Da “Impressionisti segreti” a “1917”: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Impressionisti segreti”. Il docu-film, che rivela cinquanta inediti capolavori del movimento che ha rivoluzionato la storia dell’arte moderna, si potrà vedere dal 10 al 12 febbraio.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “1917”, “Birds of prey”, “Dolittle”, “Il diritto di opporsi”, “Judy”, “Odio l’estate” e “Parasite”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 21);

“Figli” (ore 17 e 19);

“1917” (ore 17:30 e 21);

“JoJo Rabbit” (ore 17:30 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il ladro di giorni” (ore 21);

“Odio l’estate” (ore 17:30);

“Impressionisti segreti” (ore 17, 19 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Le mans ’66 – La grande sfida” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il diritto di opporsi” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“8 1/2” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Impressionisti segreti” (ore 18:30 e 20:30);

“La dea fortuna” – ingresso a 5 euro (ore 18:20 e 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“Judy” (ore 22:10);

“Annabelle 3” – ingresso a 6 euro (ore 22:15);

“JoJoRabbit” (ore 15:20, 17:10 e 19:35);

“Dolittle” (ore 14, 14:45, 16:30, 17:15, 19 e 19:45);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 14:10);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 20 e 22:30);

“Underwater” (ore 15:10, 17:40, 20:40 e 22:50);

“Birds of prey” – Imax (ore 15, 17:30, 20:15 e 22:45);

“Birds of prey” (ore 13:30, 14:15, 16, 16:45, 18:30, 19:30, 21 e 22);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:05 e 16:40);

“Joker” (ore 16:20 e 22:05);

“Parasite” (ore 13:50, 16:50 e 19:50);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:40, 17:45 e 22:25);

“Piccole donne” (ore 19:10);

“Tolo Tolo” (ore 22:40);

“1917” (ore 14:20, 15:30, 18:15, 19:50 e 21:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Impressionisti segreti”(ore 20);

“La dea fortuna” – ingresso a 5 euro (ore 18:30 e 21);

“Piccole donne” (ore 19);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:10);

“Figli” (ore 17:05);

“Birds of prey” (ore 17:30, 20:15, 21:45 e 22:45);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 16:55);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:40);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:30 e 18);

“Dolittle” (ore 17:20 e 20);

“Judy” (ore 19:10);

“1917” (ore 19:40 e 22:20);

“Parasite” (ore 17:10);

“Odio l’estate” (ore 17, 19:30 e 22);

“Annabelle 3” – ingresso a 6 euro (ore 22:30);

“Joker” (ore 21:50);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50 e 19:15).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 18:40 e 21:10);

“Birds of prey” (ore 18:30 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 21);

“Impressionisti segreti” (ore 21:15);

“Judy” (ore 18:35);

“Odio l’estate” (ore 18.30 e 21:10);

“Parasite (ore 18:20 e 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Odio l’estate” (ore 20 e 22);

“1917” (ore 20);

“Il diritto di opporsi” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15);

“Birds of prey” (ore 21:15);

“1917” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Odio l’estate” (ore 21).

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 17:30);

“Figli” (ore 17:30);

“1917” (ore 21);

“JoJo Rabbit” (ore 17:30);

“Vera – Mai più silenzio” – ingresso libero, segue incontro con la regista Manuela Irianni (ore 21);

“Where’s you go Bernadette” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il ladro di giorni” (ore 17:30);

“Odio l’estate” (ore 21);

“Impressionisti segreti” (ore 17, 19 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“The artist” – cineforum (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Richard Jewell” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Qualcosa di meraviglioso” (ore 16).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“La ragazza d’autunno” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Impressionisti segreti” (ore 18:30 e 20:30);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:05 e 16:40);

“Underwater” (ore 15:10, 17:40, 20:40 e 22:50);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:15, 20, 21:45 e 22:30);

“Piccole donne” (ore 19:10);

