

– “Motherless Brooklyn” (144min – Drammatico – Usa). Nella New York degli anni Cinquanta, Lionel Essorg lavora come detective privato. Uomo solitario affetto dalla sindrome di Tourette, Lionel tenta di risolvere l’omicidio del suo mentore e unico amico Frank Minna. Con pochi indizi a disposizione, si imbatterà in segreti su cui poggiano le sorti dell’intera città.

– “L’hotel degli amori smarriti” (86min – Drammatico – Francia). Richard e Maria si sono innamorati e sposati appena ventenni. Anni dopo. Maria ha un amante. Richard scopre la relazione ed è sospinto sul baratro della disperazione. Maria allora lo lascia ma non se va molto lontano: attraversa la strada e prende in affitto una camera nell’albergo di fronte casa sua, la 212. Da qual punto di osservazione privilegiato, può osservare il suo appartamento, il marito e la sua vita, chiedendosi cosa le sia realmente mancato. Molte persone che fanno parte della sua esistenza hanno le idee chiare in merito e hanno intenzione di farle conoscere anche a lei…

– “Lontano lontano” (90min – Commedia – Italia). Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Questo almeno sperano Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. All’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse non nel modo che si aspettavano.

– “Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “Pinocchio” (125min – Fantasy – Italia, Gran Bretagna e Francia). Geppetto, un vecchio intagliatore, riceve un pezzo di legno perfetto per il suo prossimo progetto: un burattino. Una volta terminata l’opera, accade qualcosa di magico: il burattino prende vita e inizia a parlare, camminare, correre e mangiare, come qualsiasi bambino. Geppetto lo chiama Pinocchio e lo alleva come un figlio. Per Pinocchio, però, non è facile essere un bravo bambino: lasciandosi portare facilmente sulla cattiva strada, capitombola da una disavventura all’altra in un mondo popolato di fantasiose creature. La sua più cara amica, la Fata Turchina, cercherà di fargli capire come il suo sogno di divenire un bambino vero non potrà mai avverarsi fino a quando non cambierà modo di vivere.

– “I Miserabili” (103min – Drammatico – Francia). Stéphane è da poco entrato nella squadra anticrimine di Montfermeil, alla periferia di Parigi. Insieme ai nuovi colleghi Chris e Gwada, entrambi più esperti di lui, scopre rapidamente che esistono varie tensioni tra le gang del quartiere. Alle prese con un arresto non facile, un drone cattura ogni loro mossa e azione.

– “Bad boys for life” (123min – Azione – Usa). Marcus Burnett è diventato nonno e sta pensando al ritiro. Mike Lowery, invece, non ha alcuna intenzione di mollare la sua attività di detective. Le loro strade tornano a unirsi per via di una loro vecchia conoscenza, determinata a tutto per vendicarsi.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Birds of prey” (108min – Avventura – Usa). Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

– “Cena con delitto” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “Tolo Tolo” (90min – Commedia – Italia). Dopo la poco brillante idea di aprire un ristorante sushi in un piccolo centro della Puglia, Checco scappa via dall’Italia a causa dei debiti contratti con lo Stato e con i familiari. Trova così lavoro in Africa ma la delicata situazione politica del continente lo costringe presto alla fuga. Non voluto da nessuno, sarà costretto ad affrontare (a modo suo) uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l’Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti.

– “Sonic – Il film” (94min – Azione – Giappone, Usa e Canada). Sonic trascina Tom Wachowski, uno sceriffo del Montana, in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d’oro prima che il dottor Ivo Robotnik possa reclamarli per sé stesso.

– “The Grudge” (94min – Horror – Usa e Canada). Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

– “Thor: Ragnarok” (130min – Supereroi – Usa). Thor viene imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello e si ritrova impegnato in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare la distruzione del pianeta per mano di un nuovo nemico, la spietata Hela. Prima di riuscirci, dovrà però sopravvivere a una gara tra gladiatori in cui sarà contrapposto all’ex alleato Hulk.

– “Jumanji – The next level” (114min – Avventura – Usa). Rientrati nel folle mondo del gioco Jumanji per salvare Spencer, gli amici Martha, Fridge e Bethany scoprono che nulla è come lo avevano lasciato. Si ritroveranno così ad affrontare zone sconosciute e inesplorate, dagli aridi deserti fino alle montagne innevate, a far forza sulle loro nuove capacità e ad affrontare inediti pericoli.

– “Cattive acque” (126min – Drammatico – Usa). Robert Bilott, avvocato ambientalista, porta il colosso della chimica DuPont in tribunal. Così facendo, denuncia decenni di inquinamento chimico ai danni dell’acqua potabile delle campagne.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Richard Jewell” (129min – Drammatico – Usa). Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

– “Maleficent” (118min – Fantasy – Usa e Gran Bretagna). Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

– “Doctor Strange” (115min – Supereroi – Usa). Stephen Strange, eccentrico neurochirurgo, perde l’uso delle mani in un incidente. Ciò compromette inevitabilmente la sua carriera e, alla ricerca di una soluzione disperata, Strange si reca in Himalaya, dove scopre il misticismo e la potenza dei poteri magici grazie al futuro mentore Antico.

– “Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (85min – Animazione – Canada). Tappo è un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso. Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta deve imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riesce a trovare un nuovo padrone: si tratta di Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

– “Fantasy Island” (110min – Horror – Usa). L’enigmatico Mr. Roarke fa avverare i sogni più segreti dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso ma isolato resort su un atollo tropicale. Quando però le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero che si cela dietro l’isola per salvare le loro stesse vite.