“Tolo Tolo” – ingresso a 3,50 euro (ore 15:30);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“JoJoRabbit” (ore 15:20, 17:10 e 19:35);

“Parasite” (ore 13:50, 16:50 e 19:50);

“1917” (ore 14:20, 18:15, 19:50, 21:10 e22:40);

“Dolittle” (ore 14, 14:45, 16:30, 17:15, 19, 19:45 e 22:15);

“Judy” (ore 22:10);

“Birds of prey” (ore 13:30, 14:15, 16, 16:45, 18:30, 19:30, 21 e 22);

“Joker” (ore 16:20 e 22:05);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:40, 17:45 e 22:25);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 14:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Impressionisti segreti” (ore 20);

“Birds of Prey” (ore 17:30, 20:15, 21:45 e 22:45);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 16:55);

“Tolo Tolo” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30 e 21:30);

“Dolittle” (ore 17:20, 19:50 e 22:10);

“Parasite” (ore 17:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:10);

“Joker” (ore 21:50);

“Odio L’estate” (ore 17, 19:30 e 22);

“1917” (ore 16:45, 19:40 e 22:20);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:30 e 17:40);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:40):

“JoJo Rabbit” (ore 16:50 e 19:15);

“Piccole donne” (ore 19);

“Judy” (ore 19:10).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 18:40 e 21:10);

“Birds of prey” (ore 18:30 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 21);

“Impressionisti segreti” (ore 21:15);

“Judy” (ore 18:35);

“Odio l’estate” (ore 18.30 e 21:10);

“Parasite (ore 18:20 e 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Odio l’estate” (ore 20 e 22);

“Figli” – cineforum (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15);

“Birds of prey” (ore 21:15);

“1917” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tutto il mio folle amore” (ore 21).

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 21);

“1917” (ore 21);

“JoJo Rabbit” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il ladro di giorni” (ore 17:30);

“Odio l’estate” (ore 21);

“Impressionisti segreti” (ore 17, 19 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Richard Jewell” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Qualcosa di meraviglioso” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“La ragazza d’autunno” (ore 17 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Impressionisti segreti” (ore 18:30 e 20:30);

“Birds of prey” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“Piccole donne” (ore 19:10);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 14:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:40, 17:45 e 22:25);

“Birds of prey” (ore 13:30, 14:15, 16, 16:45, 18:30, 19:30, 21 e 22);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“JoJoRabbit” (ore 15:20, 17:10 e 19:35);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:05 e 16:40);

“Joker” (ore 16:20 e 22:05);

“Birds of prey” – Imax (ore 15, 17:30, 20:15 e 22:45);

“Tolo Tolo” (ore 22:40);

“Underwater” (ore 15:10, 17:40, 20:40 e 22:50);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:15, 20 ,21:45 e 22:30);

“Parasite” (ore 13:50, 16:50 e 19:50);

“1917” (ore 14:20, 15:30, 18:15, 19:50 e 21:10);

“Dolittle” (ore 14, 14:45, 16:30, 17:15, 19:45 e 22:15);

“Judy” (ore 22:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Impressionisti Segreti” (ore 18 e 20);

“Birds Of Prey” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:45);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:10);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 16:55);

“Judy” (ore 19:10);

“Figli” (ore 17:05);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:30);

“Dolittle” (ore 17:20, 20 e 22:30);

“Parasite” (ore 17:10 e 22:10);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50 e 19:15);

“Odio l’estate” (ore 17, 19:30 e 22);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:40);

“Joker” (ore 21:50);

“Birds of prey” (ore 17:30,20:15, 21:45 e 22:45);

“1917” (ore 16:45, 19:40 e 22:20);

“Piccole donne” (ore 19).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 18:40 e 21:10);

“Birds of prey” (ore 18:30 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 21);

“Impressionisti segreti” (ore 21:15);

“Judy” (ore 18:35);

“Odio l’estate” (ore 18.30 e 21:10);

“Parasite (ore 18:20 e 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15);

“Birds of prey” (ore 21:15);

“1917” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

CINETEATRO SORRISO a Gorle

“Qualcosa di meraviglioso – cineforum (ore 20:45).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici in settimana.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Le mans ’66 – La grande sfida” (152min – Azione – Usa). Il pilota Carroll Shelby vince la prestigiosa 24 Ore di Le Mans nel 1959, portando a termine un’impresa rara per un pilota americano. I problemi a una valvola cardiaca fermano però la sua carriera. Ken Miles, invece, non è adatto alle relazioni pubbliche ma come pilota è eccezionale. Quando Lee Iacocca cerca qualcuno che possa rilanciare il marchio Ford, i due rappresentano il team perfetto per far sì che la scuderia americana possa competere con quella dell’italiano Enzo Ferrari.

– “Il diritto di opporsi” (136min – Drammatico – Usa). Dopo essersi laureato ad Harvard, il giovane avvocato Bryan Stevenson avrebbe potuto scegliere di svolgere fin da subito dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’attivista locale Eva Ansley. Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian, che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui sia quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

– “8 1/2” (140min – Drammatico – Francia e Italia). Marcello Mastroianni, in un ruolo che è scopertamente la proiezione del regista, al centro di un’avventura dello spirito e della psiche: sogno, memorie, realtà si intrecciano e si sovrappongono a configurare una crisi che è umana, artistica ed etica.

-“The artist” (100min – Commedia – Francia). L’attore George Valentin, una stella indiscussa delle pellicole del cinema muto, è considerato uno dei migliori interpreti sulla scena e la sua carriera sta vivendo un felice momento. Peppy Miller, invece, è una giovane controfigura: per lei solo piccoli ruoli che le permettono a malapena di sopravvivere. I due vivono una storia d’amore destinata a divenire sempre più tormentata per via dell’introduzione del sonoro nelle pellicole hollywoodiane. Le loro strade professionali continueranno a divergere ma con destini ribaltati: il declino lavorativo dell’uomo corrisponderà all’ascesa della donna nell’olimpo delle star.

– “Richard Jewell” (129min – Drammatico – Usa). Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

– “Qualcosa di meraviglioso” (107min – Drammatico – Francia). Costretto ad abbandonare il natio Bangladesh, Fahim a otto anni è già un prodigio degli scacchi quando arriva a Parigi con il padre. Poiché viene rifiutato loro asilo, vivono come immigrati clandestini e piombano in una spirale di vagabondaggio e disperazione. Con un colpo di fortuna, però, Fahim viene presentato a uno dei più importanti coach di scacchi di Francia, Sylvain, che lo trasformerà in un campione.

– “La ragazza d’autunno” (134min – Drammatico – Russia). Leningrado, 1945. La Seconda guerra mondiale ha devastato la città, demolendo i suoi edifici e lasciando i cittadini a pezzi, sia fisicamente sia moralmente. Anche se l’assedio (uno dei peggiori della storia) è finalmente finito, vita e morte continuano a segnare le strade. Due giovani donne, Iya e Masha, cercano in tale contesto una nuova ragione d’essere e sperano di risorgere dalle rovine.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “Dolittle” (106min – Commedia – Usa). Sette anni dopo aver perso la moglie, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, si ritrova dietro le alte mura della sua abitazione con la sola compagnia dei suoi animali esotici. Quando la giovane regina si ammala gravemente, con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria alla ricerca di una cura, ritrovando così il suo acume e il suo coraggio mentre si imbatte in vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Lo accompagneranno nel viaggio un giovane assistente e un gruppo incredibile di amici animali.

– “Birds of prey” (108min – Avventura – Usa). Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “Impressionisti segreti” (Documentario). La rivoluzione artistica del movimento impressionista viene raccontata attraverso cinquanta tesori nascosti, fino ad oggi preclusi al grande pubblico, esposti a Roma a Palazzo Bonaparte in occasione della mostra omonima. Come guardavano il mondo gli impressionisti? Come furono accolte le loro opere? Come sono passate dall’essere rifiutate da critica e pubblico a diventare in pochi anni tra le più amate nel mondo? Le due curatrici della mostra, Claire Durand-Ruel e Marianne Mathieu, propongono un percorso articolato, dove immagini di ampio respiro trovano il loro contrappunto ideale nelle analisi compiute da esperti, storici, artisti e altre figure legate al mondo della pittura moderna e della cultura visuale. I quadri della mostra, opere di Manet, Caillebotte, Renoir, Monet, Berthe Morisot, Cézanne, Signac, Sisley, sono così sia il punto di partenza che quello di arrivo nell’approfondimento dei percorsi dei singoli autori e delle peculiarità del movimento impressionista.

– “Judy” (118min – Biografico – Gran Bretagna). Judy Garland, leggendaria artista, nel 1968 arriva a Londra per tenere una serie di concerti. Per lei si tratta di un periodo non felice: la sua situazione finanziaria non è delle migliori e la sua vita privata è un completo disastro.

– Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “Figli” (97min – Commedia – Italia). Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Tutto perfetto fino a quando l’arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l’imprevedibile. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby-sitter non saranno loro di aiuto. Tra attimi di felicita? e situazioni di sconforto, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?

– “Jojo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “Where you go Bernadette” (104min – Commedia – Usa). Piuttosto misantropa, Bernadette Fox ha per amici la brillante figlia adolescente Bee e il suo assistente virtuale su internet. Mentre cerca di rimettere a nuovo la sua fatiscente casa e di convincersi che ama Seattle, ha rinunciato a farsi accettare dagli altri genitori dei compagni di liceo della figlia. Un giorno, però, Bernadette scompare. Sua figlia Bee andrà allora fino alla fine del mondo per ritrovarla e scoprirne la vera storia.

– “Il ladro di giorni” (105min – Drammatico – Italia). Salvo ha circa cinque anni quando suo padre Vincenzo scompare, portato via da due carabinieri. Alcuni anni dopo, una volta uscito di prigione, Vincenzo torna a riprendersi suo figlio che nel frattempo è andato a vivere in Trentino dagli zii. Padre e figlio quasi non si riconoscono, e, come due estranei, si mettono in macchina verso il sud d’Italia, dove Vincenzo ha una missione da compiere. Sarà il tempo del viaggio a metterli di fronte alla verità del loro rapporto e di cosa sono l’uno per l’altro.

– “La dea fortuna” (118min – Commedia – Italia). Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Annabelle 3” (106min – Horror – Usa). Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

– “Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (85min – Animazione – Canada). Tappo è un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso. #Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta deve imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riesce a trovare un nuovo padrone: si tratta di Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

– Underwater” (95minm – Fantascienza – Usa). Un team di ricercatori sottomarini si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza dopo che un devastante terremoto distrugge il loro laboratorio sotterraneo.

– “Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (67min – Commedia – Italia). Luì e Sofi sono ancora una volta alle prese contro il malefico Signor S, che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Piccole donne” (135min – Drammatico – Usa). Le quattro sorelle March diventano donne nell’America sconvolta dalla guerra civile. Diverse tra loro, combatteranno per realizzare i propri sogni ed essere ciò che realmente vogliono.

– “Tolo Tolo” (90min – Commedia – Italia). Dopo la poco brillante idea di aprire un ristorante sushi in un piccolo centro della Puglia, Checco scappa via dall’Italia a causa dei debiti contratti con lo Stato e con i familiari. Trova così lavoro in Africa ma la delicata situazione politica del continente lo costringe presto alla fuga. Non voluto da nessuno, sarà costretto ad affrontare (a modo suo) uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l’Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni